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برنامج البحث عن المؤسسات - التطبيقات الأكثر شعبية - موريشيوس
يعمل برنامج البحث المؤسسي على تبسيط عملية الاسترداد المنهجي للبيانات المخزنة، سواء كانت بيانات داخلية داخل المؤسسة أو مصادر خارجية مثل التطبيقات ومواقع الويب. تقوم هذه الحلول بتنظيم البيانات وتحسينها، وتمكين المستخدمين من الوصول إلى المعلومات وتحديد موقعها بشكل آمن عبر مصادر متنوعة مثل قواعد البيانات والمستندات والتطبيقات ومواقع الويب والشبكات الداخلية. إنه يفيد المستخدمين عبر مختلف الأدوار والفرق داخل المؤسسة، حيث أن الوصول إلى البيانات من قواعد بيانات متعددة ومصادر مشتركة يعد جزءًا لا يتجزأ من تحقيق العديد من المهام في بيئة الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبرنامج البحث الخاص بالمؤسسات أن يقدم البحث كوظائف خدمة، مما يمكّن الشركات من كشف مصادر البيانات والمعلومات المحددة بشكل آمن، مثل كتالوجات المنتجات ومقاطع الفيديو والمحتوى التسويقي، إلى منصات خارجية مثل تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب.
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Guru
getguru.com
بحث الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، والإنترانت، وWiki في نظام أساسي واحد. يعيش Guru في الأدوات التي تستخدمها بالفعل، لذا لا داعي لتبديل السياق. يمكنك العثور على المعلومات عبر أي تطبيق، والحصول على مساعدة من الخبراء إذا لم تتمكن من العثور عليها، والسماح لـ Guru بتحديد الفجوات المعرفية بشكل استباقي، وتكرار...
Tidio
tidio.com
Tidio هي شركة رائدة عالميًا في برامج خدمة العملاء. تتيح منصة Tidio سهلة الاستخدام لأكثر من 300000 شركة حول العالم تقديم دعم أكثر ذكاءً وأسرع لعملائها. من خلال مجموعة كاملة من حلول خدمة العملاء، تقدم Tidio الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وحجز التذاكر ووكلاء الدعم الافتراضيين الذين يدعمون الذكاء ال...
Google Cloud Search
cloudsearch.google.com
يعد Google Cloud Search مساعدًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين في العثور بسرعة على المعلومات ذات الصلة، عندما يحتاجون إليها عبر جميع تطبيقات Google المرتبطة، بما في ذلك Gmail وGoogle Docs وGoogle Drive وتقويم Google وجهات اتصال Google وغيرها على حدٍ سواء.
Qatalog
qatalog.com
Qatalog يقضي على فوضى عملك. لا مزيد من الأصوات المستمرة، ولا مزيد من الاجتماعات التافهة، ولا مزيد من البحث عن أحدث مستند. يربط مركز العمل الخاص بنا أدوات التعاون الحديث — مواقع wiki، وإدارة المشاريع، والدردشة الجماعية، والمزيد — ويتيح لك استخدامها بالتنسيق مع بعضكم البعض. فهو يربط الأشخاص والفرق بنف...
Algolia
algolia.com
Algolia هي منصة البحث والاكتشاف الشاملة الوحيدة في العالم للذكاء الاصطناعي. ابتكر مهندسونا استخدامًا رائعًا للذكاء الاصطناعي لإنشاء بحث واكتشاف أفضل بشكل كبير. تجمع تقنية NeuralSearch الخاصة بنا بين معالجة اللغة الطبيعية القائمة على المتجهات ومطابقة الكلمات الرئيسية في واجهة برمجة التطبيقات (API) وا...
Happeo
happeo.com
Happeo هي شبكة إنترانت مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتم تصنيفها رقم 1 لمؤسسات Google Workspace. نقوم بإنشاء منازل رقمية حيث تظل المؤسسات على اتصال وتعزز الكفاءة من خلال تنظيم فوضى المعلومات، وتوفير إدارة المعرفة المنظمة والاجتماع معًا كفريق واحد. نقوم بإنشاء هذه المنازل الرقمية الفريدة لكل عميل ونوفر له...
