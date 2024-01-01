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أنظمة تخطيط موارد المؤسسات - التطبيقات الأكثر شعبية - بروناي
تعمل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) على تبسيط وإدارة العمليات التجارية اليومية عبر مختلف الأقسام مثل الإنتاج والتمويل والموارد البشرية وسلسلة التوريد. تشمل الأمثلة Oracle Netsuite وSAP ERP. يوفر تطبيق ERP فوائد مثل أتمتة AP والإدارة المالية وتحسين رعاية المرضى في مجال الرعاية الصحية. يسهل برنامج ERP معالجة كشوف المرتبات وتتبع الوقت وإدارة المخزون، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والكفاءة. ومن خلال كسر عزلة الأقسام، تضمن أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الوصول الآمن إلى البيانات والمقاييس الأساسية لجميع الفرق. تعمل التقارير ولوحات المعلومات التحليلية في الوقت الفعلي على إبقاء المستخدمين على اطلاع بأداء الأقسام. تتضمن الوظائف الرئيسية لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) عادةً ميزات محاسبية مثل دفتر الأستاذ العام وإدارة النقد، ووظائف الموارد البشرية مثل التوظيف وكشوف المرتبات، وميزات إدارة المبيعات والعملاء الأساسية، وسير عمل الشراء، وإدارة المخزون والمستودعات، ووحدات سلسلة التوريد المتقدمة، ووحدات الإنتاج، وإعداد التقارير و تحليلات. بالنسبة للشركات ذات الاحتياجات الفريدة، يمكن دمج أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مع برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM)، أو برامج أتمتة الخدمات المهنية، أو أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) القائمة على المشاريع لتعزيز الوظائف وتوفير رؤية شاملة للعمليات.
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Workday
workday.com
تتضمن Workday Enterprise Management Cloud حاليًا حلولاً للتمويل والموارد البشرية والتخطيط وإدارة الإنفاق. تتغلب سحابة إدارة المؤسسات على قيود تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وتحول الشركات إلى مؤسسات متفوقة. يتعلم أكثر.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
تعرف على كيف تصبح أكثر مرونة مع Dynamics 365، المجموعة الوحيدة من تطبيقات الأعمال الذكية التي تمكن الجميع من التكيف والابتكار.
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Time Tracker (المعروف سابقًا باسم TSheets Time Tracker) هو تطبيق لتتبع الوقت وجدولة قائم على السحابة يسمح لموظفيك بتسجيل الدخول والخروج من موقع العمل باستخدام الأجهزة الموجودة بالفعل في جيوبهم.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. هي شركة أمريكية للحوسبة السحابية تأسست عام 1998 ويقع مقرها الرئيسي في سان ماتيو، كاليفورنيا، وهي تقدم برامج وخدمات لإدارة الشؤون المالية للأعمال والعمليات والعلاقات مع العملاء. تم تصميم برامجها وخدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مع وحدات لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علا...
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
احصل على بداية قوية. يمنح برنامج QuickBooks للعاملين لحسابهم الخاص المبتدئين والشركات الصغيرة الميزات التي يحتاجونها للمضي قدمًا.
Deskera
deskera.com
برامج الأعمال الصغيرة مع المحاسبة والمخزون وكشوف المرتبات وإدارة علاقات العملاء لإدارة أعمالك
ECOUNT ERP
ecount.com
Ecount عبارة عن نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) قائم على السحابة والذي كان رائدًا في الصناعة لمدة 20 عامًا. يتيح هذا النظام الوصول غير المحدود في أي وقت وفي أي مكان. هناك ما يصل إلى 60.000 شركة فريدة حول العالم تستخدم Ecount حاليًا، تخيل لو أن كل شركة لديها عدة مستخدمين، يمكن أن يصل عدد المستخدمين ب...
Sage Accounting
sage.com
سيج سحابة الأعمال. المحاسبة والمالية والرواتب. تجارة صغيرة. أيقونة المحاسبة محاسبة. برامج المحاسبة السحابية الأصلية للشركات الصغيرة.
