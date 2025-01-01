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أنظمة تخطيط موارد المؤسسات
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أنظمة تخطيط موارد المؤسسات - التطبيقات الأكثر شعبية

تعمل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) على تبسيط وإدارة العمليات التجارية اليومية عبر مختلف الأقسام مثل الإنتاج والتمويل والموارد البشرية وسلسلة التوريد. تشمل الأمثلة Oracle Netsuite وSAP ERP. يوفر تطبيق ERP فوائد مثل أتمتة AP والإدارة المالية وتحسين رعاية المرضى في مجال الرعاية الصحية. يسهل برنامج ERP معالجة كشوف المرتبات وتتبع الوقت وإدارة المخزون، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والكفاءة. ومن خلال كسر عزلة الأقسام، تضمن أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الوصول الآمن إلى البيانات والمقاييس الأساسية لجميع الفرق. تعمل التقارير ولوحات المعلومات التحليلية في الوقت الفعلي على إبقاء المستخدمين على اطلاع بأداء الأقسام. تتضمن الوظائف الرئيسية لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) عادةً ميزات محاسبية مثل دفتر الأستاذ العام وإدارة النقد، ووظائف الموارد البشرية مثل التوظيف وكشوف المرتبات، وميزات إدارة المبيعات والعملاء الأساسية، وسير عمل الشراء، وإدارة المخزون والمستودعات، ووحدات سلسلة التوريد المتقدمة، ووحدات الإنتاج، وإعداد التقارير و تحليلات. بالنسبة للشركات ذات الاحتياجات الفريدة، يمكن دمج أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مع برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM)، أو برامج أتمتة الخدمات المهنية، أو أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) القائمة على المشاريع لتعزيز الوظائف وتوفير رؤية شاملة للعمليات.

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Workday

Workday

workday.com

Workday هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والمالية، يمكّن الموظفين والمديرين من إدارة البيانات المالية والشخصية بسهولة.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة العملاء، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، الإنتاج، وإدارة المخزون. يتضمن إصدار المجتمع البرمجيات الحرة.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

Microsoft Dynamics 365 هو تطبيق سحابي يجمع بين تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء، مما يتيح تحسين العمليات التجارية وتحليل البيانات.

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

quickbooks.intuit.com

تطبيق QuickBooks Workforce يتيح تتبع الوقت وإدارة الجداول للموظفين من الهواتف، ويقوم بأتمتة كشوف المرتبات وتكامل مع QuickBooks Online.

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

QuickBooks لحسابك الخاص هو تطبيق محاسبة سحابي يساعد الأفراد المستقلين في إدارة حساباتهم المالية وتبسيط إعداد الضرائب.

BizSuite

BizSuite

bizsuite.com.ng

BizSuite هو برنامج سحابي لإدارة الأعمال يساعد الشركات على إدارة المشتريات، المبيعات، المخزون، والمالية من مكان واحد.

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

Netsuite هو تطبيق سحابي لإدارة الأعمال يوفر حلولًا لتخطيط الموارد، والعلاقات مع العملاء، وإدارة المخزون والعمليات التجارية.

Deskera

Deskera

deskera.com

Deskera هو تطبيق متكامل لإدارة الأعمال يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة المحاسبة والمخزون والرواتب والمبيعات والأتمتة التسويقية.

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

سوف تُقدم Sage Intacct منصة مالية مرنة وفعالة تدعم المحاسبة بإدارة الحسابات العامة والمقبوضات والمدفوعات وإدارة النقد والعديد من الوظائف الأخرى.

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

ecount.com

Ecount ERP هو نظام تخطيط موارد المؤسسات السحابي الذي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة المخزون والمبيعات والمحاسبة بشكل متكامل.

SAP

SAP

sap.com

تطبيق SAP هو نظام لإدارة الأعمال يدعم العمليات التجارية المتعددة مثل المالية والموارد البشرية وسلسلة التوريد لتحسين الكفاءة واتخاذ القرارات.

ERPNext

ERPNext

erpnext.com

ERPNext هو برنامج تخطيط موارد المؤسسات مفتوح المصدر يشمل وحدات للمحاسبة، المبيعات، وإدارة المشاريع، مما يُكمل العمليات التجارية الأساسية.

Marg ERP

Marg ERP

margcompusoft.com

تطبيق Marg ERP يساعد الشركات في إدارة المخزون والمحاسبة، ويضمن الامتثال لضريبة السلع والخدمات من خلال حلول مخصصة لتسهيل العمليات التجارية.

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Extensiv هو تطبيق لإدارة المخزون يتيح للشركات التعامل مع الطلبات عبر قنوات متعددة بكفاءة ومرونة، مع تكامل سلس مع منصات التجارة الإلكترونية.

Dolibarr

Dolibarr

dolibarr.org

Dolibarr هو برنامج مفتوح المصدر لإدارة الأنشطة التجارية ويشمل إدارة الفواتير والمخزون وعلاقات العملاء، ويستخدمه الشركات والمتخصصون المستقلون.

