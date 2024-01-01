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أنظمة تخطيط موارد المؤسسات - التطبيقات الأكثر شعبية - غينيا الاستوائية
تعمل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) على تبسيط وإدارة العمليات التجارية اليومية عبر مختلف الأقسام مثل الإنتاج والتمويل والموارد البشرية وسلسلة التوريد. تشمل الأمثلة Oracle Netsuite وSAP ERP. يوفر تطبيق ERP فوائد مثل أتمتة AP والإدارة المالية وتحسين رعاية المرضى في مجال الرعاية الصحية. يسهل برنامج ERP معالجة كشوف المرتبات وتتبع الوقت وإدارة المخزون، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والكفاءة. ومن خلال كسر عزلة الأقسام، تضمن أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الوصول الآمن إلى البيانات والمقاييس الأساسية لجميع الفرق. تعمل التقارير ولوحات المعلومات التحليلية في الوقت الفعلي على إبقاء المستخدمين على اطلاع بأداء الأقسام. تتضمن الوظائف الرئيسية لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) عادةً ميزات محاسبية مثل دفتر الأستاذ العام وإدارة النقد، ووظائف الموارد البشرية مثل التوظيف وكشوف المرتبات، وميزات إدارة المبيعات والعملاء الأساسية، وسير عمل الشراء، وإدارة المخزون والمستودعات، ووحدات سلسلة التوريد المتقدمة، ووحدات الإنتاج، وإعداد التقارير و تحليلات. بالنسبة للشركات ذات الاحتياجات الفريدة، يمكن دمج أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مع برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM)، أو برامج أتمتة الخدمات المهنية، أو أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) القائمة على المشاريع لتعزيز الوظائف وتوفير رؤية شاملة للعمليات.
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Workday
workday.com
تتضمن Workday Enterprise Management Cloud حاليًا حلولاً للتمويل والموارد البشرية والتخطيط وإدارة الإنفاق. تتغلب سحابة إدارة المؤسسات على قيود تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وتحول الشركات إلى مؤسسات متفوقة. يتعلم أكثر.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
تعرف على كيف تصبح أكثر مرونة مع Dynamics 365، المجموعة الوحيدة من تطبيقات الأعمال الذكية التي تمكن الجميع من التكيف والابتكار.
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Workforce (المعروف سابقًا باسم QuickBooks Time وTSheets Time Tracker) هو تطبيق قائم على السحابة لتتبع وجدولة الوقت يسمح لموظفيك بتسجيل الدخول والخروج من موقع العمل باستخدام الأجهزة الموجودة بالفعل في جيوبهم.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. هي شركة أمريكية للحوسبة السحابية تأسست عام 1998 ويقع مقرها الرئيسي في سان ماتيو، كاليفورنيا، وهي تقدم برامج وخدمات لإدارة الشؤون المالية للأعمال والعمليات والعلاقات مع العملاء. تم تصميم برامجها وخدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مع وحدات لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علا...
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
احصل على بداية قوية. يمنح برنامج QuickBooks للعاملين لحسابهم الخاص المبتدئين والشركات الصغيرة الميزات التي يحتاجونها للمضي قدمًا.
Deskera
deskera.com
Deskera عبارة عن منصة متكاملة حائزة على جوائز تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التوسع بشكل أسرع باستخدام أدوات أقل. من المتاجر الصغيرة إلى مصانع التصنيع، تستخدم مئات الآلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة Deskera لإدارة المحاسبة والمخزون وكشوف المرتبات والمبيعات وأتمتة التسويق.
ECOUNT ERP
ecount.com
منذ عام 1999، تواصل شركة Ecount Inc. تقديم أحد حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المستندة إلى السحابة ذات الأسعار المعقولة والقابلة للتخصيص في السوق. من خلال توفير نظام قوي ومتكامل لإدارة البيانات، ساعد Ecount ERP أكثر من 20000 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في جميع أنحاء العالم. يستفيد مستخدمو Ecount ERP ...
