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تعمل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) على تبسيط وإدارة العمليات التجارية اليومية عبر مختلف الأقسام مثل الإنتاج والتمويل والموارد البشرية وسلسلة التوريد. تشمل الأمثلة Oracle Netsuite وSAP ERP. يوفر تطبيق ERP فوائد مثل أتمتة AP والإدارة المالية وتحسين رعاية المرضى في مجال الرعاية الصحية. يسهل برنامج ERP معالجة كشوف المرتبات وتتبع الوقت وإدارة المخزون، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والكفاءة. ومن خلال كسر عزلة الأقسام، تضمن أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الوصول الآمن إلى البيانات والمقاييس الأساسية لجميع الفرق. تعمل التقارير ولوحات المعلومات التحليلية في الوقت الفعلي على إبقاء المستخدمين على اطلاع بأداء الأقسام. تتضمن الوظائف الرئيسية لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) عادةً ميزات محاسبية مثل دفتر الأستاذ العام وإدارة النقد، ووظائف الموارد البشرية مثل التوظيف وكشوف المرتبات، وميزات إدارة المبيعات والعملاء الأساسية، وسير عمل الشراء، وإدارة المخزون والمستودعات، ووحدات سلسلة التوريد المتقدمة، ووحدات الإنتاج، وإعداد التقارير و تحليلات. بالنسبة للشركات ذات الاحتياجات الفريدة، يمكن دمج أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مع برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM)، أو برامج أتمتة الخدمات المهنية، أو أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) القائمة على المشاريع لتعزيز الوظائف وتوفير رؤية شاملة للعمليات.
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Workday
workday.com
Workday هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والمالية، يمكّن الموظفين والمديرين من إدارة البيانات المالية والشخصية بسهولة.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة العملاء، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، الإنتاج، وإدارة المخزون. يتضمن إصدار المجتمع البرمجيات الحرة.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Microsoft Dynamics 365 هو تطبيق سحابي يجمع بين تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء، مما يتيح تحسين العمليات التجارية وتحليل البيانات.
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
تطبيق QuickBooks Workforce يتيح تتبع الوقت وإدارة الجداول للموظفين من الهواتف، ويقوم بأتمتة كشوف المرتبات وتكامل مع QuickBooks Online.
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
QuickBooks لحسابك الخاص هو تطبيق محاسبة سحابي يساعد الأفراد المستقلين في إدارة حساباتهم المالية وتبسيط إعداد الضرائب.
BizSuite
bizsuite.com.ng
BizSuite هو برنامج سحابي لإدارة الأعمال يساعد الشركات على إدارة المشتريات، المبيعات، المخزون، والمالية من مكان واحد.
NetSuite
netsuite.com
Netsuite هو تطبيق سحابي لإدارة الأعمال يوفر حلولًا لتخطيط الموارد، والعلاقات مع العملاء، وإدارة المخزون والعمليات التجارية.
Deskera
deskera.com
Deskera هو تطبيق متكامل لإدارة الأعمال يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة المحاسبة والمخزون والرواتب والمبيعات والأتمتة التسويقية.
Sage Accounting
sage.com
سوف تُقدم Sage Intacct منصة مالية مرنة وفعالة تدعم المحاسبة بإدارة الحسابات العامة والمقبوضات والمدفوعات وإدارة النقد والعديد من الوظائف الأخرى.
ECOUNT ERP
ecount.com
Ecount ERP هو نظام تخطيط موارد المؤسسات السحابي الذي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة المخزون والمبيعات والمحاسبة بشكل متكامل.
SAP
sap.com
تطبيق SAP هو نظام لإدارة الأعمال يدعم العمليات التجارية المتعددة مثل المالية والموارد البشرية وسلسلة التوريد لتحسين الكفاءة واتخاذ القرارات.
ERPNext
erpnext.com
ERPNext هو برنامج تخطيط موارد المؤسسات مفتوح المصدر يشمل وحدات للمحاسبة، المبيعات، وإدارة المشاريع، مما يُكمل العمليات التجارية الأساسية.
Marg ERP
margcompusoft.com
تطبيق Marg ERP يساعد الشركات في إدارة المخزون والمحاسبة، ويضمن الامتثال لضريبة السلع والخدمات من خلال حلول مخصصة لتسهيل العمليات التجارية.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv هو تطبيق لإدارة المخزون يتيح للشركات التعامل مع الطلبات عبر قنوات متعددة بكفاءة ومرونة، مع تكامل سلس مع منصات التجارة الإلكترونية.
Dolibarr
dolibarr.org
Dolibarr هو برنامج مفتوح المصدر لإدارة الأنشطة التجارية ويشمل إدارة الفواتير والمخزون وعلاقات العملاء، ويستخدمه الشركات والمتخصصون المستقلون.
