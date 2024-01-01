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برنامج الشبكات الاجتماعية للمؤسسات (ESN). - التطبيقات الأكثر شعبية - غويانا الفرنسية
يعزز برنامج الشبكات الاجتماعية للمؤسسات (ESN) التواصل والتعاون من القاعدة إلى القمة داخل المؤسسات من خلال توفير منصة رقمية للموظفين للتفاعل اجتماعيًا والتعاون ومشاركة المعلومات. وهذا يشجع التواصل غير الرسمي بين الأقران. على غرار منصات الوسائط الاجتماعية للمستهلكين، يتيح برنامج ESN للموظفين مشاركة التحديثات والصور والرسائل مباشرة مع زملائهم. يمكن للمؤسسات استخدام برنامج ESN لتعزيز المشاركة والتعاون بين الموظفين، لا سيما في بيئات العمل المختلطة أو البعيدة، مما يضمن حصولهم على فرص للاتصال والمشاركة والتواصل الاجتماعي بغض النظر عن موقعهم. وهذا يمكن أن يعزز الروح المعنوية والرضا العام للموظفين. في حين أن برنامج ESN هو نوع من منصات الاتصالات الداخلية، فإنه يختلف عن برنامج اتصالات الموظفين في غرضه. يقدم برنامج اتصالات الموظفين حلولاً شاملة لمختلف أنماط الاتصال (من أعلى إلى أسفل، ومن أسفل إلى أعلى، وغير متزامن، ومتزامن) وبث الرسائل الأساسية على مستوى الشركة. في المقابل، يركز برنامج ESN على التعاون غير الرسمي والتفاعلي والتعاون بين الأقران، مما يعزز ثقافة تبادل المعرفة والعمل الجماعي. يعتبر كلا النوعين من البرامج ضروريين لتحسين الاتصال الداخلي وتعزيز القوى العاملة المتفاعلة والمتصلة بشكل جيد.
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Workplace
workplace.com
Workplace عبارة عن أداة اتصال تربط جميع الأشخاص في شركتك، حتى لو كانوا يعملون عن بُعد. استخدم الميزات المألوفة مثل المجموعات والدردشة والبث المباشر للفيديو لجعل الأشخاص يتحدثون ويعملون معًا. Workplace عبارة عن نظام أساسي للاتصال المؤسسي تم تطويره بواسطة شركة Facebook, Inc. ويتضمن استخدام المجموعات ...
Blink
joinblink.com
Blink هو تطبيق للموظفين للعاملين في الخطوط الأمامية والعاملين الرئيسيين، مع شبكة داخلية وشبكة اجتماعية للمؤسسة وبرنامج مراسلة آمن في حزمة واحدة مبسطة.
Guru
getguru.com
بحث الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، والإنترانت، وWiki في نظام أساسي واحد. يعيش Guru في الأدوات التي تستخدمها بالفعل، لذا لا داعي لتبديل السياق. يمكنك العثور على المعلومات عبر أي تطبيق، والحصول على مساعدة من الخبراء إذا لم تتمكن من العثور عليها، والسماح لـ Guru بتحديد الفجوات المعرفية بشكل استباقي، وتكرار...
Workvivo
workvivo.com
Workvivo عبارة عن منصة لتجربة الموظفين (EXP) تعمل على تبسيط التواصل وزيادة المشاركة من خلال تمكين الموظفين من الاستماع إليهم ومساعدة الجميع على الشعور بالاندماج، بغض النظر عن مكان عملهم. تعمل المنصة على توحيد ميزات اتصالات الموظفين، والمشاركة، والشبكة الداخلية، والقياس في تطبيق واحد حديث للموظفين يج...
LumApps
lumapps.com
LumApps هو الحل الوحيد المتكامل للشبكة الداخلية الذي يمكّن الموظفين من الشعور بالارتباط بمؤسستهم والمشاركة في عملهم من أي مكان. من خلال تقديم مقر رقمي حديث وذكي، تُحدث LumApps ثورة في مشاركة الموظفين وإنتاجيتهم في العمل. تستخدم LumApps نظامًا أساسيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لجعل الاتصالات الداخلية...
Simpplr
simpplr.com
Simpplr عبارة عن منصة لتجربة الموظفين مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع شبكة إنترانت الأكثر شمولاً كأساس. Simpplr هي المنصة الوحيدة التي توحد مشاركة الموظفين وتمكينهم وخدماتهم، وتستفيد من أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة سلسة ومتماسكة وشخصية للموظفين. يحظى عملاؤنا بثقة أكثر من 1000 علامة تجارية را...
MangoApps
mangoapps.com
قم بإشراك وإثارة وربط شركتك بأكملها! MangoApps عبارة عن منصة موحدة لتجربة الموظفين تجمع بين الشبكة الداخلية والتدريب والعمل الجماعي وإدارة المحتوى في لوحة معلومات ومساحة عمل. يتناسب نهجنا سهل الاستخدام والقابل للتخصيص بشكل لا نهائي مع الطريقة التي تمارس بها شركتك أعمالها بالفعل، مما يؤدي إلى إنشاء م...
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 هي منصة الدفاع عن الموظفين المصنفة رقم 1 والتي تساعدك على تمكين موظفيك ليصبحوا مؤثرين. يؤثر دعم الموظفين على جميع مجالات عملك، بدءًا من التسويق والمبيعات وحتى الموارد البشرية والتوظيف. لذلك، سواء كنت تبحث عن زيادة الوصول والمشاركة، أو المزيد من المبيعات الداخلية، أو العثور على الموظف المتميز ا...
Joincube
joincube.com
تعاون بسيط وبديهي تحصل الشركة المتصلة بالشبكة على النتائج بشكل أسرع. كن أقوى مع Joincube.