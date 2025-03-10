برنامج البحث عن المؤسسات - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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يعمل برنامج البحث المؤسسي على تبسيط عملية الاسترداد المنهجي للبيانات المخزنة، سواء كانت بيانات داخلية داخل المؤسسة أو مصادر خارجية مثل التطبيقات ومواقع الويب. تقوم هذه الحلول بتنظيم البيانات وتحسينها، وتمكين المستخدمين من الوصول إلى المعلومات وتحديد موقعها بشكل آمن عبر مصادر متنوعة مثل قواعد البيانات والمستندات والتطبيقات ومواقع الويب والشبكات الداخلية. إنه يفيد المستخدمين عبر مختلف الأدوار والفرق داخل المؤسسة، حيث أن الوصول إلى البيانات من قواعد بيانات متعددة ومصادر مشتركة يعد جزءًا لا يتجزأ من تحقيق العديد من المهام في بيئة الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبرنامج البحث الخاص بالمؤسسات أن يقدم البحث كوظائف خدمة، مما يمكّن الشركات من كشف مصادر البيانات والمعلومات المحددة بشكل آمن، مثل كتالوجات المنتجات ومقاطع الفيديو والمحتوى التسويقي، إلى منصات خارجية مثل تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب.
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Outmind
outmind.ai
يمنحك Outmind إمكانية الوصول الفوري إلى مستنداتك ورسائل البريد الإلكتروني والمحادثات الخاصة بك... لتمنحك الوقت والجودة والكفاءة. باستخدام Outmind، لا يمكنك إعادة إنشاء المستندات الموجودة: يمكنك البدء من العناصر المرجعية الداخلية. تعرض خوارزميات التعلم الآلي لدينا تلقائيًا أفضل النتائج لكل استعلام. عندما تحتاج إلى معلومات أكثر من تلك التي تم مشاركتها، يحدد Outmind أيضًا جهات الاتصال الداخلية الأكثر صلة وفقًا لمساهماتهم. سيسمح لك هذا بتجنب التماس الأشخاص الخطأ دون داع.
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
تعتبر شركة Raptor Services إحدى الشركات الرائدة في السوق في مجال توفير منصة التخصيص وبيانات العملاء. تتيح حلولنا للعلامات التجارية التعرف على سلوك المستخدمين عبر القنوات، وتقديم توصيات مخصصة، وتنشيط البيانات في جميع القنوات من منصة بيانات العملاء الخاصة بنا. تستخدم المئات من العلامات التجارية الطموحة Raptor بالفعل لتحقيق معدلات تحويل أعلى، وسير عمل أكثر كفاءة، وتجارب أفضل للمستخدم. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة https://www.raptorservices.com/
Raffle
raffle.ai
أصبح البحث إنسانيًا وسهل الاستخدام تستخدم الشركات المبتكرة برنامج Raffle وواجهة برمجة التطبيقات (API) لتعزيز قدرات البحث الخاصة بها، وتسهيل مشاركة المعرفة، واكتساب رؤى عميقة حول سلوك واحتياجات العملاء والموظفين. حلول البحث لدينا - بما في ذلك البحث في مواقع الويب، والبحث في أماكن العمل، والبحث داخل التطبيقات - تجعل من السهل على الشركات تنظيم المحتوى الحالي وتحسينه. باستخدام Raffle Search، يمكنك تبسيط عملية البحث وتحقيق أقصى استفادة من بياناتك. نحن نستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين فهم العملاء والموظفين في الشركات من خلال تتبع التفاعلات واستخدام تحليلات السلوك للحصول على رؤى البيانات مثل الأسئلة الشائعة والفجوات المعرفية ومعدلات الحل، وبالتالي تعزيز التواصل والدعم.
QBox
qbox.ai
QBox هي أداة ممتازة توفر تطبيقًا شاملاً وقابلاً للتخصيص لاختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمحادثة. فهو يعمل على تبسيط عملية الاختبار وتسريعها، وتحسين الدقة، ومساعدة المستخدمين على تقديم مساعدين رقميين عالي الجودة. يقوم QBox بتحليل وقياس بيانات تدريب chatbot الخاصة بك من خلال تصور وفهم أين يعمل وأين لا يعمل، ولماذا (لمزود البرمجة اللغوية العصبية الذي اخترته). سيتم اختبار نموذج برنامج الدردشة الآلي الخاص بك وفهمه وإصلاحه - كل ذلك في غضون دقائق. يساعد QBox على تحسين دقة برنامج الدردشة الآلي الخاص بك، مما يمنحك الثقة بنسبة 100% للنشر.
