منصات إدارة الأحداث - التطبيقات الأكثر شعبية - ترينيداد وتوباغو

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تدمج منصات إدارة الأحداث مجموعة واسعة من الأدوات لتبسيط عملية تخطيط الأحداث، بما في ذلك الجوانب المختلفة لإدارة الأحداث ضمن حل واحد. على الرغم من قدرتها على التعامل مع الأحداث من أي نطاق، إلا أن هذه المنصات مناسبة بشكل خاص للأحداث الكبيرة والمعقدة مثل المؤتمرات والمهرجانات والمعارض التجارية والاجتماعات المهنية. إنهم يشرفون على كل جانب من جوانب تنظيم الأحداث، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء مواقع الويب للأحداث، وإدارة التسجيلات ومبيعات التذاكر، والحفاظ على قوائم الضيوف، وإنشاء جداول الأعمال، والترويج للحدث عبر الإنترنت، ومشاركة الحضور، وإنشاء تقارير شاملة حول مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs). والجدير بالذكر أن هذه المنصات غالبًا ما تقدم ميزات إضافية مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني المدمج، وصفحات الأحداث القابلة للتخصيص، والاستطلاعات المتعلقة بالحدث، مما يعزز الكفاءة والتحسين في تنظيم أي نوع من الأحداث.
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Eventeny
eventeny.com
برنامج إدارة الأحداث الكل في واحد يقدم حلولاً لرسم الخرائط التفاعلية القابلة للتطوير، والتوقيع الإلكتروني للعقود، وإدارة التذاكر/شباك التذاكر الشاملة، وسير عمل تطبيقات الفنان/المورد/العارضين، وتتبع نوبات المتطوعين، وإدارة علاقات العملاء لصفقات الرعاية والتسليمات، والجدولة الشخصية وأكثر من ذلك بكثير!
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.
Canapii
canapii.com
تم تصميم منصة إدارة الأحداث الحائزة على جوائز Canapii للمؤسسات من جميع الأحجام لتقديم أحداث شخصية ومختلطة وافتراضية فريدة وجذابة. بدءًا من حجز التذاكر عبر الإنترنت ووصولاً إلى تسجيل الوصول في الموقع ونشر تحليلات الأحداث، تتيح لك أدواتنا وحلولنا الرقمية تبسيط عملية تنظيم الحدث بالكامل - كل ذلك في مكان واحد. تم تشكيل Canapii من قبل فريق عالمي من محترفي الفعاليات المتحمسين، المتوافقين مع القيم المشتركة. نحن نهتم بإنشاء تجارب فعاليات مبتكرة وعلاقات دائمة واتصالات هادفة بين عملائنا وزملائنا في جميع أنحاء العالم.
Notified
notified.com
توفر Notified Event Cloud تقنية الأحداث الشاملة الأكثر شمولاً في العالم والخدمات ذات الصلة لدعم إنشاء الأحداث وإدارتها. قم بإدارة دورة الحياة الكاملة للأحداث الخاصة بك، بغض النظر عن الموقع أو التنسيق أو الحجم أو المدة - بدءًا من الجلسات الفردية وحتى التجارب المستمرة. يسمح Notified لمخططي الأحداث والمسوقين ومحترفي الاتصالات بإنشاء تجارب غامرة وزيادة المشاركة واستخراج رؤى مربحة وزيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد من منصة واحدة. - الأحداث الشخصية: تبسيط وأتمتة عمليات التسجيل والعمليات الخلفية بدءًا من الدعوة لتقديم الأوراق وحتى إنشاء جدول الأعمال. - الأحداث الافتراضية: تقديم تجربة رقمية غامرة مع ردهات ذات علامات تجارية وأدوات مشاركة قوية وحل مدمج للبث عبر الإنترنت. - الأحداث المختلطة: ارتق بالتجربة المشتركة إلى آفاق جديدة من خلال تقنية الأحداث الشاملة وتطبيقات الهاتف المحمول وخدمات الإنتاج في الموقع. قم بإنشاء تجارب علامة تجارية غامرة - عبر الزمان والمكان مفاجأة وأسعد الحاضرين بتجارب فريدة ومنسقة. صمم تجربة رقمية تنقل قصتك وتعكس علامتك التجارية. - تجربة علامة تجارية متسقة ومخصصة - سريعة الاستجابة وثلاثية الأبعاد - محتوى وبرمجة مرنة - مباشرة ومحاكاة وعند الطلب - مزيج سلس من القنوات الشخصية والرقمية - قابلة للتطوير من 500 إلى 200000+ من الحضور شارك في New Heights Drive للمشاركة و قم ببناء روابط ذات معنى تمتد إلى ما بعد اليوم المباشر للحدث وعبر الزمان والمكان. قم بتزويد مجتمعك بالبرمجة قبل وأثناء وبعد الحدث. - قم بتوصيل الحاضرين مع زملائهم الحاضرين والجهات الراعية من خلال التوفيق القائم على الذكاء الاصطناعي - دردشة فيديو مع زملائك الحاضرين 1:1 أو في مجموعة - مراقبة المحادثات على القنوات الاجتماعية باستخدام المحاور الاجتماعية - زيادة مشاركة الحضور إلى أقصى حد أينما كان الحضور باستخدام تطبيق حدث قوي - Drive تفاعل هادف مع الألعاب والشارات احصل على رؤى قابلة للتنفيذ وتعظيم عائد الاستثمار احصل على الرؤى التي تحتاجها لدفع نتائج الأعمال من خلال مصدر واحد لبيانات الأحداث الموحدة. تعتبر بياناتك أداة تصميم لتقديم تجارب قوية للحاضرين. تتكامل بوابة التحليلات وإعداد التقارير القوية مع مجموعة تقنيات التسويق الخاصة بك وتوفر لك مقاييس ورؤى في الوقت الفعلي حول جمهورك. إدارة الأحداث المعقدة أصبحت بسيطة قم بتعزيز تعاونك في الأحداث وتوسيع نطاق فريقك باستخدام نظام أساسي يعمل على تبسيط العمليات الخلفية وتشغيلها تلقائيًا. لا يوجد جهد مكرر متأصل في حلول تكنولوجيا الأحداث الافتراضية أو الشخصية. - تسجيل الحضور - إدارة المتحدثين والعارضين والجهات الراعية - تسليم وتنظيم المحتوى - إشراك مجتمعك
inwink
inwink.com
Inwink هي منصة SaaS لتسويق BtoB والتي تمكن الشركات من عرض علاماتها التجارية وإشراك جماهيرها من خلال: - الأحداث الشخصية وعبر الإنترنت والمختلطة؛ - مجتمعات متاحة دائمًا عبر الإنترنت على مواقع ويب مخصصة؛ - بيانات مركزية وآمنة للغاية ومقسمة بشكل صارم حسب العميل. - تطبيق جوال أصلي مخصص لحدثك أو مجتمعك. تعتبر شركة inwink رائدة في مجال تكنولوجيا إدارة الأحداث منذ عام 2015، وهي اليوم عبارة عن حل تسويقي شامل بزاوية 360 درجة لـ BtoB، تم اعتماده من قبل أكثر من 180 مؤسسة وشركة ومنظمة. تشتهر منصة inwink على نطاق واسع بقوتها الوظيفية ومرونتها وقابلية التوسع والأمان. المزيد على www.inwink.com/en/
Cadmium
gocadmium.com
تعمل شركة Cadmium على تبسيط إنتاج الأحداث الحية والمختلطة والافتراضية وتعظيم قيمة التعلم عبر الإنترنت من خلال منصة واحدة مرنة مصممة لالتقاط كيمياء الأشخاص والأفكار والمعرفة. تحظى منتجات الشركة البرمجية بثقة أكثر من 900 مؤسسة تعتمد على المحتوى في جميع أنحاء العالم لتوليد الإيرادات وتعزيز الاحتفاظ بالعملاء وخفض التكاليف التشغيلية لأحداثها ومبادراتها التعليمية. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة https://gocadmium.com.
