برنامج البحث عن المؤسسات - التطبيقات الأكثر شعبية - ساو تومي وبرينسيبي

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حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يعمل برنامج البحث المؤسسي على تبسيط عملية الاسترداد المنهجي للبيانات المخزنة، سواء كانت بيانات داخلية داخل المؤسسة أو مصادر خارجية مثل التطبيقات ومواقع الويب. تقوم هذه الحلول بتنظيم البيانات وتحسينها، وتمكين المستخدمين من الوصول إلى المعلومات وتحديد موقعها بشكل آمن عبر مصادر متنوعة مثل قواعد البيانات والمستندات والتطبيقات ومواقع الويب والشبكات الداخلية. إنه يفيد المستخدمين عبر مختلف الأدوار والفرق داخل المؤسسة، حيث أن الوصول إلى البيانات من قواعد بيانات متعددة ومصادر مشتركة يعد جزءًا لا يتجزأ من تحقيق العديد من المهام في بيئة الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبرنامج البحث الخاص بالمؤسسات أن يقدم البحث كوظائف خدمة، مما يمكّن الشركات من كشف مصادر البيانات والمعلومات المحددة بشكل آمن، مثل كتالوجات المنتجات ومقاطع الفيديو والمحتوى التسويقي، إلى منصات خارجية مثل تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب.
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Outmind
outmind.ai
يمنحك Outmind إمكانية الوصول الفوري إلى مستنداتك ورسائل البريد الإلكتروني والمحادثات الخاصة بك... لتمنحك الوقت والجودة والكفاءة. باستخدام Outmind، لا يمكنك إعادة إنشاء المستندات الموجودة: يمكنك البدء من العناصر المرجعية الداخلية. تعرض خوارزميات التعلم الآلي لدينا تلقائيًا أفضل النتائج لكل استعلام. عندما تحتاج إلى معلومات أكثر من تلك التي تم مشاركتها، يحدد Outmind أيضًا جهات الاتصال الداخلية الأكثر صلة وفقًا لمساهماتهم. سيسمح لك هذا بتجنب التماس الأشخاص الخطأ دون داع.
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
تعتبر شركة Raptor Services إحدى الشركات الرائدة في السوق في مجال توفير منصة التخصيص وبيانات العملاء. تتيح حلولنا للعلامات التجارية التعرف على سلوك المستخدمين عبر القنوات، وتقديم توصيات مخصصة، وتنشيط البيانات في جميع القنوات من منصة بيانات العملاء الخاصة بنا. تستخدم المئات من العلامات التجارية الطموحة Raptor بالفعل لتحقيق معدلات تحويل أعلى، وسير عمل أكثر كفاءة، وتجارب أفضل للمستخدم. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة https://www.raptorservices.com/
Raffle
raffle.ai
أصبح البحث إنسانيًا وسهل الاستخدام تستخدم الشركات المبتكرة برنامج Raffle وواجهة برمجة التطبيقات (API) لتعزيز قدرات البحث الخاصة بها، وتسهيل مشاركة المعرفة، واكتساب رؤى عميقة حول سلوك واحتياجات العملاء والموظفين. حلول البحث لدينا - بما في ذلك البحث في مواقع الويب، والبحث في أماكن العمل، والبحث داخل التطبيقات - تجعل من السهل على الشركات تنظيم المحتوى الحالي وتحسينه. باستخدام Raffle Search، يمكنك تبسيط عملية البحث وتحقيق أقصى استفادة من بياناتك. نحن نستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين فهم العملاء والموظفين في الشركات من خلال تتبع التفاعلات واستخدام تحليلات السلوك للحصول على رؤى البيانات مثل الأسئلة الشائعة والفجوات المعرفية ومعدلات الحل، وبالتالي تعزيز التواصل والدعم.
QBox
qbox.ai
QBox هي أداة ممتازة توفر تطبيقًا شاملاً وقابلاً للتخصيص لاختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمحادثة. فهو يعمل على تبسيط عملية الاختبار وتسريعها، وتحسين الدقة، ومساعدة المستخدمين على تقديم مساعدين رقميين عالي الجودة. يقوم QBox بتحليل وقياس بيانات تدريب chatbot الخاصة بك من خلال تصور وفهم أين يعمل وأين لا يعمل، ولماذا (لمزود البرمجة اللغوية العصبية الذي اخترته). سيتم اختبار نموذج برنامج الدردشة الآلي الخاص بك وفهمه وإصلاحه - كل ذلك في غضون دقائق. يساعد QBox على تحسين دقة برنامج الدردشة الآلي الخاص بك، مما يمنحك الثقة بنسبة 100% للنشر.
Akooda
akooda.co
Akouda هي منصة ذكاء العمليات الرائدة التي توفر للشركات فهمًا شاملاً لبصمتها الرقمية الداخلية. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، يقوم محرك Akouda بتحليل عناصر العمل الأساسية بما في ذلك العمليات والأشخاص والعملاء والموارد لتقديم رؤى تجيب على أسئلة العمل المهمة. تسمح هذه المنصة للفرق بالاتصال والتعاون بسلاسة، وتبسيط العمليات وتمكين اتخاذ القرار بشكل أسرع. ويتكامل Akooda مع أدوات SaaS الحالية، مما يلغي الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا ويضمن أن جميع وحدات الأعمال والتخصصات يمكنها التواصل بشكل فعال. تعطي المنصة الأولوية للأمن والخصوصية، وتوفر الأدوات الأساسية لتعزيز الإنتاجية مع الحفاظ على حماية البيانات. مع أكودا، يمكن للمستخدمين الوصول بسرعة إلى المعلومات عبر البصمة الرقمية لشركتهم، بما في ذلك قنوات الاتصال وتطبيقات إدارة المشاريع وأنظمة معلومات الموارد البشرية ومنصات إدارة علاقات العملاء. تُعلم التنبيهات في الوقت الفعلي المستخدمين بالحالات الشاذة والتحديات المحتملة، مما يسمح لهم بمعالجة المشكلات بشكل استباقي. توفر لوحات المعلومات والمقاييس والأحداث والأهداف القابلة للتخصيص فهمًا متعمقًا لمجالات العمل الرئيسية، مثل تراجع العملاء والتسعير. تم تصميم Akooda للتركيز على ما هو مهم حقًا، وتقديم عرض منظم للمعلومات الأساسية المخصصة لكل مستخدم. تتكامل المنصة بسلاسة مع سير العمل الحالي وتوفر مكونات إضافية للأدوات الشائعة مثل Slack، مما يضمن الانتقال السلس للفرق. تسلط شهادات العملاء الراضين الضوء على فعالية Akouda في تحسين الكفاءة التشغيلية وقدرات اتخاذ القرار وتخصيص الموارد. من خلال فتح الفرص المخفية وتوفير رؤى قابلة للتنفيذ، يعمل أكودا على تمكين الشركات من الازدهار في بيئة سريعة الخطى تعتمد على البيانات. وبشكل عام، يُحدث أكودا ثورة في ذكاء العمليات، حيث يزود الشركات بالأدوات التي تحتاجها لاكتساب رؤى عميقة حول عملياتها الداخلية ودفع الأعمال. نجاح.