Akooda
akooda.co
Akooda هو منصة ذكاء عمليات تساعد الشركات على فهم بياناتها الرقمية وتحليل عملياتها لتسهيل اتخاذ القرارات وتحسين الكفاءة.
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box هو حل للبحث عن المنتجات واكتشافها مناسب لأي منصة للتجارة الإلكترونية. يبدأ سحر Luigi's Box بلوحات معلومات تحليلية تفصيلية توفر لك جميع المعلومات ذات الصلة حول أداء عناصر البحث والتنقل على موقعك. تعرف على المزيد حول أداء النظام الأساسي الخاص بك وتأكد من الحصول على أفضل النتائج بفضل البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتوصية وقائمة المنتجات. امنح زوار موقعك الأدوات المثالية لاكتشاف منتجاتك بأكبر قدر ممكن من الكفاءة. Luigi's Box هو برنامج ستستمتع أنت وعملاؤك باستخدامه.
SearchStax
searchstax.com
بحث قوي أصبح سهلاً SearchStax هو الطريقة الأسهل والأسرع للمسوقين والمطورين لتقديم تجارب البحث الأقوى والأكثر صلة وقوة. نحن نقدم حلول برمجية شاملة تتراوح من البنية التحتية المدارة Solr المستضافة على الواجهة الخلفية إلى البحث المتقدم والشخصي في الموقع على الواجهة الأمامية. SearchStax Managed Search - خدمة Solr المُدارة بالكامل في أي سحابة. SearchStax Managed Search هو حل SaaS مُدار بالكامل يعمل على أتمتة البنية التحتية Solr وإدارتها وتوسيع نطاقها في السحابات العامة أو الخاصة: • التنفيذ بشكل أسرع مع مخاطر أقل • تركيز الموارد على بناء بحث أفضل • قضاء وقت أقل في إدارة ودعم Solr SearchStax Site Search - اجعل البحث في موقع الويب سهلاً. يوفر SearchStax Site Search بحثًا متقدمًا وحديثًا وشخصيًا لموقع الويب الخاص بك أو التطبيق المخصص. تحسين تجربة البحث، وزيادة رضا العملاء والتحويلات، وتقليل عمليات البحث التي لا تؤدي إلى نتائج. تقديم تجارب بحث استثنائية في الموقع: • أفضل تجربة بحث في فئتها لموقع الويب الخاص بك • رؤى بحث قابلة للتنفيذ للمديرين والمديرين التنفيذيين • أدوات الخدمة الذاتية لفريق التسويق • التنفيذ السريع للمطورين يقع مقرنا الرئيسي في لوس أنجلوس، كاليفورنيا مع موزعين فريق يقع في جميع أنحاء العالم.
Site Search 360
sitesearch360.com
يقدم تطبيق Site Search 360 بحثًا ذكيًا وسريعًا ومخصصًا لمواقع الويب، يمكّن المستخدمين من العثور على المحتوى بسهولة عبر صفحات ومصادر مختلفة.
Cludo
cludo.com
Cludo هو تطبيق لتحسين البحث على الويب، يوفر أدوات تحليل وتجربة بحث قابلة للتخصيص لتحسين الوصول إلى المعلومات.
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch عبارة عن منصة بحث وتوصيات مخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تدعم النجاح لأي شركة بحجمها في جميع الصناعات. هدفنا هو التأكد من أن العلامات التجارية لديها أدوات مبتكرة لتقديم تجارب بحث دقيقة وذات صلة لتمكين المستخدمين من العثور على النتائج ذات الصلة لاحتياجاتهم في السياق، بغض النظر عن الجهاز أو النظام الأساسي أو اللغة. بعد إكمال أكثر من 800 عملية تنفيذ، يتم استخدام Hawksearch لتقديم تجارب بحث جذابة وشخصية من خلال ميزاتنا المبتكرة، والتي تمكن المسوقين والتجار والمطورين من تحقيق أهدافهم. يتعامل التعلم الآلي والأتمتة المتقدم في Hawksearch مع جميع عمليات المراقبة التفاعلية واليومية مما يسمح لفريقك بالتركيز على حل الصورة الكبيرة. تم تصميم محلل التحويل الخاص بنا لفهم الكلمات الرئيسية لعميلك وتحويلها إلى عبارات موجودة في بياناتك. مع عائلات المقاييس والمكتبات المضمنة، لم تعد بحاجة إلى مئات المرادفات للتعامل مع وحدة القياس والمقاييس الأخرى.
