أنظمة تخطيط موارد المؤسسات - التطبيقات الأكثر شعبية - سفالبارد وجان ماين

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تعمل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) على تبسيط وإدارة العمليات التجارية اليومية عبر مختلف الأقسام مثل الإنتاج والتمويل والموارد البشرية وسلسلة التوريد. تشمل الأمثلة Oracle Netsuite وSAP ERP. يوفر تطبيق ERP فوائد مثل أتمتة AP والإدارة المالية وتحسين رعاية المرضى في مجال الرعاية الصحية. يسهل برنامج ERP معالجة كشوف المرتبات وتتبع الوقت وإدارة المخزون، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والكفاءة. ومن خلال كسر عزلة الأقسام، تضمن أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الوصول الآمن إلى البيانات والمقاييس الأساسية لجميع الفرق. تعمل التقارير ولوحات المعلومات التحليلية في الوقت الفعلي على إبقاء المستخدمين على اطلاع بأداء الأقسام. تتضمن الوظائف الرئيسية لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) عادةً ميزات محاسبية مثل دفتر الأستاذ العام وإدارة النقد، ووظائف الموارد البشرية مثل التوظيف وكشوف المرتبات، وميزات إدارة المبيعات والعملاء الأساسية، وسير عمل الشراء، وإدارة المخزون والمستودعات، ووحدات سلسلة التوريد المتقدمة، ووحدات الإنتاج، وإعداد التقارير و تحليلات. بالنسبة للشركات ذات الاحتياجات الفريدة، يمكن دمج أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مع برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM)، أو برامج أتمتة الخدمات المهنية، أو أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) القائمة على المشاريع لتعزيز الوظائف وتوفير رؤية شاملة للعمليات.
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AccelGrid
accelgrid.com
AccelGrid هو حل قائم على السحابة يساعد شركات التصنيع والتوزيع على إدارة كل شيء بدءًا من إدارة علاقات العملاء والمشتريات وإدارة المخزون والفواتير وإدارة الطلبات في مكان واحد.
Acumatica
acumatica.com
تأسست شركة Acumatica في عام 2008، وهي مزود تكنولوجيا يقوم بتطوير برامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) القائمة على السحابة والمتصفح للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs). يقع المقر الرئيسي للشركة في بلفيو، واشنطن (منطقة العاصمة سياتل). يوفر Acumatica Cloud ERP أفضل الوظائف في فئتها للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتزدهر في الاقتصاد الرقمي. يمتد سير العمل الخاص به إلى المجموعة الكاملة من تطبيقات إدارة الأعمال، كما أنه مصمم باستخدام واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة للتكامل السريع مع البرامج الهامة الأخرى. رسوم الترخيص القائمة على الاستهلاك للموارد المستخدمة، وليس لكل مستخدم، ومنصتها المقاومة للمستقبل تعمل على زيادة القيمة وتوفر المرونة والكفاءة والتعاون عن بعد.
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl هو نظام تشغيل التجزئة الأول للتجارة الإلكترونية والعلامات التجارية للبيع بالتجزئة متعددة القنوات وتجار الجملة. تعمل Brightpearl على إزالة المشاكل اليومية التي يواجهها تجار التجزئة من خلال نظام تشغيل قابل للتطوير يدمج عمليات ما بعد الشراء ويقوم بتشغيلها تلقائيًا. بفضل مكتبة ضخمة من عمليات تكامل Plug & Play، والوصول العميق إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) المفتوحة وشبكة شركاء موثوقة، يتمتع العملاء بالحرية والمرونة لاحتضان التجارة الإلكترونية القابلة للتطوير بشكل كبير - والنمو بلا خوف. يتضمن حل المكتب الخلفي الكامل من Brightpearl الإدارة المالية، وإدارة المخزون وطلبات المبيعات، وإدارة المشتريات والموردين، وإدارة علاقات العملاء، والتنفيذ، والتخزين، والخدمات اللوجستية. تستخدم أكثر من 1200 شركة في 26 دولة منصتنا وندير أكثر من 10 ملايين معاملة و3 مليارات دولار من الأعمال سنويًا. يقع المقر الرئيسي لشركة Brightpearl في الولايات المتحدة في وسط مدينة أوستن، كما يوجد مقر عالمي في مدينة بريستول بالمملكة المتحدة.
Deskera
deskera.com
Deskera هو منصة متكاملة حائزة على جوائز تمكن SMBs من التوسع بشكل أسرع مع عدد أقل من الأدوات. من المتاجر إلى مصانع التصنيع ، تستخدم مئات الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة Deskera لإدارة المحاسبة ، المخزون ، كشوف المرتبات ، المبيعات ، وأتمتة التسويق.
ECOUNT ERP
ecount.com
منذ عام 1999، تواصل شركة Ecount Inc. تقديم أحد حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المستندة إلى السحابة ذات الأسعار المعقولة والقابلة للتخصيص في السوق. من خلال توفير نظام قوي ومتكامل لإدارة البيانات، ساعد Ecount ERP أكثر من 20000 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في جميع أنحاء العالم. يستفيد مستخدمو Ecount ERP من برنامج موحد تم تحسينه لمجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك التصنيع والتوزيع والخدمات القائمة على البيع بالجملة والبناء والمزيد. باستخدام برنامج ERP موحد وقابل للتطوير، يمكن للمستخدمين الاستفادة من ابتكارات الميزات وترقياتها دون أي تكلفة إضافية. أيضًا، ليست هناك حاجة لشراء معدات وخوادم باهظة الثمن لاستضافة البرنامج - يمكن للمستخدمين الوصول إلى Ecount ERP من أجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية في أي وقت. سيستفيد أصحاب الأعمال والمديرون الذين يستخدمون Ecount ERP من الأدوات التي تهدف إلى تحسين إدارة المخزون والمبيعات والمشتريات والمستودعات والموارد البشرية والمحاسبة. ومن خلال استخدام الوحدات المتكاملة وبوابات الطلب، يمكن للمديرين التنفيذيين وصناع القرار الحصول على معلومات في الوقت الفعلي من أي مكان في العالم. مقابل 55 دولارًا أمريكيًا فقط شهريًا، يقدم Ecount ERP حل ERP متكامل تمامًا وقائم على السحابة لأصحاب الأعمال الذين يبحثون عن الكفاءة في سير عملهم. يتضمن كل اشتراك إمكانية الوصول لعدد غير محدود من المستخدمين والتدريب الافتراضي والدعم عن بعد دون أي تكلفة إضافية.
ERPAG
erpag.com
ERPAG هو أحد حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المستندة إلى السحابة. وهي مناسبة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في مختلف الصناعات، بما في ذلك السيارات وتجارة التجزئة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والمزيد. تشمل الميزات الأساسية إدارة المبيعات والمشتريات وإدارة التصنيع والمحاسبة والتمويل وإدارة المخزون وإعداد التقارير والتحليلات. يتيح ERPAG للمستخدمين إدارة العمليات التجارية بما في ذلك بوابة العملاء b2b والبيع والطلب والاستلام والتسليم. وتشمل الميزات الأخرى إدارة الخدمة، وإدارة الشحن، وإدارة وصول المستخدم، ونقاط البيع ومسح الباركود. يوفر ERPAG التكامل مع Google Mail وGoogle Calendar وGoogle Drive وMicrosoft وMagento وWooCommerce وShopify وQuickBooks وSquare وStripe والمزيد. وهو يدعم أكثر من 40 شركة شحن على مستوى العالم بما في ذلك UPS وFedEx وUSPS. وهي متوفرة في ثلاثة إصدارات: Basic وStandard وPremium في تسعير الاشتراك. وهو متوافق مع أنظمة التشغيل ويندوز، ماك، ولينكس. يتم تقديم الدعم عبر البريد الإلكتروني وعبر الهاتف وعبر دروس الفيديو.