ERPAG

ERPAG

erpag.com

ERPAG هو حل تخطيط موارد المؤسسات (ERP) سحابي لإدارة العمليات التجارية مثل المبيعات والمشتريات والمحاسبة وإدارة المخزون.

Epicor

Epicor

epicor.com

Epicor هو نظام ERP مرن لإدارة العمليات التجارية عبر جميع الصناعات، بما في ذلك التمويل والموارد البشرية وسلسلة التوريد.

weclapp

weclapp

weclapp.com

weclapp هو تطبيق سحابي لإدارة علاقات العملاء (CRM) والموارد (ERP) للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يساعد في إدارة العملاء، المشاريع، والفواتير.

Mero ERP

Mero ERP

meroerp.com

Mero ERP هو برنامج لتخطيط موارد المؤسسات على السحابة يساعد في إدارة العمليات التجارية مثل المالية والمخزون والمبيعات.

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

Acumatica هو برنامج ERP سحابي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة العمليات المالية والمخزون وعلاقات العملاء بشكل فعال.

MRPeasy

MRPeasy

mrpeasy.com

MRPeasy هو برنامج لتخطيط الإنتاج السحابي، يساعد الشركات الصغيرة على إدارة الإنتاج والمخزون وتحسين الكفاءة من خلال ميزات متعددة.

Brightpearl

Brightpearl

brightpearlapp.com

Brightpearl هو نظام لإدارة البيع بالتجزئة، يدمج وظائف مثل إدارة المخزون والطلبات والمحاسبة في منصة واحدة لتمكين الشركات من تحسين كفاءتها.

LOGIC ERP

LOGIC ERP

logicerp.com

Logic ERP هو تطبيق تخطيط موارد المؤسسات (ERP) يسهل إدارة الأعمال عبر مجالات متعددة، مثل المخزون والطلب والمشتريات والمستودعات.

Striven

Striven

striven.com

ستريفن هو برنامج شامل لإدارة الأعمال يجمع جميع الأدوات اللازمة للمحاسبة والمبيعات والمشاريع والإدارة في نظام واحد يسهل الوصول إليه.

MYOB Australia

MYOB Australia

myob.com

تطبيق MYOB يوفر حلول محاسبة وإدارة رواتب متكاملة للشركات، مما يساعدها على إدارة الشؤون المالية والكشوفات بسهولة.

Exact

Exact

exact.com

تقدم Exact برمجيات سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمحاسبين، تساعد في أتمتة العمليات التجارية في المالية والموارد البشرية.

Access

Access

theaccessgroup.com

تساعد تطبيقات Access أكثر من 100,000 عميل في تحسين استخدام برمجيات إدارة الأعمال، مما يمنح الموظفين حرية التركيز على ما هو مهم.

Daftra

Daftra

daftra.com

Daftra هو بوابة متكاملة وآمنة لإدارة الأعمال عبر الإنترنت، توفر خدمات سحابية لإدارة الفواتير، المخزون، والفرق، وتناسب احتياجات الشركات في السوق العربية.

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

Sage Intacct هو نظام مالي مرن يدير العمليات المحاسبية ويوفر رؤى مالية حقيقية للشركات عبر الصناعات المختلفة.

Veepan ERP

Veepan ERP

veepan.com

Veepan هو تطبيق ERP قائم على السحابة يقدم حلولاً لإدارة الفواتير والمخزون والمحاسبة ودعم تقديم ضريبة GST وإدارة المبيعات والنفقات.

OpenPro

OpenPro

openpro.com

OpenPro هو برنامج ERP مفتوح المصدر يدير العمليات التجارية مثل المحاسبة وإدارة الطلبات والمخزون بمزايا متعددة اللغات والعملات.

INNERGY

INNERGY

innergy.com

INNERGY هو حل ERP يدمج بيانات ورش الأخشاب المخصصة في نظام واحد، مما يسهل الوصول إليها من المكتب أو الميدان.

Doso ERP

Doso ERP

dosoerp.com

Doso ERP هو نظام شامل لتخطيط موارد المؤسسات يساعد الشركات في إدارة العمليات المالية والموارد البشرية وإدارة المخزون والنقل بشكل فعال.

Fulcrum

Fulcrum

fulcrumpro.com

تطبيق Fulcrum هو منصة SaaS لتحسين الكفاءة في التصنيع من خلال أتمتة جمع البيانات وتحسين سير العمل بدون أوراق.

WinWeb

WinWeb

winweb.com

تطبيق WinWeb يوفر بنية تحتية متكاملة للدعم التكنولوجي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز الإنتاجية ويقلل التكاليف.

Inventory365

Inventory365

inventory365.co

Inventory365 هو برنامج لإدارة المخزون يساعد الشركات على متابعة مستويات المخزون، وتتبع حركة المخزون، وأتمتة عمليات الشراء.

Viindoo

Viindoo

viindoo.com

تطبيق Viindoo لإدارة الشركات، يوفر حلول تخطيط موارد المؤسسات السحابية ويربط وظائف الأعمال معًا لتحسين الكفاءة واتخاذ القرار.

ZapInventory

ZapInventory

zapinventory.com

ZapInventory هو تطبيق سحابي لإدارة المخزون يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في تتبع المخزون والمبيعات والمشتريات وغيرها بكفاءة.

ERP Gold

ERP Gold

erp.gold

تطبيق ERP Gold يدير عمليات المحاسبة، التصنيع، المخزون، والطلبات، مما يعزز الكفاءة من خلال دمج البيانات وتحسين اتخاذ القرارات.

Workcube

Workcube

workcube.com

Workcube هو تطبيق شامل لإدارة الأعمال يتضمن وظائف ERP، CRM، وإدارة الموارد البشرية والعديد من أدوات التواصل، ويعمل على السحابة.

Shipedge

Shipedge

shipedge.com

تطبيق Shipedge هو حل سحابي لإدارة الطلبات والمستودعات في التجارة الإلكترونية، ي automates العمليات اللوجستية ويعزز كفاءة تنفيذ الطلبات.

DMSi Software

DMSi Software

dmsi.com

DMSi Software هو برنامج إدارة مصمم لتبسيط العمليات في صناعة مواد البناء، مع أدوات للتحكم في الإنتاج وإدارة الطلبات والتعامل مع البيانات في الميدان.

Unit4

Unit4

unit4.com

وحدة 4 هو نظام ERP يدعم إدارة العمليات المالية للمنظمات الخدمية، ويعزز الكفاءة ويضمن دقة المعاملات والتقارير المالية.

UdyogMART ERP

UdyogMART ERP

udyogmart.com

UdyogMart ERP هو تطبيق لتخطيط موارد المؤسسات، يجمع بين وظائف الأعمال الأساسية لتحسين الكفاءة من خلال أتمتة المهام وتوفير تحليلات دقيقة.

Freespace ERP

Freespace ERP

freespaceerp.com

Freespace ERP هو تطبيق سحابي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة المبيعات والمالية والعمليات بشكل فعال.

KEBS

KEBS

kebs.ai

KEBS هو برنامج متكامل لإدارة الأعمال يساعد الشركات على تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية والشفافية.

IFS

IFS

ifs.com

تطبيق IFS يقدم حلولاً متكاملة لإدارة الأعمال تشمل تخطيط الموارد، وإدارة الأصول، والتفاعل مع العملاء، مما يعزز الكفاءة واتخاذ القرارات.

Divalto

Divalto

divalto.com

Divalto هو حل ERP مخصص يدعم إدارة البيانات المالية، المخزون، والمبيعات لتحسين كفاءة العمليات التجارية.

Xledger

Xledger

xledger.net

Xledger هو نظام ERP سحابي لإدارة العمليات المالية للأعمال، يوفر أتمتة شاملة وأدوات تحليل متعددة لدعم اتخاذ القرارات وتحسين سير العمل.

Kladana

Kladana

kladana.com

Kladana يوفر حلول إدارة المخزون والأوامر للشركات الإلكترونية، مع تسهيل تتبع المدفوعات والتكامل مع منصات متعددة.

Glowsis

Glowsis

glowsis.com

تطبيق Glowsis يوفر حلول برمجيات ERP متكاملة لجميع الصناعات، مع إدارة مالية شاملة لدعم نمو الأعمال المعقدة.

TECHO

TECHO

techoerp.in

تطبيق Techo ERP هو برنامج لتخطيط موارد المؤسسات يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة المحاسبة والمخزون والعلاقات مع العملاء.

Infawork

Infawork

infawork.com

تطبيق إنفاورك هو برنامج شامل يساعد رواد الأعمال في بدء وإدارة وتطوير شركاتهم، يشمل المحاسبة، الموارد البشرية، وإدارة المخزون.

Hisaab

Hisaab

hisaab.pk

Hisaab هو تطبيق ERP متكامل لإدارة العمليات المالية والشركات، يوفر أدوات محاسبة وتخطيط موارد المؤسسات بسهولة الاستخدام.

Fraction ERP

Fraction ERP

fractionerp.com

Fraction ERP هو نظام سحابي لتخطيط موارد المؤسسات مصمم للمصنعين ذوي الحجم الصغير إلى المتوسط، ويساعد في إدارة العمليات بكفاءة.

BizeeBuy

BizeeBuy

bizeebuy.com

تطبيق BizeeBuy هو منصة سحابية شاملة تلبي احتياجات التجارة بين الشركات، تسهل العمليات التجارية الخلفية للعلامات التجارية المباشرة للمستهلك.

Selly Erp

Selly Erp

sellyerp.com

تطبيق Selly ERP سحابي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إيطاليا على إدارة العملاء والمبيعات والأنشطة والفواتير والمشتريات والمخزون.

Realsoft

Realsoft

realsoft.ae

RealSoft هو برنامج ERP مصمم لتبسيط عمليات الأعمال من خلال دمج الوظائف الأساسية وتوفير ميزات مثل الأتمتة والتقارير المالية المتقدمة.

AFAS Software

AFAS Software

afas.com

AFAS Software هو تطبيق لإدارة الأعمال يوفر أدوات لتنظيم العمليات المالية والمحاسبية وتقليل الأعمال الإدارية.

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