ExpertRec
expertrec.com
يتيح لك محرك البحث المخصص الخاص بـ Expertrec إضافة نتائج بحث فائقة السرعة إلى موقع الويب الخاص بك بسرعة. كما يوفر خيارات تخصيص قوية بنقرة زر واحدة. وهو أيضًا بديل رائع للبحث في مواقع Google - 1. الإكمال التلقائي فائق السرعة. 2. يتيح لك محرك البحث المخصص ذو الأسعار المعقولة الخاص بـ Spell CorrectExpertrec إمكانية إضافة نتائج بحث فائقة السرعة إلى موقع الويب الخاص بك بسرعة. كما يوفر خيارات تخصيص قوية بنقرة زر واحدة. الميزات- 1. الإكمال التلقائي فائق السرعة. 2. الإملاء الصحيح 3. الزاحف المخصص. 4. فهرس خلف صفحات تسجيل الدخول. 5. البحث الصوتي. 6. ابحث في محرر واجهة المستخدم. 3. الزاحف المخصص. 4. فهرس خلف صفحات تسجيل الدخول. 5. البحث الصوتي. 6. ابحث في محرر واجهة المستخدم.
Constructor
constructor.io
منصة اكتشاف المنتج التي تقود لحظات اكتشاف المنتج الجذابة في كل قناة عبر رحلة المتسوق بأكملها - بدءًا من البحث والتصفح وحتى التوصيات والبيع الموجه. بناءً على أحدث تقنيات بحث الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة، يتعلم Native Commerce Core من Constructor من كل تفاعل مع العملاء، ويحسن الأداء وفقًا لمقاييس التجارة الإلكترونية ذات الأولوية لديك، ويمكّن فرق التجارة من خلال عناصر التحكم والرؤى لتحقيق نتائج أعمال لا مثيل لها. الصلصة السرية؟ بينما تبدأ الحلول الأخرى بمحركات مطابقة الكلمات الرئيسية مفتوحة المصدر والذكاء الاصطناعي في الأعلى، فإننا الحل الوحيد لاكتشاف المنتج الذي يتمتع بنواة أصلية خاصة تم تصميمها خصيصًا للتجارة الإلكترونية. تعمل كل من خوارزميات Constructor المتقدمة والمحولات ونماذج اللغة الكبيرة معًا لتقديم تجارب مخصصة في الوقت الفعلي تعمل على فك تشفير الأنماط المعقدة وفهم نية المستخدم. ولهذا السبب لم نخسر أبدًا اختبار A/B عندما يتعلق الأمر بقيادة مقاييس الأعمال المهمة، مثل الإيرادات ومعدل التحويل وهامش الربح. تتحدث نجاحات عملائنا عن نفسها: حققت Grove Collaborative عائد استثمار قدره 20.07 ضعفًا، وشهدت Bonobos زيادة بنسبة 9% في إيرادات البحث مقارنةً بالأدوات القديمة. ولكن لا تأخذ كلمتنا لذلك. اجعلنا نثبت نجاحك حتى قبل توقيع العقد. اختبار المُنشئ على مواقعك أو تطبيقاتك من خلال جدول الإثبات الخاص بنا، وهو تقييم لفرص الإيرادات لمدة 4 أسابيع باستخدام الكتالوج الحقيقي الخاص بك وحركة المرور الحقيقية الخاصة بك. مجانا.
Hebbia
hebbia.ai
Hebbia هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين في العثور على إجابات دقيقة بسرعة من خلال تحليل المستندات واستخراج المعلومات.