Acumatica
acumatica.com
تأسست شركة Acumatica في عام 2008، وهي مزود تكنولوجيا يقوم بتطوير برامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) القائمة على السحابة والمتصفح للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs). يقع المقر الرئيسي للشركة في بلفيو، واشنطن (منطقة العاصمة سياتل).
weclapp
weclapp.com
Cloud ERP مع إدارة علاقات العملاء وإدارة البضائع والمحاسبة المالية weclapp هي منصة ERP للفرق. سواء كانت إدارة علاقات العملاء أو إدارة البضائع أو المحاسبة: مع weclapp، تتحكم الفرق بشكل مشترك في جميع العمليات التجارية المهمة في برنامج واحد فقط.
Dolibarr
dolibarr.org
برنامج ERP وCRM مفتوح المصدر قائم على الويب لإدارة النشاط المهني أو التأسيسي (الشركات الصغيرة والمتوسطة أو المستقلة أو الشركات الكبيرة): عروض الأسعار أو العروض التجارية، الفواتير، المنتجات، جهات الاتصال، جدول الأعمال، الطلبات، المشتريات، الأسهم، رسائل البريد الإلكتروني، CMS، POS
Sage Intacct
intacct.com
يمكنك زيادة عائد الاستثمار وتحويل مؤسستك مع المزود الأول والمفضل الوحيد لـ AICPA لبرامج المحاسبة والإدارة المالية للشركات من أي حجم.
MYOB Australia
myob.com
انشغل جيدًا مع MYOB. نظام واحد يقوم بأتمتة مهامك اليومية و · كن على دراية بما يؤثر على عملك من خلال الموارد الحديثة.
MRPeasy
mrpeasy.com
برنامج ERP/MRP للتصنيع بسيط ولكنه قوي قائم على السحابة. إدارة سلسة للإنتاج والمخزون والعملاء والمشتريات والشؤون المالية والفريق.
SAP
sap.com
في SAP، هدفنا هو مساعدة العالم على العمل بشكل أفضل وتحسين حياة الناس. وعدنا هو الابتكار لمساعدة عملائنا على العمل بأفضل ما لديهم. تلتزم SAP بمساعدة كل عميل على أن يصبح شركة تدار بشكل أفضل. نحن نصمم حلولاً لتحفيز الابتكار وتعزيز المساواة ونشر الفرص عبر الحدود والثقافات. معًا، مع عملائنا وشركائنا، يمك...
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl هو نظام إدارة البيع بالتجزئة متعدد القنوات الذي يضع طلباتك ومخزونك وبياناتك المالية ونقاط البيع وإدارة علاقات العملاء في مكان واحد.
Exact
exact.com
حل تخطيط المشاريع الذي يساعد الشركات على إنشاء عروض الأسعار، وتعيين المهام للموظفين، وإنشاء الفواتير، والتنبؤ بالإيرادات.
Extensiv
extensiv.com
تعمل شركة Extensiv على ربط العلامات التجارية والجهات الخارجية لإنشاء شبكات تنفيذ أكثر مرونة وموثوقية تتجاوز توقعات المستهلكين العالية اليوم.
MYOB New Zealand
myob.com
انشغل جيدًا مع MYOB. نظام واحد يقوم بأتمتة مهامك اليومية و · كن على دراية بما يؤثر على عملك من خلال الموارد الحديثة.
ERPAG
erpag.com
هل تبحث عن نظام MRP قائم على السحابة؟ قم بتوصيل جميع العمليات التجارية وتبسيطها ضمن برنامج ERP وMRP قائم على السحابة. حاول الآن!
Striven
striven.com
Striven عبارة عن مجموعة برامج إدارة أعمال شاملة تحتوي على كل ما تحتاجه مؤسستك لتحقيق النجاح.