Attendease
attendease.com
أحدث البرامج لأحداث الشركات وإدارة تخطيط الاجتماعات. Attendease هو الحل النهائي لإدارة الأحداث للمخططين ومنظمي الاجتماعات. بدءًا من الحضور الشخصي وحتى الهجين والافتراضي، تغطي منصتنا كل جانب من جوانب نمط حياة الحدث الخاص بك. قم بالترويج بسلاسة باستخدام أداة إنشاء مواقع الويب والتسويق عبر البريد الإلكتروني وتسجيل الحضور. تحكم في تفاصيل الحدث، بدءًا من المتحدثين والعارضين وحتى الجدولة وحجز التذاكر. من خلال تمكين الجميع من إنشاء الأحداث وإدارتها دون عناء، يعمل برنامج Attendease على تبسيط العملية، مما يضمن النجاح في دقائق معدودة. يعد Attendease مناسبًا تمامًا للمؤسسات التي تبحث عن: ✔ تكاليف تقنية معقولة ويمكن التنبؤ بها بدون رسوم مفاجئة ✔ تواصل مبسط مع الحضور لجذب النتائج وإعلامهم بها والمشاركة فيها لتحقيق النتائج ✔ تقديم تجارب متسقة وذات علامة تجارية طوال رحلة الحضور بأكملها ✔ تسهيل الأمر على الحاضرين للتنقل وتخصيص جدول أعمال الحدث الخاص بهم ✔ قيادة تجارب التسجيل التي تحول وتقليل حالات الانقطاع ✔ الوصول إلى بيانات الحضور والحدث القابلة للتنفيذ متى وأينما تحتاج إليها ✔ القدرة على تنفيذ أحداث متعددة على نطاق واسع ✔ خدمة عملاء 5 نجوم في عام 2023 ، انضم الحضور إلى عائلة Tripleseat. Tripleseat هو برنامج إدارة الضيوف والأحداث رقم 1 في قطاع الضيافة. بالتعاون مع EventUp، دليل الأماكن الرائد، نحن نخدم ونساعد في تنمية قطاع الضيافة والفعاليات. عرض الملف الشخصي لـ Tripleseat هنا: https://www.g2.com/products/tripleseat-tripleseat/reviews
Eventene
eventene.com
Eventene هو نظام إدارة الأحداث الكل في واحد لإنشاء وتنظيم وتشغيل جميع الأحداث الخاصة بك على منصة واحدة. سواء كانت الأحداث الخاصة بك شخصية أو افتراضية أو مختلطة، توفر Eventene الحلول المتاحة الأكثر حداثة ومرونة وقابلة للتطوير.
Eventtia
eventtia.com
Eventtia عبارة عن منصة شاملة لإدارة الأحداث تساعد الشركات الكبيرة على إنشاء أحداث شخصية ومختلطة وافتراضية جذابة بشكل فريد. تعمل ميزات Eventtia القابلة للتخصيص وتكاملات واجهة برمجة التطبيقات (API) على تمكين الشركات الرائدة عالميًا من إدارة الحضور بكفاءة، وإنشاء حملات جذابة عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، وإنشاء بيانات قيمة. حتى يومنا هذا، قامت Eventtia بتمكين أكثر من 7200 عميل مثل Pernod Ricard وDior وToyota ومجموعة Richemont ومجموعة Pierre Fabre لإنشاء وتنظيم أكثر من 30000 حدث حول العالم.
Edenkit
edenkit.com
يساعدك Edenkit على: - إنشاء تواجد رقمي على الفور، وإطلاق صفحة ويب للحدث، وتطبيق جوال، وحملة تسجيل وتسويق مجتمعية في دقائق - كل ذلك بناءً على المحتوى الخاص بك - بناء علاقات مخلصة، وتمكين المتحدثين والجهات الراعية والعارضين من رواية قصتهم بأنفسهم - الملفات الشخصية المُدارة ومحتوى الوسائط الاجتماعية المخصص - الوصول إلى الجماهير ذات الصلة، وإشراك الحضور بمحتوى الوسائط الاجتماعية المخصص للمتحدثين والجهات الراعية والعارضين مع الحصول على أسعار بسيطة وواضحة بدون رسوم مخفية تسمح لك بالتركيز على تنظيم الحدث الخاص بك دون القلق بشأن إخفاء التكاليف
Eventcube
eventcube.io
يعمل Eventcube على تمكين منظمي الأحداث من إنشاء أحداث افتراضية وشخصية ومختلطة ذات معنى من خلال تقنية إدارة الأحداث الجميلة التي يمكن تخصيصها بالكامل ووضع علامة بيضاء عليها في كل نقطة اتصال. مع Eventcube، يمكنك إنشاء مرحلة بث ذات علامة تجارية مع استضافة غرف الشبكة والمكالمات الخاصة بين أفراد الجمهور في نفس الوقت باستخدام ميزات البث والمكان. نحن نعيد الجانب الاجتماعي للمؤتمرات الافتراضية. نقوم بذلك من خلال تزويد جمهورك بمساحات للتواصل مع جمهورهم وبناء علاقات تدوم طويلاً - وهو ما يشبه الأحداث الشخصية التقليدية مع لمسة من الشبكات الاجتماعية. قامت Eventcube بدعم أكثر من 100000 حدث في جميع أنحاء العالم منذ إطلاقها وخدمت أفضل العلامات التجارية مثل TedX وTikTok وTK Maxx وRed Bull، جنبًا إلى جنب مع المنظمات والمهرجانات ذات الأهداف المحددة. لقد تم الاعتراف بنا كأفضل منتج SaaS لإصدار التذاكر أو إدارة الأحداث من خلال جوائز Cloud & SaaS لعام 2021، ومؤخرًا، تم إدراج Eventcube في القائمة المختصرة لجائزة أفضل شركة تقنية لهذا العام (صغيرة) من UK Business Tech Awards لعام 2021.
Momice
momice.com
تقدم Momice برامج الأحداث والمعرفة لمحترفي الأحداث. يمكّن برنامج Momice محترفي الأحداث من تحسين موقع الويب الخاص بالأحداث، والتسجيل، ومراسلات الأحداث، وإصدار التذاكر، وتفاعل الجمهور، والتسجيل في الموقع وتقييم الأحداث (الاستطلاع)، لجميع أحداثهم المباشرة وعبر الإنترنت والمختلطة. يعمل العمل مع Momice على توفير الوقت ويسمح لك بتجنب الأخطاء التي تحدث عند القيام بكل هذا يدويًا. بفضل جذورها في صناعة الأحداث، اكتسبت Momice الكثير من الخبرة في السنوات العشر الماضية. تتم مشاركة هذه المعرفة في الندوات عبر الإنترنت والمستندات التقنية وأجهزة الاستدعاء الواحدة والرسوم البيانية والدورات التدريبية المباشرة. تتضمن ميزات Momice ما يلي: - البريد (الدعوات، التأكيدات، التذكيرات) - التسجيل (ورش العمل، الضيوف الإضافيين، قوائم المدعوين) - موقع الويب (تصميم مخصص، قوالب، تسمية بيضاء) - التفاعل (الدردشة، استطلاعات الرأي، أسئلة الجمهور) - التذاكر (التذاكر، التذاكر الإلكترونية والتسويق) - تسجيل الوصول والشارات (بدون تلامس) تسجيل الوصول، طباعة الشارات) - الإحصائيات (الاستطلاع، بيانات المشاهد، النتائج)
EventMobi
eventmobi.com
تسهل منصة إدارة الأحداث الشاملة الخاصة بـ EventMobi على منظمي الأحداث تخطيط تجارب الأحداث الافتراضية والهجينة والشخصية والترويج لها وتحقيق الدخل منها وتقديمها. بدءًا من موقع الويب والتسجيل وتطبيق الأحداث الحائز على جوائز، وحتى المساحة الافتراضية وإنتاج الأحداث المُدارة بالكامل عبر الإنترنت، تم استخدام منصة EventMobi من قبل أكثر من 10000 من مخططي الأحداث في 72 دولة منذ عام 2009. سواء كنت تقيم حدثًا واحدًا أو المئات، فإن حدثنا تعمل منصة الإدارة على تبسيط سير عملك بحيث تقضي وقتًا أقل في إدارة التكنولوجيا ووقتًا أطول في إنشاء تجارب أحداث جذابة للحاضرين.
