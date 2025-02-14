مقدمو استشارات إدارة أداء المؤسسات (EPM). - التطبيقات الأكثر شعبية - ساو تومي وبرينسيبي

✨ WebCatalog Desktop ✨

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.