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box هو حل للبحث عن المنتجات واكتشافها مناسب لأي منصة للتجارة الإلكترونية. يبدأ سحر Luigi's Box بلوحات معلومات تحليلية تفصيلية توفر لك جميع المعلومات ذات الصلة حول أداء عناصر البحث والتنقل على موقعك. تعرف على المزيد حول أداء النظام الأساسي الخاص بك وتأكد من الحصول على أفضل النتائج بفضل البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتوصية وقائمة المنتجات. امنح زوار موقعك الأدوات المثالية لاكتشاف منتجاتك بأكبر قدر ممكن من الكفاءة. Luigi's Box هو برنامج ستستمتع أنت وعملاؤك باستخدامه.
SearchStax
searchstax.com
بحث قوي أصبح سهلاً SearchStax هو الطريقة الأسهل والأسرع للمسوقين والمطورين لتقديم تجارب البحث الأقوى والأكثر صلة وقوة. نحن نقدم حلول برمجية شاملة تتراوح من البنية التحتية المدارة Solr المستضافة على الواجهة الخلفية إلى البحث المتقدم والشخصي في الموقع على الواجهة الأمامية. SearchStax Managed Search - خدمة Solr المُدارة بالكامل في أي سحابة. SearchStax Managed Search هو حل SaaS مُدار بالكامل يعمل على أتمتة البنية التحتية Solr وإدارتها وتوسيع نطاقها في السحابات العامة أو الخاصة: • التنفيذ بشكل أسرع مع مخاطر أقل • تركيز الموارد على بناء بحث أفضل • قضاء وقت أقل في إدارة ودعم Solr SearchStax Site Search - اجعل البحث في موقع الويب سهلاً. يوفر SearchStax Site Search بحثًا متقدمًا وحديثًا وشخصيًا لموقع الويب الخاص بك أو التطبيق المخصص. تحسين تجربة البحث، وزيادة رضا العملاء والتحويلات، وتقليل عمليات البحث التي لا تؤدي إلى نتائج. تقديم تجارب بحث استثنائية في الموقع: • أفضل تجربة بحث في فئتها لموقع الويب الخاص بك • رؤى بحث قابلة للتنفيذ للمديرين والمديرين التنفيذيين • أدوات الخدمة الذاتية لفريق التسويق • التنفيذ السريع للمطورين يقع مقرنا الرئيسي في لوس أنجلوس، كاليفورنيا مع موزعين فريق يقع في جميع أنحاء العالم.
Site Search 360
sitesearch360.com
بحث ذكي وسريع وقابل للتخصيص بدرجة كبيرة لموقع الويب الخاص بك. - فهرسة صفحات موقعك ومنتجاتك ومقاطع فيديو YouTube والأسئلة الشائعة والمستندات (PDF وDOC وXLS وPPT). - - استخدم الزاحف القوي الخاص بنا، أو قدم خريطة موقع، أو قم بتحميل موجز، أو استخدم واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا، أو اجمع كل الطرق في وقت واحد لفهرسة المحتوى الخاص بك بنجاح. - احصل على نتائج ذكية. نحن نستخدم المنطق الدلالي لتعزيز محركنا. وهذا يعني أنه إذا بحث الزائرون المحبون للكلاب عن "جرو" أو "كلب"، فسوف يظلون يجدون الصفحات المتعلقة بالكلاب. إضافة مرادفات مخصصة غير محدودة. - قم بإعداده في طريقك. البحث عبر المجالات أو حتى منصات مختلفة. قم بإخفاء الصفحات غير المرغوب فيها، وقم بتجميع نتائجك في فئات مخصصة لتسهيل التنقل، وإضافة عوامل التصفية وخيارات الفرز. - استمتع باقتراحات ونتائج البحث السريعة للغاية. لا أحد يحب الانتظار. يوفر بحثنا اقتراحات فورية للإكمال التلقائي لتوجيه الباحثين إلى أفضل النتائج. - احصل على تحليلات ثاقبة. هل تريد معرفة ما تم البحث عنه، وما هي النتائج التي تم النقر عليها، وكم مرة؟ تخبرك تحليلاتنا بذلك حتى تتمكن من البقاء على اطلاع على الاتجاهات والمتطلبات، وتخصيص بحثك للزائرين والمتسوقين لمساعدتك على زيادة تحويلات مبيعاتك. - اجعلها خاصة بك. نمط مربع البحث قابل للتخصيص بالكامل باستخدام مصمم البحث الذي يعمل بالنقر والمعاينة أو CSS المخصص. لا حاجة إلى معرفة الترميز. قم بمطابقتها مع شكل ومظهر موقعك. - السيطرة على البحث الخاص بك. عليك أن تقرر المحتوى الذي تريد عرضه. قم بتثبيت الصفحات المحددة في الأعلى، وأضف نتائج مخصصة، وأعد توجيه استفساراتك أو إعادة كتابتها، واعرض البيانات المنظمة - وهو ما يحتاج المستخدمون إلى رؤيته فقط. - التكامل بسلاسة وسهولة. من قراءة هذه الجملة إلى تشغيل بحثك الجديد على موقعك، يمكن أن يستغرق ذلك أقل من 5 دقائق. كل ما تحتاجه هو كتلة واحدة من جافا سكريبت! - لست متأكدا من الترميز؟ لدينا مكونات إضافية لـ WordPress، وLightspeed، وCloudflare، وMagento، وShopware، وDuda، وOxid، وWeebly - والقائمة في نمو مستمر. لم يتم تغطية منصة موقعك بعد؟ لدينا أفضل دعم في فئته لإرشادك خلال عملية التنفيذ.
Cludo
cludo.com
Cludo يجعل البحث سهلاً لك وللأمر النهائيين. تم تصميمه لتبسيط حياة فرق الويب والتسويق من خلال الأتمتة والبيانات ذات المغزى ، فهو يجمع بين التحليلات القوية والرؤى والأدوات لتحسين الطريقة التي تفهمها والتواصل مع جمهورك الرقمي. يعمل كلودو على تحسين الطريقة التي تتصل بها المؤسسات وعملائها بالمعلومات واستخدامها. تمكنك منصة البحث التي يسهل استخدامها في الموقع من تخصيص واكتساب رؤى عميقة من وظائف البحث في موقع الويب الخاص بك. سواء كنت تبحث عن زيادة أهمية أو تحليلات أفضل ، فإن Cludo يوفر طريقة أفضل للبحث. يقع مقرها الرئيسي في كوبنهاغن ، مع مكاتب في مينيابوليس ولندن ، وبحث كلودو ذكي ورؤى منتجات SaaS مع أي موقع ويب و CMS ، ويتم دعمه بالتزام استثنائي بسعادة العملاء.
