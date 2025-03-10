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تدمج منصات إدارة الأحداث مجموعة واسعة من الأدوات لتبسيط عملية تخطيط الأحداث، بما في ذلك الجوانب المختلفة لإدارة الأحداث ضمن حل واحد. على الرغم من قدرتها على التعامل مع الأحداث من أي نطاق، إلا أن هذه المنصات مناسبة بشكل خاص للأحداث الكبيرة والمعقدة مثل المؤتمرات والمهرجانات والمعارض التجارية والاجتماعات المهنية. إنهم يشرفون على كل جانب من جوانب تنظيم الأحداث، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء مواقع الويب للأحداث، وإدارة التسجيلات ومبيعات التذاكر، والحفاظ على قوائم الضيوف، وإنشاء جداول الأعمال، والترويج للحدث عبر الإنترنت، ومشاركة الحضور، وإنشاء تقارير شاملة حول مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs). والجدير بالذكر أن هذه المنصات غالبًا ما تقدم ميزات إضافية مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني المدمج، وصفحات الأحداث القابلة للتخصيص، والاستطلاعات المتعلقة بالحدث، مما يعزز الكفاءة والتحسين في تنظيم أي نوع من الأحداث.
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EventMobi
eventmobi.com
EventMobi هي منصة شاملة لإدارة الأحداث، تساعد المنظمين في تخطيط وترويج وتنفيذ تجارب أحداث متنوعة عبر الإنترنت والهايبرد والشخصية.
inwink
inwink.com
Inwink هي منصة SaaS لتسويق BtoB والتي تمكن الشركات من عرض علاماتها التجارية وإشراك جماهيرها من خلال: - الأحداث الشخصية وعبر الإنترنت والمختلطة؛ - مجتمعات متاحة دائمًا عبر الإنترنت على مواقع ويب مخصصة؛ - بيانات مركزية وآمنة للغاية ومقسمة بشكل صارم حسب العميل. - تطبيق جوال أصلي مخصص لحدثك أو مجتمعك. تعتبر شركة inwink رائدة في مجال تكنولوجيا إدارة الأحداث منذ عام 2015، وهي اليوم عبارة عن حل تسويقي شامل بزاوية 360 درجة لـ BtoB، تم اعتماده من قبل أكثر من 180 مؤسسة وشركة ومنظمة. تشتهر منصة inwink على نطاق واسع بقوتها الوظيفية ومرونتها وقابلية التوسع والأمان. المزيد على www.inwink.com/en/
Cadmium
gocadmium.com
تعمل شركة Cadmium على تبسيط إنتاج الأحداث الحية والمختلطة والافتراضية وتعظيم قيمة التعلم عبر الإنترنت من خلال منصة واحدة مرنة مصممة لالتقاط كيمياء الأشخاص والأفكار والمعرفة. تحظى منتجات الشركة البرمجية بثقة أكثر من 900 مؤسسة تعتمد على المحتوى في جميع أنحاء العالم لتوليد الإيرادات وتعزيز الاحتفاظ بالعملاء وخفض التكاليف التشغيلية لأحداثها ومبادراتها التعليمية. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة https://gocadmium.com.
Attendease
attendease.com
تطبيق إدارة الأحداث والاجتماعات والذي يسهل تخطيط وتنظيم الفعاليات بمختلف تنسيقاتها ويقدم أدوات لتسجيل الحضور والترويج.
Eventene
eventene.com
Eventene هو نظام لإدارة الأحداث الكل في واحد لإنشاء وتنظيم وتشغيل جميع الأحداث الخاصة بك على منصة واحدة. سواء كانت أحداثك شخصية أو افتراضية أو هجينة ، فإن EventEne يوفر ... إظهار المزيد من الحلول الحديثة والمرونة والقابلة للتطوير.
Eventtia
eventtia.com
Eventtia هي منصة شاملة لإدارة الأحداث، تدعم تنظيم الفعاليات الافتراضية والمختلطة وتوفر أدوات لتسجيل الحضور والترويج وتحليل البيانات.
