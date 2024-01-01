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برنامج الشبكات الاجتماعية للمؤسسات (ESN). - التطبيقات الأكثر شعبية - بليز
يعزز برنامج الشبكات الاجتماعية للمؤسسات (ESN) التواصل والتعاون من القاعدة إلى القمة داخل المؤسسات من خلال توفير منصة رقمية للموظفين للتفاعل اجتماعيًا والتعاون ومشاركة المعلومات. وهذا يشجع التواصل غير الرسمي بين الأقران. على غرار منصات الوسائط الاجتماعية للمستهلكين، يتيح برنامج ESN للموظفين مشاركة التحديثات والصور والرسائل مباشرة مع زملائهم. يمكن للمؤسسات استخدام برنامج ESN لتعزيز المشاركة والتعاون بين الموظفين، لا سيما في بيئات العمل المختلطة أو البعيدة، مما يضمن حصولهم على فرص للاتصال والمشاركة والتواصل الاجتماعي بغض النظر عن موقعهم. وهذا يمكن أن يعزز الروح المعنوية والرضا العام للموظفين. في حين أن برنامج ESN هو نوع من منصات الاتصالات الداخلية، فإنه يختلف عن برنامج اتصالات الموظفين في غرضه. يقدم برنامج اتصالات الموظفين حلولاً شاملة لمختلف أنماط الاتصال (من أعلى إلى أسفل، ومن أسفل إلى أعلى، وغير متزامن، ومتزامن) وبث الرسائل الأساسية على مستوى الشركة. في المقابل، يركز برنامج ESN على التعاون غير الرسمي والتفاعلي والتعاون بين الأقران، مما يعزز ثقافة تبادل المعرفة والعمل الجماعي. يعد كلا النوعين من البرامج ضروريين لتحسين الاتصال الداخلي وتعزيز القوى العاملة المشاركة والمتصلة بشكل جيد.
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Guru
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Workplace
workplace.com
Workplace عبارة عن أداة اتصال تربط جميع الأشخاص في شركتك، حتى لو كانوا يعملون عن بُعد. استخدم الميزات المألوفة مثل المجموعات والدردشة والبث المباشر للفيديو لجعل الأشخاص يتحدثون ويعملون معًا. Workplace عبارة عن نظام أساسي للاتصال المؤسسي تم تطويره بواسطة شركة Facebook, Inc. ويتضمن استخدام المجموعات ...
Blink
joinblink.com
Blink هو تطبيق للموظفين للعاملين في الخطوط الأمامية والعاملين الرئيسيين، مع شبكة داخلية وشبكة اجتماعية للمؤسسة وبرنامج مراسلة آمن في حزمة واحدة مبسطة.
Workvivo
workvivo.com
قم بإثارة وتفاعل وربط شركتك بسلاسة مع Workvivo™. برنامج مشاركة الموظفين مصمم لتعزيز ثقافة الشركة الغنية. احجز العرض التوضيحي الخاص بك هنا!
LumApps
lumapps.com
LumApps عبارة عن منصة لتجربة الموظفين تعمل على إشراك كل موظف من خلال اتصالات مخصصة، بغض النظر عن الموقع أو اللغة، وتمكنهم من أداء أفضل أعمالهم.
MangoApps
mangoapps.com
تقوم MangoApps بدمج الإنترانت والاتصالات والتدريب في منصة موحدة، مما يؤدي إلى سد الفجوة بين العاملين المكتبيين والعاملين بدون مكاتب.
Simpplr
simpplr.com
تحويل الاتصالات الداخلية باستخدام برنامج إنترانت. تعرف على كيفية قيام Simpplr بربط الموظفين وإشراكهم لتعزيز الإنتاجية والاحتفاظ بهم.
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 هي منصة الدفاع عن الموظفين المصنفة رقم 1 والتي تساعدك على تمكين موظفيك ليصبحوا مؤثرين. يؤثر دعم الموظفين على جميع مجالات عملك، بدءًا من التسويق والمبيعات وحتى الموارد البشرية والتوظيف. لذلك، سواء كنت تبحث عن زيادة الوصول والمشاركة، أو المزيد من المبيعات الداخلية، أو العثور على الموظف المتميز ا...
Joincube
joincube.com
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