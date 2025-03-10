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تعمل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) على تبسيط وإدارة العمليات التجارية اليومية عبر مختلف الأقسام مثل الإنتاج والتمويل والموارد البشرية وسلسلة التوريد. تشمل الأمثلة Oracle Netsuite وSAP ERP. يوفر تطبيق ERP فوائد مثل أتمتة AP والإدارة المالية وتحسين رعاية المرضى في مجال الرعاية الصحية. يسهل برنامج ERP معالجة كشوف المرتبات وتتبع الوقت وإدارة المخزون، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والكفاءة. ومن خلال كسر عزلة الأقسام، تضمن أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الوصول الآمن إلى البيانات والمقاييس الأساسية لجميع الفرق. تعمل التقارير ولوحات المعلومات التحليلية في الوقت الفعلي على إبقاء المستخدمين على اطلاع بأداء الأقسام. تتضمن الوظائف الرئيسية لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) عادةً ميزات محاسبية مثل دفتر الأستاذ العام وإدارة النقد، ووظائف الموارد البشرية مثل التوظيف وكشوف المرتبات، وميزات إدارة المبيعات والعملاء الأساسية، وسير عمل الشراء، وإدارة المخزون والمستودعات، ووحدات سلسلة التوريد المتقدمة، ووحدات الإنتاج، وإعداد التقارير و تحليلات. بالنسبة للشركات ذات الاحتياجات الفريدة، يمكن دمج أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مع برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM)، أو برامج أتمتة الخدمات المهنية، أو أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) القائمة على المشاريع لتعزيز الوظائف وتوفير رؤية شاملة للعمليات.
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AccelGrid
accelgrid.com
AccelGrid هو حل قائم على السحابة يساعد شركات التصنيع والتوزيع على إدارة كل شيء بدءًا من إدارة علاقات العملاء والمشتريات وإدارة المخزون والفواتير وإدارة الطلبات في مكان واحد.
Acumatica
acumatica.com
Acumatica هو برنامج ERP سحابي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة العمليات المالية والمخزون وعلاقات العملاء بشكل فعال.
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl هو نظام لإدارة البيع بالتجزئة، يدمج وظائف مثل إدارة المخزون والطلبات والمحاسبة في منصة واحدة لتمكين الشركات من تحسين كفاءتها.
Deskera
deskera.com
Deskera هو تطبيق متكامل لإدارة الأعمال يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة المحاسبة والمخزون والرواتب والمبيعات والأتمتة التسويقية.
ECOUNT ERP
ecount.com
Ecount ERP هو نظام تخطيط موارد المؤسسات السحابي الذي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة المخزون والمبيعات والمحاسبة بشكل متكامل.
ERPAG
erpag.com
ERPAG هو حل تخطيط موارد المؤسسات (ERP) سحابي لإدارة العمليات التجارية مثل المبيعات والمشتريات والمحاسبة وإدارة المخزون.
Exact
exact.com
تعمل شركة Exact على تطوير البرامج السحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومحاسبيها. تعمل المنتجات على أتمتة العمليات التجارية في مجالات مثل المالية والموارد البشرية وتوفر حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المحددة للتوزيع بالجملة والتصنيع والمشاريع والبناء. وهذا يوفر الوقت ويوفر رؤى. فهو يمكّن العملاء من العمل بكفاءة واتخاذ قرارات مستنيرة ومواصلة النمو. تعتمد أكثر من 675000 شركة في هولندا وبلجيكا وألمانيا بشكل أساسي على برنامج Exacts. تأسست شركة Exact في عام 1984 في مدينة دلفت بهولندا، والتي لا تزال مقرًا لمكتبنا الرئيسي. كل يوم، يعمل أكثر من 2000 متخصص طموح على الابتكار. إن قيادة الأعمال المسؤولة، مع احترام بعضنا البعض، والبيئة والمجتمع أمر أساسي بالنسبة له.
MRPeasy
mrpeasy.com
MRPeasy هو برنامج لتخطيط الإنتاج السحابي، يساعد الشركات الصغيرة على إدارة الإنتاج والمخزون وتحسين الكفاءة من خلال ميزات متعددة.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Microsoft Dynamics 365 هو تطبيق سحابي يجمع بين تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء، مما يتيح تحسين العمليات التجارية وتحليل البيانات.