Edenkit
edenkit.com
يساعدك Edenkit على: - إنشاء تواجد رقمي على الفور، وإطلاق صفحة ويب للحدث، وتطبيق جوال، وحملة تسجيل وتسويق مجتمعية في دقائق - كل ذلك بناءً على المحتوى الخاص بك - بناء علاقات مخلصة، وتمكين المتحدثين والجهات الراعية والعارضين من رواية قصتهم بأنفسهم - الملفات الشخصية المُدارة ومحتوى الوسائط الاجتماعية المخصص - الوصول إلى الجماهير ذات الصلة، وإشراك الحضور بمحتوى الوسائط الاجتماعية المخصص للمتحدثين والجهات الراعية والعارضين مع الحصول على أسعار بسيطة وواضحة بدون رسوم مخفية تسمح لك بالتركيز على تنظيم الحدث الخاص بك دون القلق بشأن إخفاء التكاليف
Eventcube
eventcube.io
يعمل Eventcube على تمكين منظمي الأحداث من إنشاء أحداث افتراضية وشخصية ومختلطة ذات معنى من خلال تقنية إدارة الأحداث الجميلة التي يمكن تخصيصها بالكامل ووضع علامة بيضاء عليها في كل نقطة اتصال. مع Eventcube، يمكنك إنشاء مرحلة بث ذات علامة تجارية مع استضافة غرف الشبكة والمكالمات الخاصة بين أفراد الجمهور في نفس الوقت باستخدام ميزات البث والمكان. نحن نعيد الجانب الاجتماعي للمؤتمرات الافتراضية. نقوم بذلك من خلال تزويد جمهورك بمساحات للتواصل مع جمهورهم وبناء علاقات تدوم طويلاً - وهو ما يشبه الأحداث الشخصية التقليدية مع لمسة من الشبكات الاجتماعية. قامت Eventcube بدعم أكثر من 100000 حدث في جميع أنحاء العالم منذ إطلاقها وخدمت أفضل العلامات التجارية مثل TedX وTikTok وTK Maxx وRed Bull، جنبًا إلى جنب مع المنظمات والمهرجانات ذات الأهداف المحددة. لقد تم الاعتراف بنا كأفضل منتج SaaS لإصدار التذاكر أو إدارة الأحداث من خلال جوائز Cloud & SaaS لعام 2021، ومؤخرًا، تم إدراج Eventcube في القائمة المختصرة لجائزة أفضل شركة تقنية لهذا العام (صغيرة) من UK Business Tech Awards لعام 2021.
Canapii
canapii.com
تم تصميم منصة إدارة الأحداث الحائزة على جوائز Canapii للمؤسسات من جميع الأحجام لتقديم أحداث شخصية ومختلطة وافتراضية فريدة وجذابة. بدءًا من حجز التذاكر عبر الإنترنت ووصولاً إلى تسجيل الوصول في الموقع ونشر تحليلات الأحداث، تتيح لك أدواتنا وحلولنا الرقمية تبسيط عملية تنظيم الحدث بالكامل - كل ذلك في مكان واحد. تم تشكيل Canapii من قبل فريق عالمي من محترفي الفعاليات المتحمسين، المتوافقين مع القيم المشتركة. نحن نهتم بإنشاء تجارب فعاليات مبتكرة وعلاقات دائمة واتصالات هادفة بين عملائنا وزملائنا في جميع أنحاء العالم.
Notified
notified.com
توفر Notified Event Cloud تقنية الأحداث الشاملة الأكثر شمولاً في العالم والخدمات ذات الصلة لدعم إنشاء الأحداث وإدارتها. قم بإدارة دورة الحياة الكاملة للأحداث الخاصة بك، بغض النظر عن الموقع أو التنسيق أو الحجم أو المدة - بدءًا من الجلسات الفردية وحتى التجارب المستمرة. يسمح Notified لمخططي الأحداث والمسوقين ومحترفي الاتصالات بإنشاء تجارب غامرة وزيادة المشاركة واستخراج رؤى مربحة وزيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد من منصة واحدة. - الأحداث الشخصية: تبسيط وأتمتة عمليات التسجيل والعمليات الخلفية بدءًا من الدعوة لتقديم الأوراق وحتى إنشاء جدول الأعمال. - الأحداث الافتراضية: تقديم تجربة رقمية غامرة مع ردهات ذات علامات تجارية وأدوات مشاركة قوية وحل مدمج للبث عبر الإنترنت. - الأحداث المختلطة: ارتق بالتجربة المشتركة إلى آفاق جديدة من خلال تقنية الأحداث الشاملة وتطبيقات الهاتف المحمول وخدمات الإنتاج في الموقع. قم بإنشاء تجارب علامة تجارية غامرة - عبر الزمان والمكان مفاجأة وأسعد الحاضرين بتجارب فريدة ومنسقة. صمم تجربة رقمية تنقل قصتك وتعكس علامتك التجارية. - تجربة علامة تجارية متسقة ومخصصة - سريعة الاستجابة وثلاثية الأبعاد - محتوى وبرمجة مرنة - مباشرة ومحاكاة وعند الطلب - مزيج سلس من القنوات الشخصية والرقمية - قابلة للتطوير من 500 إلى 200000+ من الحضور شارك في New Heights Drive للمشاركة و قم ببناء روابط ذات معنى تمتد إلى ما بعد اليوم المباشر للحدث وعبر الزمان والمكان. قم بتزويد مجتمعك بالبرمجة قبل وأثناء وبعد الحدث. - قم بتوصيل الحاضرين مع زملائهم الحاضرين والجهات الراعية من خلال التوفيق القائم على الذكاء الاصطناعي - دردشة فيديو مع زملائك الحاضرين 1:1 أو في مجموعة - مراقبة المحادثات على القنوات الاجتماعية باستخدام المحاور الاجتماعية - زيادة مشاركة الحضور إلى أقصى حد أينما كان الحضور باستخدام تطبيق حدث قوي - Drive تفاعل هادف مع الألعاب والشارات احصل على رؤى قابلة للتنفيذ وتعظيم عائد الاستثمار احصل على الرؤى التي تحتاجها لدفع نتائج الأعمال من خلال مصدر واحد لبيانات الأحداث الموحدة. تعتبر بياناتك أداة تصميم لتقديم تجارب قوية للحاضرين. تتكامل بوابة التحليلات وإعداد التقارير القوية مع مجموعة تقنيات التسويق الخاصة بك وتوفر لك مقاييس ورؤى في الوقت الفعلي حول جمهورك. إدارة الأحداث المعقدة أصبحت بسيطة قم بتعزيز تعاونك في الأحداث وتوسيع نطاق فريقك باستخدام نظام أساسي يعمل على تبسيط العمليات الخلفية وتشغيلها تلقائيًا. لا يوجد جهد مكرر متأصل في حلول تكنولوجيا الأحداث الافتراضية أو الشخصية. - تسجيل الحضور - إدارة المتحدثين والعارضين والجهات الراعية - تسليم وتنظيم المحتوى - إشراك مجتمعك
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop هو منصة شاملة لإدارة الأحداث تدعم الفعاليات الافتراضية والهجينة مع ميزات مثل تسجيل الحضور، إدارة المتحدثين والمعارض، والدردشة التفاعلية.
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus عبارة عن منصة تسويق للأحداث من الجيل التالي تم إنشاؤها من الألف إلى الياء لالتقاط كمية غير مسبوقة من البيانات وتحليلها وتسخيرها لأحداث ومؤتمرات أفضل بكثير. باعتبارها منصة SaaS حقيقية، تعمل RainFocus على تبسيط تسجيل الأحداث وإدارة المحتوى وتنشيط العارضين والتجارب في الموقع من لوحة معلومات واحدة. يمكنك توفير الوقت وزيادة المشاركة وزيادة قيمة الحدث لكل حدث.
EventX
eventx.io
EventX هو تطبيق لإدارة الأحداث الافتراضية والهجينة، يُسهل تخطيط وتنفيذ الفعاليات وتقديم أدوات لتحليل التفاعل والمشاركة.
AllEvents
allevents.in
مخفت هي منصة إدارة أحداث تتيح للمستخدمين إنشاء وترويج الفعاليات، وبيع التذاكر، وتسهيل المدفوعات، مع واجهة سهلة الاستخدام.
Swoogo
swoogo.events
Swoogo هو تطبيق لإدارة الأحداث يسهل التسجيل وتنظيم الفعاليات، ويقدم أدوات للتواصل وتحليل البيانات وتحسين تجربة الحضور.
Cvent
cvent.com
Cvent هي منصة شاملة لإدارة الأحداث، تدعم تخطيط وتنظيم الأحداث الشخصية والظاهرية والهجينة وتوفر أدوات لتحليل البيانات والتفاعل مع الحضور.
Webex Events
socio.events
تعد Webex Events (المعروفة سابقًا باسم Socio) عبارة عن منصة شاملة لإدارة الأحداث تعمل على تشغيل الأحداث الافتراضية والهجينة والشخصية الغامرة والبديهية والشاملة. ارفع المستوى باستخدام تطبيقات الأحداث والتسجيل المرن وتسجيل الوصول وطباعة الشارات واسترجاع العملاء المحتملين وتقنية البث المباشر. تجمع Webex Events بين المرونة وسهولة الاستخدام حتى يتمكن المنظمون من استضافة أحداث جذابة تدعم أهدافهم، بغض النظر عن نوع الحدث أو المنظمة. تعرف على المزيد على موقع Social.events
Fourwaves
fourwaves.com
فور ويفز هو تطبيق لإدارة المؤتمرات والأحداث العلمية، يقدم أدوات لإدارة التسجيلات، مراجعات الأقران، وعروض الملصقات الافتراضية.