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch عبارة عن منصة بحث وتوصيات مخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تدعم النجاح لأي شركة بحجمها في جميع الصناعات. هدفنا هو التأكد من أن العلامات التجارية لديها أدوات مبتكرة لتقديم تجارب بحث دقيقة وذات صلة لتمكين المستخدمين من العثور على النتائج ذات الصلة لاحتياجاتهم في السياق، بغض النظر عن الجهاز أو النظام الأساسي أو اللغة. بعد إكمال أكثر من 800 عملية تنفيذ، يتم استخدام Hawksearch لتقديم تجارب بحث جذابة وشخصية من خلال ميزاتنا المبتكرة، والتي تمكن المسوقين والتجار والمطورين من تحقيق أهدافهم. يتعامل التعلم الآلي والأتمتة المتقدم في Hawksearch مع جميع عمليات المراقبة التفاعلية واليومية مما يسمح لفريقك بالتركيز على حل الصورة الكبيرة. تم تصميم محلل التحويل الخاص بنا لفهم الكلمات الرئيسية لعميلك وتحويلها إلى عبارات موجودة في بياناتك. مع عائلات المقاييس والمكتبات المضمنة، لم تعد بحاجة إلى مئات المرادفات للتعامل مع وحدة القياس والمقاييس الأخرى.
ExpertRec
expertrec.com
يتيح لك محرك البحث المخصص الخاص بـ Expertrec إضافة نتائج بحث فائقة السرعة إلى موقع الويب الخاص بك بسرعة. كما يوفر خيارات تخصيص قوية بنقرة زر واحدة. وهو أيضًا بديل رائع للبحث في مواقع Google - 1. الإكمال التلقائي فائق السرعة. 2. يتيح لك محرك البحث المخصص ذو الأسعار المعقولة الخاص بـ Spell CorrectExpertrec إمكانية إضافة نتائج بحث فائقة السرعة إلى موقع الويب الخاص بك بسرعة. كما يوفر خيارات تخصيص قوية بنقرة زر واحدة. الميزات- 1. الإكمال التلقائي فائق السرعة. 2. الإملاء الصحيح 3. الزاحف المخصص. 4. فهرس خلف صفحات تسجيل الدخول. 5. البحث الصوتي. 6. ابحث في محرر واجهة المستخدم. 3. الزاحف المخصص. 4. فهرس خلف صفحات تسجيل الدخول. 5. البحث الصوتي. 6. ابحث في محرر واجهة المستخدم.
Constructor
constructor.io
منصة اكتشاف المنتج التي تقود لحظات اكتشاف المنتج الجذابة في كل قناة عبر رحلة المتسوق بأكملها - بدءًا من البحث والتصفح وحتى التوصيات والبيع الموجه. بناءً على أحدث تقنيات بحث الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة، يتعلم Native Commerce Core من Constructor من كل تفاعل مع العملاء، ويحسن الأداء وفقًا لمقاييس التجارة الإلكترونية ذات الأولوية لديك، ويمكّن فرق التجارة من خلال عناصر التحكم والرؤى لتحقيق نتائج أعمال لا مثيل لها. الصلصة السرية؟ بينما تبدأ الحلول الأخرى بمحركات مطابقة الكلمات الرئيسية مفتوحة المصدر والذكاء الاصطناعي في الأعلى، فإننا الحل الوحيد لاكتشاف المنتج الذي يتمتع بنواة أصلية خاصة تم تصميمها خصيصًا للتجارة الإلكترونية. تعمل كل من خوارزميات Constructor المتقدمة والمحولات ونماذج اللغة الكبيرة معًا لتقديم تجارب مخصصة في الوقت الفعلي تعمل على فك تشفير الأنماط المعقدة وفهم نية المستخدم. ولهذا السبب لم نخسر أبدًا اختبار A/B عندما يتعلق الأمر بقيادة مقاييس الأعمال المهمة، مثل الإيرادات ومعدل التحويل وهامش الربح. تتحدث نجاحات عملائنا عن نفسها: حققت Grove Collaborative عائد استثمار قدره 20.07 ضعفًا، وشهدت Bonobos زيادة بنسبة 9% في إيرادات البحث مقارنةً بالأدوات القديمة. ولكن لا تأخذ كلمتنا لذلك. اجعلنا نثبت نجاحك حتى قبل توقيع العقد. اختبار المُنشئ على مواقعك أو تطبيقاتك من خلال جدول الإثبات الخاص بنا، وهو تقييم لفرص الإيرادات لمدة 4 أسابيع باستخدام الكتالوج الحقيقي الخاص بك وحركة المرور الحقيقية الخاصة بك. مجانا.
Hebbia
hebbia.ai
Hebbia هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين في العثور على إجابات دقيقة لأسئلتهم بسرعة وكفاءة. إنه يمكّن المستخدمين من البحث عن أبحاث السوق الواسعة واستخراج المعلومات المستهدفة والمزيد باستخدام محلل الذكاء الاصطناعي الذي يفهم احتياجات المستخدم. يستخدم البحث العصبي لـ Hebbia تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة لاسترداد الإجابات التي قد يتجاهلها البشر، مما يسمح بنتائج بحث أسرع وأكثر موثوقية. تأسست Hebbia في أغسطس 2020 ومنذ ذلك الحين جمعت جولتين من التمويل ووظفت فريقًا متنوعًا من الأشخاص الموهوبين من جميع أنحاء العالم. تقدم Hebbia أيضًا وظائف مفتوحة للأفراد المتحمسين والفضوليين للغاية الذين يرغبون في إحداث فرق. تلتزم الشركة بتزويد المستخدمين بأفضل تجربة بحث ممكنة وهي ملتزمة بإعادة اختراع الطريقة التي نعمل بها.