Keyspider
keyspider.io
يوفر Keyspider نتائج بحث دقيقة باستخدام محرك بحث مؤسسي قائم على السحابة. باستخدام Keyspider، يمكنك إنشاء بحث مخصص لموقع الويب الخاص بك دون أي وقت أو تكلفة إضافية. يتفهم Keyspider متطلبات العميل ويقدم النتائج الصحيحة لاستعلامات البحث الخاصة به. الحل لمواقع الويب لتمهيد الطريق لتجارب بحث أفضل وتحسين التحويلات. إنها تعتزم إعادة تعريف كيفية تنقل العملاء عبر مواقع الويب الخاصة بهم من خلال خدمة البحث كخدمة التي لا تترك أي جهد دون أن تقلبه. زيادة الملاءمة عبر الوسائط من خلال البحث المخصص.
ReactiveSearch
reactivesearch.io
يمكّن ReactiveSearch.io الشركات من بناء أفضل تجربة بحث في التطبيقات باستخدام مكونات واجهة المستخدم الرائدة في الصناعة، ومستوى التحكم لنشر التغييرات في الوقت الفعلي وتوفير تحليلات قابلة للتنفيذ للبحث. إنه يعمل خارج الصندوق مع Elasticsearch وOpenSearch.
Findr
usefindr.com
بحث عالمي لجميع تطبيقاتك. Findr هو مساعد بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعدك في البحث عبر جميع تطبيقاتك في وقت واحد. باستخدام Findr، يمكنك: 1. تقليل الوقت الذي تقضيه في البحث عن المعلومات. 2. توقف عن طلب الروابط والمستندات - قم بتحسين تعاون الفريق وإنتاجيته. 3. جمع المراجع حول موضوع ما من عرض واحد باستخدام البحث المركزي عن البيانات
TeamSlide
teamsli.de
TeamSlide هو تطبيق لإدارة ومشاركة شرائح PowerPoint، يتيح الوصول إلى المحتوى وتحديثه بسهولة، مما يسهم في الحفاظ على اتساق العروض التقديمية.
Loop54
loop54.com
يتم تشغيل البحث والتخصيص في موقع التجارة الإلكترونية Loop54s بواسطة الذكاء الاصطناعي الخاص. يقوم Loop54 AI بتخصيص البحث في موقعك والتنقل بين الفئات، بحيث يختبر كل زائر النتائج ذات الصلة. في حين أن معظم أدوات التخصيص تتطلب أشهرًا من جمع البيانات، فإن Loop54 يستخدم مجموعات صغيرة من البيانات للقيام بعمل آلاف القواعد. يتيح لك تخصيص تجربة المستخدم تلقائيًا وبسرعة. البحث في الموقع حوّل مربع البحث الخاص بك إلى مساعد مبيعات مفيد - دون الحاجة إلى تحريك الماوس فوقه. - التخصيص التنبؤي - الإكمال التلقائي - تعلم كلمات جديدة - التدقيق الإملائي - الترتيب والفرز الآلي - البحث في المحتوى - الجوانب الديناميكية - النتائج ذات الصلة يزيد بحثنا من معدل AOV ومعدل التحويل بنسبة 30٪ في المتوسط. بعض العملاء الذين نعمل معهم هم Not On The High Street وWebhallen وOffice Depot وغيرهم.
Miso.ai
miso.ai
تعمل Miso على إضفاء طابع ديمقراطي على القوى العظمى للتعلم الآلي لمنصات مثل Google وAmazon حتى يتمكن أي فريق من بناء بحث واكتشاف ومشاركة قابلة للتطوير وموحدة بسرعة لرحلة المستخدم بأكملها. وعلى عكس الحلول التقليدية، يستطيع Miso تخصيص 100% بشكل مجهول - دون تتبع المستخدمين أو استخراج البيانات.
GoSearch
gosearch.ai
GoSearch عبارة عن منصة بحث مؤسسية تعمل بالذكاء الاصطناعي من صانعي GoLinks. يربط GoSearch ما يزيد عن 100 تطبيق شخصي وتطبيق خاص بالشركة لتوفير واجهة واحدة موحدة للبحث - مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي للحصول على رؤى ملخصة من مصادر متعددة. سواء كان الاستعلام هو "كيفية إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بي" أو "خريطة طريق Q4"، فإن GoSearch يعمل مثل Google لعرض الموارد بناءً على الصلة: المستندات الداخلية، والأشخاص، والمهام، ومحادثات الدردشة، والمزيد. يلخص الذكاء الاصطناعي التوليدي السياق والمعلومات ذات الصلة الواردة في الموارد الشخصية وموارد الشركة لتقديم إجابة شاملة - بما في ذلك الأشخاص والأماكن المناسبة في مؤسستك حيث يمكنك اكتشاف معرفة إضافية. يقوم مساعد المحادثة المدمج في GoSearch، GoAI، بتحويل بحثك إلى دردشة تفاعلية تدعم المتابعة وإرجاع المخرجات من كل من التطبيقات المتصلة بمؤسستك والمعرفة الخارجية من ChatGPT. قم بتبسيط التواصل والارتقاء بإدارة المعرفة إلى مستوى جديد من الكفاءة باستخدام GoSearch. تعرف على المزيد على www.gosearch.ai واحصل على العرض التوضيحي المخصص لك على www.gosearch.ai/sales.