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
يمنح Plex المصنعين القدرة على الاتصال والتشغيل الآلي وتتبع وتحليل كل جانب من جوانب أعمالهم - من طابق المتجر إلى الطابق العلوي - لدفع تحول الأعمال. تشتمل منصة Plex Smart Manufacturing، المبنية في السحابة، على MES وERP وإدارة سلسلة التوريد وإنترنت الأشياء الصناعية والتحليلات لربط الأشخاص والأنظمة والآ...
ZapInventory
zapinventory.com
برنامج قوي لإدارة المخزون مع تكاملات التجارة الإلكترونية والمحاسبة وإدارة علاقات العملاء. يتيح لك ZapERP إدارة عملك بالكامل من مكان واحد.
ERPNext
erpnext.com
ERPNext هو برنامج مجاني ومفتوح المصدر لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) تم تطويره بواسطة شركة برمجيات هندية Frappe Technologies Pvt. Ltd. وهي مبنية على نظام قاعدة بيانات MariaDB باستخدام Frappe، وهو إطار عمل من جانب الخادم يعتمد على Python. ERPNext هو برنامج ERP عام يستخدمه المصنعون والموزعون وشركات الخد...
Epicor
epicor.com
نظام Epicor ERP عبارة عن برنامج معياري خاص بالصناعة يستخدم لإدارة العمليات التجارية على مستوى الشركة. يعمل برنامج Epicor بشكل جيد لإدارة المحاسبة والمالية والموارد البشرية والعملاء وسلسلة التوريد والمخزون والتوزيع وإدارة إنتاج التصنيع. يتوفر برنامج Epicor محليًا وفي شكل SaaS cloud ERP (تخطيط موارد ا...
Xledger
xledger.net
يعمل الجيل التالي من نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) القائم على السحابة من Xledger على تبسيط العمليات المحاسبية من خلال أتمتة عمليات AP وAR وأمين الصندوق. إنه يركز على الأتمتة والتقاط البيانات الذكية مما يتيح إعداد التقارير في الوقت الفعلي والإشراف الإداري المتميز واتخاذ القرارات بشكل أسرع. Xledger ...
LOGIC ERP
logicerp.com
إن خبرتنا في توفير برامج ERP المتكاملة وبرامج البيع بالتجزئة ونقاط البيع لآلاف العملاء حتى الآن، ساعدتهم على تحقيق أهداف أعمالهم. تتميز حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) التي طورتها شركة LOGIC بمرونتها وقابلية التوسع للمساعدة في نمو الأعمال التجارية للعملاء في المستقبل. تساعد الحلول الفعالة من حيث الت...
Viindoo
viindoo.com
توفر Viindoo برامج إدارة مؤسسية شاملة ومتزامنة ومتصلة (Viindoo Solution) على النظام الأساسي السحابي، مما يلبي جميع احتياجات المؤسسات. يتمتع منتج Viindoo بالمرونة والتكامل الكامل للوظائف لتلبية احتياجات حتى المؤسسات الأكثر تعقيدًا. قم بتثبيت المزيد من التطبيقات مع نمو طلباتك. لا يقتصر الأمر على توف...
Fulcrum
fulcrumpro.com
Fulcrum هو برنامج تصنيع سحابي يربط متجرك بالبيانات المباشرة لاتخاذ قرارات أفضل وأسرع.
WinWeb
winweb.com
يوفر WinWeb منصة SaaS الكل في واحد للشركات الصغيرة والمتوسطة. منصة ERP مخصصة تتضمن وحدات مثل: إدارة علاقات العملاء، وخط أنابيب المبيعات، والمحاسبة، ومكتب المساعدة، ومراقبة المخزون، ونقاط البيع الإلكترونية + الكثير. تركز WinWeb بشكل أساسي على صناعات البيع بالجملة والخدمات والتجزئة. بدءًا من 49 دولارً...
