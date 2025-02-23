أنظمة تخطيط موارد المؤسسات - التطبيقات الأكثر شعبية - طاجيكستان

WP ERP

wperp.com

WP ERP هي من بنات أفكار weDevs، وهو فريق من مطوري WordPress والمفكرين وموظفي الدعم والمسوقين. بدأت الشركة كمنصة للمدونات في ديسمبر 2008. في ذلك الوقت، كنا نعمل على تطوير مكونات WordPress الإضافية وكتابة برامج تعليمية للتطوير ومقالات مخصصة ذات صلة بـ PHP والمزيد من مجال فرعي. في مايو 2012، أعيد إطلاق شركتنا كشركة صغيرة ناشئة لتطوير الويب بثقة متجددة ورؤية أقوى. ينصب تركيزنا الرئيسي على تقديم تطبيقات PHP مخصصة عالية الجودة وقابلة للتطوير باستخدام WordPress بسعر تنافسي. نحن نهدف إلى تقديم مكونات إضافية وموضوعات متبلة بأحدث اتجاهات التطوير وأفضل الممارسات. نحن نحب البساطة والبديهية، لذلك تم تصميم جميع المكونات الإضافية لدينا لتكون واجهة أمامية. WP ERP هو الحل المؤسسي الرائد في صناعة WordPress. بدأنا العمل على WP ERP في عام 2015 وأصدرنا الإصدار التجريبي الأول في عام 2016. في ذلك الوقت لم يكن لدى WordPress مكونات إضافية تغطي جميع جوانب الأعمال وتسمح للشركات بإدارة كل شيء بنفسها من خلال حل واحد. كان هدفنا منذ البداية هو جعل WP ERP الحل الشامل لأصحاب الأعمال الصغيرة لإدارة جميع احتياجاتهم من منصة واحدة. وبالتالي، يضيف WP ERP قيمة بالطرق التالية: --> من السهل على المستخدمين تشغيلها واستدامتها، --> فهو يمنح المالكين السيطرة على العمليات، --> إنها قابلة للإدارة الذاتية. نحن الآن عائلة مكونة من 27 مكونًا إضافيًا مجانيًا و50 مكونًا إضافيًا متميزًا وأكثر من 8000 تثبيت نشط لـ WP ERP. نحن أيضًا عائلة مكونة من أكثر من 70 عضوًا متخصصًا يقومون بتخطيط وتطوير ورعاية المنتجات والمحتوى عالي الجودة الذي يركز على العملاء. نحن نأخذ في الاعتبار تمامًا تفضيلات المستخدم واحتياجاته عند إنشاء المكونات الإضافية والمحتوى الخاص بنا. يساعد فريق الدعم المخصص المستخدمين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويهتم بمشاكلهم.