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop عبارة عن منصة حقيقية لإدارة الأحداث والمشاركة في الموقع وافتراضية ومختلطة. يدعم PheedLoop كل شيء بدءًا من البث الأصلي، وقاعات العرض الافتراضية، وطباعة الشارات، والتسجيل، وبوابات المتحدثين/العارضين المتزامنة، وتطبيقات الهاتف المحمول الفورية، إلى تسجيل الوصول في الموقع، ومخططات الطوابق، والاستطلاعات الآلية، وشبكات الفيديو الأصلية، وتحقيق الدخل من العارضين/الراعيين أنظمة. PheedLoop هو نظام إدارة الأحداث المبسط النهائي ويتم استخدامه من قبل الأحداث من جميع الأنواع والأحجام التي يصل عددها إلى عشرات الآلاف من الحضور. يخدم PheedLoop في المقام الأول عملاء الشركات والجمعيات والأكاديميين والحكومات بما في ذلك Shopify وIBM وحكومة كندا.
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus عبارة عن منصة تسويق للأحداث من الجيل التالي تم إنشاؤها من الألف إلى الياء لالتقاط كمية غير مسبوقة من البيانات وتحليلها وتسخيرها لأحداث ومؤتمرات أفضل بكثير. باعتبارها منصة SaaS حقيقية، تعمل RainFocus على تبسيط تسجيل الأحداث وإدارة المحتوى وتنشيط العارضين والتجارب في الموقع من لوحة معلومات واحدة. يمكنك توفير الوقت وزيادة المشاركة وزيادة قيمة الحدث لكل حدث.
EventX
eventx.io
"الأحداث في أي مكان وفي أي وقت ولأي شخص." الأحداث هي المكان الذي تحدث فيه الاتصالات الهادفة وتبادل المعرفة. نحن هنا لجعل الأحداث بسيطة ومؤثرة. EventX عبارة عن منصة SaaS للأحداث الافتراضية حائزة على جوائز، وموفر حلول إدارة الأحداث الذكية الكل في واحد. نحن نقدم حلول الأحداث الافتراضية والمختلطة للشركات والمنظمين والهيئات التجارية الرائدة في آسيا والصين، بما في ذلك Amazon وApple وHKTDC وAlibaba وReed وغيرها الكثير. بفضل ميزات مثل قاعة المعارض التفاعلية، وأكشاك العارضين الديناميكية، ونماذج التسجيل عبر الإنترنت، والندوات عبر الإنترنت، ومراحل المؤتمرات التفاعلية، فإننا نمثل الخدمة المفضلة للمؤسسات التي ترغب في توسيع نطاق جمهورها ليشمل مناطق آسيا والمحيط الهادئ. كان EventX يُعرف سابقًا باسم EventXtra.
AllEvents
allevents.in
AllEvents عبارة عن منصة لإدارة الأحداث سريعة التوسع توفر ميزات شاملة بزاوية 360 درجة لمساعدة منظمي الأحداث. تساعد المنصة منشئي الأحداث على إنشاء صفحات الأحداث وتبسيط مبيعات التذاكر وتلقي الدفع الفوري. يحظى AllEvents بثقة أكثر من 300 ألف متخصص في الفعاليات، وهو قابل للتكيف مع جميع أنواع الأحداث ويتيح الترويج للحدث لجمهور واسع. مع أكثر من 12 عامًا من الخبرة في هذا المجال، أصبحت AllEvents المنصة المفضلة لأكثر من 20 مليون باحث شهريًا عن الأحداث الذين يعتمدون عليها لاكتشاف مجموعة من الأحداث.
Swoogo
swoogo.events
مع التركيز على البساطة والوظيفة وروح الأعمال اليدوية الحقيقية، تعد Swoogo عبارة عن منصة سهلة الاستخدام لإدارة الأحداث تساعد على جمع الأشخاص معًا من أي مكان. تعمل قوة Swoogo الفائقة على تبسيط الجوانب التنظيمية لكل نوع من الأحداث، بدءًا من التسجيل وجدولة الجلسة وحتى تقارير بيانات ما بعد الحدث. يساعد Swoogo مسوقي الأحداث على إنشاء موقع ويب بشكل حدسي يتضمن التسجيل المضمن وأتمتة البريد الإلكتروني وبوابة الراعي وموارد المتحدثين. باعتبارها قوة متنامية في السوق، تعد Swoogo الحدث الكبير التالي في الأحداث.
Cvent
cvent.com
توفر Cvent منصة أحداث شاملة لأي حدث، وكل حدث. تعمل منصتنا على تبسيط إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الحدث مع إعطائك البيانات والرؤى التي تحتاجها لتعظيم القيمة الخاصة بك. سواء كان ذلك شخصيًا أو افتراضيًا أو مختلطًا، سيكون لديك نظام أساسي واحد يحتوي على كل ما تحتاجه للعثور على الموردين وإشراك الحضور وزيادة قيمة الجهة الراعية إلى أقصى حد والتقاط بيانات الأحداث المهمة. باعتبارها شركة رائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا تسويق وإدارة الأحداث، تتمتع Cvent بمكانة فريدة يمكنها من دعم الأحداث الخاصة بك بجميع أنواعها وأحجامها وتعقيداتها.
Planning Pod
planningpod.com
برنامج إدارة الأحداث الشامل رقم 1 لمنظمي الأحداث وأماكنها. تعرف على كيفية قيام أكثر من 20 ألف متخصص بتوفير ما يزيد عن 62 ساعة شهريًا وتبسيط العمليات والاتصالات من خلال برنامجنا الكامل لإدارة الأحداث عبر الإنترنت
Cooltix
cooltix.hu
التذاكر لنموك - قم ببيع التذاكر الخاصة بك بشكل أسهل من أي وقت مضى وبأقل الرسوم! - صفحة فريدة ومخصصة لحدثك - منصة سهلة الاستخدام حيث يمكنك إدارة الأحداث الخاصة بك - أداة لإعداد التقارير والتحليل لتتبع أداء مبيعاتك - احصل على دخلك يوميًا - وغيرها الكثير.
Azavista
azavista.com
Azavista هو الحل لمنظمي الأحداث في الشركات الذين يهدفون إلى تبسيط عمليات التخطيط للأحداث الخاصة بهم. نحن نقدم مجموعة كاملة من حلول تكنولوجيا الأحداث المناسبة لأي حدث في التقويم الخاص بك والتي ستساعدك على زيادة الكفاءة وتحسين التواصل والإنتاجية وتعزيز الحضور. من خلال مجموعة واسعة من الوحدات والوظائف، يمكن للمستخدمين إعداد أحداث متعددة، والتكامل مع إدارة علاقات العملاء (CRM) وأنظمة أتمتة التسويق، وإدارة التسجيلات، وإدارة المشاريع، وغير ذلك الكثير من واجهة واحدة. نحن نقدم أيضًا تطبيق تسجيل الوصول وتطبيق حدث المشاركين الذي يمكن إنشاؤه وتخصيصه في غضون دقائق دون مساعدة فريق التطوير الخاص بك. لقد أنشأنا منصة كاملة مرنة ومبتكرة وسهلة الاستخدام. قابل للتكيف بسهولة مع الاتجاهات الجديدة والمتغيرة واحتياجات السوق، مما يعني أن المخططين يمكنهم دائمًا الوصول إلى توقعات الأحداث الخاصة بهم. منذ تأسيسنا في عام 2011، استخدم الآلاف من مخططي الأحداث منصتنا ليكونوا أكثر كفاءة وإنتاجية مما يمكنهم بدوره من إنشاء أحداث أفضل.
webMOBI
webmobi.com
webMOBI هو جيل جديد من برامج إدارة الأحداث الشاملة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للحاضرين. إنه يوفر تطبيقات الأحداث، وموقع الويب، والتسجيل، والاستطلاعات المباشرة، والاستبيانات، والخرائط الحية، وتطبيقات الأحداث المتعددة، وخدمات جذب العملاء المحتملين ومشاركة الحضور. يساعدك webMOBI على تجربة تطبيقات الهاتف المحمول الأكثر أناقة وبساطة وقابلة للتخصيص بشكل لا يصدق للأحداث والمهرجانات والمؤسسات والحرم الجامعي. يحظى برنامجنا المتطور بثقة 100 علامة تجارية في جميع أنحاء العالم لفعاليات الشركات والمؤتمرات والمعارض التجارية والاجتماعات الداخلية والخارجية والمزيد. تحقق من أسلوب اللعب الخاص بنا، والنظام الأساسي الأكثر ثراءً بالميزات حيث يمكن لمخططي الأحداث إشراك الحاضرين بسهولة فقط من خلال تطبيق Best Event App Builder -webMOBI.
KonfHub
konfhub.com
تقديم KonfHub: منصة شاملة للأحداث الجذابة والفعالة هل سئمت من التوفيق بين منصات متعددة وتكافح من أجل إدارة الأحداث الخاصة بك بفعالية؟ لا تنظر إلى أبعد من KonfHub - حل إدارة الأحداث الشامل المصمم لتبسيط عملية تنظيم الأحداث الخاصة بك من البداية إلى النهاية. مع مجموعة واسعة من الميزات والفوائد القوية، يعد KonfHub منصتك المفضلة لإنشاء أحداث ناجحة لا تُنسى. فيما يلي لمحة عن بعض الميزات الرائعة التي يقدمها KonfHub: مسابقة الإحالة الآلية: عزز تسجيلات الأحداث الخاصة بك دون عناء من خلال مسابقة الإحالة الآلية الخاصة بنا. يتيح لك KonfHub إعداد برنامج إحالة يحفز الحضور على دعوة أصدقائهم وزملائهم، وتوسيع نطاق الحدث الخاص بك وزيادة التسجيلات. حملات بريد إلكتروني غير محدودة ورسائل قصيرة ورسائل واتساب محدودة: ابق على اتصال مع الحاضرين من خلال حملات البريد الإلكتروني المستهدفة. باستخدام KonfHub، يمكنك إرسال حملات بريد إلكتروني غير محدودة لإبقاء جمهورك منخرطًا ومطلعًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا إرسال رسائل SMS وWhatsApp للحصول على التحديثات والتذكيرات المهمة. منصة الاختبار المباشر: ارفع مستوى التجربة التفاعلية في الحدث الخاص بك من خلال منصة الاختبار المباشر الخاصة بنا. قم بإشراك جمهورك واختبر معرفتهم وخلق جوًا من الإثارة والمنافسة، كل ذلك ضمن منصة KonfHub. تطبيق تسجيل الوصول وتطبيق الراعي: قم بتبسيط عملية التسجيل من خلال تطبيق تسجيل الوصول الخاص بنا لمكتب التسجيل. قم بإدارة تسجيلات وصول الحضور بكفاءة، وطباعة الشارات، والحفاظ على التدفق السلس طوال الحدث. بالإضافة إلى ذلك، يوفر تطبيق الراعي الخاص بنا أدوات إدارة الكشك/الراعي، مما يضمن حصول الرعاة على تجربة سلسة من خلال جذب العملاء المتوقعين. شهادات المشاركة الآلية: كافئ الحاضرين بشهادات المشاركة الآلية. يقوم KonfHub بإنشاء الشهادات تلقائيًا عندما يرسل الحاضرون تعليقاتهم، مما يوفر لك الوقت والجهد مع توفير لمسة احترافية للحدث الخاص بك. التسجيلات المعتمدة على الموافقة والتذاكر المخفية والتحميل: تمتع بالتحكم الكامل في عملية تسجيل الحدث الخاص بك. يتيح لك KonfHub الموافقة على التسجيلات، وإخفاء التذاكر للوصول الحصري، وتحميل تسجيلات المتحدثين والراعيين والمتطوعين بسهولة، مما يجعل إدارة الأحداث أمرًا سهلاً. صفحة ويب شاملة للحدث: لا حاجة لمطور ويب أو مواقع ويب مخصصة! يقدم KonfHub صفحة ويب شاملة للحدث تعرض جميع التفاصيل الأساسية للحدث الخاص بك. قم بتخصيص صفحة الويب باستخدام علامتك التجارية، وجدول أعمال الحدث، والسير الذاتية للمتحدث، والمزيد، كل ذلك ضمن منصة KonfHub. الأدوات/الأزرار القابلة للتضمين وتكامل واجهة برمجة التطبيقات: يمكنك دمج KonfHub بسلاسة في موقع الويب أو التطبيق الحالي الخاص بك باستخدام الأدوات والأزرار القابلة للتضمين. استفد من واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا لإنشاء تجربة سلسة للحاضرين وضمان مزامنة البيانات بشكل سلس مع أنظمتك. منصة إدارة الأحداث النهائية منخفضة التكلفة في KonfHub، نعتقد أن تنظيم الأحداث الناجحة لا ينبغي أن يكسر البنك. ولهذا السبب نقدم واحدة من أقل منصات الأسعار في الصناعة. بفضل أسعارنا التنافسية، يمكنك زيادة ميزانية الحدث الخاص بك إلى الحد الأقصى مع الاستمرار في الاستمتاع بجميع الميزات والفوائد الاستثنائية التي توفرها منصتنا. مع KonfHub، لا يمكنك الوصول إلى منصة إدارة الأحداث الشاملة المليئة بالميزات فحسب، بل ستستمتع أيضًا بتوفير كبير في التكاليف. تضمن أسعارنا الشفافة حصولك على أقصى قيمة لاستثمارك، مما يسمح لك بتخصيص المزيد من الموارد لجوانب أخرى من الحدث الخاص بك. وأكثر! يتطور KonfHub باستمرار لتلبية احتياجات منظمي الأحداث. نحن نسعى جاهدين لتوفير ميزات ووظائف مبتكرة تجعل تجربة التخطيط للحدث الخاص بك أفضل. قل وداعًا لمتاعب إدارة الأحداث ومرحبًا بـ KonfHub - الحل الأمثل لإدارة الأحداث. سجل اليوم وأحدث ثورة في طريقة تنظيم الأحداث. قم بإنشاء الحدث التالي باستخدام KonfHub
Expo Pass
expopass.com
في Expo، نجعل جميع أنواع الأحداث سهلة من خلال منصة تكنولوجيا الأحداث Expo Pass. تمنح تقنيات التفكير المستقبلي الخاصة بنا للمنظمين الأدوات اللازمة لتخطيط وتتبع واستضافة أي نوع من الأحداث، سواء كانت شخصية أو افتراضية. وقد تم تصميم منتجاتنا البديهية بحيث يتمكن المنظمون من البدء بسرعة. هذا لا يعني أننا بعيدون عن متناولنا على الإطلاق. منذ اليوم الأول، نقوم بإقران كل عميل بمدير نجاح الحدث المخصص. هذه في الحقيقة مجرد طريقتنا للقول: "نحن نعلم أنك حصلت على هذا. ولكننا دائمًا هنا إذا كنت بحاجة إلى أي شيء." نحن ندرك أن الأحداث هي أكثر من مجرد تكنولوجيا. الأحداث تدور حول الأشخاص. وقد ساعدنا الملايين من الأشخاص على التواصل والتحدث والضحك والتفكير... قل مرحبًا في أي وقت. الميزات المتوفرة: تسجيل الأحداث، بطاقة المعرض، الخبرة الافتراضية، تسجيل الدخول، طباعة الشارة، تتبع حضور تطبيق الحدث، استرجاع الرصاص
Eventmix
eventmix.live
Eventmix عبارة عن منصة أحداث افتراضية ومختلطة سهلة الاستخدام تتيح للمنظمين تشغيل الأحداث من موقعهم الإلكتروني في دقائق. يمنحك Eventmix جميع الأدوات التي تحتاجها ليس فقط لتشغيل الأحداث الخاصة بك وتحقيق الدخل منها بسهولة، ولكن أيضًا للحفاظ على تفاعل جمهورك من خلال مناطق التواصل والمشاركة المخصصة القابلة للتخصيص بالكامل.