Keyspider
keyspider.io
يوفر Keyspider نتائج بحث دقيقة باستخدام محرك بحث مؤسسي قائم على السحابة. باستخدام Keyspider، يمكنك إنشاء بحث مخصص لموقع الويب الخاص بك دون أي وقت أو تكلفة إضافية. يتفهم Keyspider متطلبات العميل ويقدم النتائج الصحيحة لاستعلامات البحث الخاصة به. الحل لمواقع الويب لتمهيد الطريق لتجارب بحث أفضل وتحسين التحويلات. إنها تعتزم إعادة تعريف كيفية تنقل العملاء عبر مواقع الويب الخاصة بهم من خلال خدمة البحث كخدمة التي لا تترك أي جهد دون أن تقلبه. زيادة الملاءمة عبر الوسائط من خلال البحث المخصص.
ReactiveSearch
reactivesearch.io
يمكّن ReactiveSearch.io الشركات من بناء أفضل تجربة بحث في التطبيقات باستخدام مكونات واجهة المستخدم الرائدة في الصناعة، ومستوى التحكم لنشر التغييرات في الوقت الفعلي وتوفير تحليلات قابلة للتنفيذ للبحث. إنه يعمل خارج الصندوق مع Elasticsearch وOpenSearch.
Findr
usefindr.com
بحث عالمي لجميع تطبيقاتك. Findr هو مساعد بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعدك في البحث عبر جميع تطبيقاتك في وقت واحد. باستخدام Findr، يمكنك: 1. تقليل الوقت الذي تقضيه في البحث عن المعلومات. 2. توقف عن طلب الروابط والمستندات - قم بتحسين تعاون الفريق وإنتاجيته. 3. جمع المراجع حول موضوع ما من عرض واحد باستخدام البحث المركزي عن البيانات
TeamSlide
teamsli.de
TeamSlide هو حل للبحث عن الشرائح والمكتبة مع وظيفة PowerPoint الإضافية. يمكنك الوصول إلى جميع الشرائح والصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك دون مغادرة PowerPoint على الإطلاق. يقوم TeamSlide بفحص العروض التقديمية الخاصة بك للتحكم في الإصدار، ويطالبك عند وجود شرائح قديمة. قم بتوصيل TeamSlide بسلاسة إلى SharePoint أو Box أو OneDrive أو Google Drive أو أي نظام آخر لإدارة المحتوى. قم بزيادة قيمة المحتوى الخاص بك إلى الحد الأقصى وقم بإنشاء عروض تقديمية أفضل من خلال إمكانات مكتبة الشرائح في TeamSlide.
Loop54
loop54.com
يتم تشغيل البحث والتخصيص في موقع التجارة الإلكترونية Loop54s بواسطة الذكاء الاصطناعي الخاص. يقوم Loop54 AI بتخصيص البحث في موقعك والتنقل بين الفئات، بحيث يختبر كل زائر النتائج ذات الصلة. في حين أن معظم أدوات التخصيص تتطلب أشهرًا من جمع البيانات، فإن Loop54 يستخدم مجموعات صغيرة من البيانات للقيام بعمل آلاف القواعد. يتيح لك تخصيص تجربة المستخدم تلقائيًا وبسرعة. البحث في الموقع حوّل مربع البحث الخاص بك إلى مساعد مبيعات مفيد - دون الحاجة إلى تحريك الماوس فوقه. - التخصيص التنبؤي - الإكمال التلقائي - تعلم كلمات جديدة - التدقيق الإملائي - الترتيب والفرز الآلي - البحث في المحتوى - الجوانب الديناميكية - النتائج ذات الصلة يزيد بحثنا من معدل AOV ومعدل التحويل بنسبة 30٪ في المتوسط. بعض العملاء الذين نعمل معهم هم Not On The High Street وWebhallen وOffice Depot وغيرهم.
Miso.ai
miso.ai
تعمل Miso على إضفاء طابع ديمقراطي على القوى العظمى للتعلم الآلي لمنصات مثل Google وAmazon حتى يتمكن أي فريق من بناء بحث واكتشاف ومشاركة قابلة للتطوير وموحدة بسرعة لرحلة المستخدم بأكملها. وعلى عكس الحلول التقليدية، يستطيع Miso تخصيص 100% بشكل مجهول - دون تتبع المستخدمين أو استخراج البيانات.
GoSearch
gosearch.ai
GoSearch عبارة عن منصة بحث مؤسسية تعمل بالذكاء الاصطناعي من صانعي GoLinks. يربط GoSearch ما يزيد عن 100 تطبيق شخصي وتطبيق خاص بالشركة لتوفير واجهة واحدة موحدة للبحث - مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي للحصول على رؤى ملخصة من مصادر متعددة. سواء كان الاستعلام هو "كيفية إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بي" أو "خريطة طريق Q4"، فإن GoSearch يعمل مثل Google لعرض الموارد بناءً على الصلة: المستندات الداخلية، والأشخاص، والمهام، ومحادثات الدردشة، والمزيد. يلخص الذكاء الاصطناعي التوليدي السياق والمعلومات ذات الصلة الواردة في الموارد الشخصية وموارد الشركة لتقديم إجابة شاملة - بما في ذلك الأشخاص والأماكن المناسبة في مؤسستك حيث يمكنك اكتشاف معرفة إضافية. يقوم مساعد المحادثة المدمج في GoSearch، GoAI، بتحويل بحثك إلى دردشة تفاعلية تدعم المتابعة وإرجاع المخرجات من كل من التطبيقات المتصلة بمؤسستك والمعرفة الخارجية من ChatGPT. قم بتبسيط التواصل والارتقاء بإدارة المعرفة إلى مستوى جديد من الكفاءة باستخدام GoSearch. تعرف على المزيد على www.gosearch.ai واحصل على العرض التوضيحي المخصص لك على www.gosearch.ai/sales.