Exact
exact.com
تعمل شركة Exact على تطوير البرامج السحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومحاسبيها. تعمل المنتجات على أتمتة العمليات التجارية في مجالات مثل المالية والموارد البشرية وتوفر حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المحددة للتوزيع بالجملة والتصنيع والمشاريع والبناء. وهذا يوفر الوقت ويوفر رؤى. فهو يمكّن العملاء من العمل بكفاءة واتخاذ قرارات مستنيرة ومواصلة النمو. تعتمد أكثر من 675000 شركة في هولندا وبلجيكا وألمانيا بشكل أساسي على برنامج Exacts. تأسست شركة Exact في عام 1984 في مدينة دلفت بهولندا، والتي لا تزال مقرًا لمكتبنا الرئيسي. كل يوم، يعمل أكثر من 2000 متخصص طموح على الابتكار. إن قيادة الأعمال المسؤولة، مع احترام بعضنا البعض، والبيئة والمجتمع أمر أساسي بالنسبة له.
MRPeasy
mrpeasy.com
MRPeasy هو برنامج تخطيط إنتاج ذاتي الخدمة قائم على السحابة وبأسعار معقولة وسهل الاستخدام للمصنعين الصغار (10-200 موظف). البرنامج عبارة عن مجموعة تشتمل على وحدات تخطيط الإنتاج وإدارة علاقات العملاء والمشتريات وإدارة سلسلة التوريد ومراقبة المخزون. يتميز التطبيق بجدول السحب والإفلات الذي يساعد مديري المشاريع في تخصيص الموارد لوظائف مختلفة. تسمح وحدة المشتريات للشركات بتبسيط عملية الشراء الخاصة بها من خلال تنظيم كل دورة شراء وأوامر شراء.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
تعرف على كيف تصبح أكثر مرونة مع Dynamics 365، المجموعة الوحيدة من تطبيقات الأعمال الذكية التي تمكن الجميع من التكيف والابتكار.
MYOB Australia
myob.com
سواء كنت بدأت للتو، أو تدير مؤسسة قائمة، يمكنك إدارة عملك بالكامل مع MYOB. منصة واحدة لإدارة الأعمال، مع جميع مسارات العمل الرئيسية لديك - بدءًا من التمويل وسلسلة التوريد وحتى إدارة الموظفين والمشاريع - يوفر لك MYOB الوقت والمال. أينما يتجه عملك، يتكيف MYOB لتلبية احتياجاتك المتغيرة. أثناء توفير الرؤية والثقة، فإنك تحتاج إلى اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة. أطلق العنان لإمكانات عملك مع MYOB.
MYOB New Zealand
myob.com
سواء كنت بدأت للتو، أو تدير مؤسسة قائمة، يمكنك إدارة عملك بالكامل مع MYOB. منصة واحدة لإدارة الأعمال، مع جميع مسارات العمل الرئيسية لديك - بدءًا من التمويل وسلسلة التوريد وحتى إدارة الموظفين والمشاريع - يوفر لك MYOB الوقت والمال. أينما يتجه عملك، يتكيف MYOB لتلبية احتياجاتك المتغيرة. أثناء توفير الرؤية والثقة، فإنك تحتاج إلى اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة. أطلق العنان لإمكانات عملك مع MYOB.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. هي شركة أمريكية للحوسبة السحابية تأسست عام 1998 ويقع مقرها الرئيسي في سان ماتيو، كاليفورنيا، وهي تقدم برامج وخدمات لإدارة الشؤون المالية للأعمال والعمليات والعلاقات مع العملاء. تم تصميم برامجها وخدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مع وحدات لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) ودعم البرامج والإدارة (PSA) والتجارة الإلكترونية. استحوذت شركة Oracle Corporation على NetSuite مقابل ما يقرب من 9.3 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2016. تتم إدارة وحدة أعمال Oracle Netsuite التي تم تشكيلها حديثًا من قبل نائب الرئيس التنفيذي إيفان جولدبيرج باعتباره Cloud ERP من Oracle للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
يمنح Plex المصنعين القدرة على الاتصال والتشغيل الآلي وتتبع وتحليل كل جانب من جوانب أعمالهم - من طابق المتجر إلى الطابق العلوي - لدفع تحول الأعمال. تشتمل منصة Plex Smart Manufacturing، المبنية في السحابة، على MES وERP وإدارة سلسلة التوريد وإنترنت الأشياء الصناعية والتحليلات لربط الأشخاص والأنظمة والآلات وسلاسل التوريد، مما يمكنهم من القيادة بدقة وكفاءة وخفة الحركة في عالم دائم التغير. سوق.
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
احصل على بداية قوية. يمنح برنامج QuickBooks للعاملين لحسابهم الخاص المبتدئين والشركات الصغيرة الميزات التي يحتاجونها للمضي قدمًا.
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Workforce (المعروف سابقًا باسم QuickBooks Time وTSheets Time Tracker) هو تطبيق قائم على السحابة لتتبع وجدولة الوقت يسمح لموظفيك بتسجيل الدخول والخروج من موقع العمل باستخدام الأجهزة الموجودة بالفعل في جيوبهم.
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct هي منصة مالية مرنة وقابلة للتطوير توفر قدرات محاسبية عميقة لآلاف الشركات في جميع أنحاء العالم. يقدم Sage Intacct مجموعة من تطبيقات المحاسبة الأساسية مثل دفتر الأستاذ العام، والحسابات الدائنة، والحسابات المدينة، وإدارة النقد، وإدارة الطلبات لأي قسم محاسبة أو فريق مالي. كما أنه يدعم وظائف لوحات المعلومات المضمنة، وإعداد التقارير في الوقت الفعلي، وإدارة الوقت والنفقات، ومحاسبة المشاريع، وإدارة الإيرادات، وعمليات الدمج العالمية لكيانات متعددة. يمكن استخدام البرنامج في مجموعة واسعة من الصناعات كنظام محاسبة أفقي، ولكنه يوفر أيضًا ميزات متخصصة للصناعات التالية: المؤسسات غير الربحية، والبرمجيات وإدارة العلاقات مع الخدمات، والخدمات المهنية، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والضيافة، والتوزيع بالجملة، والبناء والعقارات. .