Meilisearch
meilisearch.com
Meilisearch هو محرك بحث مفتوح المصدر يتيح التكامل السهل مع التطبيقات ويقدم نتائج دقيقة وفعالة من حيث الأداء للمستخدمين.
Vectara
vectara.com
Vectara عبارة عن نظام أساسي للبحث عن المحادثة واكتشاف المعرفة مدعوم من LLM والذي يسمح للشركات بإجراء محادثات ذكية عبر بياناتها الخاصة (فكر في ChatGPT ولكن لبياناتك). المطور أولاً، توفر المنصة واجهة برمجة تطبيقات بسيطة وتمنح المطورين إمكانية الوصول إلى تقنية NLU المتطورة (فهم اللغة الطبيعية) ذات الصلة الرائدة في الصناعة. مع "الجيل المرتكز" من Vectara، يمكن للشركات دمج البحث الدلالي الأفضل في فئته والإجابة على الأسئلة بسرعة وأمان وبتكلفة معقولة في تطبيقاتها أو قاعدة معارفها أو موقعها أو برنامج الدردشة الآلي أو مكتب المساعدة الخاص بها. تضمن ميزات مثل "الفهرسة الفورية" و"إعادة الترتيب العصبي المتقاطع" و"التلخيص التجريدي" إمكانية الوصول دائمًا إلى أحدث المعلومات وتقديم الإجابات الأكثر صلة فقط للمستخدم. علاوة على ذلك، يتم تلخيص النتائج باللغة الطبيعية مع الاستشهادات المقدمة، مما يمكّن المستخدمين من فهم صحة الإجابات والثقة بها. نظرًا لأن Vectara تقوم فقط بفهرسة بيانات عملك الخاصة، فإن خطر الهلوسة يتم القضاء عليه تمامًا، أي أن الإجابات الناتجة ترتكز على الحقيقة الواقعية - بيانات العميل، التي يتم نقلها وتخزينها في شكل مشفر، لا تُستخدم أبدًا لتدريب نماذج Vectara. يمكن لمطوري الويب والتطبيقات التسجيل مجانًا، مع حدود كبيرة للبيانات، لإضافة إمكانات البحث الدلالي بسهولة إلى تطبيقاتهم. تتميز منصة Vectara القوية الشاملة بأنها ذاتية التحسين ويمكن استهلاكها بسهولة عبر واجهات برمجة التطبيقات البسيطة، مما يؤدي إلى تشغيل الأعمال في دقائق معدودة فقط ودون الحاجة إلى إضافة أي مهندسين متخصصين أو بنية تحتية. تعد فهرسة بياناتك أمرًا بسيطًا أيضًا، وذلك بفضل دعم جميع أنواع المستندات القياسية وتنسيقات البيانات الموجودة في المؤسسة. قم بزيارة Vectara.com لمزيد من المعلومات.
Bonsai
bonsai.io
تحافظ Bonsai على بحثك دائمًا من خلال نشر الخبراء والصيانة المستمرة والحد الأقصى من أمان البيانات لـ Elasticsearch أو OpenSearch.
Instaclustr
instaclustr.com
خدمة مستضافة ومدارة بالكامل لـ OpenSearch OpenSearch عبارة عن مجموعة بحث وتحليلات قوية تسمح باستيعاب البيانات وتسجيلها والبحث فيها وتجميعها وعرضها وتحليلها. تتيح هذه الإمكانات نطاقًا واسعًا من حالات الاستخدام القيمة مثل التسجيل والبحث في التطبيقات. يعد Instaclustr Managed OpenSearch حلاً مفتوح المصدر بنسبة 100%، مما يعني أنك ستحصل على فوائد الابتكار المجتمعي واختيار البائعين، بينما تستفيد أيضًا من منصتنا الآلية سهلة الاستخدام ودعم الخبراء. قم بدمج حل Managed OpenSearch الخاص بنا في سير العمل الحالي لديك في دقائق معدودة وقم بتحرير مواردك القيمة للتركيز على بقية مجموعة تطبيقاتك.
