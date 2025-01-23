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مقدمو استشارات إدارة أداء المؤسسات (EPM).
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مقدمو استشارات إدارة أداء المؤسسات (EPM). - التطبيقات الأكثر شعبية - رواندا

يساعد مستشارو EPM المؤسسات في تحسين أدائها من خلال توفير التوجيه والدعم عبر مساعي التخطيط والتحليلات وإعداد التقارير المؤسسية. إنهم يقدمون المساعدة القائمة على المشاريع والمستمرة للشركات في سعيها لتحسين الأداء. بالإضافة إلى ذلك، يساعد هؤلاء المستشارون الشركات في تنفيذ واعتماد وتعظيم الاستفادة من حلول برمجيات EPM أو CPM.

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تقدم KPMG Spark المحاسبة عبر الإنترنت التي تتضمن المحاسبة الآلية مع إمكانية الوصول إلى فريق حسابات مخصص لتبسيط الإعداد الضريبي والفواتير والمدفوعات وتتبع النفقات والمزيد

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