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WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

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مقدمو استشارات إدارة أداء المؤسسات (EPM). - التطبيقات الأكثر شعبية - الكاميرون

يساعد مستشارو EPM المؤسسات في تحسين أدائها من خلال توفير التوجيه والدعم عبر مساعي التخطيط والتحليلات وإعداد التقارير المؤسسية. إنهم يقدمون المساعدة القائمة على المشاريع والمستمرة للشركات في سعيها لتحسين الأداء. بالإضافة إلى ذلك، يساعد هؤلاء المستشارون الشركات في تنفيذ واعتماد وتعظيم الاستفادة من حلول برمجيات EPM أو CPM.

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KPMG Spark

KPMG Spark

kpmgspark.com

تقدم KPMG Spark المحاسبة عبر الإنترنت التي تتضمن المحاسبة الآلية مع إمكانية الوصول إلى فريق حسابات مخصص لتبسيط الإعداد الضريبي والفواتير والمدفوعات وتتبع النفقات والمزيد

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