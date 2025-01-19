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برنامج الشبكات الاجتماعية للمؤسسات (ESN). - التطبيقات الأكثر شعبية - قطر
يعزز برنامج الشبكات الاجتماعية للمؤسسات (ESN) التواصل والتعاون من القاعدة إلى القمة داخل المؤسسات من خلال توفير منصة رقمية للموظفين للتفاعل اجتماعيًا والتعاون ومشاركة المعلومات. وهذا يشجع التواصل غير الرسمي بين الأقران. على غرار منصات الوسائط الاجتماعية للمستهلكين، يتيح برنامج ESN للموظفين مشاركة التحديثات والصور والرسائل مباشرة مع زملائهم. يمكن للمؤسسات استخدام برنامج ESN لتعزيز المشاركة والتعاون بين الموظفين، لا سيما في بيئات العمل المختلطة أو البعيدة، مما يضمن حصولهم على فرص للاتصال والمشاركة والتواصل الاجتماعي بغض النظر عن موقعهم. وهذا يمكن أن يعزز الروح المعنوية والرضا العام للموظفين. في حين أن برنامج ESN هو نوع من منصات الاتصالات الداخلية، فإنه يختلف عن برنامج اتصالات الموظفين في غرضه. يقدم برنامج اتصالات الموظفين حلولاً شاملة لمختلف أنماط الاتصال (من أعلى إلى أسفل، ومن أسفل إلى أعلى، وغير متزامن، ومتزامن) وبث الرسائل الأساسية على مستوى الشركة. في المقابل، يركز برنامج ESN على التعاون غير الرسمي والتفاعلي والتعاون بين الأقران، مما يعزز ثقافة تبادل المعرفة والعمل الجماعي. يعتبر كلا النوعين من البرامج ضروريين لتحسين الاتصال الداخلي وتعزيز القوى العاملة المتفاعلة والمتصلة بشكل جيد.
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Blink
joinblink.com
Blink هو تطبيق للموظفين للعاملين في الخطوط الأمامية والعاملين الرئيسيين، مع شبكة داخلية وشبكة اجتماعية للمؤسسة وبرنامج مراسلة آمن في حزمة واحدة مبسطة.
Guru
getguru.com
بحث الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، والإنترانت، وWiki في نظام أساسي واحد. يعيش Guru في الأدوات التي تستخدمها بالفعل، لذا لا داعي لتبديل السياق. يمكنك العثور على المعلومات عبر أي تطبيق، والحصول على مساعدة من الخبراء إذا لم تتمكن من العثور عليها، والسماح لـ Guru بتحديد الفجوات المعرفية بشكل استباقي، وتكرار المعرفة، وترجمتها إلى 100 لغة.. كأنه صديق ذكي لك ولبقية أصدقائك. شركة.
LumApps
lumapps.com
LumApps هو الحل الوحيد المتكامل للشبكة الداخلية الذي يمكّن الموظفين من الشعور بالارتباط بمؤسستهم والمشاركة في عملهم من أي مكان. من خلال تقديم مقر رقمي حديث وذكي، تُحدث LumApps ثورة في مشاركة الموظفين وإنتاجيتهم في العمل. تستخدم LumApps نظامًا أساسيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لجعل الاتصالات الداخلية الذكية والمستهدفة أكثر سهولة، وتجميع موارد الموارد البشرية المهمة وتطبيقات الأعمال في نظام أساسي واحد، بغض النظر عن مجموعة التعاون: Google Workspace أو Microsoft 365. عمليات تكامل قوية مع كل من Microsoft وGoogle، بالإضافة إلى أكثر من 100 موصل OOTB لتطبيقات الأعمال ذات المهام الحرجة (مثل Box وSalesforce وSAP SuccessFactors وServiceNow وSlack وWorkday والمزيد)، تمكن المؤسسات من الاستفادة من استثماراتها في تكنولوجيا المعلومات وتعزيز إنتاجية الأفراد والفرق. مع أكثر من 5 ملايين مستخدم حول العالم، تواصل LumApps المشاركة في الإبداع لحل التحديات وتحسين تجربة الموظفين ومستقبل العمل. تم الاعتراف بـ LumApps كشركة رائدة في Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2023 لحلول الإنترانت المجمعة.
