أنظمة تخطيط موارد المؤسسات - التطبيقات الأكثر شعبية - غيرنزي الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تعمل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) على تبسيط وإدارة العمليات التجارية اليومية عبر مختلف الأقسام مثل الإنتاج والتمويل والموارد البشرية وسلسلة التوريد. تشمل الأمثلة Oracle Netsuite وSAP ERP. يوفر تطبيق ERP فوائد مثل أتمتة AP والإدارة المالية وتحسين رعاية المرضى في مجال الرعاية الصحية. يسهل برنامج ERP معالجة كشوف المرتبات وتتبع الوقت وإدارة المخزون، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والكفاءة. ومن خلال كسر عزلة الأقسام، تضمن أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الوصول الآمن إلى البيانات والمقاييس الأساسية لجميع الفرق. تعمل التقارير ولوحات المعلومات التحليلية في الوقت الفعلي على إبقاء المستخدمين على اطلاع بأداء الأقسام. تتضمن الوظائف الرئيسية لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) عادةً ميزات محاسبية مثل دفتر الأستاذ العام وإدارة النقد، ووظائف الموارد البشرية مثل التوظيف وكشوف المرتبات، وميزات إدارة المبيعات والعملاء الأساسية، وسير عمل الشراء، وإدارة المخزون والمستودعات، ووحدات سلسلة التوريد المتقدمة، ووحدات الإنتاج، وإعداد التقارير و تحليلات. بالنسبة للشركات ذات الاحتياجات الفريدة، يمكن دمج أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مع برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM)، أو برامج أتمتة الخدمات المهنية، أو أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) القائمة على المشاريع لتعزيز الوظائف وتوفير رؤية شاملة للعمليات.