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker هو تطبيق لإدارة الأحداث يساعد في تنظيم الفعاليات بكفاءة من خلال أدوات للتخطيط وإدارة الحضور والتواصل بين المشاركين.
Delegia
delegia.se
Delegia Event هو نظام أحداث يساعدك على إدارة الحدث الخاص بك بدءًا من التسجيل وحتى المراقبة مع القدرة على إرسال الدعوات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والسجلات ومعالجة الدفع والمزيد.
CrowdPass
crowdpass.co
CrowdPass هو أول حل شامل لإدارة الأحداث يحافظ على الأحداث آمنة وذكية وفعالة.
eventPower
eventpower.com
يوفر EventPower لمنتجي الأحداث حلاً قويًا للتسجيل عبر الإنترنت وفي الموقع. يتم تقديم النظام كخدمة "افعلها بنفسك" أو كحل خدمة كامل مخصص.
run.events
run.events
تطبيق Run.Events هو منصة لإدارة الأحداث وتنظيم المؤتمرات، تسهل التسجيل والتفاعل وتدير خدمات اللوجستيات بشكل فعال.
POSH
posh.vip
أصبح تسويق الأحداث أمرًا سهلاً. يوفر POSH لمنظمي الأحداث مجموعة من الأدوات لإدارة أي تجربة مباشرة.
Cadence
eventcadence.com
تطبيق Cadence هو منصة شاملة لتخطيط وتنفيذ الأحداث بشكل فعال، سواء كانت حضورية أو افتراضية، مع دعم لجميع جوانب الإدارة.
Brightly
brightlysoftware.com
يعد Event Manager™ من Brightly عبارة عن نظام أساسي لجدولة المرافق قائم على السحابة الكل في واحد يساعد الفرق على جدولة أحداث المؤسسة وتنظيمها والترويج لها، مما يضمن حصول الفرق على الأدوات المناسبة في مكانها الصحيح لمركزية العملية وأتمتتها من البداية إلى ينهي. في عالم تندر فيه أموال الميزانية ويمكن أن يكون لبرامج استرداد التكاليف تأثير كبير على النتيجة النهائية للمدرسة، يسهل مدير الأحداث تتبع الإيرادات المرتبطة بالحدث ومراقبتها. بدءًا من بدء الطلب وحتى تحليل استرداد التكاليف، يتولى مدير الأحداث التحكم في تنظيم الحدث، مما يضمن تجربة إيجابية للمجتمع والحضور.
Cooltix
cooltix.hu
التذاكر لنموك - قم ببيع التذاكر الخاصة بك بشكل أسهل من أي وقت مضى وبأقل الرسوم! - صفحة فريدة ومخصصة لحدثك - منصة سهلة الاستخدام حيث يمكنك إدارة الأحداث الخاصة بك - أداة لإعداد التقارير والتحليل لتتبع أداء مبيعاتك - احصل على دخلك يوميًا - وغيرها الكثير.
Eventmix
eventmix.live
Eventmix عبارة عن منصة أحداث افتراضية ومختلطة سهلة الاستخدام تتيح للمنظمين تشغيل الأحداث من موقعهم الإلكتروني في دقائق. يمنحك Eventmix جميع الأدوات التي تحتاجها ليس فقط لتشغيل الأحداث الخاصة بك وتحقيق الدخل منها بسهولة، ولكن أيضًا للحفاظ على تفاعل جمهورك من خلال مناطق التواصل والمشاركة المخصصة القابلة للتخصيص بالكامل.
Expo Pass
expopass.com
تطبيق Expo Pass يسهل إدارة الأحداث، بما في ذلك التسجيل، تتبع الحضور، وطباعة الشارات، للأحداث الشخصية والافتراضية.
