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منصات إدارة الأحداث
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منصات إدارة الأحداث - التطبيقات الأكثر شعبية

تدمج منصات إدارة الأحداث مجموعة واسعة من الأدوات لتبسيط عملية تخطيط الأحداث، بما في ذلك الجوانب المختلفة لإدارة الأحداث ضمن حل واحد. على الرغم من قدرتها على التعامل مع الأحداث من أي نطاق، إلا أن هذه المنصات مناسبة بشكل خاص للأحداث الكبيرة والمعقدة مثل المؤتمرات والمهرجانات والمعارض التجارية والاجتماعات المهنية. إنهم يشرفون على كل جانب من جوانب تنظيم الأحداث، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء مواقع الويب للأحداث، وإدارة التسجيلات ومبيعات التذاكر، والحفاظ على قوائم الضيوف، وإنشاء جداول الأعمال، والترويج للحدث عبر الإنترنت، ومشاركة الحضور، وإنشاء تقارير شاملة حول مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs). والجدير بالذكر أن هذه المنصات غالبًا ما تقدم ميزات إضافية مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني المدمج، وصفحات الأحداث القابلة للتخصيص، والاستطلاعات المتعلقة بالحدث، مما يعزز الكفاءة والتحسين في تنظيم أي نوع من الأحداث.

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Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة العملاء، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، الإنتاج، وإدارة المخزون. يتضمن إصدار المجتمع البرمجيات الحرة.

Whova

Whova

whova.com

Whova هو تطبيق شامل لإدارة الأحداث، يسهل تخطيط التسجيل والتنفيذ، ويعزز التفاعل بين المنظمين والحضور من خلال أدوات متعددة.

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite هو تطبيق لإدارة وتنظيم الأحداث يسمح للمستخدمين بإنشاء وترويج فعاليات مختلفة وبيع التذاكر بسهولة.

Cvent

Cvent

cvent.com

Cvent هي منصة شاملة لإدارة الأحداث، تدعم تخطيط وتنظيم الأحداث الشخصية والظاهرية والهجينة وتوفر أدوات لتحليل البيانات والتفاعل مع الحضور.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

يقدم تطبيق RingCentral Contact Center حلاً شاملاً للتواصل مع العملاء عبر الصوت و30 قناة رقمية، مع ميزات الذكاء الاصطناعي وإدارة القوى العاملة.

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Airmeet هي منصة افتراضية تتيح تنظيم الأحداث مثل المؤتمرات والاجتماعات، وتوفر ميزات للتفاعل وتخصيص التجربة للمستخدمين.

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

تطبيق زوهو باكستيج هو برنامج شامل لإدارة الأحداث، يساعد المنظمين في تخطيط وتنفيذ الفعاليات بشكل فعال سواء كانت حضورية أو افتراضية أو مختلطة.

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

تطبيق Bizzabo يدير الأحداث الشخصية والظاهرية والهجينة، ويوفر أدوات للتخطيط، وإدارة التذاكر، وتحليل سلوك الحضور.

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

Ticket Tailor هو تطبيق لإدارة وبيع تذاكر الأحداث بسهولة وبتكلفة مناسبة، مع ميزات مثل تخصيص الصفحات وتطبيق تسجيل الوصول المجاني.

PheedLoop

PheedLoop

pheedloop.com

PheedLoop هو منصة شاملة لإدارة الأحداث تدعم الفعاليات الافتراضية والهجينة مع ميزات مثل تسجيل الحضور، إدارة المتحدثين والمعارض، والدردشة التفاعلية.

eMarketeer

eMarketeer

emarketeer.com

eMarketeer هو منصة شاملة لأتمتة التسويق، توفر أدوات للتسويق عبر البريد الإلكتروني، إدارة الأحداث، الاستطلاعات، الصفحات المقصودة، والتسويق عبر الهاتف المحمول.

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Event Farm هو تطبيق لإدارة الأحداث يوفر أدوات للتسجيل والدعوات والدخول عبر الهاتف وتفعيل الأحداث الرقمية.

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

Swapcard هي منصة لإدارة الأحداث تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل الاتصال بين الحضور وتنظيم الفعاليات، سواء حضوريًا أو افتراضيًا.

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Eventzilla هي منصة شاملة لتنظيم الأحداث تتضمن إدارة التسجيل، بيع التذاكر، وترويج الفعاليات، وتدعم الأنشطة الشخصية والافتراضية.

Glue Up

Glue Up

glueup.com

Glue Up هو منصة CRM شاملة تساعد على بناء وتنمية المجتمعات من خلال الفعاليات والعضويات وأدوات رقمية أخرى في مكان واحد.

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

BigMarker هو منصة لاستضافة الندوات الافتراضية والأحداث الهجينة، تدعم التفاعل والمشاركة مع أدوات تسويقية متكاملة.

EventMobi

EventMobi

eventmobi.com

EventMobi هي منصة شاملة لإدارة الأحداث، تساعد المنظمين في تخطيط وترويج وتنفيذ تجارب أحداث متنوعة عبر الإنترنت والهايبرد والشخصية.

Planning Pod

Planning Pod

planningpod.com

برنامج شامل لإدارة الأحداث يساعد المنظمين في تنسيق الخدمات اللوجستية، إدارة الحضور، وتصميم الفعاليات بكفاءة.

Eventene

Eventene

eventene.com

Eventene هو نظام متكامل لإدارة الفعاليات، يساعد في إنشاء وتنظيم وتشغيل الفعاليات سواء كانت حضورية أو افتراضية أو هجينة.

Attendease

Attendease

attendease.com

تطبيق إدارة الأحداث والاجتماعات والذي يسهل تخطيط وتنظيم الفعاليات بمختلف تنسيقاتها ويقدم أدوات لتسجيل الحضور والترويج.

Accelevents

Accelevents

accelevents.com

Accelevents هي منصة لإدارة الفعاليات الافتراضية والهجينة والمباشرة، توفر أدوات لتسهيل التسجيل، الجدولة، والبث المباشر.

Goldcast

Goldcast

goldcast.io

Goldcast هو منصة لإدارة الأحداث B2B تتيح تنظيم فعاليات افتراضية وشخصية، وتعزز التفاعل والمشاركة بين الحضور.

webMOBI

webMOBI

webmobi.com

تطبيق webMOBI هو برنامج شامل لإدارة الفعاليات، يقدم حلولًا للتسجيل، والاستطلاعات، وتفاعل الحضور، والتطبيقات لمختلف المناسبات.

EventX

EventX

eventx.io

EventX هو تطبيق لإدارة الأحداث الافتراضية والهجينة، يُسهل تخطيط وتنفيذ الفعاليات وتقديم أدوات لتحليل التفاعل والمشاركة.

Webex Events

Webex Events

socio.events

تطبيق Webex Events هو منصة لإدارة الفعاليات، تشمل تنظيم فعاليات افتراضية وهجينة وحضورية، مع ميزات التسجيل والبث المباشر.

WebinarNinja

WebinarNinja

webinarninja.com

WebinarNinja هي منصة لإنشاء واستضافة ومشاركة الندوات عبر الإنترنت بسهولة، تدعم التفاعل ومراقبة الأداء.

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

هوبيلو هو تطبيق لإدارة الأحداث يتيح تنظيم الفعاليات الافتراضية والشخصية، ويعزز التفاعل بين الحضور ويوفر أدوات تحليلات فعالة.

POSH

POSH

posh.vip

تطبيق POSH يتيح لمنظمي الفعاليات إدارة أي تجربة مباشرة من خلال مجموعة من الأدوات لتسهيل تسويق الفعاليات.

Eventmix

Eventmix

eventmix.live

تطبيق Eventmix هو منصة لإدارة الفعاليات الافتراضية والهجينة، تتيح للمُنظّمين تنظيم الفعاليات من مواقعهم الإلكترونية بسهولة، مع أدوات للتفاعل والتخصيص.

Eventtia

Eventtia

eventtia.com

Eventtia هي منصة شاملة لإدارة الأحداث، تدعم تنظيم الفعاليات الافتراضية والمختلطة وتوفر أدوات لتسجيل الحضور والترويج وتحليل البيانات.

Swoogo

Swoogo

swoogo.events

Swoogo هو تطبيق لإدارة الأحداث يسهل التسجيل وتنظيم الفعاليات، ويقدم أدوات للتواصل وتحليل البيانات وتحسين تجربة الحضور.

Zuddl

Zuddl

zuddl.com

Zuddl هي منصة لإدارة الأحداث بمرونة، تدعم تنظيم الفعاليات الشخصية والافتراضية والهجينة بأدوات متكاملة لتسهيل التنظيم والتواصل.

ViewStub

ViewStub

viewstub.com

يعتبر ViewStub منصة هجينة لتنظيم الأحداث، تقدم حلولًا للتذاكر، التسجيل، وبث الفيديو مباشرة، إضافة إلى سوق مجاني ل monetization الأحداث.

Cadence

Cadence

eventcadence.com

تطبيق Cadence هو منصة شاملة لتخطيط وتنفيذ الأحداث بشكل فعال، سواء كانت حضورية أو افتراضية، مع دعم لجميع جوانب الإدارة.

Brightly

Brightly

brightlysoftware.com

تطبيق Brightly Event Manager هو منصة سحابية لتنسيق وتنظيم فعاليات المؤسسات، يساعد الفرق على جدولة وتحليل الإيرادات المتعلقة بالفعاليات.

Expo Pass

Expo Pass

expopass.com

تطبيق Expo Pass يسهل إدارة الأحداث، بما في ذلك التسجيل، تتبع الحضور، وطباعة الشارات، للأحداث الشخصية والافتراضية.

AllEvents

AllEvents

allevents.in

مخفت هي منصة إدارة أحداث تتيح للمستخدمين إنشاء وترويج الفعاليات، وبيع التذاكر، وتسهيل المدفوعات، مع واجهة سهلة الاستخدام.

EventCreate

EventCreate

eventcreate.com

EventCreate هي منصة لإدارة الأحداث تساعد في إنشاء مواقع أحداث، جمع التسجيلات، وبيع التذاكر بشكل آمن وسهل.

Trybooking

Trybooking

trybooking.com

TryBooking هو منصة عبر الإنترنت لإصدار التذاكر وحجز الفعاليات، تساعد المنظمين على إدارة الأحداث بسهولة وكفاءة.

Eventmaker

Eventmaker

eventmaker.com

Eventmaker هو تطبيق لإدارة الأحداث يساعد في تنظيم الفعاليات بكفاءة من خلال أدوات للتخطيط وإدارة الحضور والتواصل بين المشاركين.

run.events

run.events

run.events

تطبيق Run.Events هو منصة لإدارة الأحداث وتنظيم المؤتمرات، تسهل التسجيل والتفاعل وتدير خدمات اللوجستيات بشكل فعال.

Fourwaves

Fourwaves

fourwaves.com

فور ويفز هو تطبيق لإدارة المؤتمرات والأحداث العلمية، يقدم أدوات لإدارة التسجيلات، مراجعات الأقران، وعروض الملصقات الافتراضية.

Azavista

Azavista

azavista.com

تعتبر Azavista منصة شاملة لتنظيم وإدارة الأحداث، حيث تساعد المنظمين على تبسيط العمليات وتحسين الكفاءة والتواصل.

Notified

Notified

notified.com

يمكن لتطبيق Notified إدارة جميع جوانب الأحداث، بما في ذلك التسجيل، والبرمجة، والتفاعل، وتحليل البيانات، للأحداث الحضورية والافتراضية والهجينة.

