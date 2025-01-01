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برنامج البحث عن المؤسسات - التطبيقات الأكثر شعبية

يعمل برنامج البحث المؤسسي على تبسيط عملية الاسترداد المنهجي للبيانات المخزنة، سواء كانت بيانات داخلية داخل المؤسسة أو مصادر خارجية مثل التطبيقات ومواقع الويب. تقوم هذه الحلول بتنظيم البيانات وتحسينها، وتمكين المستخدمين من الوصول إلى المعلومات وتحديد موقعها بشكل آمن عبر مصادر متنوعة مثل قواعد البيانات والمستندات والتطبيقات ومواقع الويب والشبكات الداخلية. إنه يفيد المستخدمين عبر مختلف الأدوار والفرق داخل المؤسسة، حيث أن الوصول إلى البيانات من قواعد بيانات متعددة ومصادر مشتركة يعد جزءًا لا يتجزأ من تحقيق العديد من المهام في بيئة الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبرنامج البحث الخاص بالمؤسسات أن يقدم البحث كوظائف خدمة، مما يمكّن الشركات من كشف مصادر البيانات والمعلومات المحددة بشكل آمن، مثل كتالوجات المنتجات ومقاطع الفيديو والمحتوى التسويقي، إلى منصات خارجية مثل تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب.

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Guru

Guru

getguru.com

Guru هو تطبيق لإدارة المعرفة يساعد الفرق على مشاركة المعلومات والوصول إليها بسهولة عبر أدواتهم الحالية.

Google Cloud Search

Google Cloud Search

cloudsearch.google.com

تطبيق Google Cloud Search هو مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين في العثور على معلومات ذات صلة عبر تطبيقات Google المختلفة مثل جيميل ودوكس.

Tidio

Tidio

tidio.com

Tidio هي منصة خدمات العملاء تشمل الدردشة الحية وchatbots، تساعد الشركات على تحسين الدعم وزيادة المبيعات عبر الإنترنت.

Algolia

Algolia

algolia.com

Algolia هي منصة بحث تعتمد على الذكاء الاصطناعي توفر أدوات قوية لتحسين تجربة البحث واكتشاف المحتوى عبر الإنترنت والتطبيقات.

Happeo

Happeo

happeo.com

Happeo هو إنترانت حديث يساعد الفرق على إدارة المعرفة والاتصالات الداخلية في مكان واحد، مع ميزات مثل بناء الصفحات والتكامل مع أدوات الشركة.

OpenText

OpenText

opentext.com

تطبيق OpenText يدير المحتوى والبيانات غير المهيكلة للشركات الكبيرة والوكالات الحكومية، مع التركيز على متطلبات إدارة المعلومات.

Command E

Command E

getcommande.com

تطبيق Command E يوفر وسيلة سريعة للوصول إلى جميع الملفات والمعلومات على الكمبيوتر والسحابة بطريقة فعالة.

Qatalog

Qatalog

qatalog.com

يعمل تطبيق Qatalog على تنظيم العمل من خلال ربط الأدوات الحديثة مثل ويكي وإدارة المشاريع والدردشة، مما يسهل التعاون بين الفرق.

AlphaSense

AlphaSense

alpha-sense.com

AlphaSense هو تطبيق يوفر معلومات سوقية موثوقة لتحسين اتخاذ القرارات التجارية عبر تحليل البيانات من مصادر متعددة.

Site Search 360

Site Search 360

sitesearch360.com

يقدم تطبيق Site Search 360 بحثًا ذكيًا وسريعًا ومخصصًا لمواقع الويب، يمكّن المستخدمين من العثور على المحتوى بسهولة عبر صفحات ومصادر مختلفة.

Aiven

Aiven

aiven.io

Aiven هو تطبيق سحابي لإدارة قواعد البيانات، يوفر خدمات متعددة مثل PostgreSQL وMySQL وKafka مع أدوات بيانية لتسهيل تحليل البيانات.

Glean

Glean

glean.com

تطبيق Glean يمكن الموظفين من العثور على المعلومات التي يحتاجونها بسرعة، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي للبحث في محتوى الشركة.

Coveo

Coveo

coveo.com

Coveo هو تطبيق يوفر منصة سحابية لتعزيز التجارب الرقمية من خلال البحث الذكي وتحليل البيانات، مع ميزات تخصيص المحتوى وتحسين تجربة المستخدم.