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct هي منصة مالية مرنة وقابلة للتطوير توفر قدرات محاسبية عميقة لآلاف الشركات في جميع أنحاء العالم. يقدم Sage Intacct مجموعة من تطبيقات المحاسبة الأساسية مثل دفتر الأستاذ العام، والحسابات الدائنة، والحسابات المدينة، وإدارة النقد، وإدارة الطلبات لأي قسم محاسبة أو فريق مالي. كما أنه يدعم وظائف لوحات المعلومات المضمنة، وإعداد التقارير في الوقت الفعلي، وإدارة الوقت والنفقات، ومحاسبة المشاريع، وإدارة الإيرادات، وعمليات الدمج العالمية لكيانات متعددة. يمكن استخدام البرنامج في مجموعة واسعة من الصناعات كنظام محاسبة أفقي، ولكنه يوفر أيضًا ميزات متخصصة للصناعات التالية: المنظمات غير الربحية، والبرمجيات وإدارة العلاقات مع الخدمات، والخدمات المهنية، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والضيافة، والتوزيع بالجملة، والبناء والعقارات. .
SoftLedger
softledger.com
توفر SoftLedger رؤية في الوقت الفعلي للبيانات المالية الهامة. تساعد برامج المحاسبة وواجهات برمجة التطبيقات السحابية الأصلية لدينا المؤسسات على إدارة عملياتها وأصولها الموزعة. يتضمن ذلك دفتر أستاذ عام كامل المواصفات، وحسابات القبض، والحسابات الدائنة، وإدارة المخزون، وإدارة الأصول المشفرة، والمزيد.
Striven
striven.com
عملك في أفضل حالاته. Striven هو برنامج متكامل لإدارة الأعمال يحتوي على كل ما تحتاجه لزيادة الإيرادات والعمل بكفاءة وتحسين العمليات. يعد Striven حلاً برمجيًا متكاملاً، حيث قمنا بدمج جميع الميزات الأساسية التي تحتاجها للمحاسبة والمبيعات والمشاريع والإدارة وإعداد التقارير في نظام واحد بسيط. تبسيط وتوحيد وتزدهر. مع Striven، لن تحتاج أبدًا إلى تطبيقات برمجية منفصلة وغير متصلة مرة أخرى. وأخيرًا، يمكنك إدارة عملك بالكامل من أي مكان وعلى أي جهاز.
weclapp
weclapp.com
weclapp هي شركة رائدة في مجال توفير برامج CRM وERP المستندة إلى السحابة والمصممة للشركات الصغيرة والمتوسطة. يمكن استخدام النظام المتكامل تمامًا لإدارة جميع العملاء والمشاريع والفواتير والأوامر والمقالات والتذاكر وغير ذلك الكثير بسهولة. يقدم weclapp واجهة مستخدم رائعة ويمكن استخدامها بشكل حدسي. العمل معها سهل وغير معقد على الإطلاق. برنامج واحد لإدارة شركتك بأكملها!
WinWeb
winweb.com
قامت WinWeb بتطوير نظام تكنولوجيا المعلومات الأكثر تكاملاً. دعم البنية التحتية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم - WinWeb CLOUD. الدمج بسلاسة بين المكاتب الخلفية والتصنيع والمواقع الإلكترونية والتجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي مما يوفر نظامًا متكاملاً وقابلاً للتطوير لتكنولوجيا المعلومات. البيئة لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية وخفض التكاليف. تتميز Business CLOUD بأنها قابلة للتخصيص وبأسعار معقولة ومرنة لجعل WinWeb CLOUD الخيار المفضل لتحقيق الإيرادات وتحقيق النتائج لأصحاب المشاريع والإدارة. تعد تطبيقات WinWeb APPs عبارة عن تقنية سحابية متكاملة تعادل الأعمال الصغيرة لمنع تجزئة بيانات الأعمال وخفض التكاليف وزيادة الإيرادات.
Xledger
xledger.net
Xledger هو الحل الأكثر آلية لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) المالي في السوق - والذي تستخدمه أكثر من 10000 شركة في 60 دولة. يعتمد Xledger على السحابة بنسبة 100% - وهو مصمم للمؤسسات الطموحة التي ترغب في الاستفادة من أفضل الممارسات والأتمتة لتحسين عملياتها التجارية. يتميز Xledger بالأتمتة وقابلية التوسع ورؤية الأعمال. شرع مؤسسو Xledger في تبسيط إدارة الأعمال وتقليل التعقيد من خلال توفير حل جاهز قابل للتكوين حسب احتياجات كل عميل ومبني على أفضل الممارسات. يعتمد Xledger على التكوين بدلاً من التخصيص، مما يعني ترقية كل عميل بسلاسة إلى أحدث إصدار من النظام. يوفر Xledger المحاسبة الأساسية (GL، AP، AR)، ومعالجة الدفع (طباعة الشيكات، ACH، التحويل البنكي)، وإدارة النقد، والفواتير والفواتير، وجدول الوقت، وتقارير النفقات، والميزانية والتنبؤ، والتعرف على الإيرادات، ومحاسبة الأصول الثابتة، وإدارة المخزون والمشتريات وإدارة الجهات المانحة ومحاسبة المشاريع ومحاسبة الصناديق وإدارة علاقات العملاء وكشوف المرتبات وإدارة المستندات وقدرات إعداد التقارير المالية. يمكن للمستخدمين الوصول إلى تحليل GL، والقدرة على التعمق، وإعداد التقارير في المعلومات في الوقت الفعلي، والرسوم البيانية، ولوحات المعلومات، ومؤشرات الأداء الرئيسية، والعديد من أدوات ذكاء الأعمال والأدوات التحليلية.
ZapInventory
zapinventory.com
ZapInventory هو برنامج لإدارة المخزون قائم على السحابة مصمم للشركات الصغيرة والمتوسطة. فهو يسمح للمستخدمين بإدارة المخزون والمبيعات والمشتريات والموردين والعملاء والمزيد. من خلال ميزات مثل مسح الباركود وإدارة الطلبات والدعم متعدد المواقع، يهدف ZapInventory إلى مساعدة الشركات على تبسيط عملياتها وتحسين كفاءتها الإجمالية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر رؤى وتقارير في الوقت الفعلي لمساعدة المستخدمين على اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات. يتكامل ZapInventory أيضًا مع العديد من منصات التجارة الإلكترونية وبرامج المحاسبة، مما يجعله حلاً متعدد الاستخدامات للشركات من مختلف الأنواع والأحجام.
Fulcrum
fulcrumpro.com
يستبدل Fulcrum ERP وMRP وMES بمنصة برامج التصنيع كخدمة (SaaS)، مما يسمح للمصنعين الصغار ومتوسطي الحجم بتحسين الكفاءة من خلال تحسين سير العمل وجمع البيانات تلقائيًا. توفر Fulcrum القيمة من خلال سير عمل رقمي بالكامل وغير ورقي يستفيد من التعلم الآلي والأتمتة والتحليلات التنبؤية والاستدلالات المتقدمة لزيادة الإنتاجية والربحية. لا يجب أن تكون البرامج معقدة. تعتبر البرامج التي تستخدمها في حياتك الشخصية (Facebook وUber وAmazon وما إلى ذلك) بديهية، ولا تحتاج إلى تدريب لفهم كيفية عملها. لماذا يجب أن يكون برنامج عملك مختلفًا؟ نحن نساعد الشركات المصنعة على الانتقال إلى البرامج المتطورة والمستقبلية التي تقلل من ضغط العمليات اليومية، وتستفيد بشكل أكبر من الموظفين الجيدين الذين يصعب توظيفهم، وتقوم بأتمتة المهام الشاقة، وتعمل بكفاءة أكبر مما هو موجود في برامج التصنيع الفضاء اليوم.
