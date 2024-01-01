برامج إدارة الأحداث - التطبيقات الأكثر شعبية - أذربيجان

Feedbeo

feedbeo.com

Feedbeo هي أداة للتفاعل مع جمهورك. فهو يبسط جلسات الأسئلة والأجوبة، والاستطلاعات المباشرة، والاجتماعات، بما في ذلك التجمعات العامة والاجتماعات العامة. تعتبر ميزاته، مثل الأسئلة والأجوبة المباشرة، والتصويت، والتقييم، وسحب الكلمات، بديهية وتعزز المشاركة. تشتمل الأداة أيضًا على مساعد الذكاء الاصطناعي، ...