Meilisearch
meilisearch.com
يعمل Meilisearch على تمكين المطورين وفرق الأعمال من إنشاء تجربة بحث أكثر سهولة تعمل على زيادة التحويلات القائمة على البحث
Vectara
vectara.com
Vectara عبارة عن نظام أساسي للبحث عن المحادثة واكتشاف المعرفة مدعوم من LLM والذي يسمح للشركات بإجراء محادثات ذكية عبر بياناتها الخاصة (فكر في ChatGPT ولكن لبياناتك). المطور أولاً، توفر المنصة واجهة برمجة تطبيقات بسيطة وتمنح المطورين إمكانية الوصول إلى تقنية NLU المتطورة (فهم اللغة الطبيعية) ذات الصلة الرائدة في الصناعة. مع "الجيل المرتكز" من Vectara، يمكن للشركات دمج البحث الدلالي الأفضل في فئته والإجابة على الأسئلة بسرعة وأمان وبتكلفة معقولة في تطبيقاتها أو قاعدة معارفها أو موقعها أو برنامج الدردشة الآلي أو مكتب المساعدة الخاص بها. تضمن ميزات مثل "الفهرسة الفورية" و"إعادة الترتيب العصبي المتقاطع" و"التلخيص التجريدي" إمكانية الوصول دائمًا إلى أحدث المعلومات وتقديم الإجابات الأكثر صلة فقط للمستخدم. علاوة على ذلك، يتم تلخيص النتائج باللغة الطبيعية مع الاستشهادات المقدمة، مما يمكّن المستخدمين من فهم صحة الإجابات والثقة بها. نظرًا لأن Vectara تقوم فقط بفهرسة بيانات عملك الخاصة، فإن خطر الهلوسة يتم القضاء عليه تمامًا، أي أن الإجابات الناتجة ترتكز على الحقيقة الواقعية - بيانات العميل، التي يتم نقلها وتخزينها في شكل مشفر، لا تُستخدم أبدًا لتدريب نماذج Vectara. يمكن لمطوري الويب والتطبيقات التسجيل مجانًا، مع حدود كبيرة للبيانات، لإضافة إمكانات البحث الدلالي بسهولة إلى تطبيقاتهم. تتميز منصة Vectara القوية الشاملة بأنها ذاتية التحسين ويمكن استهلاكها بسهولة عبر واجهات برمجة التطبيقات البسيطة، مما يؤدي إلى تشغيل الأعمال في دقائق معدودة فقط ودون الحاجة إلى إضافة أي مهندسين متخصصين أو بنية تحتية. تعد فهرسة بياناتك أمرًا بسيطًا أيضًا، وذلك بفضل دعم جميع أنواع المستندات القياسية وتنسيقات البيانات الموجودة في المؤسسة. قم بزيارة Vectara.com لمزيد من المعلومات.
Bonsai
bonsai.io
تحافظ Bonsai على بحثك دائمًا من خلال نشر الخبراء والصيانة المستمرة والحد الأقصى من أمان البيانات لـ Elasticsearch أو OpenSearch.
Instaclustr
instaclustr.com
خدمة مستضافة ومدارة بالكامل لـ OpenSearch OpenSearch عبارة عن مجموعة بحث وتحليلات قوية تسمح باستيعاب البيانات وتسجيلها والبحث فيها وتجميعها وعرضها وتحليلها. تتيح هذه الإمكانات نطاقًا واسعًا من حالات الاستخدام القيمة مثل التسجيل والبحث في التطبيقات. يعد Instaclustr Managed OpenSearch حلاً مفتوح المصدر بنسبة 100%، مما يعني أنك ستحصل على فوائد الابتكار المجتمعي واختيار البائعين، بينما تستفيد أيضًا من منصتنا الآلية سهلة الاستخدام ودعم الخبراء. قم بدمج حل Managed OpenSearch الخاص بنا في سير العمل الحالي لديك في دقائق معدودة وقم بتحرير مواردك القيمة للتركيز على بقية مجموعة تطبيقاتك.
SeekStorm
seekstorm.com
SeekStorm هو بحث كخدمة. توفر واجهة برمجة تطبيقات البحث الخاصة بنا بحثًا فوريًا على نطاق الويب وفي الوقت الفعلي والنص الكامل والبحث الفوري عن بياناتك ومستنداتك. SeekStorm هو الزاحف كخدمة. يعمل الزاحف المركّز عالي الأداء على تحويل أي موقع ويب إلى مستندات JSON مع بيانات منظمة بسرعة 20x وحمولة 200x مقارنةً بـ Lucene، 30x استعلامات ومستندات أكثر لكل دولار يتم إنفاقه مقارنة ببرامج SaaS الأخرى
Search.io
search.io
أضف البحث والاكتشاف المدعوم بالتعلم الآلي إلى موقع الويب الخاص بك أو متجر التجارة الإلكترونية أو التطبيق في دقائق. نسخة تجريبية مجانية مستضافة بالكامل لمدة 14 يومًا.
Algolia
algolia.com
Algolia هي منصة البحث والاكتشاف الشاملة الوحيدة في العالم للذكاء الاصطناعي. ابتكر مهندسونا استخدامًا رائعًا للذكاء الاصطناعي لإنشاء بحث واكتشاف أفضل بشكل كبير. تجمع تقنية NeuralSearch الخاصة بنا بين معالجة اللغة الطبيعية القائمة على المتجهات ومطابقة الكلمات الرئيسية في واجهة برمجة التطبيقات (API) واحدة. تدعم Algolia 1.75 تريليون طلب بحث سنويًا أو أكثر من 30 مليار أسبوعيًا، مما يتيح لأكثر من 17000 عميل في أكثر من 150 دولة إنشاء تجارب بحث واكتشاف سريعة وذات صلة للمستخدمين داخل التطبيق و/أو الزوار عبر الإنترنت (باستخدام أي ويب أو جهاز محمول أو صوتي) - من خلال عرض المحتوى المطلوب على الفور وعلى نطاق واسع. لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.algolia.com.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach هي سحابة التجارب التجارية رقم 1 في العالم، حيث تعمل على تمكين العلامات التجارية من تقديم رحلات مخصصة للعملاء بحيث تبدو وكأنها سحرية. وهي تقدم مجموعة من المنتجات التي تدفع التخصيص الحقيقي ونمو التجارة الرقمية، بما في ذلك: Discovery، الذي يقدم بحثًا وتسويقًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي؛ المحتوى، الذي يقدم نظام إدارة المحتوى بدون رأس؛ والمشاركة، التي تقدم حلول CDP وأتمتة التسويق الرائدة. تجمع هذه الحلول معًا بين قوة بيانات العملاء والمنتجات الموحدة وسرعة وحجم تحسين الذكاء الاصطناعي، مما يتيح تجارب التجارة الرقمية التي تزيد الإيرادات والتي يتم تحويلها على أي قناة وفي كل رحلة. تخدم Bloomreach أكثر من 850 علامة تجارية عالمية بما في ذلك Albertsons وBosch وPuma وFC بايرن ميونخ وماركس آند سبنسر. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة Bloomreach.com. (استحوذت شركة Bloomreach على شركة Exponea في عام 2021.)
Command E
getcommande.com
بحث كل شيء الخاص بك. يفكر Command E بنفس السرعة التي تفكر بها. تعرف على أحدث وأسرع طريقة للوصول إلى كل شيء على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وفي السحابة الخاصة بك.
Coveo
coveo.com
Coveo هي شركة برمجيات مؤسسية كخدمة (SaaS) مقرها مدينة كيبيك تقدم منصة قائمة على السحابة لجعل التجارب الرقمية أكثر ذكاءً، وتوفر برامج محددة مبنية على تلك المنصة. تستخدم Coveo License Cloud™ تقنيات البحث والتحليلات والتعلم الآلي لتوحيد المحتوى والبيانات المتباينة، لأتمتة تسليم المعلومات الشخصية ذات الصلة. توفر Coveo حلولاً للتجارة الإلكترونية وخدمة العملاء وكفاءة القوى العاملة. تم الاعتراف بالشركة كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لمحركات Insight، ورائدة في Forrester Wave™: البحث المعرفي، وأداء قوي في Forrester Wave™: Journey Orchestration Platforms.