Workday
workday.com
تتضمن Workday Enterprise Management Cloud حاليًا حلولاً للتمويل والموارد البشرية والتخطيط وإدارة الإنفاق. تتغلب سحابة إدارة المؤسسات على قيود تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وتحول الشركات إلى مؤسسات متفوقة. يتعلم أكثر.
Glowsis
glowsis.com
تُعد شركة Glowsis إحدى أفضل الشركات التي تقدم خدمات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في ولاية كيرالا، حيث تقدم حلولاً برمجية كاملة لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) لجميع الصناعات. يسترشد Glow Diametric بمتطلبات الجيل القادم من رواد الأعمال وهو حل عالمي لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) يوفر الاختيار والمرونة واليقظة اللازمة لدعم المبادرات الإستراتيجية. يوفر Glow Diametric قدرات الإدارة المالية المثبتة والشاملة اللازمة لتنمية الأعمال المتغيرة والمعقدة.
Dolibarr
dolibarr.org
Dolibarr ERP & CRM عبارة عن حزمة برامج حديثة تساعد في إدارة أنشطة مؤسستك (جهات الاتصال، الموردين، الفواتير، الطلبات، المخزون، جدول الأعمال...). إنها مجموعة برامج مفتوحة المصدر (مكتوبة بلغة PHP مع تحسينات JavaScript) مصممة للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والمؤسسات والمستقلين. يمكنك استخدامه أو دراسته أو تعديله أو توزيعه بحرية وفقًا لترخيصه. يمكنك استخدامه كتطبيق مستقل أو كتطبيق ويب للوصول إليه من الإنترنت أو من شبكة LAN. لدى Dolibarr مجتمع كبير جاهز لمساعدتك، ومنتديات مجانية وشركاء مفضلون على استعداد لتقديم الدعم التجاري إذا كنت في حاجة إليه
Extensiv
extensiv.com
Extensiv هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا ذات رؤية تركز على خلق مستقبل الوفاء متعدد القنوات. من خلال شبكتنا التي لا مثيل لها والتي تضم أكثر من 1500 3PLs متصلة ومجموعة من منصات المستودعات السحابية الأصلية وإدارة الطلبات والمخزون، فإننا نمكن التجار والعلامات التجارية الحديثة من تلبية الطلب في أي مكان بمرونة ونطاق فائقين دون عمليات ترحيل مؤلمة للمنصة.
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM هو حل FaaS قائم على السحابة، قوي، قابل للتطوير، رشيق، ميسور التكلفة ومتميز بالكامل مع CRM وERP وHCM وإدارة المشاريع ومكتب المساعدة وغيرها من SaaS التي تحتاجها شركتك، بأسعار البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر لتحقيق النمو الهائل و تطوير. نحن مصممون على خدمة 95% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم من خلال حل إدارة علاقات العملاء (CRM) الذكي، وبأسعار معقولة، والمرن، والآمن الذي يضمن النمو المستدام. الخدمة ذات المستوى العالمي وبأسعار مناسبة للجيب هي USP لدينا، ونحن نلتزم بما نعد به.
Composity
composity.com
Composity هو حل ERP قائم على السحابة وممتد بأدوات المبيعات والتسويق، وهو مصمم خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة. إنه حل برمجي "جاهز" لإدارة جميع جوانب العمليات التجارية الداخلية والخارجية للمؤسسة - المحاسبة، وإدارة المخزون، ونظام الفواتير، وإدارة المستندات، والموقع الإلكتروني للشركة والتجارة الإلكترونية، وإدارة علاقات العملاء، وتنظيم قاعدة العملاء، ومولد التقارير. .
Doso ERP
dosoerp.com
DosoERP هو حل برمجي شامل لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) مصمم لتبسيط وتحسين العمليات التجارية عبر الأقسام المختلفة داخل المؤسسة. إنها أداة قوية تدمج وظائف متعددة وتساعد الشركات على إدارة مواردها وعملياتها ومعلوماتها بشكل فعال. يقدم DosoERP مجموعة واسعة من الوحدات والميزات التي تلبي الجوانب المختلفة للعمليات التجارية. تتضمن هذه الوحدات عادةً ما يلي: * الإدارة المالية: يوفر DosoERP أدوات لإدارة العمليات المحاسبية وإعداد التقارير المالية وإعداد الميزانية وإدارة التدفق النقدي. فهو يسمح للشركات بتتبع النفقات بكفاءة، وإنشاء الفواتير، وإدارة كشوف المرتبات، والتعامل مع المهام المالية الأخرى. * إدارة المستودعات والفواتير: تساعد هذه الوحدة الشركات على إدارة عمليات الشراء والمخزون والخدمات اللوجستية الخاصة بها. فهو يمكّن الشركات من تتبع تدفق السلع والخدمات والتحكم فيه، وتحسين مستويات المخزون، وتبسيط عملية سلسلة التوريد. * إدارة الموارد البشرية: مع DosoERP، يمكن للمؤسسات التعامل مع وظائف الموارد البشرية المختلفة مثل تأهيل الموظفين، وتتبع الحضور، وإدارة الأداء، ومعالجة كشوف المرتبات. فهو يساعد على تبسيط عمليات الموارد البشرية ويضمن الامتثال للوائح العمل. * النقل: تعمل هذه الوحدة على تعزيز الكفاءة اللوجستية من خلال تخطيط وتتبع النقل لتحسين عملية النقل بدءًا من التخطيط والجدولة وحتى التتبع وإعداد الفواتير، وبالتالي تقليل التكاليف. * التخليص الجمركي: يعمل نظام التخليص الجمركي على تقليل الأخطاء والتأخير في التخليص الجمركي من خلال مجموعة من الميزات، وتبسيط عمليات الاستيراد والتصدير. * التحليلات وإعداد التقارير: يوفر DosoERP إمكانات قوية لإعداد التقارير والتحليلات، مما يسمح للشركات بالحصول على رؤى قيمة حول عملياتها. فهو يوفر لوحات معلومات قابلة للتخصيص وأدوات تصور البيانات وميزات إعداد التقارير لمساعدة صناع القرار على مراقبة الأداء وتحديد الاتجاهات واتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة. تشتهر DosoERP بواجهتها سهلة الاستخدام وقابلية التوسع والمرونة. ويمكن تخصيصه لتلبية احتياجات العمل المحددة ودمجه مع تطبيقات البرامج الأخرى لتبادل البيانات بسلاسة. علاوة على ذلك، غالبًا ما يعتمد DosoERP على السحابة، مما يتيح سهولة الوصول من أي مكان متصل بالإنترنت ويسهل التعاون في الوقت الفعلي بين الفرق. بشكل عام، يعمل DosoERP على تمكين المؤسسات من تبسيط عملياتها وتحسين الإنتاجية وتعزيز عملية صنع القرار وتحقيق كفاءة أكبر عبر مختلف الإدارات، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين أداء الأعمال ونموها. عرض أقل
SAP
sap.com
SAP هي الشركة الرائدة في مجال تطبيقات المؤسسات والذكاء الاصطناعي للأعمال. إنهم يقفون عند تقاطع الأعمال والتكنولوجيا، حيث تم تصميم ابتكاراتهم للتصدي مباشرة لتحديات الأعمال الحقيقية وإحداث تأثيرات في العالم الحقيقي. حلولهم هي العمود الفقري للعمليات الأكثر تعقيدًا وتطلبًا في العالم. تعمل محفظة SAP المتكاملة على توحيد عناصر المؤسسات الحديثة - بدءًا من القوى العاملة والشؤون المالية وحتى العملاء وسلاسل التوريد - في نظام بيئي موحد يدفع عجلة التقدم.