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves هو حل لإدارة المؤتمرات للباحثين ومنظمي الأحداث. مع Fourwaves يمكنك بسهولة إدارة أي حدث علمي بدءًا من جلسات الملصقات الافتراضية وحتى المؤتمرات العالمية. تتضمن بعض الميزات ما يلي: - منشئ موقع الحدث - أدوات التسجيل والمدفوعات - إدارة مجردة - أدوات مراجعة النظراء - تطبيق ويب مختلط/افتراضي - جلسات ملصقات افتراضية - لوحة منظم بديهية احصل على حل شامل لأي أحداث، بسرعة ودعم العملاء الاحترافي في كل خطوة على الطريق مع Fourwaves.
Brightly
brightlysoftware.com
يعد Event Manager™ من Brightly عبارة عن نظام أساسي لجدولة المرافق قائم على السحابة الكل في واحد يساعد الفرق على جدولة أحداث المؤسسة وتنظيمها والترويج لها، مما يضمن حصول الفرق على الأدوات المناسبة في مكانها الصحيح لمركزية العملية وأتمتتها من البداية إلى ينهي. في عالم تندر فيه أموال الميزانية ويمكن أن يكون لبرامج استرداد التكاليف تأثير كبير على النتيجة النهائية للمدرسة، يسهل مدير الأحداث تتبع الإيرادات المرتبطة بالحدث ومراقبتها. بدءًا من بدء الطلب وحتى تحليل استرداد التكاليف، يتولى مدير الأحداث التحكم في تنظيم الحدث، مما يضمن تجربة إيجابية للمجتمع والحضور.
Cadence
eventcadence.com
Cadence عبارة عن منصة شاملة لتخطيط وتنفيذ وتجربة حدث أحلامك شخصيًا أو افتراضيًا. بفضل الصور المذهلة والألوان المخصصة والشعارات الفريدة، ستصبح هوية علامتك التجارية امتدادًا لمنصتنا. سواء كان مؤتمرًا افتراضيًا للشركة أو مهرجانًا موسيقيًا، فإننا نسعى جاهدين لتنظيم الأحداث التي تترك أثرًا دائمًا.
POSH
posh.vip
أصبح تسويق الأحداث أمرًا سهلاً. يوفر POSH لمنظمي الأحداث مجموعة من الأدوات لإدارة أي تجربة مباشرة.
run.events
run.events
run.events هو برنامج SaaS عالمي لإدارة المؤسسات مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمنظمي الأحداث والمؤتمرات المحترفين. تم تصميم الحل ليكون سهل الإعداد والاستخدام، وهو نظام أساسي لإدارة الأحداث قائم على السحابة ويحتوي على إمكانات إدارة المؤسسات ومكونات إدارة الأحداث مع حل قوي لتطبيقات الهاتف المحمول متاح على جميع الأنظمة الأساسية اليوم. تسمح المنصة للعملاء بإنشاء تجارب شخصية قيمة، وتنمية المجتمعات المؤثرة وتوسيع علاماتهم التجارية، مع توفير خدمات تحديد مصادر الأحداث، والتسجيل، وتسويق الأحداث، وإدارة السفر، ومسح العملاء المحتملين، وتقارير عائد الاستثمار. من العدل أن نفترض أن run.events سيصبح الحل البرمجي الوحيد الذي تحتاجه لتشغيل خط عملك.
eventPower
eventpower.com
يوفر EventPower لمنتجي الأحداث حلاً قويًا للتسجيل عبر الإنترنت وفي الموقع. يتم تقديم النظام كخدمة "افعلها بنفسك" أو كحل خدمة كامل مخصص.
CrowdPass
crowdpass.co
CrowdPass هو أول حل شامل لإدارة الأحداث يحافظ على الأحداث آمنة وذكية وفعالة.
Delegia
delegia.se
Delegia Event هو نظام أحداث يساعدك على إدارة الحدث الخاص بك بدءًا من التسجيل وحتى المراقبة مع القدرة على إرسال الدعوات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والسجلات ومعالجة الدفع والمزيد.
Eventmaker
eventmaker.com
يوفر Eventmaker للمؤسسات التي تعمل في مجال B2B أحد برامج إدارة الأحداث (EMS) الأكثر شمولاً وفريقًا من الخبراء المخصصين لتوسيع نطاق المشاركة. تخلق منصتنا فرصًا للمشاركين للتواصل والتفاعل بعدة طرق مفيدة، ليس فقط قبل وأثناء وبعد كل حدث من الأحداث الخاصة بك ولكن على مدار العام. سواء كنت تدير فعاليات خاصة بشركتك، أو معارض تجارية، أو تجمعات مجتمعية، فإننا نساعدك على تبسيط عملية تنظيم أحداثك المتعددة مع زيادة المشاركة إلى الحد الأقصى. **الأرقام الرئيسية** - أكثر من 3 ملايين مستخدم - 2300 حدث تتم إدارتها على المنصة في عام 2022 - أكثر من 500 عميل - 60 موظفًا - 14 عامًا من الخبرة
Swapcard
swapcard.com
تأسست Swapcard في عام 2013، وهي عبارة عن منصة متكاملة للفعاليات والتوفيق بين الأفراد تعمل بالذكاء الاصطناعي وتدير أحداثًا شخصية وافتراضية ومختلطة مؤثرة. يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل التوفيق بين الشركات، وربط المستخدمين بالأشخاص الأكثر صلة بناءً على ملفاتهم الشخصية واهتماماتهم ورحلات الأحداث المخصصة. من خلال لوحات معلومات العارضين المباشرة لتتبع عائد الاستثمار، وبرامج الأحداث في الوقت الفعلي، وميزات مشاركة الجمهور وخيارات مكالمات الفيديو، توفر Swapcard تجارب مستخدم قيمة لجميع أنواع الأحداث. حصلت Swapcard مؤخرًا على جائزة أفضل منصة مشاركة واتصال للأحداث الافتراضية والهجينة لعام 2020 في حفل توزيع جوائز البرمجيات والتكنولوجيا. لمعرفة المزيد، قم بزيارة Swapcard.com.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker هي المنصة الأكثر تخصيصًا في العالم للأحداث الافتراضية والهجينة. فهو يجمع بين تكنولوجيا الفيديو القوية وقدرات تسويق قوية وخبرة تفاعلية لإنشاء الأحداث ذات العلامات التجارية الفريدة من نوعها. تستخدم الشركات في جميع أنحاء العالم منصة BigMarker الكل في واحد لإنشاء أحداث افتراضية وتفاعلية وحيوية غامرة وتفاعلية. يوفر BigMarker أيضًا عمليات تكامل وبرامج واجهات برمجة التطبيقات والملصقات البيضاء التي تمكن الشركات من دمج تجارب الفيديو التفاعلية القوية في مداخل التسويق والمبيعات والتعلم. دعونا نبني حدث حلمك عبر الإنترنت معًا. تأسست BigMarker في عام 2010 ، ومقرها في شيكاغو و Powers الأحداث الافتراضية لآلاف الشركات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.
Bizzabo
bizzabo.com
يوفر Bizzabo تجارب شخصية وافتراضية ومختلطة غامرة. يعد نظام Bizzabo Event Experience OS عبارة عن نظام أساسي مفتوح غني بالبيانات يسمح لقادة تجربة الأحداث بإدارة الأحداث وإشراك الجماهير وتنشيط المجتمعات وتقديم نتائج أعمال قوية - مع الحفاظ على خصوصية وأمان بيانات الحضور. باعتبارنا شركة رائدة في Forrester Wave™: حلول إدارة الأحداث التسويقية بين الشركات، تقرير الربع الأول من عام 2023، فإننا نحظى بثقة العلامات التجارية الرائدة عالميًا مثل مؤسسات Fortune 100 لدعم أحداثها. تأسست شركة Bizzabo في عام 2011 على يد بوعز كاتز وألون ألروي وعيران بن شوشان، ويقع مقرها الرئيسي في نيويورك وتل أبيب.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm عبارة عن منصة برمجية تجريبية وتسويق للأحداث تقدم دعوة مخصصة عبر الإنترنت وتسجيل الضيوف وتسجيل الوصول عبر الهاتف المحمول والتنشيط الرقمي. يمكّن برنامجنا الرائد أيضًا المسوقين من دمج بيانات الأحداث الهامة في بقية مقاييس المبيعات والتسويق الخاصة بمؤسستهم، مما يجعل من الممكن قياس فعالية الحدث، وتسريع خط الأنابيب، وإثبات عائد الاستثمار.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite هو موقع إدارة الأحداث وتذاكر الأحداث في الولايات المتحدة. تتيح الخدمة للمستخدمين تصفح الأحداث المحلية وإنشائها والترويج لها. تتقاضى الخدمة رسومًا لمنظمي الأحداث في مقابل خدمات التذاكر عبر الإنترنت ، ما لم يكن الحدث مجانيًا. ناشفيل ، لندن ، كورك ، أمستردام ، دبلن ، برلين ، ملبورن ، ميندوزا ، مدريد ، وساو باولو. York Stock Exchange في 20 سبتمبر 2018 تحت رمز Ticker EB.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla عبارة عن منصة شاملة لتسويق وتسجيل الأحداث تساعد منظمي الأحداث على إنشاء مواقع ويب للأحداث ذات العلامات التجارية، وبيع التذاكر، ومعالجة المدفوعات، وإدارة الحضور، والترويج للأحداث عبر الإنترنت، وغير ذلك الكثير في مكان واحد. سواء كان حدثًا شخصيًا أو مختلطًا أو افتراضيًا، توفر المنصة مجموعة كاملة من الحلول لتبسيط عملية التخطيط للحدث. تعمل Eventzilla بشكل أفضل من أجل: - المؤتمرات - أحداث الأعضاء - أحداث التدريب - أحداث جمع التبرعات - المعارض التجارية - أحداث المستخدم أو الشريك - العروض الترويجية - الأحداث الرياضية - أحداث الخريجين والمزيد من الميزات البارزة: - مواقع الويب الخاصة بالأحداث ذات العلامات التجارية المخصصة - أنواع تسجيل متعددة - أجندة الأحداث منشئ بمسارات متعددة - نموذج تسجيل مخصص بمنطق شرطي - تصميمات شارات الأسماء - استضافة وإدارة ندوات عبر الإنترنت أو مجموعات بث مباشر أو أي أحداث افتراضية - سهولة التكامل مع المنصات الخارجية - قوائم الانتظار والموافقات الآلية - إعداد رموز الخصم وخصومات المجموعات - إدارة الملخصات ( التقديم والمراجعة والموافقة) - طباعة شارات الأسماء (قابلة للتخصيص) - أماكن الإقامة في الفنادق - تطبيق شبكة الحضور - تسجيل الوصول بالخدمة الذاتية في Kiosk (متوفر لكل من أجهزة iOS وAndroid)
Explara
explara.com
تساعد Explara رواد الأعمال المبدعين والشركات الصغيرة على تحقيق الدخل من الأحداث والبيع عبر الإنترنت والمجتمع والتمويل الجماعي.
HeySummit
heysummit.com
مع HeySummit، يأخذ شغفك مركز الصدارة. رحب بالمنصة الشاملة التي تضفي الحيوية على الأحداث الافتراضية والمختلطة والشخصية. حان الوقت لزيادة جمهورك وتحقيق الدخل من شغفك. للمناسبات الكبيرة والصغيرة وكل شيء بينهما. هل تستضيف ندوة عبر الإنترنت لمرة واحدة، أو محادثة شهرية بجانب المدفأة، أو حدثًا رائعًا متعدد الأيام/متعدد المتحدثين؟ تجد جميع الأحداث موطنًا لها في HeySummit. تدعم منصتنا القوية المتكاملة التجمعات من أي حجم وتكرار وتعقيد.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center هو حل مشاركة العملاء في كل مكان مع Voice و 30+ قناة رقمية ، وخيارات AI المتقدمة للخدمة الذاتية مثل الروبوتات ، وأدوات التوعية الاستباقية ، والوكلاء الافتراضيين الذكيين الذين يفهمون نية العميل. إنه يوفر أكثر من 300 تكامل مسبقًا (بما في ذلك CRMS الرائدة) وحل إدارة مشاركة القوى العاملة المتكاملة والمواد المتكاملة التي تعمل بمنظمة العفو الدولية. تم دمج RingCentral Contact Center بإحكام مع حل RingCentral MVP ، مما يوفر للعملاء فوائد البنية التحتية الصوتية على مستوى المؤسسة والاتصالات الموحدة المتكاملة التي تمكن من التعاون السلس متعدد الوظائف.
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage هو برنامج شامل لإدارة الأحداث لتخطيط تجارب الأحداث الشخصية والافتراضية والمختلطة وتشغيلها من البداية إلى النهاية بكفاءة وتأثير أكبر. بدءًا من تصميم موقع ويب للحدث وبيع التذاكر وتسويق الحدث ووصولاً إلى التواصل مع الحضور وتقديم الجلسات وتحليل أداء الحدث، فإن Zoho Backstage لديه كل ما تحتاجه لتنمية حدثك وتسريع نجاحه. موقع Show Less n للحدث، وبيع التذاكر، وتسويق الحدث، للتواصل مع الحضور، وتقديم الجلسات، وتحليل أداء الحدث، يحتوي Zoho Backstage على كل ما تحتاجه لتنمية حدثك وتسريع نجاحه.
Ticket Tailor
tickettailor.com
في Ticket Tailor، تتمثل مهمتنا في تمكين مجموعة متنوعة من منشئي الأحداث من خلال تسهيل بيع التذاكر وبأسعار معقولة. تساعد أسعارنا المرنة والعادلة ميزانيات الأحداث على المضي قدمًا. رعاية العملاء من الدرجة الأولى تعني أن الدعم متاح دائمًا - ليلاً أو نهارًا. ونحن نفخر ببناء منصة بسيطة بعقلية العميل أولاً. يمكن للمستخدمين الاختيار بين الدفع أولاً بأول، أو شراء أرصدة مقدمًا للحفظ. نقدم أيضًا للجمعيات الخيرية وB Corps وPTAs خصمًا بنسبة 20%. وإذا كان الحدث مجانيًا، فنحن كذلك. بمجرد تشغيل شباك التذاكر، تصبح الأحداث قابلة للتخصيص تمامًا ونقدم مجموعة كبيرة من الميزات. فكر في مخططات الجلوس، والتكامل مع الأدوات الشائعة، وتطبيق تسجيل الوصول المجاني، للمبتدئين. فريقنا صغير ولكنه قوي، مدفوع بالملاحظات ويركز على البساطة. نصدر أكثر من مليون تذكرة شهريًا للفعاليات من جميع الأشكال والأحجام - بدءًا من مسرح الدمى العائم الوحيد في المملكة المتحدة وحتى وجبات الإفطار والغداء التي لا نهاية لها والتي تحمل طابع بيونسيه وكهوف سانتا التي بيعت بالكامل في جميع أنحاء الولايات المتحدة. نحن أيضًا أكبر منصة مستقلة لإصدار التذاكر في العالم. مع عدم وجود مستثمرين للرد عليهم، أو أهداف نمو غير واقعية. وهذا يسمح لنا بالنمو عن قصد - بهدف - بحيث يكون لكل تذكرة حدث يتم بيعها مع Ticket Tailor تأثير إيجابي. نحن محايدون للكربون (بعد أن عوضنا تاريخنا الكامل من الانبعاثات)، ونتبرع لقضايا المناخ مقابل كل تذكرة مباعة، وفي عام 2021 أصبحنا شركة B معتمدة، وننضم إلى مجتمع عالمي من الشركات التي تضع الناس والكوكب في المقام الأول.
Trybooking
trybooking.com
TryBooking عبارة عن منصة لإصدار التذاكر والحجز والتسجيل للأحداث عبر الإنترنت تجعل الأحداث سهلة. نحن نحظى بثقة أكثر من 150.000 من منظمي الأحداث، ونحن نساعدك على إدارة جميع أنواع الأحداث/التسجيلات بدءًا من الوظائف الخاصة وحتى المهرجانات الكبرى بسهولة. وعود TryBooking الثلاثة لك: - رسوم التذاكر منخفضة وفعاليات مجانية بنسبة 100% - دعم محلي مجاني، سنكون معك في كل خطوة على الطريق - لا يوجد قيود على العقود أو الاشتراكات. أصبحت الأحداث سهلة من خلال: - نظام تذاكر سهل الاستخدام لإنشاء التذاكر وبيعها - اعرض علامتك التجارية في صفحاتنا القابلة للتخصيص بالكامل لكل حدث - مجموعة من تقارير المبيعات والتحليلات، يمكن الوصول إليها بنقرة زر واحدة - إنشاء نماذج ذكية قابلة للتكيف أي جمهور - حجز المقاعد ووظيفة الطاولة - تطبيق المسح الضوئي المجاني على الهاتف المحمول ووظيفة Box Office - دعم جمع التبرعات وميزات العضوية - لا يوجد تسويق من طرف ثالث، نحن نقدر خصوصيتك - واجهة برمجة التطبيقات (API) - التكامل مع Xero وStripe
Zuddl
zuddl.com
Zuddl هي منصة إدارة الأحداث المفضلة لمسوقي أحداث B2B ومنظمي المؤتمرات لتشغيل الأحداث الشخصية والظاهرية والهجينة. تم بناء Zuddl من الألف إلى الياء لتلبية كل حالة استخدام تماما. بدلاً من استخدام 8-10 أدوات ومنصات مختلفة لتشغيل نهاية الحدث إلى النهاية ، استخدم Zuddl لإدارة برامج الأحداث والندوات الافتراضية والهجينة الخاصة بك من منصة واحدة. لماذا Zuddl: * التركيز على المرونة قم بإعطاء الحدث الخاص بك إلى الحياة مع التحكم اللانهائي في العلامات التجارية والتخصيص وسير العمل - من التسجيل وتذاكر إلى تطبيق الهاتف المحمول. لا يوجد شيء لا يمكنك ضبطه لاحتياجاتك. * شريك أكثر ، بائع أقل يتطلب الحصول على الحدث الخاص بك أكثر من مجرد اشتراك في منصة الأحداث. نحصل على ذلك. وينعكس في تسعيرنا ودعمنا وخريطة طريق المنتج. * النتيجة الموجهة لوحات معلومات الإيرادات الجاهزة للاستخدام ، والتنبيهات القابلة للتكوين ، والتكامل مع Marketo و HubSpot و SFDC ، وما إلى ذلك التي تجعل الإبلاغ بسيطًا للغاية. تم الوثوق بـ Zuddl من قبل شركات مثل Stack Commerce و Rocket Lane و ServiceNow و StoryBlok و MindTickle و Cloudsmith و Expensify وقادة الشراكة والأمم المتحدة و Namic و HBA و NASSCOM و Google و Microsoft و Kellogg من بين آخرين لمساعدتهم على توحيد الأحداث الخاصة بهم
Hubilo
hubilo.com
أنشئ أحداثًا أفضل تحقق إيرادات حقيقية. يمثل كل حدث فرصة لزيادة الإيرادات، بغض النظر عن مكان حدوثه. قم بإعطاء الأولوية للمسار من منصة واحدة مع ندوات عبر الإنترنت وحفلات مشاهدة وعروض توضيحية ومؤتمرات وأحداث شخصية تؤدي إلى التحويل.
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad هي منصة التسويق التجريبية الرائدة التي تمكن العلامات التجارية من تشغيل الأحداث والجولات والتنشيطات والفصول الدراسية وتحسينها لزيادة ولاء المستهلك للعلامة التجارية وتحقيق المزيد من الإيرادات وزيادة عائد الاستثمار في كل تجربة. يسمح AnyRoad للشركات بتبسيط وتوسيع نطاق عملياتها التجريبية من خلال نظام أساسي مرن وقابل للتكوين ويوفر الرؤى القوية اللازمة لتسريع نمو الأعمال. تعتمد العلامات التجارية الرائدة مثل Anheuser-Busch، وDiageo، وWestfield، وJust Egg، وSierra Nevada على AnyRoad لتحسين العمليات وإثبات تأثير برامجها التسويقية التجريبية.
Whova
whova.com
Whova هو حل شامل لإدارة الأحداث يجعل الأحداث حديثة وعصرية، ويجذب الحضور ويشركهم بشكل فعال، ويساعد منظمي الأحداث على توفير الوقت في إدارة لوجستيات الأحداث. تتكون منصة Whova من تطبيق حدث حائز على جوائز، وتسجيل فعال عبر الإنترنت، وتسويق قوي للأحداث، وأدوات إدارة الأحداث الموفرة للوقت. فازت Whova بجائزة Event Technology Award لمدة 5 سنوات على التوالي. ومن بين عملاء Whova أمريكان إكسبريس، وبنك الولايات المتحدة، وبرايس ووترهاوس كوبرز، ومايكروسوفت، وهيلتون، وليغو، وايكيا، ولوريال، وجمعية التسويق الأمريكية، وجامعة هارفارد، وناسا، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من المنظمات الأخرى من أكثر من 100 دولة. قامت Whova بدعم أكثر من 50000 مؤتمر شخصي وافتراضي/مختلط، بما في ذلك فعاليات الجمعيات، والفعاليات التعليمية، والفعاليات الحكومية، وفعاليات الشركات، والمعارض التجارية، والمعارض، والتجمعات المجتمعية.
Webex Events
socio.events
تعد Webex Events (المعروفة سابقًا باسم Socio) عبارة عن منصة شاملة لإدارة الأحداث تعمل على تشغيل الأحداث الافتراضية والهجينة والشخصية الغامرة والبديهية والشاملة. ارفع المستوى باستخدام تطبيقات الأحداث والتسجيل المرن وتسجيل الوصول وطباعة الشارات واسترجاع العملاء المحتملين وتقنية البث المباشر. تجمع Webex Events بين المرونة وسهولة الاستخدام حتى يتمكن المنظمون من استضافة أحداث جذابة تدعم أهدافهم، بغض النظر عن نوع الحدث أو المنظمة. تعرف على المزيد على موقع Social.events
Brushfire
brushfire.com
Brushfire عبارة عن منصة لإدارة الأحداث توفر حلولاً لحجز التذاكر والتسجيل والأحداث الافتراضية وتطبيقات الأحداث. تأسست شركة Brushfire في عام 2003، وساعدت في تعزيز إصدار التذاكر والتسجيل عبر الإنترنت مع آلاف المنظمات حول العالم على مدار العشرين عامًا الماضية. مدعومًا بالخدمة والدعم الحائزين على جوائز، يوفر Brushfire الأدوات التي تحتاجها لتوفير الوقت والمال في الحدث الخاص بك القادم. حلول Brushfire مصنوعة من أجل النمو. هل لديك أسئلة؟ تحدث إلى فريقنا على (866) 825-8252.