Mero ERP
meroerp.com
مزود برامج تخطيط موارد المؤسسات المستندة إلى السحابة. تتضمن الميزات نظرة عامة على لوحة المعلومات، وإدارة كتالوج المنتجات، وإدارة المستخدم، وإدارة الدخل والتدفق المالي، وإدارة النفقات، وإدارة المشتريات، وإدارة المبيعات والبائعين، وإدارة العملاء، وإدارة الموظفين والمخزون، وإنشاء التقارير، وإدارة الأدو...
Fraction ERP
fractionerp.com
Fraction ERP هو نظام ERP سحابي مصمم للشركات المصنعة الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تريد التحكم والنمو في نفس الوقت. لدينا فريق فريد من نوعه. المهنيين ذوي الخبرة في التصنيع ومهندسي تطوير البرمجيات.
BizeeBuy
bizeebuy.com
BizeeBuy عبارة عن منصة سحابية شاملة لتلبية الاحتياجات التجارية B2B. تمكين العمليات التجارية الخلفية للعلامات التجارية D2C. يتمثل المفهوم في جمع جميع أصحاب المصلحة في مجال B2B على منصة سحابية مشتركة، مما يجعل التجارة B2B: آلية | كفاءة | متوافق. تعمل Cloud Platform على تغيير الطريقة التي تتعامل بها ا...
Selly Erp
sellyerp.com
تخطيط موارد المؤسسات (ERP) القائم على السحابة للشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة في إيطاليا. يساعد المستخدمين في إدارة العملاء والمبيعات والأنشطة والفواتير والشراء والمستودعات.
Divalto
divalto.com
Divalto infinity هو حل كامل وقابل للتخصيص يدمج في بيئة فريدة جميع المجالات والوظائف التطبيقية المطلوبة لإدارة الأعمال. تشارك Divalto Infinity في جميع مستويات عملك. إنه يقلل التكاليف (مثل تحسين المخزون والإعداد والتخطيط) ويوفر تحليلات مفصلة لهوامش الربح الخاصة بك. بغض النظر عن النطاق الذي تعمل به شر...
OpenPro
openpro.com
OpenPro هي شركة رائدة في برامج ERP (تخطيط موارد المؤسسات) المرخصة مفتوحة المصدر. توفر حلول برمجيات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) من OpenPro نظام إدارة مرنًا وقابلاً للتطوير ومميزًا بالكامل للشركات الصغيرة والشركات. يوفر التصميم المعياري للنظام أقصى درجات المرونة للعملاء. يمكن أن يكون OpenPro بمثابة نظ...
Doso ERP
dosoerp.com
Dosso ERP - شريكك المفضل للحصول على نتائج أفضل من خلال أنظمة متعددة تسهل إدارة أعمالك وتزيد أرباحك
Composity
composity.com
منصة الأعمال للمديرين الذين يركزون على النمو البرنامج ذو الأسعار المعقولة الذي سيجعل حياتك أسهل وجهودك أكثر جدوى!
SoftLedger
softledger.com
يتميز نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) السحابي الخاص بنا بسهولة التعلم، ويتكيف مع أعمالك، ويتصل بالتطبيقات الأخرى.
Workcube
workcube.com
يعد Workcube Catalyst الوجهة الأكبر والأحدث والأخير لبرامج المؤسسات في عالم اليوم. يحتوي Workcube Catalyst على نماذج أعمال وأساليب إبداعية مصممة خصيصًا لمساعدتك على إدارة وتنظيم أعمالك بشكل أفضل. يوفر لك Workcube Catalyst وظائف برامج إدارة المؤسسات الأكثر شمولاً في البيئة السحابية. تم تطوير Workcub...
Wiise
wiise.com
تم تصميم Wiise خصيصًا للشركات الأسترالية، وهو عبارة عن برنامج ERP قائم على السحابة يساعد في إدارة أعمالك بالكامل - كل ذلك في منصة واحدة آمنة من Microsoft. قم بإدارة أموالك وأتمتة العمليات واحصل على المعلومات والرؤى التجارية التي تحتاجها لاتخاذ القرارات الصحيحة.