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، ومقرها في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Canada Inc. تقوم ال...
Command E
getcommande.com
بحث كل شيء الخاص بك. يفكر Command E بنفس السرعة التي تفكر بها. تعرف على أحدث وأسرع طريقة للوصول إلى كل شيء على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وفي السحابة الخاصة بك.
Aiven
aiven.io
بصفته مركزًا مركزيًا لجميع احتياجات قواعد البيانات، يقدم Aiven خدمات قواعد البيانات العلائقية وغير العلائقية جنبًا إلى جنب مع مجموعة التصور ووسيط الرسائل عالي الإنتاجية. تشمل عروض خدماتنا Kafka وPostgreSQL وMySQL وOpensearch وElasticsearch وCassandra وRedis وInfluxDB وM3 وGrafana. تتم محاسبة جميع خد...
Coveo
coveo.com
Coveo هي شركة برمجيات مؤسسية كخدمة (SaaS) مقرها مدينة كيبيك تقدم منصة قائمة على السحابة لجعل التجارب الرقمية أكثر ذكاءً، وتوفر برامج محددة مبنية على تلك المنصة. تستخدم Coveo License Cloud™ تقنيات البحث والتحليلات والتعلم الآلي لتوحيد المحتوى والبيانات المتباينة، لأتمتة تسليم المعلومات الشخصية ذات ال...
Glean
glean.com
يمكّنك Glean من اكتشاف المعلومات التي تحتاجها. تبحث تقنيتنا الديناميكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في نطاق شركتك بالكامل وفي أعماق المحتوى الخاص بك للكشف بسرعة عن المعرفة التي يحتاجها موظفوك عندما يحتاجون إليها. يقدم Glean بسلاسة نتائج ذات صلة ومخصصة للغاية من خلال فهم السياق واللغة والسلوك وعلاقات ...
Yext
yext.com
تعد Yext (رمزها في بورصة نيويورك: YEXT) منصة الحضور الرقمي الرائدة للعلامات التجارية متعددة المواقع، ولديها آلاف العملاء حول العالم. ومن خلال منصة مركزية واحدة، يمكن للعلامات التجارية تقديم تجارب متسقة ودقيقة وجذابة بسلاسة والتواصل بشكل هادف مع العملاء في أي مكان في العالم الرقمي. تعمل تقنية الذكاء ...
Hebbia
hebbia.ai
Hebbia هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين في العثور على إجابات دقيقة لأسئلتهم بسرعة وكفاءة. إنه يمكّن المستخدمين من البحث عن أبحاث السوق الواسعة واستخراج المعلومات المستهدفة والمزيد باستخدام محلل الذكاء الاصطناعي الذي يفهم احتياجات المستخدم. يستخدم البحث العصبي لـ Hebbia تقنية الذ...
nuclia
nuclia.com
قم بتضمين بحث الذكاء الاصطناعي والإجابات العامة لمنتجك. تتيح لك Nuclia API إمكانية البحث بنسبة 100% باستخدام الذكاء الاصطناعي وإجابات إبداعية من المستندات والنصوص ومقاطع الفيديو مع الحفاظ على خصوصية بياناتك وتجنب الهلوسة.
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense هي الطريقة التي تقوم بها الشركات الأكثر تطوراً في العالم بإزالة عدم اليقين من عملية صنع القرار. بفضل معلومات السوق والبحث المبني على الذكاء الاصطناعي المثبت، يقدم AlphaSense بسرعة رؤى ذات صلة من عالم جدير بالثقة من المحتوى العام والخاص - بما في ذلك أبحاث الأسهم وملفات الشركات ونصوص الأحدا...