MYOB Australia
myob.com
تطبيق MYOB يوفر حلول محاسبة وإدارة رواتب متكاملة للشركات، مما يساعدها على إدارة الشؤون المالية والكشوفات بسهولة.
MYOB New Zealand
myob.com
تساعد تطبيق MYOB New Zealand الشركات في إدارة العمليات المالية، بما في ذلك المحاسبة، كشوف المرتبات، وإعداد التقارير المالية.
NetSuite
netsuite.com
Netsuite هو تطبيق سحابي لإدارة الأعمال يوفر حلولًا لتخطيط الموارد، والعلاقات مع العملاء، وإدارة المخزون والعمليات التجارية.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة العملاء، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، الإنتاج، وإدارة المخزون. يتضمن إصدار المجتمع البرمجيات الحرة.
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
تطبيق Plex Smart Manufacturing Platform يدير ويتتبع الإنتاج في الشركات الصناعية، ويربط بين الناس والأنظمة والآلات لتحسين الكفاءة واتخاذ القرار.
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
QuickBooks لحسابك الخاص هو تطبيق محاسبة سحابي يساعد الأفراد المستقلين في إدارة حساباتهم المالية وتبسيط إعداد الضرائب.
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
تطبيق QuickBooks Workforce يتيح تتبع الوقت وإدارة الجداول للموظفين من الهواتف، ويقوم بأتمتة كشوف المرتبات وتكامل مع QuickBooks Online.
Sage Accounting
sage.com
سوف تُقدم Sage Intacct منصة مالية مرنة وفعالة تدعم المحاسبة بإدارة الحسابات العامة والمقبوضات والمدفوعات وإدارة النقد والعديد من الوظائف الأخرى.
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct هو نظام مالي مرن يدير العمليات المحاسبية ويوفر رؤى مالية حقيقية للشركات عبر الصناعات المختلفة.
SoftLedger
softledger.com
تقدم SoftLedger برنامج محاسبة سحابي يوفر رؤية حقيقية للبيانات المالية ويدعم العمليات المالية المتنوعة مثل دفاتر الأستاذ والمحاسبة متعددة العملات.
Striven
striven.com
عملك في أفضل حالاته. Striven هو برنامج متكامل لإدارة الأعمال يحتوي على كل ما تحتاجه لزيادة الإيرادات والعمل بكفاءة وتحسين العمليات. يعد Striven حلاً برمجيًا متكاملاً، حيث قمنا بدمج جميع الميزات الأساسية التي تحتاجها للمحاسبة والمبيعات والمشاريع والإدارة وإعداد التقارير في نظام واحد بسيط. تبسيط وتوحيد وتزدهر. مع Striven، لن تحتاج أبدًا إلى تطبيقات برمجية منفصلة وغير متصلة مرة أخرى. وأخيرًا، يمكنك إدارة عملك بالكامل من أي مكان وعلى أي جهاز.
weclapp
weclapp.com
weclapp هو تطبيق سحابي لإدارة علاقات العملاء (CRM) والموارد (ERP) للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يساعد في إدارة العملاء، المشاريع، والفواتير.
WinWeb
winweb.com
قامت WinWeb بتطوير نظام تكنولوجيا المعلومات الأكثر تكاملاً. دعم البنية التحتية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم - WinWeb CLOUD. الدمج بسلاسة بين المكاتب الخلفية والتصنيع والمواقع الإلكترونية والتجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي مما يوفر نظامًا متكاملاً وقابلاً للتطوير لتكنولوجيا المعلومات. البيئة لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية وخفض التكاليف. تتميز Business CLOUD بأنها قابلة للتخصيص وبأسعار معقولة ومرنة لجعل WinWeb CLOUD الخيار المفضل لتحقيق الإيرادات وتحقيق النتائج لأصحاب المشاريع والإدارة. تعد تطبيقات WinWeb APPs عبارة عن تقنية سحابية متكاملة تعادل الأعمال الصغيرة لمنع تجزئة بيانات الأعمال وخفض التكاليف وزيادة الإيرادات.
Xledger
xledger.net
Xledger هو نظام ERP سحابي لإدارة العمليات المالية للأعمال، يوفر أتمتة شاملة وأدوات تحليل متعددة لدعم اتخاذ القرارات وتحسين سير العمل.
