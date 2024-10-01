الأكثر شعبية المضافة حديثًا برنامج البحث عن المؤسسات - التطبيقات الأكثر شعبية - هولندا

يعمل برنامج البحث المؤسسي على تبسيط عملية الاسترداد المنهجي للبيانات المخزنة، سواء كانت بيانات داخلية داخل المؤسسة أو مصادر خارجية مثل التطبيقات ومواقع الويب. تقوم هذه الحلول بتنظيم البيانات وتحسينها، وتمكين المستخدمين من الوصول إلى المعلومات وتحديد موقعها بشكل آمن عبر مصادر متنوعة مثل قواعد البيانات والمستندات والتطبيقات ومواقع الويب والشبكات الداخلية. إنه يفيد المستخدمين عبر مختلف الأدوار والفرق داخل المؤسسة، حيث أن الوصول إلى البيانات من قواعد بيانات متعددة ومصادر مشتركة يعد جزءًا لا يتجزأ من تحقيق العديد من المهام في بيئة الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبرنامج البحث الخاص بالمؤسسات أن يقدم البحث كوظائف خدمة، مما يمكّن الشركات من كشف مصادر البيانات والمعلومات المحددة بشكل آمن، مثل كتالوجات المنتجات ومقاطع الفيديو والمحتوى التسويقي، إلى منصات خارجية مثل تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب.