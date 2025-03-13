منصات إدارة الأحداث - التطبيقات الأكثر شعبية

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تدمج منصات إدارة الأحداث مجموعة واسعة من الأدوات لتبسيط عملية تخطيط الأحداث، بما في ذلك الجوانب المختلفة لإدارة الأحداث ضمن حل واحد. على الرغم من قدرتها على التعامل مع الأحداث من أي نطاق، إلا أن هذه المنصات مناسبة بشكل خاص للأحداث الكبيرة والمعقدة مثل المؤتمرات والمهرجانات والمعارض التجارية والاجتماعات المهنية. إنهم يشرفون على كل جانب من جوانب تنظيم الأحداث، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء مواقع الويب للأحداث، وإدارة التسجيلات ومبيعات التذاكر، والحفاظ على قوائم الضيوف، وإنشاء جداول الأعمال، والترويج للحدث عبر الإنترنت، ومشاركة الحضور، وإنشاء تقارير شاملة حول مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs). والجدير بالذكر أن هذه المنصات غالبًا ما تقدم ميزات إضافية مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني المدمج، وصفحات الأحداث القابلة للتخصيص، والاستطلاعات المتعلقة بالحدث، مما يعزز الكفاءة والتحسين في تنظيم أي نوع من الأحداث.
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Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة العملاء، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، الإنتاج، وإدارة المخزون. يتضمن إصدار المجتمع البرمجيات الحرة.
Whova
whova.com
Whova هو تطبيق شامل لإدارة الأحداث، يسهل تخطيط التسجيل والتنفيذ، ويعزز التفاعل بين المنظمين والحضور من خلال أدوات متعددة.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite هو تطبيق لإدارة وتنظيم الأحداث يسمح للمستخدمين بإنشاء وترويج فعاليات مختلفة وبيع التذاكر بسهولة.
Cvent
cvent.com
Cvent هي منصة شاملة لإدارة الأحداث، تدعم تخطيط وتنظيم الأحداث الشخصية والظاهرية والهجينة وتوفر أدوات لتحليل البيانات والتفاعل مع الحضور.
RingCentral
ringcentral.com
يقدم تطبيق RingCentral Contact Center حلاً شاملاً للتواصل مع العملاء عبر الصوت و30 قناة رقمية، مع ميزات الذكاء الاصطناعي وإدارة القوى العاملة.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet هي منصة افتراضية تتيح تنظيم الأحداث مثل المؤتمرات والاجتماعات، وتوفر ميزات للتفاعل وتخصيص التجربة للمستخدمين.
Zoho Backstage
zoho.com
تطبيق زوهو باكستيج هو برنامج شامل لإدارة الأحداث، يساعد المنظمين في تخطيط وتنفيذ الفعاليات بشكل فعال سواء كانت حضورية أو افتراضية أو مختلطة.
Bizzabo
bizzabo.com
تطبيق Bizzabo يدير الأحداث الشخصية والظاهرية والهجينة، ويوفر أدوات للتخطيط، وإدارة التذاكر، وتحليل سلوك الحضور.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor هو تطبيق لإدارة وبيع تذاكر الأحداث بسهولة وبتكلفة مناسبة، مع ميزات مثل تخصيص الصفحات وتطبيق تسجيل الوصول المجاني.
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop هو منصة شاملة لإدارة الأحداث تدعم الفعاليات الافتراضية والهجينة مع ميزات مثل تسجيل الحضور، إدارة المتحدثين والمعارض، والدردشة التفاعلية.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer هو منصة شاملة لأتمتة التسويق، توفر أدوات للتسويق عبر البريد الإلكتروني، إدارة الأحداث، الاستطلاعات، الصفحات المقصودة، والتسويق عبر الهاتف المحمول.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm هو تطبيق لإدارة الأحداث يوفر أدوات للتسجيل والدعوات والدخول عبر الهاتف وتفعيل الأحداث الرقمية.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard هي منصة لإدارة الأحداث تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل الاتصال بين الحضور وتنظيم الفعاليات، سواء حضوريًا أو افتراضيًا.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla هي منصة شاملة لتنظيم الأحداث تتضمن إدارة التسجيل، بيع التذاكر، وترويج الفعاليات، وتدعم الأنشطة الشخصية والافتراضية.
Glue Up
glueup.com
Glue Up هو منصة CRM شاملة تساعد على بناء وتنمية المجتمعات من خلال الفعاليات والعضويات وأدوات رقمية أخرى في مكان واحد.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker هو منصة لاستضافة الندوات الافتراضية والأحداث الهجينة، تدعم التفاعل والمشاركة مع أدوات تسويقية متكاملة.
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi هي منصة شاملة لإدارة الأحداث، تساعد المنظمين في تخطيط وترويج وتنفيذ تجارب أحداث متنوعة عبر الإنترنت والهايبرد والشخصية.
Planning Pod
planningpod.com
برنامج شامل لإدارة الأحداث يساعد المنظمين في تنسيق الخدمات اللوجستية، إدارة الحضور، وتصميم الفعاليات بكفاءة.
Eventene
eventene.com
Eventene هو نظام متكامل لإدارة الفعاليات، يساعد في إنشاء وتنظيم وتشغيل الفعاليات سواء كانت حضورية أو افتراضية أو هجينة.
Attendease
attendease.com
تطبيق إدارة الأحداث والاجتماعات والذي يسهل تخطيط وتنظيم الفعاليات بمختلف تنسيقاتها ويقدم أدوات لتسجيل الحضور والترويج.
Accelevents
accelevents.com
Accelevents هي منصة لإدارة الفعاليات الافتراضية والهجينة والمباشرة، توفر أدوات لتسهيل التسجيل، الجدولة، والبث المباشر.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast هو منصة لإدارة الأحداث B2B تتيح تنظيم فعاليات افتراضية وشخصية، وتعزز التفاعل والمشاركة بين الحضور.
webMOBI
webmobi.com
تطبيق webMOBI هو برنامج شامل لإدارة الفعاليات، يقدم حلولًا للتسجيل، والاستطلاعات، وتفاعل الحضور، والتطبيقات لمختلف المناسبات.
EventX
eventx.io
EventX هو تطبيق لإدارة الأحداث الافتراضية والهجينة، يُسهل تخطيط وتنفيذ الفعاليات وتقديم أدوات لتحليل التفاعل والمشاركة.
Webex Events
socio.events
تطبيق Webex Events هو منصة لإدارة الفعاليات، تشمل تنظيم فعاليات افتراضية وهجينة وحضورية، مع ميزات التسجيل والبث المباشر.
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja هي منصة لإنشاء واستضافة ومشاركة الندوات عبر الإنترنت بسهولة، تدعم التفاعل ومراقبة الأداء.
Hubilo
hubilo.com
هوبيلو هو تطبيق لإدارة الأحداث يتيح تنظيم الفعاليات الافتراضية والشخصية، ويعزز التفاعل بين الحضور ويوفر أدوات تحليلات فعالة.
POSH
posh.vip
تطبيق POSH يتيح لمنظمي الفعاليات إدارة أي تجربة مباشرة من خلال مجموعة من الأدوات لتسهيل تسويق الفعاليات.
Eventmix
eventmix.live
تطبيق Eventmix هو منصة لإدارة الفعاليات الافتراضية والهجينة، تتيح للمُنظّمين تنظيم الفعاليات من مواقعهم الإلكترونية بسهولة، مع أدوات للتفاعل والتخصيص.
Eventtia
eventtia.com
Eventtia هي منصة شاملة لإدارة الأحداث، تدعم تنظيم الفعاليات الافتراضية والمختلطة وتوفر أدوات لتسجيل الحضور والترويج وتحليل البيانات.
Swoogo
swoogo.events
Swoogo هو تطبيق لإدارة الأحداث يسهل التسجيل وتنظيم الفعاليات، ويقدم أدوات للتواصل وتحليل البيانات وتحسين تجربة الحضور.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl هي منصة لإدارة الأحداث بمرونة، تدعم تنظيم الفعاليات الشخصية والافتراضية والهجينة بأدوات متكاملة لتسهيل التنظيم والتواصل.
Cadence
eventcadence.com
تطبيق Cadence هو منصة شاملة لتخطيط وتنفيذ الأحداث بشكل فعال، سواء كانت حضورية أو افتراضية، مع دعم لجميع جوانب الإدارة.
Brightly
brightlysoftware.com
تطبيق Brightly Event Manager هو منصة سحابية لتنسيق وتنظيم فعاليات المؤسسات، يساعد الفرق على جدولة وتحليل الإيرادات المتعلقة بالفعاليات.
Expo Pass
expopass.com
تطبيق Expo Pass يسهل إدارة الأحداث، بما في ذلك التسجيل، تتبع الحضور، وطباعة الشارات، للأحداث الشخصية والافتراضية.
AllEvents
allevents.in
مخفت هي منصة إدارة أحداث تتيح للمستخدمين إنشاء وترويج الفعاليات، وبيع التذاكر، وتسهيل المدفوعات، مع واجهة سهلة الاستخدام.
ViewStub
viewstub.com
يعتبر ViewStub منصة هجينة لتنظيم الأحداث، تقدم حلولًا للتذاكر، التسجيل، وبث الفيديو مباشرة، إضافة إلى سوق مجاني ل monetization الأحداث.
EventCreate
eventcreate.com
EventCreate هي منصة لإدارة الأحداث تساعد في إنشاء مواقع أحداث، جمع التسجيلات، وبيع التذاكر بشكل آمن وسهل.