ZapInventory
zapinventory.com
ZapInventory هو تطبيق سحابي لإدارة المخزون يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في تتبع المخزون والمبيعات والمشتريات وغيرها بكفاءة.
Fulcrum
fulcrumpro.com
يستبدل Fulcrum ERP وMRP وMES بمنصة برامج التصنيع كخدمة (SaaS)، مما يسمح للمصنعين الصغار ومتوسطي الحجم بتحسين الكفاءة من خلال تحسين سير العمل وجمع البيانات تلقائيًا. توفر Fulcrum القيمة من خلال سير عمل رقمي بالكامل وغير ورقي يستفيد من التعلم الآلي والأتمتة والتحليلات التنبؤية والاستدلالات المتقدمة لزيادة الإنتاجية والربحية. لا يجب أن تكون البرامج معقدة. تعتبر البرامج التي تستخدمها في حياتك الشخصية (Facebook وUber وAmazon وما إلى ذلك) بديهية، ولا تحتاج إلى تدريب لفهم كيفية عملها. لماذا يجب أن يكون برنامج عملك مختلفًا؟ نحن نساعد الشركات المصنعة على الانتقال إلى البرامج المتطورة والمستقبلية التي تقلل من ضغط العمليات اليومية، وتستفيد بشكل أكبر من الموظفين الجيدين الذين يصعب توظيفهم، وتقوم بأتمتة المهام الشاقة، وتعمل بكفاءة أكبر مما هو موجود في برامج التصنيع الفضاء اليوم.
Workday
workday.com
Workday هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والمالية، يمكّن الموظفين والمديرين من إدارة البيانات المالية والشخصية بسهولة.
Glowsis
glowsis.com
تُعد شركة Glowsis إحدى أفضل الشركات التي تقدم خدمات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في ولاية كيرالا، حيث تقدم حلولاً برمجية كاملة لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) لجميع الصناعات. يسترشد Glow Diametric بمتطلبات الجيل القادم من رواد الأعمال وهو حل عالمي لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) يوفر الاختيار والمرونة واليقظة اللازمة لدعم المبادرات الإستراتيجية. يوفر Glow Diametric قدرات الإدارة المالية المثبتة والشاملة اللازمة لتنمية الأعمال المتغيرة والمعقدة.
Dolibarr
dolibarr.org
Dolibarr هو برنامج مفتوح المصدر لإدارة الأنشطة التجارية ويشمل إدارة الفواتير والمخزون وعلاقات العملاء، ويستخدمه الشركات والمتخصصون المستقلون.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv هو تطبيق لإدارة المخزون يتيح للشركات التعامل مع الطلبات عبر قنوات متعددة بكفاءة ومرونة، مع تكامل سلس مع منصات التجارة الإلكترونية.
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM هو حل FaaS قائم على السحابة، قوي، قابل للتطوير، رشيق، ميسور التكلفة ومتميز بالكامل مع CRM وERP وHCM وإدارة المشاريع ومكتب المساعدة وغيرها من SaaS التي تحتاجها شركتك، بأسعار البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر لتحقيق النمو الهائل و تطوير. نحن مصممون على خدمة 95% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم من خلال حل إدارة علاقات العملاء (CRM) الذكي، وبأسعار معقولة، والمرن، والآمن الذي يضمن النمو المستدام. الخدمة ذات المستوى العالمي وبأسعار مناسبة للجيب هي USP لدينا، ونحن نلتزم بما نعد به.
Composity
composity.com
Composity هو حل ERP قائم على السحابة وممتد بأدوات المبيعات والتسويق، وهو مصمم خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة. إنه حل برمجي "جاهز" لإدارة جميع جوانب العمليات التجارية الداخلية والخارجية للمؤسسة - المحاسبة، وإدارة المخزون، ونظام الفواتير، وإدارة المستندات، والموقع الإلكتروني للشركة والتجارة الإلكترونية، وإدارة علاقات العملاء، وتنظيم قاعدة العملاء، ومولد التقارير. .
Doso ERP
dosoerp.com
Doso ERP هو نظام شامل لتخطيط موارد المؤسسات يساعد الشركات في إدارة العمليات المالية والموارد البشرية وإدارة المخزون والنقل بشكل فعال.