Glean
glean.com
يمكّنك Glean من اكتشاف المعلومات التي تحتاجها. تبحث تقنيتنا الديناميكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في نطاق شركتك بالكامل وفي أعماق المحتوى الخاص بك للكشف بسرعة عن المعرفة التي يحتاجها موظفوك عندما يحتاجون إليها. يقدم Glean بسلاسة نتائج ذات صلة ومخصصة للغاية من خلال فهم السياق واللغة والسلوك وعلاقات الموظفين الفريدة لمؤسستك. علاوة على ذلك، فإن بحثنا بسلامة وأمان يشمل النطاق الكامل لشركتك ويتطلب الحد الأدنى من النفقات العامة للتكامل. بفضل التنفيذ السريع للغاية، فهو سهل الاستخدام وجاهز للاستخدام بمجرد إخراجه من الصندوق. بفضل الارتباطات بالتطبيقات التي يعرفها الموظفون ويحبونها بالفعل، أصبح الانضمام إليهم أمرًا سهلاً. لقد ولت أيام البحث المتواصل عن الإجابات من خلال تطبيقات البرامج المختلفة، واجمعها بدلاً من ذلك.
Google Cloud Search
cloudsearch.google.com
يعد Google Cloud Search مساعدًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين في العثور بسرعة على المعلومات ذات الصلة، عندما يحتاجون إليها عبر جميع تطبيقات Google المرتبطة، بما في ذلك Gmail وGoogle Docs وGoogle Drive وتقويم Google وجهات اتصال Google وغيرها على حدٍ سواء.
Guru
getguru.com
بحث الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، والإنترانت، وWiki في نظام أساسي واحد. يعيش Guru في الأدوات التي تستخدمها بالفعل، لذا لا داعي لتبديل السياق. يمكنك العثور على المعلومات عبر أي تطبيق، والحصول على مساعدة من الخبراء إذا لم تتمكن من العثور عليها، والسماح لـ Guru بتحديد الفجوات المعرفية بشكل استباقي، وتكرار المعرفة، وترجمتها إلى 100 لغة.. كأنه صديق ذكي لك ولبقية أصدقائك. شركة.
Happeo
happeo.com
Happeo هي شبكة إنترانت مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتم تصنيفها رقم 1 لمؤسسات Google Workspace. نقوم بإنشاء منازل رقمية حيث تظل المؤسسات على اتصال وتعزز الكفاءة من خلال تنظيم فوضى المعلومات، وتوفير إدارة المعرفة المنظمة والاجتماع معًا كفريق واحد. نقوم بإنشاء هذه المنازل الرقمية الفريدة لكل عميل ونوفر لهم مساحة للتغلب على التحديات التي تواجه العمليات الداخلية. ثم نقوم بعد ذلك بدمج ذلك مع قدرات الذكاء الاصطناعي لدينا التي تتعلم وتنمو بشكل حدسي مع الشركة وكل مستخدم، وتقوم بأتمتة العمليات اليدوية والمستهلكة للوقت، وإنشاء توافق تنظيمي من خلال اكتشاف المعلومات بسرعة وذكية.
Onna
onna.com
تعمل Onna على تمكين المؤسسات من اكتساب قيمة تجارية بسرعة من بياناتها غير المنظمة. توفر منصة إدارة البيانات الخاصة بـ Onna سير عمل مركزيًا يمتد عبر تطبيقات مكان العمل اليوم مثل Slack وGoogle Workspace وMicrosoft 365 والمزيد، مما ينتج مجموعة موحدة من البيانات القابلة للتنفيذ. من خلال ربط مصادر البيانات المختلفة وتوحيدها، تعمل الفرق القانونية وفرق تكنولوجيا المعلومات على تحسين حالات الاستخدام الرئيسية مثل الاكتشاف الإلكتروني والتحقيقات الداخلية وإدارة المعلومات. من خلال فرقها المنتشرة في أمريكا الشمالية وأوروبا، تدعم Onna بعض الشركات الرائدة في العالم، بما في ذلك Dropbox وElectronic Arts وLyft وCarvana وNewsCorp.
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، ومقرها في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Canada Inc. تقوم التطبيقات البرمجية OpenText بإدارة المحتوى أو البيانات غير المنظمة للشركات الكبيرة والوكالات الحكومية وشركات الخدمات المهنية. تهدف OpenText منتجاتها إلى معالجة متطلبات إدارة المعلومات، بما في ذلك إدارة كميات كبيرة من المحتوى، والامتثال للمتطلبات التنظيمية، وإدارة تجربة الهاتف المحمول والإنترنت. توظف OpenText أكثر من 14000 شخص حول العالم وهي شركة مساهمة عامة، مدرجة في بورصة ناسداك (OTEX) وبورصة تورنتو (OTEX).
Qatalog
qatalog.com
Qatalog يقضي على فوضى عملك. لا مزيد من الأصوات المستمرة، ولا مزيد من الاجتماعات التافهة، ولا مزيد من البحث عن أحدث مستند. يربط مركز العمل الخاص بنا أدوات التعاون الحديث — مواقع wiki، وإدارة المشاريع، والدردشة الجماعية، والمزيد — ويتيح لك استخدامها بالتنسيق مع بعضكم البعض. فهو يربط الأشخاص والفرق بنفس الطريقة، حتى يتمكنوا من المزامنة عندما لا يكونون في نفس المكان. إنها طريقة العمل الجديدة.
Aiven
aiven.io
بصفته مركزًا مركزيًا لجميع احتياجات قواعد البيانات، يقدم Aiven خدمات قواعد البيانات العلائقية وغير العلائقية جنبًا إلى جنب مع مجموعة التصور ووسيط الرسائل عالي الإنتاجية. تشمل عروض خدماتنا Kafka وPostgreSQL وMySQL وOpensearch وElasticsearch وCassandra وRedis وInfluxDB وM3 وGrafana. تتم محاسبة جميع خدمات Aiven بالساعة بناءً على الاستخدام الفعلي دون أي رسوم مخفية. ابدأ تجربتك التجريبية لمدة 30 يومًا اليوم!