SeekStorm
seekstorm.com
SeekStorm هو بحث كخدمة. توفر واجهة برمجة تطبيقات البحث الخاصة بنا بحثًا فوريًا على نطاق الويب وفي الوقت الفعلي والنص الكامل والبحث الفوري عن بياناتك ومستنداتك. SeekStorm هو الزاحف كخدمة. يعمل الزاحف المركّز عالي الأداء على تحويل أي موقع ويب إلى مستندات JSON مع بيانات منظمة بسرعة 20x وحمولة 200x مقارنةً بـ Lucene، 30x استعلامات ومستندات أكثر لكل دولار يتم إنفاقه مقارنة ببرامج SaaS الأخرى
Search.io
search.io
تطبيق Search.io يضيف ميزات البحث المدعومة بالتعلم الآلي لمواقع الويب والمتاجر الإلكترونية والتطبيقات، مع تجربة مجانية لمدة 14 يومًا.
Algolia
algolia.com
Algolia هي منصة بحث تعتمد على الذكاء الاصطناعي توفر أدوات قوية لتحسين تجربة البحث واكتشاف المحتوى عبر الإنترنت والتطبيقات.
Bloomreach
bloomreach.com
بلومريتش هي منصة لتجربة التجارة الإلكترونية تحسن من رحلات العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوفر إدارة محتوى مرنة وأدوات أتمتة التسويق.
Command E
getcommande.com
تطبيق Command E يوفر وسيلة سريعة للوصول إلى جميع الملفات والمعلومات على الكمبيوتر والسحابة بطريقة فعالة.
Coveo
coveo.com
Coveo هو تطبيق يوفر منصة سحابية لتعزيز التجارب الرقمية من خلال البحث الذكي وتحليل البيانات، مع ميزات تخصيص المحتوى وتحسين تجربة المستخدم.
Glean
glean.com
تطبيق Glean يمكن الموظفين من العثور على المعلومات التي يحتاجونها بسرعة، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي للبحث في محتوى الشركة.
Google Cloud Search
cloudsearch.google.com
تطبيق Google Cloud Search هو مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين في العثور على معلومات ذات صلة عبر تطبيقات Google المختلفة مثل جيميل ودوكس.
Guru
getguru.com
Guru هو تطبيق لإدارة المعرفة يساعد الفرق على مشاركة المعلومات والوصول إليها بسهولة عبر أدواتهم الحالية.
Happeo
happeo.com
Happeo هو إنترانت حديث يساعد الفرق على إدارة المعرفة والاتصالات الداخلية في مكان واحد، مع ميزات مثل بناء الصفحات والتكامل مع أدوات الشركة.
Onna
onna.com
تعمل Onna على تمكين المؤسسات من اكتساب قيمة تجارية بسرعة من بياناتها غير المنظمة. توفر منصة إدارة البيانات الخاصة بـ Onna سير عمل مركزيًا يمتد عبر تطبيقات مكان العمل اليوم مثل Slack وGoogle Workspace وMicrosoft 365 والمزيد، مما ينتج مجموعة موحدة من البيانات القابلة للتنفيذ. من خلال ربط مصادر البيانات المختلفة وتوحيدها، تعمل الفرق القانونية وفرق تكنولوجيا المعلومات على تحسين حالات الاستخدام الرئيسية مثل الاكتشاف الإلكتروني والتحقيقات الداخلية وإدارة المعلومات. من خلال فرقها المنتشرة في أمريكا الشمالية وأوروبا، تدعم Onna بعض الشركات الرائدة في العالم، بما في ذلك Dropbox وElectronic Arts وLyft وCarvana وNewsCorp.
OpenText
opentext.com
تطبيق OpenText يدير المحتوى والبيانات غير المهيكلة للشركات الكبيرة والوكالات الحكومية، مع التركيز على متطلبات إدارة المعلومات.
Qatalog
qatalog.com
يعمل تطبيق Qatalog على تنظيم العمل من خلال ربط الأدوات الحديثة مثل ويكي وإدارة المشاريع والدردشة، مما يسهل التعاون بين الفرق.