SAP
sap.com
تطبيق SAP هو نظام لإدارة الأعمال يدعم العمليات التجارية المتعددة مثل المالية والموارد البشرية وسلسلة التوريد لتحسين الكفاءة واتخاذ القرارات.
Appward
appward.com
تطبيق Appward يوفر مجموعة شاملة من أكثر من 80 أداة لتحسين إدارة الأعمال وعملياتها في مساحة عمل خاصة وسريعة.
IFS
ifs.com
تطبيق IFS يقدم حلولاً متكاملة لإدارة الأعمال تشمل تخطيط الموارد، وإدارة الأصول، والتفاعل مع العملاء، مما يعزز الكفاءة واتخاذ القرارات.
Certinia
certinia.com
تقدم Certinia (FinancialForce سابقًا) منصة خدمات كعمل تجاري تعمل على تشغيل وربط جميع جوانب عمليات الخدمات، بدءًا من تقدير الخدمات وتقديمها إلى إدارة نجاح العملاء والتخطيط المالي والمحاسبة. توفر حلول أتمتة الخدمات الاحترافية (PSA) ونجاح العملاء وتخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاصة بالشركة - والتي يتم تقديمها على النظام الأساسي السحابي الرائد لشركة Salesforce - القدرة على إدارة أعمال الخدمات المتصلة وتقديم الخدمات بذكاء وتحقيق مرونة الأعمال. يقع المقر الرئيسي لشركة Certinia في سان خوسيه، كاليفورنيا ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم، وتدعمها شركات Haveli Investments و General Atlantic و Salesforce Ventures. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.certinia.com.
Epicor
epicor.com
Epicor هو نظام ERP مرن لإدارة العمليات التجارية عبر جميع الصناعات، بما في ذلك التمويل والموارد البشرية وسلسلة التوريد.
SYSPRO
syspro.com
SYSPRO هو برنامج ERP مصمم لتلبية احتياجات المصنعين والموزعين، يوفر أدوات لإدارة التصنيع، التوزيع، المالية، والمخزون.
Tyler Technologies
tylertech.com
تقدم Tyler Technologies برمجيات متكاملة للقطاع العام لتمكين الحكومة من العمل بكفاءة وشفافية عبر نظم تعتمد على البيانات.
OpenPro
openpro.com
OpenPro هو برنامج ERP مفتوح المصدر يدير العمليات التجارية مثل المحاسبة وإدارة الطلبات والمخزون بمزايا متعددة اللغات والعملات.
Unit4
unit4.com
وحدة 4 هو نظام ERP يدعم إدارة العمليات المالية للمنظمات الخدمية، ويعزز الكفاءة ويضمن دقة المعاملات والتقارير المالية.
OfficeBooks
officebooks.com
يقدم OfficeBooks تطبيقًا سهل الاستخدام لإدارة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة. حل OfficeBooks عبارة عن عرض برمجي كخدمة (SaaS) يعمل على تقليل التكاليف الأولية وتكاليف البنية التحتية دون التضحية بالوظائف والأداء. منتجنا الرئيسي هو OfficeBooks.com، وهو تطبيق مستضاف لإدارة الأعمال يوفر للمستخدمين أدوات لإدارة المبيعات وجهات الاتصال والمشتريات والتصنيع وأوامر العمل ومراقبة المخزون. وأفضل ما في الأمر هو أنه مع وجود OfficeBooks في السحابة، يصبح نظامك متاحًا في أي مكان؛ في المكتب أو في المنزل أو على الطريق.
ERPNext
erpnext.com
ERPNext هو برنامج تخطيط موارد المؤسسات مفتوح المصدر يشمل وحدات للمحاسبة، المبيعات، وإدارة المشاريع، مما يُكمل العمليات التجارية الأساسية.
QAD
qad.com
QAD هو المزود الرائد لحلول تصنيع وسلسلة التوريد من الجيل التالي في السحابة. من أجل النجاح في عالم مضطرب ، يجب أن تستجيب مواجهة الاضطرابات في العرض والتقلبات في الطلب ، ويجب على الشركات المصنعة وسلاسل التوريد أن تستجيب بسرعة للتغيير وتحسين خفة الحركة والكفاءة والمرونة لخدمة العملاء الفعالة. يقدم QAD تطبيقات تكيفية لتمكين هذه المؤسسات التكيفية. تأسست QAD في سانتا باربرا ، كاليفورنيا ، عملاء في 84 دولة حول العالم. قامت الآلاف من الشركات بنشر حلول QAD Enterprise بما في ذلك تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ، والتجارة الرقمية (DC) ، وإدارة علاقات الموردين (SRM) ، وتخطيط سلسلة التوريد الرقمية (DSCP) ، وتنفيذ التجارة والنقل العالمي (GTTE) ، ونظام إدارة جودة المؤسسات (EQMS) ، والذكاء العاملة المتصلة والمعالجة.
