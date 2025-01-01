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تستخدم شبكة تسليم محتوى المؤسسة (eCDN) بنية تحتية خاصة لتوزيع المحتوى داخل جدار الحماية الخاص بالشركة. على عكس شبكات CDN التقليدية، والتي تم تصميمها لتوصيل المحتوى على نطاق واسع عبر مسافات طويلة، تركز شبكات CDN الإلكترونية على تقديم محتوى عالي الجودة بكفاءة داخل شبكات الشركات. تعمل على تحسين توجيه الفيديو لضمان تسليم المحتوى من أقرب مصدر للمستخدم، مما يعزز الأداء ويقلل من استهلاك النطاق الترددي. في حين أن كلاً من شبكات CDN وeCDN تعالج تحديات مماثلة، إلا أنها تلبي احتياجات مختلفة. تتفوق شبكات CDN التقليدية في تقديم الوسائط ذات النطاق الترددي العالي إلى جماهير كبيرة خارج شبكات الشركة، مما يضمن التدفق المستقر للبيانات عبر مسافات شاسعة. في المقابل، تم تصميم شبكات eCDN لتوزيع المحتوى بين الموظفين داخل نفس شبكة الشركة، والاستفادة من الموارد الداخلية لتوصيل المحتوى بكفاءة وأمان.
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