ERPAG
erpag.com
ERPAG هو حل تخطيط موارد المؤسسات (ERP) سحابي لإدارة العمليات التجارية مثل المبيعات والمشتريات والمحاسبة وإدارة المخزون.
Epicor
epicor.com
Epicor هو نظام ERP مرن لإدارة العمليات التجارية عبر جميع الصناعات، بما في ذلك التمويل والموارد البشرية وسلسلة التوريد.
weclapp
weclapp.com
weclapp هو تطبيق سحابي لإدارة علاقات العملاء (CRM) والموارد (ERP) للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يساعد في إدارة العملاء، المشاريع، والفواتير.
Mero ERP
meroerp.com
Mero ERP هو برنامج لتخطيط موارد المؤسسات على السحابة يساعد في إدارة العمليات التجارية مثل المالية والمخزون والمبيعات.
Acumatica
acumatica.com
Acumatica هو برنامج ERP سحابي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة العمليات المالية والمخزون وعلاقات العملاء بشكل فعال.
MRPeasy
mrpeasy.com
MRPeasy هو برنامج لتخطيط الإنتاج السحابي، يساعد الشركات الصغيرة على إدارة الإنتاج والمخزون وتحسين الكفاءة من خلال ميزات متعددة.
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl هو نظام لإدارة البيع بالتجزئة، يدمج وظائف مثل إدارة المخزون والطلبات والمحاسبة في منصة واحدة لتمكين الشركات من تحسين كفاءتها.
Striven
striven.com
ستريفن هو برنامج شامل لإدارة الأعمال يجمع جميع الأدوات اللازمة للمحاسبة والمبيعات والمشاريع والإدارة في نظام واحد يسهل الوصول إليه.
LOGIC ERP
logicerp.com
Logic ERP هو تطبيق تخطيط موارد المؤسسات (ERP) يسهل إدارة الأعمال عبر مجالات متعددة، مثل المخزون والطلب والمشتريات والمستودعات.
MYOB Australia
myob.com
تطبيق MYOB يوفر حلول محاسبة وإدارة رواتب متكاملة للشركات، مما يساعدها على إدارة الشؤون المالية والكشوفات بسهولة.
Exact
exact.com
تقدم Exact برمجيات سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمحاسبين، تساعد في أتمتة العمليات التجارية في المالية والموارد البشرية.
Daftra
daftra.com
Daftra هو بوابة متكاملة وآمنة لإدارة الأعمال عبر الإنترنت، توفر خدمات سحابية لإدارة الفواتير، المخزون، والفرق، وتناسب احتياجات الشركات في السوق العربية.
Access
theaccessgroup.com
تساعد تطبيقات Access أكثر من 100,000 عميل في تحسين استخدام برمجيات إدارة الأعمال، مما يمنح الموظفين حرية التركيز على ما هو مهم.
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct هو نظام مالي مرن يدير العمليات المحاسبية ويوفر رؤى مالية حقيقية للشركات عبر الصناعات المختلفة.
Veepan ERP
veepan.com
Veepan هو تطبيق ERP قائم على السحابة يقدم حلولاً لإدارة الفواتير والمخزون والمحاسبة ودعم تقديم ضريبة GST وإدارة المبيعات والنفقات.
OpenPro
openpro.com
OpenPro هو برنامج ERP مفتوح المصدر يدير العمليات التجارية مثل المحاسبة وإدارة الطلبات والمخزون بمزايا متعددة اللغات والعملات.
INNERGY
innergy.com
INNERGY هو حل ERP يدمج بيانات ورش الأخشاب المخصصة في نظام واحد، مما يسهل الوصول إليها من المكتب أو الميدان.
Doso ERP
dosoerp.com
Doso ERP هو نظام شامل لتخطيط موارد المؤسسات يساعد الشركات في إدارة العمليات المالية والموارد البشرية وإدارة المخزون والنقل بشكل فعال.
Fulcrum
fulcrumpro.com
تطبيق Fulcrum هو منصة SaaS لتحسين الكفاءة في التصنيع من خلال أتمتة جمع البيانات وتحسين سير العمل بدون أوراق.
Inventory365
inventory365.co
Inventory365 هو برنامج لإدارة المخزون يساعد الشركات على متابعة مستويات المخزون، وتتبع حركة المخزون، وأتمتة عمليات الشراء.
Viindoo
viindoo.com
تطبيق Viindoo لإدارة الشركات، يوفر حلول تخطيط موارد المؤسسات السحابية ويربط وظائف الأعمال معًا لتحسين الكفاءة واتخاذ القرار.
ZapInventory
zapinventory.com
ZapInventory هو تطبيق سحابي لإدارة المخزون يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في تتبع المخزون والمبيعات والمشتريات وغيرها بكفاءة.