KonfHub
konfhub.com
تقديم KonfHub: منصة شاملة للأحداث الجذابة والفعالة هل سئمت من التوفيق بين منصات متعددة وتكافح من أجل إدارة الأحداث الخاصة بك بفعالية؟ لا تنظر إلى أبعد من KonfHub - حل إدارة الأحداث الشامل المصمم لتبسيط عملية تنظيم الأحداث الخاصة بك من البداية إلى النهاية. مع مجموعة واسعة من الميزات والفوائد القوية، يعد KonfHub منصتك المفضلة لإنشاء أحداث ناجحة لا تُنسى. فيما يلي لمحة عن بعض الميزات الرائعة التي يقدمها KonfHub: مسابقة الإحالة الآلية: عزز تسجيلات الأحداث الخاصة بك دون عناء من خلال مسابقة الإحالة الآلية الخاصة بنا. يتيح لك KonfHub إعداد برنامج إحالة يحفز الحضور على دعوة أصدقائهم وزملائهم، وتوسيع نطاق الحدث الخاص بك وزيادة التسجيلات. حملات بريد إلكتروني غير محدودة ورسائل قصيرة ورسائل واتساب محدودة: ابق على اتصال مع الحاضرين من خلال حملات البريد الإلكتروني المستهدفة. باستخدام KonfHub، يمكنك إرسال حملات بريد إلكتروني غير محدودة لإبقاء جمهورك منخرطًا ومطلعًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا إرسال رسائل SMS وWhatsApp للحصول على التحديثات والتذكيرات المهمة. منصة الاختبار المباشر: ارفع مستوى التجربة التفاعلية في الحدث الخاص بك من خلال منصة الاختبار المباشر الخاصة بنا. قم بإشراك جمهورك واختبر معرفتهم وخلق جوًا من الإثارة والمنافسة، كل ذلك ضمن منصة KonfHub. تطبيق تسجيل الوصول وتطبيق الراعي: قم بتبسيط عملية التسجيل من خلال تطبيق تسجيل الوصول الخاص بنا لمكتب التسجيل. قم بإدارة تسجيلات وصول الحضور بكفاءة، وطباعة الشارات، والحفاظ على التدفق السلس طوال الحدث. بالإضافة إلى ذلك، يوفر تطبيق الراعي الخاص بنا أدوات إدارة الكشك/الراعي، مما يضمن حصول الرعاة على تجربة سلسة من خلال جذب العملاء المتوقعين. شهادات المشاركة الآلية: كافئ الحاضرين بشهادات المشاركة الآلية. يقوم KonfHub بإنشاء الشهادات تلقائيًا عندما يرسل الحاضرون تعليقاتهم، مما يوفر لك الوقت والجهد مع توفير لمسة احترافية للحدث الخاص بك. التسجيلات المعتمدة على الموافقة والتذاكر المخفية والتحميل: تمتع بالتحكم الكامل في عملية تسجيل الحدث الخاص بك. يتيح لك KonfHub الموافقة على التسجيلات، وإخفاء التذاكر للوصول الحصري، وتحميل تسجيلات المتحدثين والراعيين والمتطوعين بسهولة، مما يجعل إدارة الأحداث أمرًا سهلاً. صفحة ويب شاملة للحدث: لا حاجة لمطور ويب أو مواقع ويب مخصصة! يقدم KonfHub صفحة ويب شاملة للحدث تعرض جميع التفاصيل الأساسية للحدث الخاص بك. قم بتخصيص صفحة الويب باستخدام علامتك التجارية، وجدول أعمال الحدث، والسير الذاتية للمتحدث، والمزيد، كل ذلك ضمن منصة KonfHub. الأدوات/الأزرار القابلة للتضمين وتكامل واجهة برمجة التطبيقات: يمكنك دمج KonfHub بسلاسة في موقع الويب أو التطبيق الحالي الخاص بك باستخدام الأدوات والأزرار القابلة للتضمين. استفد من واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا لإنشاء تجربة سلسة للحاضرين وضمان مزامنة البيانات بشكل سلس مع أنظمتك. منصة إدارة الأحداث النهائية منخفضة التكلفة في KonfHub، نعتقد أن تنظيم الأحداث الناجحة لا ينبغي أن يكسر البنك. ولهذا السبب نقدم واحدة من أقل منصات الأسعار في الصناعة. بفضل أسعارنا التنافسية، يمكنك زيادة ميزانية الحدث الخاص بك إلى الحد الأقصى مع الاستمرار في الاستمتاع بجميع الميزات والفوائد الاستثنائية التي توفرها منصتنا. مع KonfHub، لا يمكنك الوصول إلى منصة إدارة الأحداث الشاملة المليئة بالميزات فحسب، بل ستستمتع أيضًا بتوفير كبير في التكاليف. تضمن أسعارنا الشفافة حصولك على أقصى قيمة لاستثمارك، مما يسمح لك بتخصيص المزيد من الموارد لجوانب أخرى من الحدث الخاص بك. وأكثر! يتطور KonfHub باستمرار لتلبية احتياجات منظمي الأحداث. نحن نسعى جاهدين لتوفير ميزات ووظائف مبتكرة تجعل تجربة التخطيط للحدث الخاص بك أفضل. قل وداعًا لمتاعب إدارة الأحداث ومرحبًا بـ KonfHub - الحل الأمثل لإدارة الأحداث. سجل اليوم وأحدث ثورة في طريقة تنظيم الأحداث. قم بإنشاء الحدث التالي باستخدام KonfHub