Accelevents
accelevents.com
اكتشف النظام الأساسي الوحيد لإدارة الأحداث على مستوى المؤسسات وسهل الاستخدام. تعرف على كيف يمكننا مساعدتك في حدثك الافتراضي أو المختلط أو الشخصي التالي. Accelevents، الحل الشامل لإدارة الأحداث الافتراضية والمختلطة والشخصية، يجمع بشكل فريد بين الإمكانات على مستوى المؤسسة وسهولة الاستخدام لتبسيط عملية تخطيط الأحداث الخاصة بك. تحظى منصتنا بثقة 12500 منظمة حول العالم، حيث تعمل على إضفاء الحيوية على إستراتيجية الحدث الخاصة بك من خلال دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وأمن البيانات المتقدم ومجموعة واسعة من الميزات. باستخدام Accelevents، يمكن لمخططي الأحداث: - إنشاء موقع ويب للحدث في دقائق. - يمكنك بسهولة إنشاء جدول أعمال للحدث يدمج المتحدثين والجلسات تلقائيًا. - تصميم عملية التسجيل وإصدار التذاكر بما يتناسب مع احتياجات الأحداث الفريدة الخاصة بهم. - تقديم مجموعة متنوعة من طرق الدفع، بما في ذلك بطاقات الائتمان والفواتير. - نشر خيارات المساعدة وتسجيل الوصول الذاتي. - تصميم وطباعة شارات احترافية بكل سهولة. - مساعدة العارضين في التقاط العملاء المتوقعين وتأهيلهم. - دعم الجدول الزمني المزدحم للحضور وموظفي الحدث من خلال تطبيقات الأحداث السهلة. - بث المحتوى المباشر باستخدام استوديو البث الداخلي لدينا أو مزود الصوت/الفيديو المفضل. - إدارة العارضين والجهات الراعية على نطاق واسع. - تضخيم مشاركة الحضور من خلال الشبكات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والألعاب والمزيد. - احصل على رؤى تفصيلية حول أداء الحدث من خلال التحليلات الشاملة.
WebinarNinja
webinarninja.com
يتيح لك WebinarNinja إنشاء ندوات عبر الإنترنت واستضافتها ومشاركتها دون أي قلق. ابدأ اليوم وأنشئ أول ندوة عبر الإنترنت لك في 10 ثوانٍ.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast هي منصة أحداث B2B مصممة تعمل على تحويل التسويق من خلال الاستضافة دون عناء لأحداث رقمية ومفرقة. الآلاف من مسوقي المؤسسات B2B ، من شركات مثل Adobe و Microsoft و Zuora و MailChimp ، والاستفادة من Goldcast لتعزيز الحضور ، وخلق تجارب آسرة ، وإعادة محتوى الحدث ، والاستفادة من بيانات النية. ارفع أحداثك مع Goldcast لمشاركة الجمهور الحقيقي وتطوير العلامة التجارية ونمو الإيرادات ؛ تجاوز الأحداث الأساسية إلى المشاركة التي تقود الإيرادات من ندوات الويب وعروض المنتج إلى لوحات قيادة التفكير والعشاء الشخصي.
InEvent
inevent.com
يتكون InEvent من محترفي الأحداث ومتخصصي الصوت والصورة الملهمين لدفع حدود الندوات عبر الإنترنت وتكنولوجيا الأحداث. يقدم منتجنا تجارب متميزة لشركات المؤسسات، مما يمكّنها من خلال حل العلامة البيضاء لإنشاء أحداث شخصية وافتراضية ومختلطة من خلال حلول البرامج والأجهزة. كل ذلك مدعومًا بخدمة عملاء مخصصة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مصنوعة بنسبة 100% من البشر. تشتمل منصة InEvent المتكاملة على الضيافة والإسكان والسفر والخدمات اللوجستية والبث عبر الويب والمشاركة المباشرة والتسجيل السلس والشبكات الديناميكية والأتمتة القوية للتسويق ومواقع الويب المخصصة وتطبيقات الهاتف المحمول والتحليلات في الوقت الفعلي وإشارات عالية الطاقة وأكثر من 100 ميزة أخرى تجارب تفاعلية وغامرة. لقد نجحنا في خدمة أكثر من 50000 حدث وندوة عبر الإنترنت مع أكثر من 2 مليون مشارك وأكثر من 60 مليون دقيقة بث على مستوى العالم. سواء كنت تستضيف ندوة عبر الإنترنت أو اجتماعًا عمليًا افتراضيًا أو حدثًا يستمر لمدة شهر، فإن حلنا المرن سيساعد على إحياء حدثك المثالي.
Sweap
sweap.io
Sweap عبارة عن منصة لكفاءة الأحداث ستجعل من الأحداث القناة التسويقية الأكثر تأثيرًا لشركتك. تستخدم بعض أفضل فرق الفعاليات مثل Bentely أو Scandic Hotels برامجنا لجذب المزيد من التسجيلات وتوفير الوقت من خلال الإدارة الآلية للضيوف والتواصل مع الأحداث ومنصة الأحداث الافتراضية. يقدم Sweap خطة مجانية تصل إلى 500 تسجيل سنويًا، حتى تتمكن من البدء اليوم.
EventTitans
eventtitans.com
يعد EventTitans حلاً قويًا وقابلاً للتخصيص للأحداث بجميع أحجامها، بما في ذلك الأحداث التجريبية المباشرة والمختلطة وثلاثية الأبعاد/ثنائية الأبعاد. إنها منصة تتمحور حول الراعي وتضم أكثر من 150 ميزة وتخصيصًا، وهي مصممة لأتمتة الأحداث. تعمل منصتنا على تبسيط الإدارة في كل خطوة، بدءًا من مرحلة ما قبل الحدث وحتى مرحلة ما بعد الحدث، كما تعمل على أتمتة العملية بأكملها، مما يوفر تكلفة الإدارة والوقت بنسبة 50% تقريبًا. مهمتنا هي تعزيز المشاركة - أولاً وقبل كل شيء - لتحقيق نتائج أعمال أكبر لك. EventTitans عبارة عن نظام أساسي لإدارة الأحداث الكل في واحد يعمل على تسهيل جميع الوظائف المهمة بدءًا من إصدار التذاكر، وتبسيط عملية التسجيل الذاتي للحاضرين/الراعيين/المتحدثين، واللعب، وتسجيل وصول الضيوف/تسجيل دخولهم، ومشاركة الحضور لالتقاط الصور المهمة في الوقت الفعلي تحليلات الحدث. يساعدك نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المدمج لدينا على استيراد أو تصدير جهات الاتصال وتتبع الطلبات وإرسال رسائل البريد الإلكتروني المجمعة وتسجيل الاستطلاعات وغير ذلك الكثير. يضمن التفاعل مع تجربتك العميقة ذات العلامة التجارية، إلى جانب فريق نجاح العملاء الاستباقي والمتفرغ لدينا، أن يكون كل حدث يتم تنفيذه على منصتنا مثاليًا في كل مرة. اسألنا عن تطوير لوحة معلومات الأحداث المخصصة لدينا وتخصيصات الميزات التي يمكن أن تساعد في تبسيط العمليات الخاصة بك، وتعزيز مشاركة الحضور، ورفع مستوى النجاح الشامل لأحداثك. فريقنا على استعداد لمساعدتك في إنشاء حل مخصص يلبي احتياجاتك الخاصة ويزيد من إمكانات الحدث الخاص بك.
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