Canapii

Canapii

canapii.com

Canapii هي منصة لإدارة الأحداث تتيح تنظيم الفعاليات الشخصية والهجينة والظاهرية بكفاءة، مع أدوات للتذاكر والتحقق والتحليلات.

EventTitans

EventTitans

eventtitans.com

EventTitans هو تطبيق شامل لإدارة الأحداث، يوفر أدوات لتخطيط وتنفيذ الأحداث، بما في ذلك التسجيل والتفاعل وتحليل الأداء.

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

HeySummit هي منصة لتسهيل تنظيم الأحداث الافتراضية والحضورية، توفر أدوات لإدارة التسجيلات، التفاعلات، وتحليل أداء الفعالية.

Worksup

Worksup

worksup.com

تطبيق Worksup ينظم الفعاليات والمؤتمرات، مع ميزات مثل التدفق المباشر والأسئلة والأجوبة، مما يسهل على المنظمين والمشاركين إدارة الفعاليات.

Edenkit

Edenkit

edenkit.com

تساعدك تطبيق إيدين كيت في إنشاء حضور رقمي فوري، من خلال إطلاق صفحات ويب للأحداث، وتطبيقات موبايل، وحملات تسويقية، مع تسعير واضح بدون مصاريف مخفية.

RainFocus

RainFocus

rainfocus.com

RainFocus هو منصة لإدارة الأحداث تساعد في التسجيل، إدارة المحتوى، وتفاعل الحضور، مع أدوات لتحليل البيانات وتحسين الفعاليات.

InEvent

InEvent

inevent.com

تطبيق InEvent هو منصة لإدارة الأحداث، يقدم حلولاً لتسهيل تنظيم الفعاليات الحية والافتراضية والهجينة، مع ميزات للتفاعل والتسجيل والتتبع.

Brushfire

Brushfire

brushfire.com

Brushfire هو منصة لإدارة الأحداث تقدم حلولاً للتذاكر، التسجيل، والأحداث الافتراضية، مع واجهة سهلة الاستخدام للمستخدمين والمنظمين.

AnyRoad

AnyRoad

anyroad.com

AnyRoad هو منصة تسويقية تتيح للشركات تحسين وإدارة الفعاليات والجولات لتزيد من ولاء العملاء والإيرادات.

CrowdPass

CrowdPass

crowdpass.co

CrowdPass هو تطبيق لإدارة الحضور في الفعاليات، يوفر تسجيل وصول ذكي، تمريرات رقمية، تحليل حركة المرور، وخريطة تفاعلية للمساعدة في تنظيم الفعاليات.

eventPower

eventPower

eventpower.com

تطبيق EventPower يوفر حلاً مرناً لتسجيل الأحداث عبر الإنترنت وفي الموقع، مع أدوات لإدارة الشؤون اللوجستية وتحليل بيانات الحضور.

KonfHub

KonfHub

konfhub.com

تطبيق KonfHub هو منصة شاملة لإدارة الأحداث، تساعد في تخطيط وتنظيم وتنسيق الأحداث بفعالية، من التسجيل إلى الأنشطة الختامية.

Momice

Momice

momice.com

Momice هو تطبيق لإدارة الأحداث يوفر أدوات للتسجيل والتفاعل والتسويق والتقييم، مما يساعد المنظمين على تنظيم فعاليات سلسة وفعالة.

inwink

inwink

inwink.com

inwink هو منصة SaaS لتسويق BtoB تمكن الشركات من عرض علاماتها التجارية والتفاعل مع جمهورها عبر الفعاليات المجانية والموارد المجتمعية.

Cadmium

Cadmium

gocadmium.com

تطبيق كادميوم يسهل إنتاج الفعاليات الحية والهجينة والافتراضية، ويدعم التعلم عبر الإنترنت من خلال منصة مرنة واحدة.

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