ACTouch Technologies
actouch.com
تعد ACTouch Technologies جزءًا من النظام البيئي للتصنيع الهندي. لقد قمنا بتصميم نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاص بنا بناءً على المشكلات الموجودة في صناعة التصنيع. نريد أن نصبح برنامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) للتصنيع القائم على السحابة رقم واحد للشركات الصغيرة والمتوسطة في آسيا. يساعد منتجنا أصحاب الأعمال ورجال الأعمال في إدارة مبيعاتهم ومشترياتهم. الإنتاج والضمان وإدارة النقد والضوابط المالية. ACTouch، لا تحتاج حلول ERP السحابية الخاصة بنا إلى أي تثبيت أو تكوين للتطبيق حيث أنها متوفرة عبر الإنترنت ويمكن الوصول إليها عن طريق أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وما إلى ذلك. التطبيق متاح 24 × 7، 365 يومًا في السنة. لذا، لا يوجد أي توقف عن العمل، ولا توجد هجمات فيروسية أو بريد عشوائي، ولا استثمارات في المخلفات الصلبة والبرمجيات، وهذا يوفر الكثير من المال للشركات الصغيرة والمتوسطة. الميزات البارزة لمنتج AcTouch هي كما يلي. 1. وحدات الأعمال الأساسية: الفواتير والمدفوعات والإيصالات ودفتر الأستاذ العام ووحدات المخزون 2. عناصر التحكم في وصول المستخدم: يمكنك تحديد من يجب عليه استخدام القوائم وعناصر التحكم. 3. الضوابط المالية: مبدأ العين الأربعة (يقوم كاتبك بإدخال المعاملة ويمكنك الموافقة عليها). السيطرة الكاملة على الأمور المالية 4. الدخول الموحد: إذا كان لديك أكثر من شركة واحدة، فيمكنك الوصول إليها من خلال تسجيل دخول واحد. لا حاجة لتسجيلات دخول منفصلة. 5. لوحة المعلومات مع التنبيهات المالية وتنبيهات الأسهم، وتقارير التقادم (من يجب عليه أن يدفع لك وكم المبلغ)، وتقارير حالة البنوك. 6. قوالب مخصصة لكل مورد أو عميل (أنت تختار القوالب المخصصة لمن) 7. تتبع المخزون إلى مستوى الدفعة. 8. المعاملات والفواتير متعددة العملات 9. الوصول من الهاتف المحمول والأجهزة اللوحية (سيتم إصدار ميزة جديدة قريبًا) 10. متوافق مع ضريبة السلع والخدمات الهندية.
ERP Gold
erp.gold
تطبيق ERP Gold يدير عمليات المحاسبة، التصنيع، المخزون، والطلبات، مما يعزز الكفاءة من خلال دمج البيانات وتحسين اتخاذ القرارات.
KEBS
kebs.ai
KEBS عبارة عن مجموعة أعمال تم تصميمها لتسهيل الحياة بالنسبة لصناعة الخدمات المهنية. سيمكن نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الحديث هذا الشركات من تقليل تسرب التكاليف والموارد وزيادة إنتاجيتها وربحيتها بمقدار 10 أضعاف. يمكن للمؤسسات، بغض النظر عن حجمها وحجمها، تبسيط وأتمتة مهامها اليومية وإنشاء سير عمل سلس بسهولة. لقد أعجب عملاؤنا في جميع أنحاء العالم بكيفية عمل KEBS - جعل البيانات مصدرا واحدا للحقيقة - زيادة معدل الاحتفاظ بالموظفين بنسبة 76% - ضمان تسليم المشاريع في الوقت المناسب في حدود الميزانية - تضخيم الإيرادات بما يصل إلى 5 أضعاف من ذي قبل - جلب المزيد من الشفافية داخل المنظمة - جعل موظفيهم أكثر عرضة للمساءلة - إرضاء عملائهم 10 مرات أفضل من ذي قبل KEBS شامل. ومن ثم، فهو جناح الأعمال الوحيد الذي ستحتاج إليه على الإطلاق.