Findr
usefindr.com
بحث عالمي لجميع تطبيقاتك. Findr هو مساعد بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعدك في البحث عبر جميع تطبيقاتك في وقت واحد. باستخدام Findr، يمكنك: 1. تقليل الوقت الذي تقضيه في البحث عن المعلومات. 2. توقف عن طلب الروابط والمستندات - قم بتحسين تعاون الفريق وإنتاجيته. 3. جمع المراجع حول موضوع ما من عرض واحد با...
Site Search 360
sitesearch360.com
بحث ذكي وسريع وقابل للتخصيص بدرجة كبيرة لموقع الويب الخاص بك. - فهرسة صفحات موقعك ومنتجاتك ومقاطع فيديو YouTube والأسئلة الشائعة والمستندات (PDF وDOC وXLS وPPT). - - استخدم الزاحف القوي الخاص بنا، أو قدم خريطة موقع، أو قم بتحميل موجز، أو استخدم واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا، أو اجمع كل الطر...
Keyspider
keyspider.io
يوفر Keyspider نتائج بحث دقيقة باستخدام محرك بحث مؤسسي قائم على السحابة. باستخدام Keyspider، يمكنك إنشاء بحث مخصص لموقع الويب الخاص بك دون أي وقت أو تكلفة إضافية. يتفهم Keyspider متطلبات العميل ويقدم النتائج الصحيحة لاستعلامات البحث الخاصة به. الحل لمواقع الويب لتمهيد الطريق لتجارب بحث أفضل وتحسين ا...
Search.io
search.io
أضف البحث والاكتشاف المدعوم بالتعلم الآلي إلى موقع الويب الخاص بك أو متجر التجارة الإلكترونية أو التطبيق في دقائق. نسخة تجريبية مجانية مستضافة بالكامل لمدة 14 يومًا.
ExpertRec
expertrec.com
يتيح لك محرك البحث المخصص الخاص بـ Expertrec إضافة نتائج بحث فائقة السرعة إلى موقع الويب الخاص بك بسرعة. كما يوفر خيارات تخصيص قوية بنقرة زر واحدة. وهو أيضًا بديل رائع للبحث في مواقع Google - 1. الإكمال التلقائي فائق السرعة. 2. يتيح لك محرك البحث المخصص ذو الأسعار المعقولة الخاص بـ Spell CorrectExpe...
Akooda
akooda.co
Akouda هي منصة ذكاء العمليات الرائدة التي توفر للشركات فهمًا شاملاً لبصمتها الرقمية الداخلية. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، يقوم محرك Akouda بتحليل عناصر العمل الأساسية بما في ذلك العمليات والأشخاص والعملاء والموارد لتقديم رؤى تجيب على أسئلة العمل المهمة. تسمح هذه المنصة للفرق بالاتصال والتعاون بسلاسة...
AddSearch
addsearch.com
يوفر AddSearch بحثًا شخصيًا سريعًا وسهلاً وقابلاً للتخصيص لأي موقع ويب أو تجارة إلكترونية أو تطبيق ويب. استخدم Crawler أو Indexing API لفهرسة المحتوى وإبقائه محدثًا. استخدم خدمة التنفيذ الكاملة لتوفير وقت المطورين لديك والاستفادة الكاملة من خبرة بحث AddSearch. مع ما يقرب من 2000 عميل على مستوى العال...
Cludo
cludo.com
Cludo هي أداة بحث ذكية مصممة لتبسيط حياة فرق الويب والتسويق من خلال الأتمتة والبيانات المفيدة. نحن نجعل البحث سهلاً لك وللمستخدمين النهائيين لديك. تعمل Cludo على تحسين طريقة تواصل المؤسسات وعملائها مع المعلومات واستخدامها. تتيح لك منصة البحث في الموقع سهلة الاستخدام إمكانية التخصيص والحصول على رؤى ع...