Trybooking
trybooking.com
TryBooking هو منصة عبر الإنترنت لإصدار التذاكر وحجز الفعاليات، تساعد المنظمين على إدارة الأحداث بسهولة وكفاءة.
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker هو تطبيق لإدارة الأحداث يساعد في تنظيم الفعاليات بكفاءة من خلال أدوات للتخطيط وإدارة الحضور والتواصل بين المشاركين.
run.events
run.events
تطبيق Run.Events هو منصة لإدارة الأحداث وتنظيم المؤتمرات، تسهل التسجيل والتفاعل وتدير خدمات اللوجستيات بشكل فعال.
Fourwaves
fourwaves.com
فور ويفز هو تطبيق لإدارة المؤتمرات والأحداث العلمية، يقدم أدوات لإدارة التسجيلات، مراجعات الأقران، وعروض الملصقات الافتراضية.
Azavista
azavista.com
تعتبر Azavista منصة شاملة لتنظيم وإدارة الأحداث، حيث تساعد المنظمين على تبسيط العمليات وتحسين الكفاءة والتواصل.
Notified
notified.com
يمكن لتطبيق Notified إدارة جميع جوانب الأحداث، بما في ذلك التسجيل، والبرمجة، والتفاعل، وتحليل البيانات، للأحداث الحضورية والافتراضية والهجينة.
Canapii
canapii.com
Canapii هي منصة لإدارة الأحداث تتيح تنظيم الفعاليات الشخصية والهجينة والظاهرية بكفاءة، مع أدوات للتذاكر والتحقق والتحليلات.
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans هو تطبيق شامل لإدارة الأحداث، يوفر أدوات لتخطيط وتنفيذ الأحداث، بما في ذلك التسجيل والتفاعل وتحليل الأداء.
HeySummit
heysummit.com
HeySummit هي منصة لتسهيل تنظيم الأحداث الافتراضية والحضورية، توفر أدوات لإدارة التسجيلات، التفاعلات، وتحليل أداء الفعالية.
Worksup
worksup.com
تطبيق Worksup ينظم الفعاليات والمؤتمرات، مع ميزات مثل التدفق المباشر والأسئلة والأجوبة، مما يسهل على المنظمين والمشاركين إدارة الفعاليات.
Edenkit
edenkit.com
تساعدك تطبيق إيدين كيت في إنشاء حضور رقمي فوري، من خلال إطلاق صفحات ويب للأحداث، وتطبيقات موبايل، وحملات تسويقية، مع تسعير واضح بدون مصاريف مخفية.
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus هو منصة لإدارة الأحداث تساعد في التسجيل، إدارة المحتوى، وتفاعل الحضور، مع أدوات لتحليل البيانات وتحسين الفعاليات.
InEvent
inevent.com
تطبيق InEvent هو منصة لإدارة الأحداث، يقدم حلولاً لتسهيل تنظيم الفعاليات الحية والافتراضية والهجينة، مع ميزات للتفاعل والتسجيل والتتبع.
Brushfire
brushfire.com
Brushfire هو منصة لإدارة الأحداث تقدم حلولاً للتذاكر، التسجيل، والأحداث الافتراضية، مع واجهة سهلة الاستخدام للمستخدمين والمنظمين.
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad هو منصة تسويقية تتيح للشركات تحسين وإدارة الفعاليات والجولات لتزيد من ولاء العملاء والإيرادات.
CrowdPass
crowdpass.co
CrowdPass هو تطبيق لإدارة الحضور في الفعاليات، يوفر تسجيل وصول ذكي، تمريرات رقمية، تحليل حركة المرور، وخريطة تفاعلية للمساعدة في تنظيم الفعاليات.
eventPower
eventpower.com
تطبيق EventPower يوفر حلاً مرناً لتسجيل الأحداث عبر الإنترنت وفي الموقع، مع أدوات لإدارة الشؤون اللوجستية وتحليل بيانات الحضور.
KonfHub
konfhub.com
تطبيق KonfHub هو منصة شاملة لإدارة الأحداث، تساعد في تخطيط وتنظيم وتنسيق الأحداث بفعالية، من التسجيل إلى الأنشطة الختامية.
Momice
momice.com
Momice هو تطبيق لإدارة الأحداث يوفر أدوات للتسجيل والتفاعل والتسويق والتقييم، مما يساعد المنظمين على تنظيم فعاليات سلسة وفعالة.
inwink
inwink.com
inwink هو منصة SaaS لتسويق BtoB تمكن الشركات من عرض علاماتها التجارية والتفاعل مع جمهورها عبر الفعاليات المجانية والموارد المجتمعية.
Cadmium
gocadmium.com
تطبيق كادميوم يسهل إنتاج الفعاليات الحية والهجينة والافتراضية، ويدعم التعلم عبر الإنترنت من خلال منصة مرنة واحدة.
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