Appward
appward.com
شركات البرمجيات لا تفهم عملك. من مجموعة واحدة تحصل على حل صارم يتطلب تنفيذًا مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً. من جهة أخرى تحصل على خليط من التطبيقات غير المتصلة. يشعرون بألمك. يقدم Appward مجموعة ذكية تضم أكثر من 80 تطبيقًا في مساحة عمل خاصة فائقة السرعة تساعدك على إدارة وتحسين كل وظيفة في مؤسستك، بما في ذلك تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) وإدارة المشاريع والاتصالات وإدارة الموظفين والعمليات والجودة والتصنيع وسلسلة التوريد.
IFS
ifs.com
تقوم IFS بتطوير وتقديم برمجيات المؤسسات للشركات في جميع أنحاء العالم التي تقوم بتصنيع وتوزيع السلع، وبناء الأصول وصيانتها، وإدارة العمليات التي تركز على الخدمة. ضمن نظامنا الأساسي الوحيد، ترتبط منتجاتنا الخاصة بالصناعة بشكل طبيعي بنموذج بيانات واحد وتستخدم الابتكار الرقمي المضمن حتى يتمكن عملاؤنا من تقديم أفضل ما لديهم عندما يكون الأمر مهمًا لعملائهم - في لحظة الخدمة. إن الخبرة الصناعية التي يتمتع بها موظفونا ونظامنا البيئي المتنامي، جنبًا إلى جنب مع الالتزام بتقديم القيمة في كل خطوة، جعلت من IFS شركة رائدة معترف بها والمورد الأكثر توصية في قطاعنا.
Certinia
certinia.com
تقدم Certinia (FinancialForce سابقًا) منصة خدمات كعمل تجاري تعمل على تشغيل وربط جميع جوانب عمليات الخدمات، بدءًا من تقدير الخدمات وتقديمها إلى إدارة نجاح العملاء والتخطيط المالي والمحاسبة. توفر حلول أتمتة الخدمات الاحترافية (PSA) ونجاح العملاء وتخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاصة بالشركة - والتي يتم تقديمها على النظام الأساسي السحابي الرائد لشركة Salesforce - القدرة على إدارة أعمال الخدمات المتصلة وتقديم الخدمات بذكاء وتحقيق مرونة الأعمال. يقع المقر الرئيسي لشركة Certinia في سان خوسيه، كاليفورنيا ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم، وتدعمها شركات Haveli Investments و General Atlantic و Salesforce Ventures. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.certinia.com.
Epicor
epicor.com
نظام Epicor ERP عبارة عن برنامج معياري خاص بالصناعة يستخدم لإدارة العمليات التجارية على مستوى الشركة. يعمل برنامج Epicor بشكل جيد لإدارة المحاسبة والمالية والموارد البشرية والعملاء وسلسلة التوريد والمخزون والتوزيع وإدارة إنتاج التصنيع. يتوفر برنامج Epicor محليًا وفي شكل SaaS cloud ERP (تخطيط موارد المؤسسة). تقدم Epicor منصات إدارة الأعمال كحلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاصة بالصناعة. تبتكر شركة Epicor Software Corporation دمج التقنيات الأحدث في نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP). على سبيل المثال، تستخدم شركة Epicor إنترنت الأشياء الصناعي (IIoT) لربط الأجهزة بأجهزة الاستشعار وأجهزة PLC (وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة) الموجودة على أرض المصنع في برنامج Advanced MES (برنامج تنفيذ التصنيع) الذي يتكامل بسلاسة مع نظام Epicor ERP (وMRP) . توفر Epicor قنوات شاملة متقدمة، بما في ذلك برامج التجارة الإلكترونية لتجار التجزئة.
SYSPRO
syspro.com
SYSPRO هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير برمجيات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وهي متخصصة في صناعات التصنيع والتوزيع الرئيسية. على مدار أكثر من 40 عامًا، واصل فريق SYSPRO من المتخصصين تلبية احتياجات الصناعة الفريدة وتمكين العملاء من التكيف والنمو بسهولة. الحل قابل للتطوير ويمكن نشره في السحابة، أو محليًا، أو كليهما، ويمكن الوصول إليه عبر الويب على أي جهاز لتزويد العملاء بالاختيار والمرونة. تظل SYSPRO تركز على نجاح الشركاء والعملاء. تتوافق حلولنا المتطورة مع اتجاهات الصناعة للاستفادة من التكنولوجيا الناشئة التي ستمكن الشركاء والعملاء من تأمين مستقبل رقمي. مع أكثر من 15000 شركة مرخصة في أكثر من 60 دولة عبر القارات الست – تقدم SYSPRO التوجيه والدعم في كل خطوة على الطريق كمستشار موثوق به.
Tyler Technologies
tylertech.com
توفر شركة Tyler Technologies (رمزها في بورصة نيويورك: TYL) خدمات برمجية وتقنية متكاملة للقطاع العام. تعمل حلول تايلر الشاملة على تمكين الهيئات الحكومية المحلية والولائية والفدرالية من العمل بكفاءة وشفافية مع السكان ومع بعضهم البعض. من خلال ربط البيانات والعمليات عبر أنظمة متباينة، تعمل حلول Tyler على تحويل كيفية حصول العملاء على رؤى قابلة للتنفيذ حول الفرص والحلول لمجتمعاتهم. لدى Tyler أكثر من 40,000 عملية تثبيت ناجحة في ما يقرب من 13,000 موقع، ولديها عملاء في جميع الولايات الخمسين، وكندا، ومنطقة البحر الكاريبي، وأستراليا، وغيرها من المواقع الدولية. تم تكريم تايلر عدة مرات للنمو والابتكار، بما في ذلك قائمة GovTech 100 لشركة Government Technology. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول Tyler Technologies، وهي شركة مدرجة على مؤشر S&P 500 ومقرها في بلانو، تكساس، على tylertech.com.
