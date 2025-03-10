برنامج البحث عن المؤسسات - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

Vectara

vectara.com

Vectara عبارة عن نظام أساسي للبحث عن المحادثة واكتشاف المعرفة مدعوم من LLM والذي يسمح للشركات بإجراء محادثات ذكية عبر بياناتها الخاصة (فكر في ChatGPT ولكن لبياناتك). المطور أولاً، توفر المنصة واجهة برمجة تطبيقات بسيطة وتمنح المطورين إمكانية الوصول إلى تقنية NLU المتطورة (فهم اللغة الطبيعية) ذات الصلة الرائدة في الصناعة. مع "الجيل المرتكز" من Vectara، يمكن للشركات دمج البحث الدلالي الأفضل في فئته والإجابة على الأسئلة بسرعة وأمان وبتكلفة معقولة في تطبيقاتها أو قاعدة معارفها أو موقعها أو برنامج الدردشة الآلي أو مكتب المساعدة الخاص بها. تضمن ميزات مثل "الفهرسة الفورية" و"إعادة الترتيب العصبي المتقاطع" و"التلخيص التجريدي" إمكانية الوصول دائمًا إلى أحدث المعلومات وتقديم الإجابات الأكثر صلة فقط للمستخدم. علاوة على ذلك، يتم تلخيص النتائج باللغة الطبيعية مع الاستشهادات المقدمة، مما يمكّن المستخدمين من فهم صحة الإجابات والثقة بها. نظرًا لأن Vectara تقوم فقط بفهرسة بيانات عملك الخاصة، فإن خطر الهلوسة يتم القضاء عليه تمامًا، أي أن الإجابات الناتجة ترتكز على الحقيقة الواقعية - بيانات العميل، التي يتم نقلها وتخزينها في شكل مشفر، لا تُستخدم أبدًا لتدريب نماذج Vectara. يمكن لمطوري الويب والتطبيقات التسجيل مجانًا، مع حدود كبيرة للبيانات، لإضافة إمكانات البحث الدلالي بسهولة إلى تطبيقاتهم. تتميز منصة Vectara القوية الشاملة بأنها ذاتية التحسين ويمكن استهلاكها بسهولة عبر واجهات برمجة التطبيقات البسيطة، مما يؤدي إلى تشغيل الأعمال في دقائق معدودة فقط ودون الحاجة إلى إضافة أي مهندسين متخصصين أو بنية تحتية. تعد فهرسة بياناتك أمرًا بسيطًا أيضًا، وذلك بفضل دعم جميع أنواع المستندات القياسية وتنسيقات البيانات الموجودة في المؤسسة. قم بزيارة Vectara.com لمزيد من المعلومات.