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach هي سحابة التجارب التجارية رقم 1 في العالم، حيث تعمل على تمكين العلامات التجارية من تقديم رحلات للعملاء مخصصة للغاية، بحيث تبدو وكأنها سحرية. وهي تقدم مجموعة من المنتجات التي تدفع التخصيص الحقيقي ونمو التجارة الرقمية، بما في ذلك: Discovery، الذي يقدم بحثًا وتسويقًا قائمًا على الذكاء الاصطن...
TeamSlide
teamsli.de
TeamSlide هو حل للبحث عن الشرائح والمكتبة مع وظيفة PowerPoint الإضافية. يمكنك الوصول إلى جميع الشرائح والصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك دون مغادرة PowerPoint على الإطلاق. يقوم TeamSlide بفحص العروض التقديمية الخاصة بك للتحكم في الإصدار، ويطالبك عند وجود شرائح قديمة. قم بتوصيل TeamSlide بسلاسة إلى Shar...
Raffle
raffle.ai
أصبح البحث إنسانيًا وسهل الاستخدام تستخدم الشركات المبتكرة برنامج Raffle وواجهة برمجة التطبيقات (API) لتعزيز قدرات البحث الخاصة بها، وتسهيل مشاركة المعرفة، واكتساب رؤى عميقة حول سلوك واحتياجات العملاء والموظفين. حلول البحث لدينا - بما في ذلك البحث في مواقع الويب، والبحث في أماكن العمل، والبحث داخل ا...
QBox
qbox.ai
QBox هي أداة ممتازة توفر تطبيقًا شاملاً وقابلاً للتخصيص لاختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمحادثة. فهو يعمل على تبسيط عملية الاختبار وتسريعها، وتحسين الدقة، ومساعدة المستخدمين على تقديم مساعدين رقميين عالي الجودة. يقوم QBox بتحليل وقياس بيانات تدريب chatbot الخاصة بك من خلال تصور وفهم أين يعمل وأين...
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks عبارة عن منصة إنتاجية تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على جعل معلوماتها متاحة وقابلة للتنفيذ لكل موظف. يجيب مساعد المعرفة Dash AI على الفور على الأسئلة المتعلقة بالعمل، وينشئ المحتوى ذي الصلة، ويبحث عن المستندات والرسائل والمهام والمزيد. بالإضافة إلى واجهة الويب الخاصة بها، تتمتع Dash...
Doofinder
doofinder.com
15% من العملاء يغادرون دون العثور على ما يحتاجون إليه. Doofinder يساعدك على إصلاحه. Doofinder هو محرك بحث مواقع ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية يعمل على تحسين نتائج البحث ورؤية المنتج. يقدم تطبيقنا نتائج بحث مخصصة بناءً على التفضيلات الفردية في الوقت الفعلي في أقل من 25 مللي ثانية دو...
Conversica
conversica.com
تعمل شركة Conversica على بناء أكبر قوة عاملة معززة في العالم باستخدام الذكاء الاصطناعي للمحادثة. نحن نجعل كل اتصال شخصيًا. Conversica هي المزود الرائد للذكاء الاصطناعي للمحادثة الذي يساعد الشركات على جذب الإيرادات واكتسابها وتنميتها عبر دورة حياة العميل. ينخرط مساعدو الذكاء الاصطناعي متعدد القنوات ل...
Onna
onna.com
تعمل Onna على تمكين المؤسسات من اكتساب قيمة تجارية بسرعة من بياناتها غير المنظمة. توفر منصة إدارة البيانات الخاصة بـ Onna سير عمل مركزيًا يمتد عبر تطبيقات مكان العمل اليوم مثل Slack وGoogle Workspace وMicrosoft 365 والمزيد، مما ينتج مجموعة موحدة من البيانات القابلة للتنفيذ. من خلال ربط وتوحيد مصادر ...
Miso.ai
miso.ai
تعمل Miso على إضفاء طابع ديمقراطي على القوى العظمى للتعلم الآلي لمنصات مثل Google وAmazon حتى يتمكن أي فريق من بناء بحث واكتشاف ومشاركة قابلة للتطوير وموحدة بسرعة لرحلة المستخدم بأكملها. وعلى عكس الحلول التقليدية، يستطيع Miso تخصيص 100% بشكل مجهول - دون تتبع المستخدمين أو استخراج البيانات.