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct هي منصة مالية مرنة وقابلة للتطوير توفر قدرات محاسبية عميقة لآلاف الشركات في جميع أنحاء العالم. يقدم Sage Intacct مجموعة من تطبيقات المحاسبة الأساسية مثل دفتر الأستاذ العام، والحسابات الدائنة، والحسابات المدينة، وإدارة النقد، وإدارة الطلبات لأي قسم محاسبة أو فريق مالي. كما أنه يدعم وظائف...
SAP
sap.com
في SAP، هدفنا هو مساعدة العالم على العمل بشكل أفضل وتحسين حياة الناس. وعدنا هو الابتكار لمساعدة عملائنا على العمل بأفضل ما لديهم. تلتزم SAP بمساعدة كل عميل على أن يصبح شركة تدار بشكل أفضل. نحن نصمم حلولاً لتحفيز الابتكار وتعزيز المساواة ونشر الفرص عبر الحدود والثقافات. معًا، مع عملائنا وشركائنا، يمك...
Acumatica
acumatica.com
تأسست شركة Acumatica في عام 2008، وهي مزود تكنولوجيا يقوم بتطوير برامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) القائمة على السحابة والمتصفح للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs). يقع المقر الرئيسي للشركة في بلفيو، واشنطن (منطقة العاصمة سياتل). يوفر Acumatica Cloud ERP أفضل الوظائف في فئتها للشركات الصغيرة والم...
Dolibarr
dolibarr.org
Dolibarr ERP & CRM عبارة عن حزمة برامج حديثة تساعد في إدارة أنشطة مؤسستك (جهات الاتصال، الموردين، الفواتير، الطلبات، المخزون، جدول الأعمال...). إنها مجموعة برامج مفتوحة المصدر (مكتوبة بلغة PHP مع تحسينات JavaScript) مصممة للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والمؤسسات والمستقلين. يمكنك استخدامه أو د...
weclapp
weclapp.com
weclapp هي شركة رائدة في مجال توفير برامج CRM وERP المستندة إلى السحابة والمصممة للشركات الصغيرة والمتوسطة. يمكن استخدام النظام المتكامل تمامًا لإدارة جميع العملاء والمشاريع والفواتير والأوامر والمقالات والتذاكر وغير ذلك الكثير بسهولة. يقدم weclapp واجهة مستخدم رائعة ويمكن استخدامها بشكل حدسي. العمل...
MYOB Australia
myob.com
سواء كنت بدأت للتو، أو تدير مؤسسة قائمة، يمكنك إدارة عملك بالكامل مع MYOB. منصة واحدة لإدارة الأعمال، مع جميع مسارات العمل الرئيسية لديك - بدءًا من التمويل وسلسلة التوريد وحتى إدارة الموظفين والمشاريع - يوفر لك MYOB الوقت والمال. أينما يتجه عملك، يتكيف MYOB لتلبية احتياجاتك المتغيرة. أثناء توفير ا...
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct هي منصة مالية مرنة وقابلة للتطوير توفر قدرات محاسبية عميقة لآلاف الشركات في جميع أنحاء العالم. يقدم Sage Intacct مجموعة من تطبيقات المحاسبة الأساسية مثل دفتر الأستاذ العام، والحسابات الدائنة، والحسابات المدينة، وإدارة النقد، وإدارة الطلبات لأي قسم محاسبة أو فريق مالي. كما أنه يدعم وظائ...
MRPeasy
mrpeasy.com
MRPeasy هو برنامج تخطيط إنتاج ذاتي الخدمة قائم على السحابة وبأسعار معقولة وسهل الاستخدام للمصنعين الصغار (10-200 موظف). البرنامج عبارة عن مجموعة تشتمل على وحدات تخطيط الإنتاج وإدارة علاقات العملاء والمشتريات وإدارة سلسلة التوريد ومراقبة المخزون. يتميز التطبيق بجدول السحب والإفلات الذي يساعد مديري ا...
