برامج إدارة الأحداث - التطبيقات الأكثر شعبية - ألمانيا

Virbela

virbela.com

تقوم Virbela ببناء عوالم افتراضية جذابة للعمل عن بعد والتعلم وتنظيم الأحداث. تأسست شركة Virbela في عام 2012 على يد فريق من علماء النفس السلوكي، وتتمثل مهمتها في مساعدة المنظمات والأشخاص على تحقيق النجاح في المستقبل البعيد أولاً. من خلال المساحات ثلاثية الأبعاد الغامرة التي تتميز بطابع اجتماعي وتعاون...