ReactiveSearch
reactivesearch.io
يمكّن ReactiveSearch.io الشركات من بناء أفضل تجربة بحث في التطبيقات باستخدام مكونات واجهة المستخدم الرائدة في الصناعة، ومستوى التحكم لنشر التغييرات في الوقت الفعلي وتوفير تحليلات قابلة للتنفيذ للبحث. إنه يعمل خارج الصندوق مع Elasticsearch وOpenSearch.
Outmind
outmind.ai
يمنحك Outmind إمكانية الوصول الفوري إلى مستنداتك ورسائل البريد الإلكتروني والمحادثات الخاصة بك... لتمنحك الوقت والجودة والكفاءة. باستخدام Outmind، لا يمكنك إعادة إنشاء المستندات الموجودة: يمكنك البدء من العناصر المرجعية الداخلية. تعرض خوارزميات التعلم الآلي لدينا تلقائيًا أفضل النتائج لكل استعلام. ع...
Unleash
getunleash.io
لا يسمح الأصدقاء لأصدقائهم ببناء نظام علامة الميزات الخاص بهم. تم تصميم إدارة ميزات Unleash مع وضع المؤسسات الكبيرة في الاعتبار، لذا لا يتعين عليك إنشاءها بنفسك. نحن مفتوحو المصدر وخاصون وآمنون وجاهزون للإعدادات الأكثر تعقيدًا خارج الصندوق.
Instaclustr
instaclustr.com
خدمة مستضافة ومدارة بالكامل لـ OpenSearch OpenSearch عبارة عن مجموعة بحث وتحليلات قوية تسمح باستيعاب البيانات وتسجيلها والبحث فيها وتجميعها وعرضها وتحليلها. تتيح هذه الإمكانات نطاقًا واسعًا من حالات الاستخدام القيمة مثل التسجيل والبحث في التطبيقات. يعد Instaclustr Managed OpenSearch حلاً مفتوح المصد...
Bonsai
bonsai.io
تحافظ Bonsai على بحثك دائمًا من خلال نشر الخبراء والصيانة المستمرة والحد الأقصى من أمان البيانات لـ Elasticsearch أو OpenSearch.
Meilisearch
meilisearch.com
يعمل Meilisearch على تمكين المطورين وفرق الأعمال من إنشاء تجربة بحث أكثر سهولة تعمل على زيادة التحويلات القائمة على البحث
Loop54
loop54.com
يتم تشغيل البحث والتخصيص في موقع التجارة الإلكترونية Loop54s بواسطة الذكاء الاصطناعي الخاص. يقوم Loop54 AI بتخصيص البحث في موقعك والتنقل بين الفئات، بحيث يختبر كل زائر النتائج ذات الصلة. في حين أن معظم أدوات التخصيص تتطلب أشهرًا من جمع البيانات، فإن Loop54 يستخدم مجموعات صغيرة من البيانات للقيام بعم...
Constructor
constructor.io
منصة اكتشاف المنتج التي تقود لحظات اكتشاف المنتج الجذابة في كل قناة عبر رحلة المتسوق بأكملها - بدءًا من البحث والتصفح وحتى التوصيات والبيع الموجه. بناءً على أحدث تقنيات بحث الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة، يتعلم Native Commerce Core من Constructor من كل تفاعل مع العملاء، ويحسن الأداء وفقًا لمقاييس التجا...
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch عبارة عن منصة بحث وتوصيات مخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تدعم النجاح لأي شركة بحجمها في جميع الصناعات. هدفنا هو التأكد من أن العلامات التجارية لديها أدوات مبتكرة لتقديم تجارب بحث دقيقة وذات صلة لتمكين المستخدمين من العثور على النتائج ذات الصلة لاحتياجاتهم في السياق، بغض النظر عن ا...