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl هو نظام تشغيل التجزئة الأول للتجارة الإلكترونية والعلامات التجارية للبيع بالتجزئة متعددة القنوات وتجار الجملة. تعمل Brightpearl على إزالة المشاكل اليومية التي يواجهها تجار التجزئة من خلال نظام تشغيل قابل للتطوير يدمج عمليات ما بعد الشراء ويقوم بتشغيلها تلقائيًا. بفضل مكتبة ضخمة من عمليات...
ERPNext
erpnext.com
ERPNext هو برنامج مجاني ومفتوح المصدر لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) تم تطويره بواسطة شركة برمجيات هندية Frappe Technologies Pvt. Ltd. وهي مبنية على نظام قاعدة بيانات MariaDB باستخدام Frappe، وهو إطار عمل من جانب الخادم يعتمد على Python. ERPNext هو برنامج ERP عام يستخدمه المصنعون والموزعون وشركات الخد...
Extensiv
extensiv.com
Extensiv هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا ذات رؤية تركز على خلق مستقبل الوفاء متعدد القنوات. من خلال شبكتنا التي لا مثيل لها والتي تضم أكثر من 1500 3PLs متصلة ومجموعة من منصات المستودعات والطلبات وإدارة المخزون السحابية المتكاملة، فإننا نمكن التجار والعلامات التجارية الحديثة من تلبية الطلب في أي مك...
Exact
exact.com
تعمل شركة Exact على تطوير البرامج السحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومحاسبيها. تعمل المنتجات على أتمتة العمليات التجارية في مجالات مثل المالية والموارد البشرية وتوفر حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المحددة للتوزيع بالجملة والتصنيع والمشاريع والبناء. وهذا يوفر الوقت ويوفر رؤى. فهو يمكّن العملا...
BizSuite
bizsuite.com.ng
BizSuite هو برنامج لإدارة الأعمال السحابية يركز على البساطة والوظائف والتخصيص. التحكم الكامل في مشترياتك ومبيعاتك ومخزونك وأموالك وتكاليفك. إدارة كافة الأنشطة التجارية اليومية الخاصة بك في مكان واحد. مناسب تمامًا لجميع أنواع الشركات والتجزئة.
Epicor
epicor.com
نظام Epicor ERP عبارة عن برنامج معياري خاص بالصناعة يستخدم لإدارة العمليات التجارية على مستوى الشركة. يعمل برنامج Epicor بشكل جيد لإدارة المحاسبة والمالية والموارد البشرية والعملاء وسلسلة التوريد والمخزون والتوزيع وإدارة إنتاج التصنيع. يتوفر برنامج Epicor محليًا وفي شكل SaaS cloud ERP (تخطيط موارد ا...
ERPAG
erpag.com
ERPAG هو أحد حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المستندة إلى السحابة. وهي مناسبة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في مختلف الصناعات، بما في ذلك السيارات وتجارة التجزئة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والمزيد. تشمل الميزات الأساسية إدارة المبيعات والمشتريات وإدارة التصنيع والمحاسبة والتمويل وإدارة المخزون وإ...
Striven
striven.com
عملك في أفضل حالاته. Striven هو برنامج متكامل لإدارة الأعمال يحتوي على كل ما تحتاجه لزيادة الإيرادات والعمل بكفاءة وتحسين العمليات. يعد Striven حلاً برمجيًا متكاملاً، حيث قمنا بدمج جميع الميزات الأساسية التي تحتاجها للمحاسبة والمبيعات والمشاريع والإدارة وإعداد التقارير في نظام واحد بسيط. تبسيط وتوحي...
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
يمنح Plex المصنعين القدرة على الاتصال والتشغيل الآلي وتتبع وتحليل كل جانب من جوانب أعمالهم - من طابق المتجر إلى الطابق العلوي - لدفع تحول الأعمال. تشتمل منصة Plex Smart Manufacturing، المبنية في السحابة، على MES وERP وإدارة سلسلة التوريد وإنترنت الأشياء الصناعية والتحليلات لربط الأشخاص والأنظمة والآ...