Tidio
tidio.com
Tidio هي شركة رائدة عالميًا في برامج خدمة العملاء. تتيح منصة Tidio سهلة الاستخدام لأكثر من 300000 شركة حول العالم تقديم دعم أكثر ذكاءً وأسرع لعملائها. من خلال مجموعة كاملة من حلول خدمة العملاء، تقدم Tidio الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وحجز التذاكر ووكلاء الدعم الافتراضيين الذين يدعمون الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في حل مشكلات العملاء وتحسين معدلات التحويل. يعمل برنامج Tidio عبر جميع أنظمة إدارة المحتوى الرئيسية ومنصات التجارة الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي. تأسست Tidio في عام 2013، وقد نمت لتضم أكثر من 180 موظفًا ولديها مكاتب في سان فرانسيسكو وشتشيتسين ووارسو. تخدم Tidio العملاء من جميع الأحجام في أكثر من 205 دولة، بما في ذلك Mercedes وShell وPraktiker. يتم عرض أداة الدردشة المباشرة الخاصة بـ Tidio بواسطة 510 مليون مستخدم فريد كل شهر.
Yext
yext.com
تعد Yext (رمزها في بورصة نيويورك: YEXT) منصة الحضور الرقمي الرائدة للعلامات التجارية متعددة المواقع، ولديها آلاف العملاء حول العالم. ومن خلال منصة مركزية واحدة، يمكن للعلامات التجارية تقديم تجارب متسقة ودقيقة وجذابة بسلاسة والتواصل بشكل هادف مع العملاء في أي مكان في العالم الرقمي. تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من Yext على تعزيز المعرفة وراء كل مشاركة للعملاء، وأتمتة سير العمل على نطاق واسع، وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ عبر القنوات تتيح اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. من تحسين محركات البحث ومواقع الويب إلى وسائل التواصل الاجتماعي وإدارة السمعة، تمكن Yext العلامات التجارية من تحويل تواجدها الرقمي إلى أداة تمييز.
Collato
collato.com
Collato هي أداة محرك بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لربط وتنظيم المعلومات المتفرقة من مصادر مختلفة تستخدمها فرق المنتج. مع Collato، يمكن للمستخدمين العثور على إجابات لأسئلتهم المتعلقة بالمنتج دون أي جهد وفي الوقت الفعلي. توفر الأداة خريطة مرئية حيث يمكن للمستخدمين توصيل أدواتهم مثل Confluence أو Jira أو Figma أو Google Drive للتخلص من صوامع المعلومات والعثور على كل شيء في مكان واحد. تتيح الخوارزمية الذكية لـ Collato إمكانية البحث عن الروابط والملفات والتصميمات الخاصة بالسياق من خلال إدخال بحث بسيط عن الأسئلة. بدلاً من تصفح المستندات التي لا نهاية لها، تقوم الأداة بإنشاء ملخصات فورية صغيرة الحجم ويتم إنشاؤها تلقائيًا للمعلومات ذات الصلة من مصادر مختلفة يمكن للمستخدمين تصفحها بكفاءة. تم تصميم Collato بعملية إعداد وتوسيع نطاق سلسة. يمكن للمستخدمين ربط مستند فردي أو أداة بأكملها ودعوة أعضاء الفريق للانضمام من خلال رابط بسيط. تقدم Collato أيضًا منصة آمنة لتخزين البيانات على خوادم بيانات معتمدة مستضافة في ألمانيا ومتوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات. الأداة مجانية الاستخدام، وتوفر لأصحاب المصلحة إمكانية الوصول إلى المحتوى المرئي والمصمم خصيصًا لمشاريعهم.
Clerk.io
clerk.io
Clerk.io عبارة عن منصة شاملة لتخصيص التجارة الإلكترونية تعمل على تحسين أداء وربحية متجر الويب الخاص بك مع توفير الوقت ودفع نمو عملك. من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي الرائد في الصناعة لتعزيز الملاءمة الفائقة طوال رحلة العميل الخاصة بك، نقوم بأتمتة معدلات التحويل الأعلى وأحجام السلة وقيم الطلبات. في Clerk، نحن ملتزمون بتزويد عملائنا بجميع الأدوات التي يحتاجونها لتحقيق أقصى استفادة من منصة تخصيص التجارة الإلكترونية الخاصة بنا. نحن نساعد عملائنا على زيادة مبيعاتهم من خلال توصيات المنتجات الديناميكية، ورسائل البريد الإلكتروني المخصصة، والبحث الفعال في الموقع، وتقسيم الجمهور: كل ذلك من خلال حلنا الخالي من ملفات تعريف الارتباط. نحن هنا لتمكين عملائنا في جميع أنحاء العالم من تقديم تجارب تسوق مخصصة لمستخدميهم. تتوفر العديد من التفاصيل حول بضائعنا وخدماتنا على موقعنا الإلكتروني، بما في ذلك التحديثات المنتظمة للمنتج. نحن ندرك مدى أهمية إطلاعك على أحدث التغييرات والميزات في المنتج حتى تتمكن دائمًا من البقاء على اطلاع دائم. لفهم الحلول المتاحة بشكل أفضل وكيف يمكن أن تفيد مؤسستك، نقدم أيضًا أمثلة للمستخدمين لمختلف المنتجات. تُظهر دراسات الحالة الخاصة بنا كيف قامت الشركات الأخرى بزيادة مبيعاتها باستخدام تقنية Clerk المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى مواردنا، نقدم مساعدة مخصصة عبر موقعنا الإلكتروني، مما يتيح لك الوصول السريع إلى مجموعتنا من خبراء التكنولوجيا المحترفين. يلتزم فريقنا بتقديم أفضل النصائح والمساعدة الممكنة حتى تتمكن من تحقيق أقصى استفادة من منصتنا. نحن واثقون من أن حلول التخصيص المبنية على الذكاء الاصطناعي لدينا قد تساعدك في تحقيق أهدافك المهنية، لذا دعنا نساعدك على تنمية أعمالك والوصول إلى أهداف عملك.
nuclia
nuclia.com
قم بتضمين بحث الذكاء الاصطناعي والإجابات العامة لمنتجك. تتيح لك Nuclia API إمكانية البحث بنسبة 100% باستخدام الذكاء الاصطناعي وإجابات إبداعية من المستندات والنصوص ومقاطع الفيديو مع الحفاظ على خصوصية بياناتك وتجنب الهلوسة.
Unleash
getunleash.io
لا يسمح الأصدقاء لأصدقائهم ببناء نظام علامة الميزات الخاص بهم. تم تصميم إدارة ميزات Unleash مع وضع المؤسسات الكبيرة في الاعتبار، لذا لا يتعين عليك إنشاءها بنفسك. نحن مفتوحو المصدر وخاصون وآمنون وجاهزون للإعدادات الأكثر تعقيدًا خارج الصندوق.