SearchStax
searchstax.com
بحث قوي أصبح سهلاً SearchStax هو الطريقة الأسهل والأسرع للمسوقين والمطورين لتقديم تجارب البحث الأقوى والأكثر صلة وقوة. نحن نقدم حلول برمجية شاملة تتراوح من البنية التحتية المدارة Solr المستضافة على الواجهة الخلفية إلى البحث المتقدم والشخصي في الموقع على الواجهة الأمامية. SearchStax Managed Search - ...
Clerk.io
clerk.io
Clerk.io عبارة عن منصة شاملة لتخصيص التجارة الإلكترونية تعمل على تحسين أداء وربحية متجر الويب الخاص بك مع توفير الوقت ودفع نمو عملك. من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي الرائد في الصناعة لتعزيز الملاءمة الفائقة طوال رحلة العميل الخاصة بك، نقوم بأتمتة معدلات التحويل الأعلى وأحجام السلة وقيم الطلبات. في ...
SeekStorm
seekstorm.com
SeekStorm هو بحث كخدمة. توفر واجهة برمجة تطبيقات البحث الخاصة بنا بحثًا فوريًا على نطاق الويب وفي الوقت الفعلي والنص الكامل والبحث الفوري عن بياناتك ومستنداتك. SeekStorm هو الزاحف كخدمة. يعمل الزاحف المركّز عالي الأداء على تحويل أي موقع ويب إلى مستندات JSON مع بيانات منظمة بسرعة 20x وحمولة 200x مقار...
Vectara
vectara.com
Vectara عبارة عن نظام أساسي للبحث عن المحادثة واكتشاف المعرفة مدعوم من LLM والذي يسمح للشركات بإجراء محادثات ذكية عبر بياناتها الخاصة (فكر في ChatGPT ولكن لبياناتك). المطور أولاً، توفر المنصة واجهة برمجة تطبيقات بسيطة وتمنح المطورين إمكانية الوصول إلى تقنية NLU المتطورة (فهم اللغة الطبيعية) ذات الصل...
GoSearch
gosearch.ai
GoSearch عبارة عن منصة بحث مؤسسية تعمل بالذكاء الاصطناعي من صانعي GoLinks. يربط GoSearch ما يزيد عن 100 تطبيق شخصي وتطبيق خاص بالشركة لتوفير واجهة واحدة موحدة للبحث - مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي للحصول على رؤى ملخصة من مصادر متعددة. سواء كان الاستعلام هو "كيفية إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة ب...
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box هو حل للبحث عن المنتجات واكتشافها مناسب لأي منصة للتجارة الإلكترونية. يبدأ سحر Luigi's Box بلوحات معلومات تحليلية تفصيلية توفر لك جميع المعلومات ذات الصلة حول أداء عناصر البحث والتنقل على موقعك. تعرف على المزيد حول أداء النظام الأساسي الخاص بك وتأكد من الحصول على أفضل النتائج بفضل البحث ...
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
تعتبر شركة Raptor Services إحدى الشركات الرائدة في السوق في مجال توفير منصة التخصيص وبيانات العملاء. تتيح حلولنا للعلامات التجارية التعرف على سلوك المستخدمين عبر القنوات، وتقديم توصيات مخصصة، وتنشيط البيانات في جميع القنوات من منصة بيانات العملاء الخاصة بنا. تستخدم المئات من العلامات التجارية الطموح...
Collato
collato.com
Collato هي أداة محرك بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لربط وتنظيم المعلومات المتفرقة من مصادر مختلفة تستخدمها فرق المنتج. مع Collato، يمكن للمستخدمين العثور على إجابات لأسئلتهم المتعلقة بالمنتج دون أي جهد وفي الوقت الفعلي. توفر الأداة خريطة مرئية حيث يمكن للمستخدمين توصيل أدواتهم مثل Confluence أ...