webMOBI
webmobi.com
WebMobi هو برنامج جديد لجامعة All-in-One لإدارة الأحداث مع CRM الحاضر. إنه يقدم تطبيقات الأحداث ، وموقع الويب ، والتسجيل ، والاستطلاعات المباشرة ، والمسح ، والخرائط الحية ، وتطبيقات متعددة الأحداث ، وخدمات توليد الرصاص ومشاركة الحضور. يساعدك WebMobi على تجربة تطبيقات الأجهزة المحمولة أكثر أناقة وبساطة وقابلة للتخصيص للأحداث والمهرجانات والمؤسسات والحرم الجامعي. يتم الوثوق برامجنا المتطورة من قبل 100 علامة تجارية في جميع أنحاء العالم لأحداث الشركات والمؤتمرات والمعارض التجارية والاجتماعات الداخلية/الخارجية والمزيد. تحقق من Gamification ، والمزيد من النظام الأساسي الغني بالميزات حيث يمكن لمخططي الأحداث إشراك الحاضرين في راحة فقط مع أفضل تطبيقات تطبيقات الأحداث -WebMobi.
Azavista
azavista.com
Azavista هو الحل لمنظمي الأحداث في الشركات الذين يهدفون إلى تبسيط عمليات التخطيط للأحداث الخاصة بهم. نحن نقدم مجموعة كاملة من حلول تكنولوجيا الأحداث المناسبة لأي حدث في التقويم الخاص بك والتي ستساعدك على زيادة الكفاءة وتحسين التواصل والإنتاجية وتعزيز الحضور. من خلال مجموعة واسعة من الوحدات والوظائف، يمكن للمستخدمين إعداد أحداث متعددة، والتكامل مع إدارة علاقات العملاء (CRM) وأنظمة أتمتة التسويق، وإدارة التسجيلات، وإدارة المشاريع، وغير ذلك الكثير من واجهة واحدة. نحن نقدم أيضًا تطبيق تسجيل الوصول وتطبيق حدث المشاركين الذي يمكن إنشاؤه وتخصيصه في غضون دقائق دون مساعدة فريق التطوير الخاص بك. لقد أنشأنا منصة كاملة مرنة ومبتكرة وسهلة الاستخدام. قابل للتكيف بسهولة مع الاتجاهات الجديدة والمتغيرة واحتياجات السوق، مما يعني أن المخططين يمكنهم دائمًا الوصول إلى توقعات الأحداث الخاصة بهم. منذ تأسيسنا في عام 2011، استخدم الآلاف من مخططي الأحداث منصتنا ليكونوا أكثر كفاءة وإنتاجية مما يمكنهم بدوره من إنشاء أحداث أفضل.
Momice
momice.com
تقدم Momice برامج الأحداث والمعرفة لمحترفي الأحداث. يمكّن برنامج Momice محترفي الأحداث من تحسين موقع الويب الخاص بالأحداث، والتسجيل، ومراسلات الأحداث، وإصدار التذاكر، وتفاعل الجمهور، والتسجيل في الموقع وتقييم الأحداث (الاستطلاع)، لجميع أحداثهم المباشرة وعبر الإنترنت والمختلطة. يعمل العمل مع Momice على توفير الوقت ويسمح لك بتجنب الأخطاء التي تحدث عند القيام بكل هذا يدويًا. بفضل جذورها في صناعة الأحداث، اكتسبت Momice الكثير من الخبرة في السنوات العشر الماضية. تتم مشاركة هذه المعرفة في الندوات عبر الإنترنت والمستندات التقنية وأجهزة الاستدعاء الواحدة والرسوم البيانية والدورات التدريبية المباشرة. تتضمن ميزات Momice ما يلي: - البريد (الدعوات، التأكيدات، التذكيرات) - التسجيل (ورش العمل، الضيوف الإضافيين، قوائم المدعوين) - موقع الويب (تصميم مخصص، قوالب، تسمية بيضاء) - التفاعل (الدردشة، استطلاعات الرأي، أسئلة الجمهور) - التذاكر (التذاكر، التذاكر الإلكترونية والتسويق) - تسجيل الوصول والشارات (بدون تلامس) تسجيل الوصول، طباعة الشارات) - الإحصائيات (الاستطلاع، بيانات المشاهد، النتائج)
Planning Pod
planningpod.com
برنامج شامل لإدارة الأحداث يساعد المنظمين في تنسيق الخدمات اللوجستية، إدارة الحضور، وتصميم الفعاليات بكفاءة.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة العملاء، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، الإنتاج، وإدارة المخزون. يتضمن إصدار المجتمع البرمجيات الحرة.