Aiven
aiven.io
Aiven هو تطبيق سحابي لإدارة قواعد البيانات، يوفر خدمات متعددة مثل PostgreSQL وMySQL وKafka مع أدوات بيانية لتسهيل تحليل البيانات.
Tidio
tidio.com
Tidio هي منصة خدمات العملاء تشمل الدردشة الحية وchatbots، تساعد الشركات على تحسين الدعم وزيادة المبيعات عبر الإنترنت.
Yext
yext.com
Yext هو منصة لإدارة الوجود الرقمي تساعد الشركات في التحكم في معلوماتها ومراجعاتها عبر الإنترنت، وتعزيز تواصلها مع العملاء.
Collato
collato.com
Collato هي أداة محرك بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لربط وتنظيم المعلومات المتفرقة من مصادر مختلفة تستخدمها فرق المنتج. مع Collato، يمكن للمستخدمين العثور على إجابات لأسئلتهم المتعلقة بالمنتج دون أي جهد وفي الوقت الفعلي. توفر الأداة خريطة مرئية حيث يمكن للمستخدمين توصيل أدواتهم مثل Confluence أو Jira أو Figma أو Google Drive للتخلص من صوامع المعلومات والعثور على كل شيء في مكان واحد. تتيح الخوارزمية الذكية لـ Collato إمكانية البحث عن الروابط والملفات والتصميمات الخاصة بالسياق من خلال إدخال بحث بسيط عن الأسئلة. بدلاً من تصفح المستندات التي لا نهاية لها، تقوم الأداة بإنشاء ملخصات فورية صغيرة الحجم ويتم إنشاؤها تلقائيًا للمعلومات ذات الصلة من مصادر مختلفة يمكن للمستخدمين تصفحها بكفاءة. تم تصميم Collato بعملية إعداد وتوسيع نطاق سلسة. يمكن للمستخدمين ربط مستند فردي أو أداة بأكملها ودعوة أعضاء الفريق للانضمام من خلال رابط بسيط. تقدم Collato أيضًا منصة آمنة لتخزين البيانات على خوادم بيانات معتمدة مستضافة في ألمانيا ومتوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات. الأداة مجانية الاستخدام، وتوفر لأصحاب المصلحة إمكانية الوصول إلى المحتوى المرئي والمصمم خصيصًا لمشاريعهم.
Clerk.io
clerk.io
Clerk.io عبارة عن منصة شاملة لتخصيص التجارة الإلكترونية تعمل على تحسين أداء وربحية متجر الويب الخاص بك مع توفير الوقت ودفع نمو عملك. من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي الرائد في الصناعة لتعزيز الملاءمة الفائقة طوال رحلة العميل الخاصة بك، نقوم بأتمتة معدلات التحويل الأعلى وأحجام السلة وقيم الطلبات. في Clerk، نحن ملتزمون بتزويد عملائنا بجميع الأدوات التي يحتاجونها لتحقيق أقصى استفادة من منصة تخصيص التجارة الإلكترونية الخاصة بنا. نحن نساعد عملائنا على زيادة مبيعاتهم من خلال توصيات المنتجات الديناميكية، ورسائل البريد الإلكتروني المخصصة، والبحث الفعال في الموقع، وتقسيم الجمهور: كل ذلك من خلال حلنا الخالي من ملفات تعريف الارتباط. نحن هنا لتمكين عملائنا في جميع أنحاء العالم من تقديم تجارب تسوق مخصصة لمستخدميهم. تتوفر العديد من التفاصيل حول بضائعنا وخدماتنا على موقعنا الإلكتروني، بما في ذلك التحديثات المنتظمة للمنتج. نحن ندرك مدى أهمية إطلاعك على أحدث التغييرات والميزات في المنتج حتى تتمكن دائمًا من البقاء على اطلاع دائم. لفهم الحلول المتاحة بشكل أفضل وكيف يمكن أن تفيد مؤسستك، نقدم أيضًا أمثلة للمستخدمين لمختلف المنتجات. تُظهر دراسات الحالة الخاصة بنا كيف قامت الشركات الأخرى بزيادة مبيعاتها باستخدام تقنية Clerk المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى مواردنا، نقدم مساعدة مخصصة عبر موقعنا الإلكتروني، مما يتيح لك الوصول السريع إلى مجموعتنا من خبراء التكنولوجيا المحترفين. يلتزم فريقنا بتقديم أفضل النصائح والمساعدة الممكنة حتى تتمكن من تحقيق أقصى استفادة من منصتنا. نحن واثقون من أن حلول التخصيص المبنية على الذكاء الاصطناعي لدينا قد تساعدك في تحقيق أهدافك المهنية، لذا دعنا نساعدك على تنمية أعمالك والوصول إلى أهداف عملك.