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense هي الطريقة التي تقوم بها الشركات الأكثر تطوراً في العالم بإزالة عدم اليقين من عملية صنع القرار. بفضل معلومات السوق والبحث المبني على الذكاء الاصطناعي المثبت، يقدم AlphaSense بسرعة رؤى ذات صلة من عالم جدير بالثقة من المحتوى العام والخاص - بما في ذلك أبحاث الأسهم وملفات الشركات ونصوص الأحداث ومكالمات الخبراء والأخبار والمجلات التجارية ومحتوى الأبحاث الخاصة بالعملاء. يقع المقر الرئيسي لشركة AlphaSense في مدينة نيويورك، ويعمل بها أكثر من 1000 شخص عبر مكاتب في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفنلندا والهند وسنغافورة.
Conversica
conversica.com
تعمل شركة Conversica على بناء أكبر قوة عاملة معززة في العالم باستخدام الذكاء الاصطناعي للمحادثة. نحن نجعل كل اتصال شخصيًا. Conversica هي المزود الرائد للذكاء الاصطناعي للمحادثة الذي يساعد الشركات على جذب الإيرادات واكتسابها وتنميتها عبر دورة حياة العميل. ينخرط مساعدو الذكاء الاصطناعي متعدد القنوات لدينا في حوار ثنائي الاتجاه شبيه بالإنسان في الوقت الفعلي أو في وقت المشترين لتعزيز الإنتاجية وزيادة الأداء وزيادة فرص الإيرادات في النهاية. من خلال أفضل الممارسات المضمنة التي تم اختبارها على مدار عقد من الخبرة ومليار تفاعل، يساعد مساعدو Conversica AI فرق التسويق والمبيعات ونجاح العملاء على العمل بشكل أكثر ذكاءً لتلبية توقعات العملاء. قم بتمكين فرق الإيرادات لديك من خلال الذكاء الاصطناعي الحقيقي والمتطور المدعوم بمعالجة اللغات الطبيعية (NLP)، وإمكانيات التعلم العميق، وأتمتة العمليات التجارية. مع دقة تصل إلى 98%، فإن مساعدي الذكاء الاصطناعي لدينا أكثر دقة من الإنسان. لا يستطيع قادة الإيرادات أن يكونوا راضين عن الوضع الراهن. يجعل مساعدو الذكاء الاصطناعي المستحيل ممكنًا من خلال لمس كل عميل محتمل على نطاق واسع، وتسريع الفرص، وزيادة أداء الفريق دون زيادة عدد الموظفين. يمكنك الوصول إلى المستوى التالي من النمو من خلال تلبية توقعات العملاء من خلال اتصالات سريعة ومستمرة وشخصية على نطاق واسع.
Doofinder
doofinder.com
15% من العملاء يغادرون دون العثور على ما يحتاجون إليه. Doofinder يساعدك على إصلاحه. Doofinder هو محرك بحث مواقع ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية يعمل على تحسين نتائج البحث ورؤية المنتج. يقدم تطبيقنا نتائج بحث مخصصة بناءً على التفضيلات الفردية في الوقت الفعلي في أقل من 25 مللي ثانية دون زيادة سرعة التحميل لديك. - قم بتمكين عملائك من العثور على ما يبحثون عنه بالضبط باستخدام تقنية البحث المتقدمة في Doofinder، مما يقلل معدلات الارتداد ويزيد فرص البيع. - احصل على فهم أعمق لسلوكيات واحتياجات عميلك من خلال تحليل نتائج البحث - قم بتحويل تجربة بحث التجارة الإلكترونية الخاصة بك بنتائج دقيقة، حتى عندما يكون البحث فوضويًا - اتخذ قرارات مستنيرة وتوقع طلب العملاء والاتجاهات الجديدة من خلال تحليل نتائج البحث القوي لدينا +20 نسبة التحويلات، فقط من خلال تحسين البحث: الأمر بهذه البساطة. أكثر من 10000 عميل سعيد لا يمكن أن يكونوا مخطئين. الحل الذي نقدمه سهل الاستخدام، حيث يمكن دمجه بسرعة وسهولة مع أي حل ويب أو تجارة إلكترونية، بالإضافة إلى المواقع المصممة خصيصًا، مما يمنحك المرونة التي تحتاجها. لا يتطلب أي ترميز، سهل التثبيت والبدء في الاستخدام.
AddSearch
addsearch.com
يوفر AddSearch بحثًا شخصيًا سريعًا وسهلاً وقابلاً للتخصيص لأي موقع ويب أو تجارة إلكترونية أو تطبيق ويب. استخدم Crawler أو Indexing API لفهرسة المحتوى وإبقائه محدثًا. استخدم خدمة التنفيذ الكاملة لتوفير وقت المطورين لديك والاستفادة الكاملة من خبرة بحث AddSearch. مع ما يقرب من 2000 عميل على مستوى العالم، في مجالات الإعلام والاتصالات السلكية واللاسلكية والحكومة والتعليم والتجارة الإلكترونية وغيرها الكثير، يعد AddSearch أحد أفضل حلول البحث في المواقع التي أثبتت جدواها. من خلال الدخول السريع إلى السوق، وتمكين الميزات والتحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، فإن AddSearch لديه كل ما تحتاجه للوصول إلى نتائج أعمالك من خلال البحث. تتضمن ميزات AddSearch ما يلي: - الإكمال التلقائي - تصنيف النتائج الذكية - تضمين / استبعاد المحتوى - تحليلات البحث المتقدمة مع الاحتفاظ لمدة عام واحد - عوامل التصفية والجوانب - تخصيص البحث - تسجيل الدخول الموحد المخصص - سجلات التدقيق - محرك التوصية - اقتراحات المرادفات الآلية - إدارة المستخدم التنظيمية - الأعمال مع أي نظام إدارة محتوى - عمليات التنفيذ باستخدام الزاحف أو واجهة برمجة التطبيقات - اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) تصل إلى 99.999% - وقت تنفيذ سريع
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks عبارة عن منصة إنتاجية تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على جعل معلوماتها متاحة وقابلة للتنفيذ لكل موظف. يجيب مساعد المعرفة Dash AI على الفور على الأسئلة المتعلقة بالعمل، وينشئ المحتوى ذي الصلة، ويبحث عن المستندات والرسائل والمهام والمزيد. بالإضافة إلى واجهة الويب الخاصة بها، تتمتع Dash AI أيضًا بتكامل قوي مع Slack. يمكن إضافته إلى قنوات Slack الخاصة بالشركة حيث يمكنه الرد تلقائيًا على الأسئلة المتداولة. تتكامل Dashworks حاليًا مع أكثر من 20 تطبيقًا عبر مجموعة التكنولوجيا الخاصة بالشركة.
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