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad هي منصة التسويق التجريبية الرائدة التي تمكن العلامات التجارية من تشغيل الأحداث والجولات والتنشيطات والفصول الدراسية وتحسينها لزيادة ولاء المستهلك للعلامة التجارية وتحقيق المزيد من الإيرادات وزيادة عائد الاستثمار في كل تجربة. يسمح AnyRoad للشركات بتبسيط وتوسيع نطاق عملياتها التجريبية من خلال نظام أساسي مرن وقابل للتكوين ويوفر الرؤى القوية اللازمة لتسريع نمو الأعمال. تعتمد العلامات التجارية الرائدة مثل Anheuser-Busch، وDiageo، وWestfield، وJust Egg، وSierra Nevada على AnyRoad لتحسين العمليات وإثبات تأثير برامجها التسويقية التجريبية.
Eventeny
eventeny.com
برنامج إدارة الأحداث الكل في واحد يقدم حلولاً لرسم الخرائط التفاعلية القابلة للتطوير، والتوقيع الإلكتروني للعقود، وإدارة التذاكر/شباك التذاكر الشاملة، وسير عمل تطبيقات الفنان/المورد/العارضين، وتتبع نوبات المتطوعين، وإدارة علاقات العملاء لصفقات الرعاية والتسليمات، والجدولة الشخصية وأكثر من ذلك بكثير!
Hubilo
hubilo.com
هوبيلو هو تطبيق لإدارة الأحداث يتيح تنظيم الفعاليات الافتراضية والشخصية، ويعزز التفاعل بين الحضور ويوفر أدوات تحليلات فعالة.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl هي منصة لإدارة الأحداث بمرونة، تدعم تنظيم الفعاليات الشخصية والافتراضية والهجينة بأدوات متكاملة لتسهيل التنظيم والتواصل.
Trybooking
trybooking.com
TryBooking هو منصة عبر الإنترنت لإصدار التذاكر وحجز الفعاليات، تساعد المنظمين على إدارة الأحداث بسهولة وكفاءة.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor هو تطبيق لإدارة وبيع تذاكر الأحداث بسهولة وبتكلفة مناسبة، مع ميزات مثل تخصيص الصفحات وتطبيق تسجيل الوصول المجاني.
Zoho Backstage
zoho.com
تطبيق زوهو باكستيج هو برنامج شامل لإدارة الأحداث، يساعد المنظمين في تخطيط وتنفيذ الفعاليات بشكل فعال سواء كانت حضورية أو افتراضية أو مختلطة.
RingCentral
ringcentral.com
يقدم تطبيق RingCentral Contact Center حلاً شاملاً للتواصل مع العملاء عبر الصوت و30 قناة رقمية، مع ميزات الذكاء الاصطناعي وإدارة القوى العاملة.
Whova
whova.com
Whova هو تطبيق شامل لإدارة الأحداث، يسهل تخطيط التسجيل والتنفيذ، ويعزز التفاعل بين المنظمين والحضور من خلال أدوات متعددة.
HeySummit
heysummit.com
HeySummit هي منصة لتسهيل تنظيم الأحداث الافتراضية والحضورية، توفر أدوات لإدارة التسجيلات، التفاعلات، وتحليل أداء الفعالية.
Explara
explara.com
تساعد Explara رواد الأعمال المبدعين والشركات الصغيرة على تحقيق الدخل من الأحداث والبيع عبر الإنترنت والمجتمع والتمويل الجماعي.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla هي منصة شاملة لتنظيم الأحداث تتضمن إدارة التسجيل، بيع التذاكر، وترويج الفعاليات، وتدعم الأنشطة الشخصية والافتراضية.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite هو تطبيق لإدارة وتنظيم الأحداث يسمح للمستخدمين بإنشاء وترويج فعاليات مختلفة وبيع التذاكر بسهولة.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm هو تطبيق لإدارة الأحداث يوفر أدوات للتسجيل والدعوات والدخول عبر الهاتف وتفعيل الأحداث الرقمية.
