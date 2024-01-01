برنامج الشبكات الاجتماعية للمؤسسات (ESN). - التطبيقات الأكثر شعبية - غينيا الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يعزز برنامج الشبكات الاجتماعية للمؤسسات (ESN) التواصل والتعاون من القاعدة إلى القمة داخل المؤسسات من خلال توفير منصة رقمية للموظفين للتفاعل اجتماعيًا والتعاون ومشاركة المعلومات. وهذا يشجع التواصل غير الرسمي بين الأقران. على غرار منصات الوسائط الاجتماعية للمستهلكين، يتيح برنامج ESN للموظفين مشاركة التحديثات والصور والرسائل مباشرة مع زملائهم. يمكن للمؤسسات استخدام برنامج ESN لتعزيز المشاركة والتعاون بين الموظفين، لا سيما في بيئات العمل المختلطة أو البعيدة، مما يضمن حصولهم على فرص للاتصال والمشاركة والتواصل الاجتماعي بغض النظر عن موقعهم. وهذا يمكن أن يعزز الروح المعنوية والرضا العام للموظفين. في حين أن برنامج ESN هو نوع من منصات الاتصالات الداخلية، فإنه يختلف عن برنامج اتصالات الموظفين في غرضه. يقدم برنامج اتصالات الموظفين حلولاً شاملة لمختلف أنماط الاتصال (من أعلى إلى أسفل، ومن أسفل إلى أعلى، وغير متزامن، ومتزامن) وبث الرسائل الأساسية على مستوى الشركة. في المقابل، يركز برنامج ESN على التعاون غير الرسمي والتفاعلي والتعاون بين الأقران، مما يعزز ثقافة تبادل المعرفة والعمل الجماعي. يعتبر كلا النوعين من البرامج ضروريين لتحسين الاتصال الداخلي وتعزيز القوى العاملة المتفاعلة والمتصلة بشكل جيد.