MYOB New Zealand
myob.com
سواء كنت بدأت للتو، أو تدير مؤسسة قائمة، يمكنك إدارة عملك بالكامل مع MYOB. منصة واحدة لإدارة الأعمال، مع جميع مسارات العمل الرئيسية لديك - بدءًا من التمويل وسلسلة التوريد وحتى إدارة الموظفين والمشاريع - يوفر لك MYOB الوقت والمال. أينما يتجه عملك، يتكيف MYOB لتلبية احتياجاتك المتغيرة. أثناء توفير ا...
ZapInventory
zapinventory.com
ZapInventory هو برنامج لإدارة المخزون قائم على السحابة مصمم للشركات الصغيرة والمتوسطة. فهو يسمح للمستخدمين بإدارة المخزون والمبيعات والمشتريات والموردين والعملاء والمزيد. من خلال ميزات مثل مسح الباركود وإدارة الطلبات والدعم متعدد المواقع، يهدف ZapInventory إلى مساعدة الشركات على تبسيط عملياتها وتحسي...
Inventory365
inventory365.co
Inventory365 هو برنامج متطور لإدارة المخزون يساعد الشركات بجميع أحجامها على تبسيط عمليات المخزون الخاصة بها. بفضل واجهته سهلة الاستخدام وميزاته القوية، يسهل Inventory365 على الشركات تتبع مستويات مخزونها، ومراقبة حركة المخزون، وأتمتة عملية الشراء وتلبية الطلبات. سواء كنت تدير متجرًا للتجارة الإلكترو...
Marg ERP
margcompusoft.com
مع أكثر من مليون مستخدم راضٍ وأكثر من 800 مركز مبيعات ودعم، أصبحت Marg ERP رائدة حقيقية في تسهيل عملية التكيف مع ضريبة السلع والخدمات. تتمتع شركة MARG ERP Ltd. بخبرتها في تقديم حلول المخزون والمحاسبة المخصصة المثالية لجميع الشركات للحصول على التوافق مع ضريبة السلع والخدمات. Marg ERP هي إحدى الشركا...
Fulcrum
fulcrumpro.com
يستبدل Fulcrum ERP وMRP وMES بمنصة برامج التصنيع كخدمة (SaaS)، مما يسمح للمصنعين الصغار ومتوسطي الحجم بتحسين الكفاءة من خلال تحسين سير العمل وجمع البيانات تلقائيًا. توفر Fulcrum القيمة من خلال سير عمل رقمي بالكامل وغير ورقي يستفيد من التعلم الآلي والأتمتة والتحليلات التنبؤية والاستدلالات المتقدمة لز...
Xledger
xledger.net
Xledger هو الحل الأكثر آلية لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) المالي في السوق - والذي تستخدمه أكثر من 10000 شركة في 60 دولة. يعتمد Xledger على السحابة بنسبة 100% - وهو مصمم للمؤسسات الطموحة التي ترغب في الاستفادة من أفضل الممارسات والأتمتة لتحسين عملياتها التجارية. يتميز Xledger بالأتمتة وقابلية التوسع و...
LOGIC ERP
logicerp.com
إن خبرتنا في توفير برامج ERP المتكاملة وبرامج البيع بالتجزئة ونقاط البيع لآلاف العملاء حتى الآن، ساعدتهم على تحقيق أهداف أعمالهم. تتميز حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) التي طورتها شركة LOGIC بمرونتها وقابلية التوسع للمساعدة في نمو الأعمال التجارية للعملاء في المستقبل. تساعد الحلول الفعالة من حيث الت...
Viindoo
viindoo.com
توفر Viindoo برامج إدارة مؤسسية شاملة ومتزامنة ومتصلة (Viindoo Solution) على النظام الأساسي السحابي، مما يلبي جميع احتياجات المؤسسات. يتمتع منتج Viindoo بالمرونة وتكامل الوظائف الكاملة لتلبية احتياجات حتى المؤسسات الأكثر تعقيدًا. قم بتثبيت المزيد من التطبيقات مع نمو طلباتك. لا يقتصر الأمر على توفي...