MangoApps
mangoapps.com
قم بإشراك وإثارة وربط شركتك بأكملها! MangoApps عبارة عن منصة موحدة لتجربة الموظفين تجمع بين الشبكة الداخلية والتدريب والعمل الجماعي وإدارة المحتوى في لوحة معلومات ومساحة عمل. يتناسب نهجنا سهل الاستخدام والقابل للتخصيص بشكل لا نهائي مع الطريقة التي تمارس بها شركتك أعمالها بالفعل، مما يؤدي إلى إنشاء مركز رقمي واحد يسد الفجوة بين مكتبك والعاملين في الخطوط الأمامية. يمكن للموظفين العثور على جميع معلومات الشركة التي يحتاجونها، إلى جانب أدوات الاتصال والتعاون الخاصة بهم، في لوحة معلومات قابلة للتخصيص قائمة على عناصر واجهة المستخدم والتي تعمل كمصدر واحد للحقيقة. يعمل منتجنا مع فرق من جميع الأحجام عبر مختلف الصناعات ويتمتع بجميع ميزات الأمان اللازمة للنشر على نطاق المؤسسة. تعتمد واجهة MangoApps على وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، مع المواضيع والتعليقات وتفاعلات الرموز التعبيرية ومجموعات الفريق والمشروع. وعلى هذا النحو، يجد موظفو عملائنا أن الأمر بديهي وسهل الاستخدام على الفور. علاوة على ذلك، فإن دمج كل هذه الأدوات وعمليات التكامل مع معظم أدوات المؤسسات والشركات الأخرى يوفر الوقت والإحباط. مع العلامة البيضاء للعلامة التجارية لشركتك، قد لا يدرك فريقك حتى أن MangoApps هي أداة خارجية - فهي تبدو وكأنها جزء طبيعي من يومهم وسير العمل. تعتمد الكثير من المؤسسات اليوم على أدوات الإنترانت والاتصالات القديمة، مما يؤدي إلى إهدار الوقت والمعلومات لصالح الثقب الأسود الذي يمثل صندوق البريد الإلكتروني. تمنحك MangoApps فرصة فريدة لربط جميع فرقك، بدءًا من العاملين في الخطوط الأمامية وحتى مكاتب الشركة، في مركز مركزي واحد يبقيهم جميعًا على اطلاع دائم وفي قمة اللعبة.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr عبارة عن منصة لتجربة الموظفين مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع شبكة إنترانت الأكثر شمولاً كأساس. Simpplr هي المنصة الوحيدة التي توحد مشاركة الموظفين وتمكينهم وخدماتهم، وتستفيد من أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة سلسة ومتماسكة وشخصية للموظفين. يحظى عملاؤنا بثقة أكثر من 1000 علامة تجارية رائدة، بما في ذلك Snowflake وModerna وEurostar وDocuSign وAAA، ويحققون تحسينات قابلة للقياس في مشاركة الموظفين والإنتاجية وتسريع أداء الأعمال.
Workplace
workplace.com
Workplace عبارة عن أداة اتصال تربط جميع الأشخاص في شركتك، حتى لو كانوا يعملون عن بُعد. استخدم الميزات المألوفة مثل المجموعات والدردشة والبث المباشر للفيديو لجعل الأشخاص يتحدثون ويعملون معًا. Workplace عبارة عن نظام أساسي للاتصال المؤسسي تم تطويره بواسطة شركة Facebook, Inc. ويتضمن استخدام المجموعات والمراسلة الفورية وموجز الأخبار. يقود التطوير جوليان كودورنيو، نائب الرئيس لقسم Workplace، وكارانديب أناند، رئيس Workplace.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo عبارة عن منصة لتجربة الموظفين (EXP) تعمل على تبسيط التواصل وزيادة المشاركة من خلال تمكين الموظفين من الاستماع إليهم ومساعدة الجميع على الشعور بالاندماج، بغض النظر عن مكان عملهم. تعمل المنصة على توحيد ميزات اتصالات الموظفين، والمشاركة، والشبكة الداخلية، والقياس في تطبيق واحد حديث للموظفين يجسد نبض المؤسسة ويضفي الحياة على ثقافتها. تأسست شركة Workvivo في عام 2017، وشهدت نموًا هائلاً، مما أدى إلى استحواذ Zoom عليها في عام 2023. تعمل Workvivo على تعزيز تجربة الموظفين في الشركات في جميع أنحاء العالم في جميع الصناعات، بما في ذلك Amazon وMotherson وWhite Castle وBupa وRyanair.
Joincube
joincube.com
تعاون بسيط وبديهي تحصل الشركة المتصلة بالشبكة على النتائج بشكل أسرع. كن أقوى مع Joincube.
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 هي منصة الدفاع عن الموظفين المصنفة رقم 1 والتي تساعدك على تمكين موظفيك ليصبحوا مؤثرين. يؤثر دعم الموظفين على جميع مجالات عملك، بدءًا من التسويق والمبيعات وحتى الموارد البشرية والتوظيف. لذلك، سواء كنت تبحث عن زيادة الوصول والمشاركة، أو المزيد من المبيعات الداخلية، أو العثور على الموظف المتميز التالي، فإن DSMN8 لديه الحل. نحن نسهل على المؤسسات الاستفادة من تأثير موظفيها، ومساعدة القوى العاملة لديهم على أن يصبحوا مناصرين للعلامة التجارية وبائعين اجتماعيين أكثر فعالية. تمكّن حلولنا المبتكرة موظفيك من تحديد المحتوى المعتمد من الشركة وإنشائه ومشاركته بسهولة. في أبسط صوره، إليك كيفية العمل: الخطوة 1: قم بمركزة محتوى مؤسستك في موجز أخبار مخصص. الخطوة 2: توفير الوصول للموظفين لمشاركة المحتوى المعتمد من الشركة. الخطوة 3: تتبع النتائج وعائد الاستثمار من خلال مجموعة التحليلات الرائدة في الصناعة لدينا. تثق أكبر الشركات في العالم بـ DSMN8 لدعم برامجها لدعم موظفيها، بما في ذلك McKinsey وNokia وIpsos وAkzoNobel وBayer وAbbott وDropBox وAramex وGroupM وSnap Inc. إن مساعدة عملائنا على تمكين موظفيهم هو ما يدفعنا إلى العمل كل يوم. اليوم، ويحفزنا على تقديم الحلول المتطورة.