ERP Gold
erp.gold
تطبيق ERP Gold يدير عمليات المحاسبة، التصنيع، المخزون، والطلبات، مما يعزز الكفاءة من خلال دمج البيانات وتحسين اتخاذ القرارات.
WinWeb
winweb.com
تطبيق WinWeb يوفر بنية تحتية متكاملة للدعم التكنولوجي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز الإنتاجية ويقلل التكاليف.
Workcube
workcube.com
Workcube هو تطبيق شامل لإدارة الأعمال يتضمن وظائف ERP، CRM، وإدارة الموارد البشرية والعديد من أدوات التواصل، ويعمل على السحابة.
Shipedge
shipedge.com
تطبيق Shipedge هو حل سحابي لإدارة الطلبات والمستودعات في التجارة الإلكترونية، ي automates العمليات اللوجستية ويعزز كفاءة تنفيذ الطلبات.
DMSi Software
dmsi.com
DMSi Software هو برنامج إدارة مصمم لتبسيط العمليات في صناعة مواد البناء، مع أدوات للتحكم في الإنتاج وإدارة الطلبات والتعامل مع البيانات في الميدان.
Unit4
unit4.com
وحدة 4 هو نظام ERP يدعم إدارة العمليات المالية للمنظمات الخدمية، ويعزز الكفاءة ويضمن دقة المعاملات والتقارير المالية.
UdyogMART ERP
udyogmart.com
UdyogMart ERP هو تطبيق لتخطيط موارد المؤسسات، يجمع بين وظائف الأعمال الأساسية لتحسين الكفاءة من خلال أتمتة المهام وتوفير تحليلات دقيقة.
Freespace ERP
freespaceerp.com
Freespace ERP هو تطبيق سحابي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة المبيعات والمالية والعمليات بشكل فعال.
KEBS
kebs.ai
KEBS هو برنامج متكامل لإدارة الأعمال يساعد الشركات على تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية والشفافية.
IFS
ifs.com
تطبيق IFS يقدم حلولاً متكاملة لإدارة الأعمال تشمل تخطيط الموارد، وإدارة الأصول، والتفاعل مع العملاء، مما يعزز الكفاءة واتخاذ القرارات.
Divalto
divalto.com
Divalto هو حل ERP مخصص يدعم إدارة البيانات المالية، المخزون، والمبيعات لتحسين كفاءة العمليات التجارية.
Glowsis
glowsis.com
تطبيق Glowsis يوفر حلول برمجيات ERP متكاملة لجميع الصناعات، مع إدارة مالية شاملة لدعم نمو الأعمال المعقدة.
TECHO
techoerp.in
تطبيق Techo ERP هو برنامج لتخطيط موارد المؤسسات يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة المحاسبة والمخزون والعلاقات مع العملاء.
Kladana
kladana.com
Kladana يوفر حلول إدارة المخزون والأوامر للشركات الإلكترونية، مع تسهيل تتبع المدفوعات والتكامل مع منصات متعددة.
Infawork
infawork.com
تطبيق إنفاورك هو برنامج شامل يساعد رواد الأعمال في بدء وإدارة وتطوير شركاتهم، يشمل المحاسبة، الموارد البشرية، وإدارة المخزون.
Hisaab
hisaab.pk
Hisaab هو تطبيق ERP متكامل لإدارة العمليات المالية والشركات، يوفر أدوات محاسبة وتخطيط موارد المؤسسات بسهولة الاستخدام.
Fraction ERP
fractionerp.com
Fraction ERP هو نظام سحابي لتخطيط موارد المؤسسات مصمم للمصنعين ذوي الحجم الصغير إلى المتوسط، ويساعد في إدارة العمليات بكفاءة.
BizeeBuy
bizeebuy.com
تطبيق BizeeBuy هو منصة سحابية شاملة تلبي احتياجات التجارة بين الشركات، تسهل العمليات التجارية الخلفية للعلامات التجارية المباشرة للمستهلك.
Selly Erp
sellyerp.com
تطبيق Selly ERP سحابي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إيطاليا على إدارة العملاء والمبيعات والأنشطة والفواتير والمشتريات والمخزون.
Realsoft
realsoft.ae
RealSoft هو برنامج ERP مصمم لتبسيط عمليات الأعمال من خلال دمج الوظائف الأساسية وتوفير ميزات مثل الأتمتة والتقارير المالية المتقدمة.
AFAS Software
afas.com
AFAS Software هو تطبيق لإدارة الأعمال يوفر أدوات لتنظيم العمليات المالية والمحاسبية وتقليل الأعمال الإدارية.
Tyler Technologies
tylertech.com
تقدم Tyler Technologies برمجيات متكاملة للقطاع العام لتمكين الحكومة من العمل بكفاءة وشفافية عبر نظم تعتمد على البيانات.
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