OpenPro
openpro.com
OpenPro هي شركة رائدة في برامج ERP (تخطيط موارد المؤسسات) المرخصة مفتوحة المصدر. توفر حلول برمجيات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) من OpenPro نظام إدارة مرنًا وقابلاً للتطوير ومميزًا بالكامل للشركات الصغيرة والشركات. يوفر التصميم المعياري للنظام أقصى درجات المرونة للعملاء. يمكن أن يكون OpenPro بمثابة نظام حسابات للشركات الصغيرة فعال من حيث التكلفة، كما أنه يحتوي على برنامج محاسبة متميز بالكامل للتصنيع. يتمتع OpenPro بأحدث الإمكانيات المطلوبة لبرامج التجارة الإلكترونية كما أنه مزود برامج سلسلة توريد مثبت. على مدى السنوات العشر الماضية، تمت كتابة برنامج OpenPro بلغة PHP مفتوحة المصدر، باستخدام بنية مفتوحة (تعمل على أي جهاز وقاعدة بيانات SQL). مع ميزات OpenPro المتقدمة مثل تصوير المستندات؛ تدفقات العمل اللاورقية الخضراء؛ الترميز الشريطي المتكامل؛ أنظمة الهاتف المتكاملة؛ قراءة التعرف الضوئي على الحروف لمعاملات XML؛ وإمكانيات اللغة والعملة المتعددة، وفرنا لعملائنا ملايين الدولارات من كفاءات التشغيل. يمكن نشر البرنامج كبرنامج كخدمة (SAAS) أو ASP أو تشغيله على الخادم الخاص بك. تقدم OpenPro حلولاً برمجية للأعمال لكل شركة تبحث عن المزيد من القيمة والمزيد من الميزات من حلول برمجيات ERP الخاصة بها.
Unit4
unit4.com
Unit4 هي شركة برمجيات تقوم بتصميم وتقديم برامج المؤسسات وتطبيقات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والخدمات المهنية ذات الصلة للأشخاص في مؤسسات الخدمات، مع التركيز بشكل خاص على الخدمات المهنية والتعليم والخدمات العامة والقطاعات غير الربحية. ولديها فروع ومكاتب في 23 دولة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا. تشتهر الشركة بمجموعة تجربة الأشخاص الخاصة بها، بما في ذلك Unit4 ERP وUnit4 Financials وUnit4 FP&A وUnit4 Talent Management. في عام 2015، أعلنت Unit4 عن شراكة مع Microsoft لبناء تطبيقات أعمال ذاتية القيادة على سحابة Microsoft Azure. يتوفر برنامج Unit4 إما في الإعدادات السحابية أو المحلية، مع انتهاء الدعم المحلي في ديسمبر 2024. في عام 2020، أطلقت الشركة برنامج شركاء القنوات العالمية لمساعدة الشركاء في تنفيذ برنامج Unit4. تعمل حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) من الجيل التالي من Unit4 على تشغيل العديد من مؤسسات السوق المتوسطة في العالم، حيث تجمع بين قدرات الشؤون المالية والمشتريات وإدارة المشاريع والموارد البشرية والتخطيط والتحليل لمشاركة المعلومات في الوقت الفعلي وتقديم رؤى أكبر للمساعدة تصبح المنظمات أكثر فعالية.
OfficeBooks
officebooks.com
يقدم OfficeBooks تطبيقًا سهل الاستخدام لإدارة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة. حل OfficeBooks عبارة عن عرض برمجي كخدمة (SaaS) يعمل على تقليل التكاليف الأولية وتكاليف البنية التحتية دون التضحية بالوظائف والأداء. منتجنا الرئيسي هو OfficeBooks.com، وهو تطبيق مستضاف لإدارة الأعمال يوفر للمستخدمين أدوات لإدارة المبيعات وجهات الاتصال والمشتريات والتصنيع وأوامر العمل ومراقبة المخزون. وأفضل ما في الأمر هو أنه مع وجود OfficeBooks في السحابة، يصبح نظامك متاحًا في أي مكان؛ في المكتب أو في المنزل أو على الطريق.
ERPNext
erpnext.com
ERPNext هو برنامج مجاني ومفتوح المصدر لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) تم تطويره بواسطة شركة برمجيات هندية Frappe Technologies Pvt. Ltd. وهي مبنية على نظام قاعدة بيانات MariaDB باستخدام Frappe، وهو إطار عمل من جانب الخادم يعتمد على Python. ERPNext هو برنامج ERP عام يستخدمه المصنعون والموزعون وشركات الخدمات. يتضمن وحدات مثل المحاسبة وإدارة علاقات العملاء والمبيعات والمشتريات والموقع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية ونقاط البيع والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع والمخزون والخدمات. كما أن لديها وحدات خاصة بالمجال مثل المدارس والرعاية الصحية والزراعة والمنظمات غير الربحية. يعد ERPNext بديلاً لـ NetSuite وQAD، ويشبه في وظيفته Odoo (OpenERP سابقًا) وTryton وOpenbravo. تم إدراج ERPNext في قائمة ERP FrontRunners بواسطة Gartner باعتباره محدد السرعة.
QAD
qad.com
QAD هي شركة رائدة في مجال توفير حلول التصنيع وسلسلة التوريد من الجيل التالي في السحابة. لتحقيق النجاح في عالم مضطرب، ومواجهة الاضطرابات في العرض والتقلبات في الطلب، يجب على المصنعين وسلاسل التوريد الاستجابة بسرعة للتغيير وتحسين المرونة والكفاءة والمرونة بسلاسة من أجل خدمة عملاء فعالة. تقدم QAD تطبيقات تكيفية لتمكين هذه المؤسسات التكيفية. تأسست شركة QAD في سانتا باربرا، كاليفورنيا، ولديها عملاء في 84 دولة حول العالم. قامت آلاف الشركات بنشر حلول QAD المؤسسية بما في ذلك تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، والتجارة الرقمية (DC)، وإدارة علاقات الموردين (SRM)، وتخطيط سلسلة التوريد الرقمية (DSCP)، وتنفيذ التجارة العالمية والنقل (GTTE)، ونظام إدارة الجودة المؤسسية. (EQMS)، القوى العاملة المتصلة وذكاء العمليات.
ACTouch Technologies
actouch.com
تعد ACTouch Technologies جزءًا من النظام البيئي للتصنيع الهندي. لقد قمنا بتصميم نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاص بنا بناءً على المشكلات الموجودة في صناعة التصنيع. نريد أن نصبح برنامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) للتصنيع القائم على السحابة رقم واحد للشركات الصغيرة والمتوسطة في آسيا. يساعد منتجنا أصحاب الأعمال ورجال الأعمال في إدارة مبيعاتهم ومشترياتهم. الإنتاج والضمان وإدارة النقد والضوابط المالية. ACTouch، لا تحتاج حلول ERP السحابية الخاصة بنا إلى أي تثبيت أو تكوين للتطبيق حيث أنها متوفرة عبر الإنترنت ويمكن الوصول إليها عن طريق أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وما إلى ذلك. التطبيق متاح 24 × 7، 365 يومًا في السنة. لذا، لا يوجد أي توقف عن العمل، ولا توجد هجمات فيروسية أو بريد عشوائي، ولا استثمارات في المخلفات الصلبة والبرمجيات، وهذا يوفر الكثير من المال للشركات الصغيرة والمتوسطة. الميزات البارزة لمنتج AcTouch هي كما يلي. 1. وحدات الأعمال الأساسية: الفواتير والمدفوعات والإيصالات ودفتر الأستاذ العام ووحدات المخزون 2. عناصر التحكم في وصول المستخدم: يمكنك تحديد من يجب عليه استخدام القوائم وعناصر التحكم. 3. الضوابط المالية: مبدأ العين الأربعة (يقوم كاتبك بإدخال المعاملة ويمكنك الموافقة عليها). السيطرة الكاملة على الأمور المالية 4. الدخول الموحد: إذا كان لديك أكثر من شركة واحدة، فيمكنك الوصول إليها من خلال تسجيل دخول واحد. لا حاجة لتسجيلات دخول منفصلة. 5. لوحة المعلومات مع التنبيهات المالية وتنبيهات الأسهم، وتقارير التقادم (من يجب عليه أن يدفع لك وكم المبلغ)، وتقارير حالة البنوك. 6. قوالب مخصصة لكل مورد أو عميل (أنت تختار القوالب المخصصة لمن) 7. تتبع المخزون إلى مستوى الدفعة. 8. المعاملات والفواتير متعددة العملات 9. الوصول من الهاتف المحمول والأجهزة اللوحية (سيتم إصدار ميزة جديدة قريبًا) 10. متوافق مع ضريبة السلع والخدمات الهندية.