Hebbia

Hebbia

hebbia.ai

Hebbia هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين في العثور على إجابات دقيقة بسرعة من خلال تحليل المستندات واستخراج المعلومات.

Findr

Findr

usefindr.com

Findr هو مساعد بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعدك في البحث عبر جميع تطبيقاتك في آن واحد، مما يوفر الوقت ويعزز التعاون والإنتاجية.

AddSearch

AddSearch

addsearch.com

AddSearch يوفر بحثاً سريعاً وسهل التخصيص لمواقع الويب، مع ميزات مثل التصفية والتحليل لتحسين تجربة المستخدم.

Yext

Yext

yext.com

Yext هو منصة لإدارة الوجود الرقمي تساعد الشركات في التحكم في معلوماتها ومراجعاتها عبر الإنترنت، وتعزيز تواصلها مع العملاء.

Search.io

Search.io

search.io

تطبيق Search.io يضيف ميزات البحث المدعومة بالتعلم الآلي لمواقع الويب والمتاجر الإلكترونية والتطبيقات، مع تجربة مجانية لمدة 14 يومًا.

GoSearch

GoSearch

gosearch.ai

GoSearch هو منصة بحث تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تربط أكثر من 100 تطبيق لتوفير واجهة موحدة للبحث عن المعلومات والموارد داخل الشركات.

ExpertRec

ExpertRec

expertrec.com

تطبيق ExpertRec يتيح إضافة نتائج بحث سريعة إلى موقعك بسهولة، ويقدم خيارات تخصيص متعددة، مثل الإكمال التلقائي وتصحيح الأخطاء والبحث الصوتي.

nuclia

nuclia

nuclia.com

تطبيق نوكليا يسهل تنظيم واسترجاع المعلومات باستخدام البحث المتقدم، مما يساعد المستخدمين على الوصول السريع إلى البيانات وإدارتها.

SeekStorm

SeekStorm

seekstorm.com

SeekStorm هو خدمة البحث عبر واجهة برمجة التطبيقات، تقدم بحث نصي شامل في الوقت الحقيقي وتحويل المواقع إلى بيانات منسقة بسرعة عالية.

Keyspider

Keyspider

keyspider.io

يقدم Keyspider نتائج بحث دقيقة عبر محرك بحث سحابي، مما يسهل إنشاء بحث مخصص لمواقع الويب دون تكلفة أو وقت إضافي.

TeamSlide

TeamSlide

teamsli.de

TeamSlide هو تطبيق لإدارة ومشاركة شرائح PowerPoint، يتيح الوصول إلى المحتوى وتحديثه بسهولة، مما يسهم في الحفاظ على اتساق العروض التقديمية.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

بلومريتش هي منصة لتجربة التجارة الإلكترونية تحسن من رحلات العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوفر إدارة محتوى مرنة وأدوات أتمتة التسويق.

Akooda

Akooda

akooda.co

Akooda هو منصة ذكاء عمليات تساعد الشركات على فهم بياناتها الرقمية وتحليل عملياتها لتسهيل اتخاذ القرارات وتحسين الكفاءة.

Outmind

Outmind

outmind.ai

Outmind يوفر وصولاً سريعاً إلى الوثائق والبريد الإلكتروني والمحادثات، مما يعزز الكفاءة ويسهل العثور على المعلومات ذات الصلة.

Cludo

Cludo

cludo.com

Cludo هو تطبيق لتحسين البحث على الويب، يوفر أدوات تحليل وتجربة بحث قابلة للتخصيص لتحسين الوصول إلى المعلومات.

Raffle

Raffle

raffle.ai

تطبيق رافل يسهل عمليات البحث ومشاركة المعرفة داخل الشركات، ويستخدم الذكاء الاصطناعي لفهم سلوك العملاء والموظفين من خلال تحليل البيانات.

Meilisearch

Meilisearch

meilisearch.com

Meilisearch هو محرك بحث مفتوح المصدر يتيح التكامل السهل مع التطبيقات ويقدم نتائج دقيقة وفعالة من حيث الأداء للمستخدمين.

Doofinder

Doofinder

doofinder.com

Doofinder هو محرك بحث ذكي لمواقع التجارة الإلكترونية، يعزز تجربة البحث ويساعد العملاء في العثور على المنتجات بكفاءة.