Mero ERP
meroerp.com
مزود برامج تخطيط موارد المؤسسات المستندة إلى السحابة. تتضمن الميزات نظرة عامة على لوحة المعلومات، وإدارة كتالوج المنتجات، وإدارة المستخدمين، وإدارة الدخل والتدفق المالي، وإدارة النفقات، وإدارة المشتريات، وإدارة المبيعات والبائعين، وإدارة العملاء، وإدارة الموظفين والمخزون، وإنشاء التقارير، وإدارة الأ...
Fraction ERP
fractionerp.com
Fraction ERP هو نظام ERP سحابي مصمم للشركات المصنعة الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تريد التحكم والنمو في نفس الوقت. لدينا فريق فريد من نوعه. المهنيين ذوي الخبرة في التصنيع ومهندسي تطوير البرمجيات.
BizeeBuy
bizeebuy.com
BizeeBuy عبارة عن منصة سحابية شاملة لتلبية الاحتياجات التجارية B2B. تمكين العمليات التجارية الخلفية للعلامات التجارية D2C. يتمثل المفهوم في جمع جميع أصحاب المصلحة في مجال B2B على منصة سحابية مشتركة، مما يجعل التجارة B2B: آلية | كفاءة | متوافق. تعمل Cloud Platform على تغيير الطريقة التي تتعامل بها ا...
KEBS
kebs.ai
KEBS عبارة عن مجموعة أعمال تم تصميمها لتسهيل الحياة بالنسبة لصناعة الخدمات المهنية. سيمكن نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الحديث هذا الشركات من تقليل تسرب التكاليف والموارد وزيادة إنتاجيتها وربحيتها بمقدار 10 أضعاف. يمكن للمؤسسات، بغض النظر عن حجمها وحجمها، تبسيط وأتمتة مهامها اليومية وإنشاء سير عم...
OpenPro
openpro.com
OpenPro هي شركة رائدة في برامج ERP (تخطيط موارد المؤسسات) المرخصة مفتوحة المصدر. توفر حلول برمجيات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) من OpenPro نظام إدارة مرنًا وقابلاً للتطوير ومميزًا بالكامل للشركات الصغيرة والشركات. يوفر التصميم المعياري للنظام أقصى درجات المرونة للعملاء. يمكن أن يكون OpenPro بمثابة نظ...
Doso ERP
dosoerp.com
DosoERP هو حل برمجي شامل لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) مصمم لتبسيط وتحسين العمليات التجارية عبر الأقسام المختلفة داخل المؤسسة. إنها أداة قوية تدمج وظائف متعددة وتساعد الشركات على إدارة مواردها وعملياتها ومعلوماتها بشكل فعال. يقدم DosoERP مجموعة واسعة من الوحدات والميزات التي تلبي الجوانب المختلفة للع...
WinWeb
winweb.com
قامت WinWeb بتطوير نظام تكنولوجيا المعلومات الأكثر تكاملاً. دعم البنية التحتية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم - WinWeb CLOUD. الدمج بسلاسة بين المكاتب الخلفية والتصنيع والمواقع الإلكترونية والتجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي مما يوفر نظامًا متكاملاً وقابلاً للتطوير لتكنولوجيا المعلومات....
SoftLedger
softledger.com
توفر SoftLedger رؤية في الوقت الفعلي للبيانات المالية الهامة. تساعد برامج المحاسبة وواجهات برمجة التطبيقات السحابية الأصلية لدينا المؤسسات على إدارة عملياتها وأصولها الموزعة. يتضمن ذلك دفتر أستاذ عام كامل المواصفات، وحسابات القبض، والحسابات الدائنة، وإدارة المخزون، وإدارة الأصول المشفرة، والمزيد.