nuclia
nuclia.com
تطبيق نوكليا يسهل تنظيم واسترجاع المعلومات باستخدام البحث المتقدم، مما يساعد المستخدمين على الوصول السريع إلى البيانات وإدارتها.
Unleash
getunleash.io
العنان هو تطبيق لإدارة أعلام الميزات يساعد الفرق في توسيع الميزات الجديدة بأمان وسهولة، مع دعم استراتيجيات مثل الاختبار A/B.
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense هو تطبيق يوفر معلومات سوقية موثوقة لتحسين اتخاذ القرارات التجارية عبر تحليل البيانات من مصادر متعددة.
Conversica
conversica.com
تعمل شركة Conversica على بناء أكبر قوة عاملة معززة في العالم باستخدام الذكاء الاصطناعي للمحادثة. نحن نجعل كل اتصال شخصيًا. Conversica هي المزود الرائد للذكاء الاصطناعي للمحادثة الذي يساعد الشركات على جذب الإيرادات واكتسابها وتنميتها عبر دورة حياة العميل. ينخرط مساعدو الذكاء الاصطناعي متعدد القنوات لدينا في حوار ثنائي الاتجاه شبيه بالإنسان في الوقت الفعلي أو في وقت المشترين لتعزيز الإنتاجية وزيادة الأداء وزيادة فرص الإيرادات في النهاية. من خلال أفضل الممارسات المضمنة التي تم اختبارها على مدار عقد من الخبرة ومليار تفاعل، يساعد مساعدو Conversica AI فرق التسويق والمبيعات ونجاح العملاء على العمل بشكل أكثر ذكاءً لتلبية توقعات العملاء. قم بتمكين فرق الإيرادات لديك من خلال الذكاء الاصطناعي الحقيقي والمتطور المدعوم بمعالجة اللغات الطبيعية (NLP)، وإمكانيات التعلم العميق، وأتمتة العمليات التجارية. مع دقة تصل إلى 98%، فإن مساعدي الذكاء الاصطناعي لدينا أكثر دقة من الإنسان. لا يستطيع قادة الإيرادات أن يكونوا راضين عن الوضع الراهن. يجعل مساعدو الذكاء الاصطناعي المستحيل ممكنًا من خلال لمس كل عميل محتمل على نطاق واسع، وتسريع الفرص، وزيادة أداء الفريق دون زيادة عدد الموظفين. يمكنك الوصول إلى المستوى التالي من النمو من خلال تلبية توقعات العملاء من خلال اتصالات سريعة ومستمرة وشخصية على نطاق واسع.
Doofinder
doofinder.com
Doofinder هو محرك بحث ذكي لمواقع التجارة الإلكترونية، يعزز تجربة البحث ويساعد العملاء في العثور على المنتجات بكفاءة.
AddSearch
addsearch.com
AddSearch يوفر بحثاً سريعاً وسهل التخصيص لمواقع الويب، مع ميزات مثل التصفية والتحليل لتحسين تجربة المستخدم.
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks عبارة عن منصة إنتاجية تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على جعل معلوماتها متاحة وقابلة للتنفيذ لكل موظف. يجيب مساعد المعرفة Dash AI على الفور على الأسئلة المتعلقة بالعمل، وينشئ المحتوى ذي الصلة، ويبحث عن المستندات والرسائل والمهام والمزيد. بالإضافة إلى واجهة الويب الخاصة بها، تتمتع Dash AI أيضًا بتكامل قوي مع Slack. يمكن إضافته إلى قنوات Slack الخاصة بالشركة حيث يمكنه الرد تلقائيًا على الأسئلة المتداولة. تتكامل Dashworks حاليًا مع أكثر من 20 تطبيقًا عبر مجموعة التكنولوجيا الخاصة بالشركة.
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