Bizzabo
bizzabo.com
تطبيق Bizzabo يدير الأحداث الشخصية والظاهرية والهجينة، ويوفر أدوات للتخطيط، وإدارة التذاكر، وتحليل سلوك الحضور.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker هو منصة لاستضافة الندوات الافتراضية والأحداث الهجينة، تدعم التفاعل والمشاركة مع أدوات تسويقية متكاملة.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet هي منصة افتراضية تتيح تنظيم الأحداث مثل المؤتمرات والاجتماعات، وتوفر ميزات للتفاعل وتخصيص التجربة للمستخدمين.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard هي منصة لإدارة الأحداث تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل الاتصال بين الحضور وتنظيم الفعاليات، سواء حضوريًا أو افتراضيًا.
Brushfire
brushfire.com
Brushfire عبارة عن منصة لإدارة الأحداث توفر حلولاً لحجز التذاكر والتسجيل والأحداث الافتراضية وتطبيقات الأحداث. تأسست شركة Brushfire في عام 2003، وساعدت في تعزيز إصدار التذاكر والتسجيل عبر الإنترنت مع آلاف المنظمات حول العالم على مدار العشرين عامًا الماضية. مدعومًا بالخدمة والدعم الحائزين على جوائز، يوفر Brushfire الأدوات التي تحتاجها لتوفير الوقت والمال في الحدث الخاص بك القادم. حلول Brushfire مصنوعة من أجل النمو. هل لديك أسئلة؟ تحدث إلى فريقنا على (866) 825-8252.
Accelevents
accelevents.com
Accelevents هي منصة لإدارة الفعاليات الافتراضية والهجينة والمباشرة، توفر أدوات لتسهيل التسجيل، الجدولة، والبث المباشر.
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja هي منصة لإنشاء واستضافة ومشاركة الندوات عبر الإنترنت بسهولة، تدعم التفاعل ومراقبة الأداء.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast هو منصة لإدارة الأحداث B2B تتيح تنظيم فعاليات افتراضية وشخصية، وتعزز التفاعل والمشاركة بين الحضور.
InEvent
inevent.com
يتكون InEvent من محترفي الأحداث ومتخصصي الصوت والصورة الملهمين لدفع حدود الندوات عبر الإنترنت وتكنولوجيا الأحداث. يقدم منتجنا تجارب متميزة لشركات المؤسسات، مما يمكّنها من خلال حل العلامة البيضاء لإنشاء أحداث شخصية وافتراضية ومختلطة من خلال حلول البرامج والأجهزة. كل ذلك مدعومًا بخدمة عملاء مخصصة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مصنوعة بنسبة 100% من البشر. تشتمل منصة InEvent المتكاملة على الضيافة والإسكان والسفر والخدمات اللوجستية والبث عبر الويب والمشاركة المباشرة والتسجيل السلس والشبكات الديناميكية والأتمتة القوية للتسويق ومواقع الويب المخصصة وتطبيقات الهاتف المحمول والتحليلات في الوقت الفعلي وإشارات عالية الطاقة وأكثر من 100 ميزة أخرى تجارب تفاعلية وغامرة. لقد نجحنا في خدمة أكثر من 50000 حدث وندوة عبر الإنترنت مع أكثر من 2 مليون مشارك وأكثر من 60 مليون دقيقة بث على مستوى العالم. سواء كنت تستضيف ندوة عبر الإنترنت أو اجتماعًا عمليًا افتراضيًا أو حدثًا يستمر لمدة شهر، فإن حلنا المرن سيساعد على إحياء حدثك المثالي.
Sweap
sweap.io
Sweap عبارة عن منصة لكفاءة الأحداث ستجعل من الأحداث القناة التسويقية الأكثر تأثيرًا لشركتك. تستخدم بعض أفضل فرق الفعاليات مثل Bentely أو Scandic Hotels برامجنا لجذب المزيد من التسجيلات وتوفير الوقت من خلال الإدارة الآلية للضيوف والتواصل مع الأحداث ومنصة الأحداث الافتراضية. يقدم Sweap خطة مجانية تصل إلى 500 تسجيل سنويًا، حتى تتمكن من البدء اليوم.
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