UdyogMART ERP
udyogmart.com
يعد حل تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ضروريًا لتبسيط العمليات وتوفير التقارير التفصيلية التي يتعين عليك اتخاذها لاتخاذ قرارات مستنيرة. يعتقد العديد من الأشخاص أن نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) هو عنصر. وبالتالي، يعد برنامج المحاسبة ERP هو الحل المطلق الذي يجعل كل منهج إدارة المحاسبة. تم إنشاء برنامج ER...
TECHO
techoerp.in
Techo ERP هو برنامج تخطيط موارد المؤسسات. يلبي هذا المنتج احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في صناعات مثل التصنيع والبيع بالتجزئة والخدمات المهنية. يتميز المنتج بوحدات للمحاسبة وإدارة المخزون وإدارة الطلبات وإدارة علاقات العملاء. يوفر Techo ERP لوحات معلومات قائمة على الأدوار، وتقارير قابلة للتخصي...
Hisaab
hisaab.pk
Hisaab هو حل لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) عبر الإنترنت متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومجهز بأحدث أدوات المحاسبة المالية وأدوات مسك الدفاتر وواجهة لوحة القيادة سهلة الاستخدام.
Daftra
daftra.com
Daftra هي أول بوابة متكاملة وآمنة لإدارة عملك أو شركتك عبر الإنترنت. تعمل خدمات Daftra السحابية على مدار الساعة، مما يضمن تواجدًا بنسبة 99.9% على الشبكة، حيث تتواجد خوادمنا الآمنة في عدة دول وتعمل بالتوازي للوصول إلى البيانات الآمنة لشركتك في أسرع وقت ممكن، من أي مكان أو جهاز.تم إنشاء Daftra بقلم إي...
Selly Erp
sellyerp.com
تخطيط موارد المؤسسات (ERP) القائم على السحابة للشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة في إيطاليا. يساعد المستخدمين في إدارة العملاء والمبيعات والأنشطة والفواتير والشراء والمستودعات.
KB CloudERP
kbclouderp.com
KB CloudERP عبارة عن حل قائم على السحابة لتخطيط موارد المؤسسات ونقاط البيع وإدارة الموارد البشرية وإدارة علاقات العملاء والمحاسبة وإدارة المخزون والمخزون في نيبال. إنه برنامج محاسبة عبر الإنترنت يربط أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة بموظفيهم ومواقع الأعمال المتعددة والحسابات المصرفية. يأتي KB CloudE...
Divalto
divalto.com
Divalto infinity هو حل كامل وقابل للتخصيص يدمج في بيئة فريدة جميع المجالات والوظائف التطبيقية المطلوبة لإدارة الأعمال. تشارك Divalto Infinity في جميع مستويات عملك. إنه يقلل التكاليف (مثل تحسين المخزون والإعداد والتخطيط) ويوفر تحليلات مفصلة لهوامش الربح الخاصة بك. بغض النظر عن النطاق الذي تعمل به أع...
ERP Gold
erp.gold
تم تصميم ERP Gold خصيصًا لك ولعملياتك. قم بتبسيط جميع العمليات الخاصة بك بما في ذلك المحاسبة والتصنيع والمخزون والطلب والتجارة الإلكترونية والشحن باستخدام نظام مرن تم تصميمه خصيصًا لعملياتك. هل تعاني من نقص المرونة وخيارات التخصيص التي يوفرها أي نظام محاسبي أساسي أو Excel أو أي حزمة أخرى؟ يتكامل ER...
Tyler Technologies
tylertech.com
توفر شركة Tyler Technologies (رمزها في بورصة نيويورك: TYL) خدمات برمجية وتقنية متكاملة للقطاع العام. تعمل حلول تايلر الشاملة على تمكين الهيئات الحكومية المحلية والولائية والفدرالية من العمل بكفاءة وشفافية مع السكان ومع بعضهم البعض. من خلال ربط البيانات والعمليات عبر أنظمة متباينة، تعمل حلول Tyler عل...