LOU
evosus.com
LOU - المدعوم من Evosus - هو برنامج أعمال سحابي لشركات البيع بالتجزئة والخدمة الميدانية وشركات إدارة المستودعات/المخزون. يساعد برنامج ERP للأعمال القوي والمتكامل هذا الشركات على توفير الوقت عن طريق إبعادهم عن الورق أو جداول البيانات أو التطبيقات المتعددة. ساعد فريق Evosus أكثر من 500 شركة في تبسيطها ونموها على مدار 20 عامًا. لقد استخدمنا أفضل الممارسات على مدار 20 عامًا لإنشاء برامج أعمال سحابية بنسبة 100% ورائعة بنسبة 100%. تشمل وحدة التشغيل المحلية البيع بالتجزئة - الخدمة - المخزون - تحسين المسار - الجدولة - إعداد التقارير والشؤون المالية التي تتكامل مع QuickBooks Online.
Divalto
divalto.com
Divalto هو حل ERP مخصص يدعم إدارة البيانات المالية، المخزون، والمبيعات لتحسين كفاءة العمليات التجارية.
Marg ERP
margcompusoft.com
تطبيق Marg ERP يساعد الشركات في إدارة المخزون والمحاسبة، ويضمن الامتثال لضريبة السلع والخدمات من خلال حلول مخصصة لتسهيل العمليات التجارية.
Access
theaccessgroup.com
يعمل برنامج Access على تغيير وجه برامج إدارة الأعمال، ليس فقط في كيفية خدمتنا لعملائنا، والوفاء بوعدنا بمنحهم الحرية للقيام بالمزيد مما هو مهم بالنسبة لهم، ولكن أيضًا لموظفينا ومستثمرينا والجمعيات الخيرية القريبة منهم. قلوبنا حيث نعيش ونعمل. يساعد Access أكثر من 100000 عميل على تغيير الطريقة التي يتم بها استخدام برامج الأعمال الخاصة بهم، مما يمنح كل موظف الحرية في القيام بالمزيد مما هو مهم.
Enterpryze
enterpryze.com
تعتبر شركة Enterpryze مطورًا عالميًا ومبتكرًا وموردًا لحلول إدارة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة. جميع الأدوات التي تحتاجها لتنمية أعمالك بشكل مربح: * يتيح تطبيق Enterpryze إمكانية تشغيل المحاسبة والمخزون وإدارة علاقات العملاء وإدارة الخدمات والمزيد من مكان واحد * إدارة المخزون والعملاء والموردين في مكان واحد * محاسبة متكاملة وآلية لتقارير دقيقة * سهلة الإعداد. سجل وابدأ في الاستخدام
Fulfil.IO
fulfil.io
Fulfill هو نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الوحيد المصمم للتجارة الإلكترونية وتجار الجملة. مع تزايد التجارة متعددة القنوات، تم إنشاء Fulfill بفكرة بسيطة مفادها أن العمليات التجارية تحتاج إلى تبسيط من أجل تقديم تجارب بيع بالتجزئة مذهلة. يمكّن برنامج Fulfill الشركات من تحويل عمليات مكتبها الخلفي إلى مسرع للنمو من خلال دمج إدارة الطلبات وإدارة المخزون وإدارة المستودعات والشراء والبيع بالجملة والتصنيع والشؤون المالية وخدمة العملاء؛ كل ذلك في حل واحد سلس.