Unleash

Unleash

getunleash.io

العنان هو تطبيق لإدارة أعلام الميزات يساعد الفرق في توسيع الميزات الجديدة بأمان وسهولة، مع دعم استراتيجيات مثل الاختبار A/B.

Miso.ai

Miso.ai

miso.ai

تطبيق ميسو يسهل بناء أنظمة بحث واكتشاف موحدة وقابلة للتوسع باستخدام تقنيات تعلم الآلة، مع الحفاظ على خصوصية المستخدمين بشكل كامل.

ReactiveSearch

ReactiveSearch

reactivesearch.io

تطبيق ReactiveSearch يتيح تحسين تجربة البحث عبر تطبيقات مختلفة باستخدام مكونات واجهة مستخدم متقدمة وتحليلات فعالة.

QBox

QBox

qbox.ai

QBox هو أداة لاختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المحادثة، تحلل البيانات التدريبية وتساعد في تحسين دقة الدردشة خلال دقائق.

Dashworks

Dashworks

dashworks.ai

Dashworks هو منصة ذكاء اصطناعي تساعد الشركات في الوصول إلى المعلومات بسرعة، تسهيل البحث، والإجابة على استفسارات الموظفين عبر Slack وتطبيقات أخرى.

Conversica

Conversica

conversica.com

Conversica هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإدارة التفاعل مع العملاء، مما يساعد الفرق على تحسين المبيعات والتسويق من خلال محادثات آلية متعددة.

Onna

Onna

onna.com

تساعد Onna المؤسسات في إدارة وتوحيد البيانات غير الهيكلية من تطبيقات متعددة، مما يسهل الوصول إليها وتحسين التعاون والعمليات الداخلية.

Bonsai

Bonsai

bonsai.io

تطبيق بونساي يدير البحث بشكل مستمر عبر نشر الخبراء، صيانة مستمرة، وضمان أقصى درجات أمان البيانات لأدوات Elasticsearch أو OpenSearch.

Constructor

Constructor

constructor.io

Constructor هي منصة لاكتشاف المنتجات تعزز التجارب الشخصية للعملاء في التجارة الإلكترونية من خلال تحسين البحث والتوصيات بناءً على تفاعلات المستخدم.

Hawksearch

Hawksearch

hawksearch.com

Hawksearch هو منصة بحث وتوصيات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات على تحسين تجربة البحث وزيادة التفاعل والمبيعات عبر بيئات التجارة المختلفة.

SearchStax

SearchStax

searchstax.com

SearchStax هي منصة سحابية لإدارة محركات البحث Solr، تُبسط النشر والتشغيل، وتوفر بحث متقدم ومخصص لمواقع الويب والتطبيقات.

Collato

Collato

collato.com

Collato هو أداة بحث تستخدم الذكاء الاصطناعي لربط وتنظيم المعلومات لفِرق المنتجات من مصادر متعددة، مما يسهل العثور على البيانات ذات الصلة.

Instaclustr

Instaclustr

instaclustr.com

تطبيق Instaclustr يوفر خدمة مدارة بالكامل لـ OpenSearch، مما يسهل عمليات البحث وتحليل البيانات مع دعم الخبراء ومزايا الحلول مفتوحة المصدر.

Loop54

Loop54

loop54.com

تطبيق Loop54 يعزز تجربة التسوق عبر الإنترنت من خلال تحسين البحث واقتراح المنتجات باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يزيد من رضا العملاء ومعدل التحويل.

Clerk.io

Clerk.io

clerk.io

Clerk.io هي منصة تخصيص للتجارة الإلكترونية تقدم توصيات مخصصة وتحليلات سلوك المستخدم لتحسين تجربة التسوق وزيادة المبيعات.

Vectara

Vectara

vectara.com

Vectara هي منصة بحث تفاعلي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تتيح للشركات استخدام بياناتها الخاصة لتوفير محادثات ذكية وإجابات دقيقة.

Luigi's Box

Luigi's Box

luigisbox.com

يوفر تطبيق Luigi's Box أدوات بحث واكتشاف المنتجات للتجارة الإلكترونية مع تحليل بيانات الأداء لتحسين تجربة المستخدم وزيادة المبيعات.

Raptor Services

Raptor Services

auth.raptorsmartadvisor.com

تطبيق رابتور سيرفيس يوفر منصة لتخصيص البيانات، تساعد العلامات التجارية على فهم سلوك المستخدمين وتقديم توصيات شخصية عبر جميع القنوات.

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