ERP Gold
erp.gold
تم تصميم ERP Gold خصيصًا لك ولعملياتك. قم بتبسيط جميع العمليات الخاصة بك بما في ذلك المحاسبة والتصنيع والمخزون والطلب والتجارة الإلكترونية والشحن باستخدام نظام مرن تم تصميمه خصيصًا لعملياتك. هل تعاني من نقص المرونة وخيارات التخصيص التي يوفرها أي نظام محاسبي أساسي أو Excel أو أي حزمة أخرى؟ يتكامل ERP Gold بسلاسة مع حساباتك الحالية وبرامج إدارة المخزون لإنشاء حزمة قوية تمنحك رؤية مطلقة وتحكمًا كاملاً. من خلال مزامنة البيانات من برامج متعددة، يقوم ERP Gold بإنشاء وظائف واسعة النطاق وشاشات وتقارير وأتمتة العمليات الهامة.
KEBS
kebs.ai
KEBS عبارة عن مجموعة أعمال تم تصميمها لتسهيل الحياة بالنسبة لصناعة الخدمات المهنية. سيمكن نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الحديث هذا الشركات من تقليل تسرب التكاليف والموارد وزيادة إنتاجيتها وربحيتها بمقدار 10 أضعاف. يمكن للمؤسسات، بغض النظر عن حجمها وحجمها، تبسيط وأتمتة مهامها اليومية وإنشاء سير عمل سلس بسهولة. لقد أعجب عملاؤنا في جميع أنحاء العالم بكيفية عمل KEBS - جعل البيانات مصدرا واحدا للحقيقة - زيادة معدل الاحتفاظ بالموظفين بنسبة 76% - ضمان تسليم المشاريع في الوقت المناسب في حدود الميزانية - تضخيم الإيرادات بما يصل إلى 5 أضعاف من ذي قبل - جلب المزيد من الشفافية داخل المنظمة - جعل موظفيهم أكثر عرضة للمساءلة - إرضاء عملائهم 10 مرات أفضل من ذي قبل KEBS شامل. ومن ثم، فهو جناح الأعمال الوحيد الذي ستحتاج إليه على الإطلاق.
LOU
evosus.com
LOU - المدعوم من Evosus - هو برنامج أعمال سحابي لشركات البيع بالتجزئة والخدمة الميدانية وشركات إدارة المستودعات/المخزون. يساعد برنامج ERP للأعمال القوي والمتكامل هذا الشركات على توفير الوقت عن طريق إبعادهم عن الورق أو جداول البيانات أو التطبيقات المتعددة. ساعد فريق Evosus أكثر من 500 شركة في تبسيطها ونموها على مدار 20 عامًا. لقد استخدمنا أفضل الممارسات على مدار 20 عامًا لإنشاء برامج أعمال سحابية بنسبة 100% ورائعة بنسبة 100%. تشمل وحدة التشغيل المحلية البيع بالتجزئة - الخدمة - المخزون - تحسين المسار - الجدولة - إعداد التقارير والشؤون المالية التي تتكامل مع QuickBooks Online.
Divalto
divalto.com
Divalto infinity هو حل كامل وقابل للتخصيص يدمج في بيئة فريدة جميع المجالات والوظائف التطبيقية المطلوبة لإدارة الأعمال. تشارك Divalto Infinity في جميع مستويات عملك. إنه يقلل التكاليف (مثل تحسين المخزون والإعداد والتخطيط) ويوفر تحليلات مفصلة لهوامش الربح الخاصة بك. بغض النظر عن النطاق الذي تعمل به أعمالك، فإن Divalto Infinity هو الحل الإداري الشامل!
Marg ERP
margcompusoft.com
مع أكثر من مليون مستخدم راضٍ وأكثر من 800 مركز مبيعات ودعم، أصبحت Marg ERP رائدة حقيقية في تسهيل عملية التكيف مع ضريبة السلع والخدمات. تتمتع شركة MARG ERP Ltd. بخبرتها في تقديم حلول المخزون والمحاسبة المخصصة المثالية لجميع الشركات للحصول على التوافق مع ضريبة السلع والخدمات. Marg ERP هي إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير تطبيقات البرامج في ضريبة السلع والخدمات وكانت لاعبًا رئيسيًا في مساعدة الشركات على الانتقال بشكل أكثر سلاسة إلى ضريبة السلع والخدمات. نحن نقدم حلول برامج المخزون والمحاسبة لتحسين الأعمال ومساعدتهم في رحلة التحول لضريبة السلع والخدمات. تؤمن مارج دائمًا بإضافة القيمة والاستدامة إلى بيئة الأعمال المتغيرة باستمرار وهي لاعب رئيسي في خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يوفر Marg ERP برنامج كشوف المرتبات الشامل "HRxpert" الذي يحتوي على ميزات غنية مثل برنامج الحضور وبرامج كشوف المرتبات وإدارة الإجازات وما إلى ذلك مما يساعد الشركات في الانتقال بشكل أكثر سلاسة إلى ضريبة السلع والخدمات.
Access
theaccessgroup.com
يعمل برنامج Access على تغيير وجه برامج إدارة الأعمال، ليس فقط في كيفية خدمتنا لعملائنا، والوفاء بوعدنا بمنحهم الحرية للقيام بالمزيد مما هو مهم بالنسبة لهم، ولكن أيضًا لموظفينا ومستثمرينا والجمعيات الخيرية القريبة منهم. قلوبنا حيث نعيش ونعمل. يساعد Access أكثر من 100000 عميل على تغيير الطريقة التي يتم بها استخدام برامج الأعمال الخاصة بهم، مما يمنح كل موظف الحرية في القيام بالمزيد مما هو مهم.
Enterpryze
enterpryze.com
تعتبر شركة Enterpryze مطورًا عالميًا ومبتكرًا وموردًا لحلول إدارة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة. جميع الأدوات التي تحتاجها لتنمية أعمالك بشكل مربح: * يتيح تطبيق Enterpryze إمكانية تشغيل المحاسبة والمخزون وإدارة علاقات العملاء وإدارة الخدمات والمزيد من مكان واحد * إدارة المخزون والعملاء والموردين في مكان واحد * محاسبة متكاملة وآلية لتقارير دقيقة * سهلة الإعداد. سجل وابدأ في الاستخدام
Fulfil.IO
fulfil.io
Fulfill هو نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الوحيد المصمم للتجارة الإلكترونية وتجار الجملة. مع تزايد التجارة متعددة القنوات، تم إنشاء Fulfill بفكرة بسيطة مفادها أن العمليات التجارية تحتاج إلى تبسيط من أجل تقديم تجارب بيع بالتجزئة مذهلة. يمكّن برنامج Fulfill الشركات من تحويل عمليات مكتبها الخلفي إلى مسرع للنمو من خلال دمج إدارة الطلبات وإدارة المخزون وإدارة المستودعات والشراء والبيع بالجملة والتصنيع والشؤون المالية وخدمة العملاء؛ كل ذلك في حل واحد سلس.
