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برنامج الشبكات الاجتماعية للمؤسسات (ESN).
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برنامج الشبكات الاجتماعية للمؤسسات (ESN). - التطبيقات الأكثر شعبية

يعزز برنامج الشبكات الاجتماعية للمؤسسات (ESN) التواصل والتعاون من القاعدة إلى القمة داخل المؤسسات من خلال توفير منصة رقمية للموظفين للتفاعل اجتماعيًا والتعاون ومشاركة المعلومات. وهذا يشجع التواصل غير الرسمي بين الأقران. على غرار منصات الوسائط الاجتماعية للمستهلكين، يتيح برنامج ESN للموظفين مشاركة التحديثات والصور والرسائل مباشرة مع زملائهم. يمكن للمؤسسات استخدام برنامج ESN لتعزيز المشاركة والتعاون بين الموظفين، لا سيما في بيئات العمل المختلطة أو البعيدة، مما يضمن حصولهم على فرص للاتصال والمشاركة والتواصل الاجتماعي بغض النظر عن موقعهم. وهذا يمكن أن يعزز الروح المعنوية والرضا العام للموظفين. في حين أن برنامج ESN هو نوع من منصات الاتصالات الداخلية، فإنه يختلف عن برنامج اتصالات الموظفين في غرضه. يقدم برنامج اتصالات الموظفين حلولاً شاملة لمختلف أنماط الاتصال (من أعلى إلى أسفل، ومن أسفل إلى أعلى، وغير متزامن، ومتزامن) وبث الرسائل الأساسية على مستوى الشركة. في المقابل، يركز برنامج ESN على التعاون غير الرسمي والتفاعلي والتعاون بين الأقران، مما يعزز ثقافة تبادل المعرفة والعمل الجماعي. يعتبر كلا النوعين من البرامج ضروريين لتحسين الاتصال الداخلي وتعزيز القوى العاملة المتفاعلة والمتصلة بشكل جيد.

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Workplace

Workplace

workplace.com

مكان العمل هو أداة اتصالات للتواصل والتعاون بين الموظفين في الشركات، تدعم المراسلة، ومؤتمرات الفيديو، ومجموعات العمل.

Workvivo

Workvivo

workvivo.com

Workvivo هو تطبيق يتيح تواصل الموظفين ويعزز المشاركة والثقافة داخل المنظمات، مدمجًا مع أدوات الاتصال الشائعة.

Guru

Guru

getguru.com

Guru هو تطبيق لإدارة المعرفة يساعد الفرق على مشاركة المعلومات والوصول إليها بسهولة عبر أدواتهم الحالية.

Blink

Blink

joinblink.com

تطبيق Blink هو منصة تواصل وتجربة للموظفين، تربط بين العاملين وتقدم أدوات لتحسين الاتصال والمشاركة داخل المؤسسات.

Simpplr

Simpplr

simpplr.com

يعتبر Simpplr منصة اتصال داخلية حديثة تعزز مشاركة الموظفين وتبسيط الاتصالات التنظيمية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps هي منصة متكاملة لتحسين الاتصال والتعاون وإدارة سير العمل ضمن المؤسسات، تضم أدوات مرنة لدعم فرق العمل المختلفة.

LumApps

LumApps

lumapps.com

تقدم LumApps منصة شاملة لتعزيز الاتصالات الداخلية والتعاون وإدارة المحتوى داخل المؤسسات. تتكامل مع Google Workspace و Microsoft 365.

DSMN8

DSMN8

dsmn8.com

DSMN8 هو تطبيق يمكّن الموظفين من مشاركة محتوى معتمد من الشركة عبر الشبكات الاجتماعية لتعزيز الرؤية وزيادة المشاركة والمبيعات.

Joincube

Joincube

joincube.com

Joincube هو تطبيق لتعاون الفرق يسهل التواصل وإدارة المشاريع، مما يعزز الإنتاجية وكفاءة العمل بين الفرق المختلفة.

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