Appward
appward.com
شركات البرمجيات لا تفهم عملك. من مجموعة واحدة تحصل على حل صارم يتطلب تنفيذًا مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً. من جهة أخرى تحصل على خليط من التطبيقات غير المتصلة. نشعر بألمك. يقدم Appward مجموعة ذكية تضم أكثر من 80 تطبيقًا في مساحة عمل خاصة فائقة السرعة تساعدك على إدارة وتحسين كل وظيفة في مؤسستك، بما في ...
Composity
composity.com
Composity هو حل ERP قائم على السحابة وممتد بأدوات المبيعات والتسويق، وهو مصمم خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة. إنه حل برمجي "جاهز" لإدارة جميع جوانب العمليات التجارية الداخلية والخارجية للمؤسسة - المحاسبة، وإدارة المخزون، ونظام الفواتير، وإدارة المستندات، والموقع الإلكتروني للشركة والتجارة الإلكترو...
Glowsis
glowsis.com
تُعد شركة Glowsis إحدى أفضل الشركات التي تقدم خدمات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في ولاية كيرالا، حيث تقدم حلولاً برمجية كاملة لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) لجميع الصناعات. يسترشد Glow Diametric بمتطلبات الجيل القادم من رواد الأعمال وهو حل عالمي لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) يوفر الاختيار والمرونة واليقظ...
TiM ERP
tim-erp.com
TiM ERP هو برنامج مسك الدفاتر وبرامج أعمال كاملة لإدارة الشركة بكفاءة. أنه يحتوي على كل شيء من إدارة المستودعات، وحساب ضريبة القيمة المضافة، والبيانات المالية، وحساب الرواتب، والأصول الثابتة، وسجل النقد... TiM ERP هو برنامج محاسبة حديث سيمكنك من العمل بسهولة وكفاءة أكبر. استيراد البيانات وتصدير الف...
Zeldata
zeldata.com
Zeldata هو حل لتخطيط موارد المؤسسات قائم على السحابة ويعمل على تحسين أداء وربحية رواد الأعمال والشركات. يتميز بوظائف متقدمة، بما في ذلك إدارة الموارد البشرية وإدارة عمليات المبيعات وإدارة المحاسبة وإدارة المشاريع. سيقوم Zeldata بأتمتة الأنشطة اليومية المهمة والتي يمكنك التحكم فيها بسهولة من أي جهاز....
Workcube
workcube.com
يعد Workcube Catalyst الوجهة الأكبر والأحدث والأخير لبرامج المؤسسات في عالم اليوم. يحتوي Workcube Catalyst على نماذج أعمال وأساليب إبداعية مصممة خصيصًا لمساعدتك على إدارة وتنظيم أعمالك بشكل أفضل. يوفر لك Workcube Catalyst وظائف برامج إدارة المؤسسات الأكثر شمولاً في البيئة السحابية. تم تطوير Workcub...
Wiise
wiise.com
تم تصميم Wiise خصيصًا للشركات الأسترالية، وهو عبارة عن برنامج ERP قائم على السحابة يساعد في إدارة أعمالك بالكامل - كل ذلك في منصة واحدة آمنة من Microsoft. قم بإدارة أموالك وأتمتة العمليات واحصل على المعلومات والرؤى التجارية التي تحتاجها لاتخاذ القرارات الصحيحة.
Veepan ERP
veepan.com
Veepan هو برنامج ERP قائم على السحابة لأي عمل تجاري. تم تأسيسها في نوفمبر 2018 في نيودلهي، الهند. تشمل خدمات Veepan ما يلي: 1) برامج الفواتير 2) إدارة المخزون 3) المحاسبة 4) دعم إيداع ضريبة السلع والخدمات 5) إدارة المبيعات والمشتريات 6) إدارة نفقات الأعمال 7) تتبع المدفوعات 8) إدارة العملاء والبائع...
Lead Commerce
leadcommerce.com
Lead Commerce عبارة عن برنامج إدارة طلبات B2C وB2B قائم على السحابة (SaaS) والذي يدير المخزون والمستودعات والطلبات والتجارة الإلكترونية وعمليات الانتقاء والشحن من وحدة تحكم إدارية واحدة قائمة على الويب.