WP ERP
wperp.com
WP ERP هي من بنات أفكار weDevs، وهو فريق من مطوري WordPress والمفكرين وموظفي الدعم والمسوقين. بدأت الشركة كمنصة للمدونات في ديسمبر 2008. في ذلك الوقت، كنا نعمل على تطوير مكونات WordPress الإضافية وكتابة برامج تعليمية للتطوير ومقالات مخصصة ذات صلة بـ PHP والمزيد من مجال فرعي. في مايو 2012، أعيد إطلاق شركتنا كشركة صغيرة ناشئة لتطوير الويب بثقة متجددة ورؤية أقوى. ينصب تركيزنا الرئيسي على تقديم تطبيقات PHP مخصصة عالية الجودة وقابلة للتطوير باستخدام WordPress بسعر تنافسي. نحن نهدف إلى تقديم مكونات إضافية وموضوعات متبلة بأحدث اتجاهات التطوير وأفضل الممارسات. نحن نحب البساطة والبديهية، لذلك تم تصميم جميع المكونات الإضافية لدينا لتكون واجهة أمامية. WP ERP هو الحل المؤسسي الرائد في صناعة WordPress. بدأنا العمل على WP ERP في عام 2015 وأصدرنا الإصدار التجريبي الأول في عام 2016. في ذلك الوقت لم يكن لدى WordPress مكونات إضافية تغطي جميع جوانب الأعمال وتسمح للشركات بإدارة كل شيء بنفسها من خلال حل واحد. كان هدفنا منذ البداية هو جعل WP ERP الحل الشامل لأصحاب الأعمال الصغيرة لإدارة جميع احتياجاتهم من منصة واحدة. وبالتالي، يضيف WP ERP قيمة بالطرق التالية: --> من السهل على المستخدمين تشغيلها واستدامتها، --> فهو يمنح المالكين السيطرة على العمليات، --> إنها قابلة للإدارة الذاتية. نحن الآن عائلة مكونة من 27 مكونًا إضافيًا مجانيًا و50 مكونًا إضافيًا متميزًا وأكثر من 8000 تثبيت نشط لـ WP ERP. نحن أيضًا عائلة مكونة من أكثر من 70 عضوًا متخصصًا يقومون بتخطيط وتطوير ورعاية المنتجات والمحتوى عالي الجودة الذي يركز على العملاء. نحن نأخذ في الاعتبار تمامًا تفضيلات المستخدم واحتياجاته عند إنشاء المكونات الإضافية والمحتوى الخاص بنا. يساعد فريق الدعم المخصص المستخدمين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويهتم بمشاكلهم.
AFAS Software
afas.com
AFAS Software هي شركة هولندية مملوكة لعائلة تقوم بتطوير منتجات برمجية للشركات. من خلال تطبيقنا نسعى جاهدين لتقليل العمل الإداري قدر الإمكان أو جعله أقل مللًا حيثما نستطيع. نحن نؤمن بأن موظفينا هم أغلى ما لدينا وهدفهم هو إسعاد عملائنا البالغ عددهم 12.000. يذهب جزء كبير من أرباحنا مباشرة إلى مؤسسة AFAS التي نريد من خلالها مساعدة الآخرين على تحقيق أحلامهم. نحن نؤمن بالمشاريع التي لها تأثير كبير على حياة الناس والتي تلهم الآخرين للمشاركة أيضًا. باختصار، تسعى مؤسسة AFAS جاهدة لتحقيق الاستدامة والجودة والاحترام والشفافية.
DMSi Software
dmsi.com
تقدم DMSi تكنولوجيا جديدة وأفكارًا جديدة لصناعة مواد البناء من خلال برنامجنا المتخصص لإدارة الأعمال. نحن نحدث ثورة في أحد أكبر القطاعات وأكثرها أهمية في العالم. ولحسن الحظ، نحن نحب التحدي. لدينا وظائف للأشخاص الذين يرغبون في التدريب على برامجنا والبحث وحل مشكلات أعمال العملاء وتحسين سلاسل التوريد بحلول مخصصة. لدينا وظائف لمهندسي البرمجيات والمصممين ومهندسي الأنظمة والمحللين وأصحاب المنتجات ومديري المنتجات الذين يستكشفون التقنيات المبتكرة وينشئون واجهات بشرية. لدينا مناصب تجعل شركتنا تعمل في مجالات المبيعات والتسويق والموارد البشرية والمحاسبة، مما يساعد على تطوير علامتنا التجارية وفريقنا. ما يحفزنا هو إحاطة أنفسنا بأشخاص أذكياء ولطيفين وفضوليين يحبون الإمكانيات اللامحدودة التي يقدمها مجال برامج الكمبيوتر الخاصة بالمؤسسات.
BirdDog Software
birddogsw.com
تعد BirdDog Software مجموعة برمجيات متكاملة رائدة على شبكة الإنترنت، بما في ذلك برامج تلبية الطلبات وإدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية. يعد BirdDog Enterprise أيضًا أفضل برنامج أعمال البرمجيات كخدمة (SaaS) في الصناعة والذي يدعم شركتك بأكملها في حل برمجي واحد ومتكامل وقوي لإدارة الأعمال. ما يجعل BirdDog Enterprise فريدًا هو أنه مبني على منصة واحدة، لذا فإن المبيعات والدعم والشحن والفوترة جميعها تستخدم نفس المعلومات في كل تفاعل. يمنحك Enterprise معلومات حيوية للأعمال في الوقت الفعلي حتى تتمكن من اتخاذ قرارات أفضل بشكل أسرع.
BusinessMan ERP
businessmanerp.com
BusinessMan - Business Manager Enterprise هو نظام شامل لإدارة الأعمال (BMS) فهو يشمل جميع وظائف إدارة الأعمال التي تتوقع العثور عليها، بالإضافة إلى العديد من الميزات الإضافية غير المضمنة في العديد من الأنواع الأخرى من برامج إدارة الأعمال. تعتمد BME على حل خادم العميل BusinessMan Enterprise الحائز على جوائز، والذي تم تطويره على مدى أكثر من 25 عامًا إلى ما هو عليه اليوم باستخدام أحدث تقنيات الويب ليمنحك الأداء والمرونة والميزات الغنية التي تحددها لك الحاجة، مع توفير الوصول من جميع المنصات التي تدعم متصفح الويب الحديث.
reybex
reybex.com
reybex، الحل الكامل لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) لـ: إدارة البضائع، ومعالجة الإرسال، والمستودعات، وإدارة المستودعات المتنقلة، والمحاسبة المالية، وإدارة المشاريع، وإدارة علاقات العملاء، وواجهات التجارة الإلكترونية والسوق، والقناة الشاملة، وإدارة الطلبات.
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