Veepan ERP
veepan.com
Veepan هو برنامج ERP قائم على السحابة لأي عمل تجاري. تم تأسيسها في نوفمبر 2018 في نيودلهي، الهند. تشمل خدمات Veepan ما يلي: 1) برامج الفواتير 2) إدارة المخزون 3) المحاسبة 4) دعم إيداع ضريبة السلع والخدمات 5) إدارة المبيعات والمشتريات 6) إدارة نفقات الأعمال 7) تتبع المدفوعات 8) إدارة العملاء والبائع...
UdyogMART ERP
udyogmart.com
يعد حل تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ضروريًا لتبسيط العمليات وتوفير تقارير مفصلة يتعين عليك اتخاذ قرارات مستنيرة. يعتقد العديد من الأشخاص أن نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) هو عنصر. وبالتالي، يعد برنامج المحاسبة ERP هو الحل المطلق الذي يجعل كل منهج إدارة المحاسبة. تم إنشاء برنامج ERP للكمبيوتر المحاسبي...
TECHO
techoerp.in
Techo ERP هو برنامج تخطيط موارد المؤسسات. يلبي هذا المنتج احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في صناعات مثل التصنيع والبيع بالتجزئة والخدمات المهنية. يتميز المنتج بوحدات للمحاسبة وإدارة المخزون وإدارة الطلبات وإدارة علاقات العملاء. يوفر Techo ERP لوحات معلومات قائمة على الأدوار، وتقارير قابلة للتخصي...
Lead Commerce
leadcommerce.com
Lead Commerce عبارة عن برنامج إدارة طلبات B2C وB2B قائم على السحابة (SaaS) والذي يدير المخزون والمستودعات والطلبات والتجارة الإلكترونية وعمليات الانتقاء والشحن من وحدة تحكم إدارية واحدة قائمة على الويب.
Hisaab
hisaab.pk
Hisaab هو حل لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) عبر الإنترنت متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومجهز بأحدث أدوات المحاسبة المالية وأدوات مسك الدفاتر وواجهة لوحة القيادة سهلة الاستخدام.
Freespace ERP
freespaceerp.com
تم تصميم Freespace لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على العمل بسهولة. بدءًا من المبيعات والمشتريات وحتى البيانات المالية والعمليات، يتم الاهتمام بأعمالك من خلال التطبيق السحابي.
Inventory365
inventory365.co
Inventory365 هو برنامج متطور لإدارة المخزون يساعد الشركات بجميع أحجامها على تبسيط عمليات المخزون الخاصة بها. بفضل واجهته سهلة الاستخدام وميزاته القوية، يسهل Inventory365 على الشركات تتبع مستويات مخزونها، ومراقبة حركة المخزون، وأتمتة عملية الشراء وتلبية الطلبات. سواء كنت تدير متجرًا للتجارة الإلكترو...
Daftra
daftra.com
Daftra هي أول بوابة متكاملة وآمنة لإدارة عملك أو شركتك عبر الإنترنت. تعمل خدمات Daftra السحابية على مدار الساعة، مما يضمن تواجدًا بنسبة 99.9% على الشبكة، حيث تتواجد خوادمنا الآمنة في عدة دول وتعمل بالتوازي للوصول إلى البيانات الآمنة لشركتك في أسرع وقت ممكن، من أي مكان أو جهاز.تم إنشاء Daftra بقلم إي...
KB CloudERP
kbclouderp.com
KB CloudERP عبارة عن حل قائم على السحابة لتخطيط موارد المؤسسات ونقاط البيع وإدارة الموارد البشرية وإدارة علاقات العملاء والمحاسبة وإدارة المخزون والمخزون في نيبال. إنه برنامج محاسبة عبر الإنترنت يربط أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة بموظفيهم ومواقع الأعمال المتعددة والحسابات المصرفية. يأتي KB CloudE...