WP ERP
wperp.com
WP ERP هي من بنات أفكار weDevs، وهو فريق من مطوري WordPress والمفكرين وموظفي الدعم والمسوقين. بدأت الشركة كمنصة للمدونات في ديسمبر 2008. في ذلك الوقت، كنا نعمل على تطوير مكونات WordPress الإضافية وكتابة برامج تعليمية للتطوير ومقالات مخصصة ذات صلة بـ PHP والمزيد من مجال فرعي. في مايو 2012، أعيد إطلاق شركتنا كشركة صغيرة ناشئة لتطوير الويب بثقة متجددة ورؤية أقوى. ينصب تركيزنا الرئيسي على تقديم تطبيقات PHP مخصصة عالية الجودة وقابلة للتطوير باستخدام WordPress بسعر تنافسي. نحن نهدف إلى تقديم مكونات إضافية وموضوعات متبلة بأحدث اتجاهات التطوير وأفضل الممارسات. نحن نحب البساطة والبديهية، لذلك تم تصميم جميع المكونات الإضافية لدينا لتكون واجهة أمامية. WP ERP هو الحل المؤسسي الرائد في صناعة WordPress. بدأنا العمل على WP ERP في عام 2015 وأصدرنا الإصدار التجريبي الأول في عام 2016. في ذلك الوقت لم يكن لدى WordPress مكونات إضافية تغطي جميع جوانب الأعمال وتسمح للشركات بإدارة كل شيء بنفسها من خلال حل واحد. كان هدفنا منذ البداية هو جعل WP ERP الحل الشامل لأصحاب الأعمال الصغيرة لإدارة جميع احتياجاتهم من منصة واحدة. وبالتالي، يضيف WP ERP قيمة بالطرق التالية: --> من السهل على المستخدمين تشغيلها واستدامتها، --> فهو يمنح المالكين السيطرة على العمليات، --> إنها قابلة للإدارة الذاتية. نحن الآن عائلة مكونة من 27 مكونًا إضافيًا مجانيًا و50 مكونًا إضافيًا متميزًا وأكثر من 8000 تثبيت نشط لـ WP ERP. نحن أيضًا عائلة مكونة من أكثر من 70 عضوًا متخصصًا يقومون بتخطيط وتطوير ورعاية المنتجات والمحتوى عالي الجودة الذي يركز على العملاء. نحن نأخذ في الاعتبار تمامًا تفضيلات المستخدم واحتياجاته عند إنشاء المكونات الإضافية والمحتوى الخاص بنا. يساعد فريق الدعم المخصص المستخدمين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويهتم بمشاكلهم.
AFAS Software
afas.com
AFAS Software هو تطبيق لإدارة الأعمال يوفر أدوات لتنظيم العمليات المالية والمحاسبية وتقليل الأعمال الإدارية.
DMSi Software
dmsi.com
DMSi Software هو برنامج إدارة مصمم لتبسيط العمليات في صناعة مواد البناء، مع أدوات للتحكم في الإنتاج وإدارة الطلبات والتعامل مع البيانات في الميدان.
BirdDog Software
birddogsw.com
تعد BirdDog Software مجموعة برمجيات متكاملة رائدة على شبكة الإنترنت، بما في ذلك برامج تلبية الطلبات وإدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية. يعد BirdDog Enterprise أيضًا أفضل برنامج أعمال البرمجيات كخدمة (SaaS) في الصناعة والذي يدعم شركتك بأكملها في حل برمجي واحد ومتكامل وقوي لإدارة الأعمال. ما يجعل BirdDog Enterprise فريدًا هو أنه مبني على منصة واحدة، لذا فإن المبيعات والدعم والشحن والفوترة جميعها تستخدم نفس المعلومات في كل تفاعل. يمنحك Enterprise معلومات حيوية للأعمال في الوقت الفعلي حتى تتمكن من اتخاذ قرارات أفضل بشكل أسرع.
BusinessMan ERP
businessmanerp.com
BusinessMan - Business Manager Enterprise هو نظام شامل لإدارة الأعمال (BMS) فهو يشمل جميع وظائف إدارة الأعمال التي تتوقع العثور عليها، بالإضافة إلى العديد من الميزات الإضافية غير المضمنة في العديد من الأنواع الأخرى من برامج إدارة الأعمال. تعتمد BME على حل خادم العميل BusinessMan Enterprise الحائز على جوائز، والذي تم تطويره على مدى أكثر من 25 عامًا إلى ما هو عليه اليوم باستخدام أحدث تقنيات الويب ليمنحك الأداء والمرونة والميزات الغنية التي تحددها لك الحاجة، مع توفير الوصول من جميع المنصات التي تدعم متصفح الويب الحديث.
reybex
reybex.com
reybex، الحل الكامل لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) لـ: إدارة البضائع، ومعالجة الإرسال، والمستودعات، وإدارة المستودعات المتنقلة، والمحاسبة المالية، وإدارة المشاريع، وإدارة علاقات العملاء، وواجهات التجارة الإلكترونية والسوق، والقناة الشاملة، وإدارة الطلبات.
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