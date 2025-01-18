برنامج البحث عن المؤسسات - التطبيقات الأكثر شعبية - باراغواي

Site Search 360

sitesearch360.com

بحث ذكي وسريع وقابل للتخصيص بدرجة كبيرة لموقع الويب الخاص بك. - فهرسة صفحات موقعك ومنتجاتك ومقاطع فيديو YouTube والأسئلة الشائعة والمستندات (PDF وDOC وXLS وPPT). - - استخدم الزاحف القوي الخاص بنا، أو قدم خريطة موقع، أو قم بتحميل موجز، أو استخدم واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا، أو اجمع كل الطرق في وقت واحد لفهرسة المحتوى الخاص بك بنجاح. - احصل على نتائج ذكية. نحن نستخدم المنطق الدلالي لتعزيز محركنا. وهذا يعني أنه إذا بحث الزائرون المحبون للكلاب عن "جرو" أو "كلب"، فسوف يظلون يجدون الصفحات المتعلقة بالكلاب. إضافة مرادفات مخصصة غير محدودة. - قم بإعداده في طريقك. البحث عبر المجالات أو حتى منصات مختلفة. قم بإخفاء الصفحات غير المرغوب فيها، وقم بتجميع نتائجك في فئات مخصصة لتسهيل التنقل، وإضافة عوامل التصفية وخيارات الفرز. - استمتع باقتراحات ونتائج البحث السريعة للغاية. لا أحد يحب الانتظار. يوفر بحثنا اقتراحات فورية للإكمال التلقائي لتوجيه الباحثين إلى أفضل النتائج. - احصل على تحليلات ثاقبة. هل تريد معرفة ما تم البحث عنه، وما هي النتائج التي تم النقر عليها، وكم مرة؟ تخبرك تحليلاتنا بذلك حتى تتمكن من البقاء على اطلاع على الاتجاهات والمتطلبات، وتخصيص بحثك للزائرين والمتسوقين لمساعدتك على زيادة تحويلات مبيعاتك. - اجعلها خاصة بك. نمط مربع البحث قابل للتخصيص بالكامل باستخدام مصمم البحث الذي يعمل بالنقر والمعاينة أو CSS المخصص. لا حاجة إلى معرفة الترميز. قم بمطابقتها مع شكل ومظهر موقعك. - السيطرة على البحث الخاص بك. عليك أن تقرر المحتوى الذي تريد عرضه. قم بتثبيت الصفحات المحددة في الأعلى، وأضف نتائج مخصصة، وأعد توجيه استفساراتك أو إعادة كتابتها، واعرض البيانات المنظمة - وهو ما يحتاج المستخدمون إلى رؤيته فقط. - التكامل بسلاسة وسهولة. من قراءة هذه الجملة إلى تشغيل بحثك الجديد على موقعك، يمكن أن يستغرق ذلك أقل من 5 دقائق. كل ما تحتاجه هو كتلة واحدة من جافا سكريبت! - لست متأكدا من الترميز؟ لدينا مكونات إضافية لـ WordPress، وLightspeed، وCloudflare، وMagento، وShopware، وDuda، وOxid، وWeebly - والقائمة في نمو مستمر. لم يتم تغطية منصة موقعك بعد؟ لدينا أفضل دعم في فئته لإرشادك خلال عملية التنفيذ.