KEBS
kebs.ai
KEBS عبارة عن مجموعة أعمال تم تصميمها لتسهيل الحياة بالنسبة لصناعة الخدمات المهنية. سيمكن نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الحديث هذا الشركات من تقليل تسرب التكاليف والموارد وزيادة إنتاجيتها وربحيتها بمقدار 10 أضعاف. يمكن للمؤسسات، بغض النظر عن حجمها وحجمها، تبسيط وأتمتة مهامها اليومية وإنشاء سير عم...
ERP Gold
erp.gold
تم تصميم ERP Gold خصيصًا لك ولعملياتك. قم بتبسيط جميع العمليات الخاصة بك بما في ذلك المحاسبة والتصنيع والمخزون والطلب والتجارة الإلكترونية والشحن باستخدام نظام مرن تم تصميمه خصيصًا لعملياتك. هل تعاني من نقص المرونة وخيارات التخصيص التي يوفرها أي نظام محاسبي أساسي أو Excel أو أي حزمة أخرى؟ يتكامل ER...
Tyler Technologies
tylertech.com
توفر شركة Tyler Technologies (رمزها في بورصة نيويورك: TYL) خدمات برمجية وتقنية متكاملة للقطاع العام. تعمل حلول تايلر الشاملة على تمكين الهيئات الحكومية المحلية والولائية والفدرالية من العمل بكفاءة وشفافية مع السكان ومع بعضهم البعض. من خلال ربط البيانات والعمليات عبر أنظمة متباينة، تعمل حلول Tyler عل...
IFS
ifs.com
تقوم IFS بتطوير وتقديم برمجيات المؤسسات للشركات في جميع أنحاء العالم التي تقوم بتصنيع وتوزيع السلع، وبناء الأصول وصيانتها، وإدارة العمليات التي تركز على الخدمة. ضمن نظامنا الأساسي الوحيد، ترتبط منتجاتنا الخاصة بالصناعة بشكل طبيعي بنموذج بيانات واحد وتستخدم الابتكار الرقمي المضمن حتى يتمكن عملاؤنا من...
Appward
appward.com
شركات البرمجيات لا تفهم عملك. من مجموعة واحدة تحصل على حل صارم يتطلب تنفيذًا مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً. من جهة أخرى تحصل على خليط من التطبيقات غير المتصلة. نشعر بألمك. يقدم Appward مجموعة ذكية تضم أكثر من 80 تطبيقًا في مساحة عمل خاصة فائقة السرعة تساعدك على إدارة وتحسين كل وظيفة في مؤسستك، بما في ...
Glowsis
glowsis.com
تُعد شركة Glowsis إحدى أفضل الشركات التي تقدم خدمات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في ولاية كيرالا، حيث تقدم حلولاً برمجية كاملة لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) لجميع الصناعات. نقوم بإنشاء تخطيط موارد المؤسسات والمحاسبة وإدارة الموارد البشرية على مستوى المؤسسة
TiM ERP
tim-erp.com
TiM ERP هو برنامج مسك الدفاتر وبرامج أعمال كاملة لإدارة الشركة بكفاءة. أنه يحتوي على كل شيء من إدارة المستودعات، وحساب ضريبة القيمة المضافة، والبيانات المالية، وحساب الرواتب، والأصول الثابتة، وسجل النقد... TiM ERP هو برنامج محاسبة حديث سيمكنك من العمل بسهولة وكفاءة أكبر. استيراد البيانات وتصدير الف...
Fujishka B-Quick
fujishka.com
B-Quick هو تطبيق Cloud ERP قابل للتكيف يمكنه مساعدة الشركات على النمو بشكل أسرع ودخول أسواق جديدة وتحسين المرونة نظرًا لتفعيل ضريبة القيمة المضافة ودعم اللغة باللغتين الإنجليزية والعربية، تهدف B-Quick إلى توفير حلول رائدة في الصناعة تتميز بالأمان والمرونة بفضل قوة السحابة.