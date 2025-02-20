برنامج شبكة توصيل محتوى المؤسسة (eCDN). - التطبيقات الأكثر شعبية - الأقاليم الجنوبية الفرنسية

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تستخدم شبكة تسليم محتوى المؤسسة (eCDN) بنية تحتية خاصة لتوزيع المحتوى داخل جدار الحماية الخاص بالشركة. على عكس شبكات CDN التقليدية، والتي تم تصميمها لتوصيل المحتوى على نطاق واسع عبر مسافات طويلة، تركز شبكات CDN الإلكترونية على تقديم محتوى عالي الجودة بكفاءة داخل شبكات الشركات. تعمل على تحسين توجيه الفيديو لضمان تسليم المحتوى من أقرب مصدر للمستخدم، مما يعزز الأداء ويقلل من استهلاك النطاق الترددي. في حين أن كلاً من شبكات CDN وeCDN تعالج تحديات مماثلة، إلا أنها تلبي احتياجات مختلفة. تتفوق شبكات CDN التقليدية في تقديم الوسائط ذات النطاق الترددي العالي إلى جماهير كبيرة خارج شبكات الشركة، مما يضمن التدفق المستقر للبيانات عبر مسافات شاسعة. في المقابل، تم تصميم شبكات eCDN لتوزيع المحتوى بين الموظفين داخل نفس شبكة الشركة، والاستفادة من الموارد الداخلية لتوصيل المحتوى بكفاءة وأمان.
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Medianova
medianova.com
توفر Medianova حلول CDN عالمية ومنصات سحابية، تتمتع بخبرة في البث والتشفير والتخزين المؤقت والتخزين المؤقت الدقيق وCDN المختلط وتسريع مواقع الويب. بفضل تواجدها في 20 دولة وشبكة Anycast المدعومة بـ SSD بنسبة 100%، تعد Medianova واحدة من أسرع شبكات CDN الآمنة لـ https في أوروبا والشرق الأوسط استنادًا إلى Cedexis.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces عبارة عن منصة سحابية تربط الأشخاص والأشياء بالمساحات لتحويل المباني إلى مساحات ذكية. باستخدام قوة أجهزة Cisco كأجهزة استشعار (Catalyst وMeraki وWebex) والنظام البيئي Spaces، تهدف المنصة إلى جعل المباني آمنة وذكية ومستدامة وسلسة. تسخر Cisco Spaces قوة أجهزة وأجهزة الاستشعار التابعة لشركة Cisco (Catalyst وMeraki وWebex) مما يجعل المباني آمنة وذكية ومستدامة من خلال تجارب سلسة للأشخاص.
Chinafy
chinafy.com
Chinafy عبارة عن منصة قائمة على SaaS تعمل على إعادة هندسة مواقع الويب وإعادة تصميمها لتحقيق أداء أسرع للويب في الصين. إنها منصة التوافق مع الويب الوحيدة حتى الآن القادرة على تحقيق الأداء الداخلي والخارجي تقريبًا. يتم تثبيت النظام الأساسي على مواقع الويب لمساعدتهم على التحميل بسرعة وبشكل كامل وآمن في الصين. تتوفر الخيارات الداخلية. تعمل منصة Chinafy على تسريع وتحسين وحماية أي ملكية إنترنت للتسليم في الصين دون إضافة أجهزة، أو تعديل سطر من التعليمات البرمجية يدويًا، أو إضافة عنوان URL جديد. من خلال الجمع بين تحسينات الموارد الذكية الخاصة بالصين والبنية التحتية المتوازنة متعددة الأحمال والمواقع الإلكترونية، تكون قادرة على تحقيق تحسينات كبيرة في الأداء في جميع المجالات. بدءًا من عرض الصفحات بالكامل وحتى تحميل الموقع بأكمله بشكل أكثر اتساقًا، تشهد مواقع Chinafied انخفاضًا في معدلات الارتداد، وزيادة في سهولة الاستخدام، وزيادة في التحويلات بطريقة فعالة من حيث التكلفة وموجهة نحو النتائج. مقرها الرئيسي في هونغ كونغ. تحترم شركة Chinafy وشركاؤها اللوائح وتلتزم بلوائح وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات التابعة للحكومة الصينية التابعة لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات ولا تدعم المواقع التي لا يمكن الوصول إليها حاليًا.
Imgix
imgix.com
الصور هي النسيج الضام الأكثر أهمية للإنترنت، حيث تبلغ قرارات الشراء للأشخاص، وتربط المحتوى بالأشخاص، والأشخاص ببعضهم البعض. تنظر معظم الشركات بشكل خاطئ إلى الصور باعتبارها مشكلة تم حلها منذ فترة طويلة على الرغم من أن مشهد الوسائط المرئية أصبح أكثر تعقيدًا وتنوعًا من أي وقت مضى في السنوات العشر الماضية. إن سوء فهم صورك له عواقب سلبية ستتفاقم بمرور الوقت، مما يحد بشدة من عملك بطرق غير متوقعة ومدوية. وتظهر التحديات بشكل خاص في مواقع الويب التفاعلية للغاية ذات التحديثات المتكررة ومحتوى الوسائط المتعددة الغني. في imgix، يجعلون تعزيز عملك من خلال الصور أمرًا بسيطًا. قم بدمج مستودعات الصور الخاصة بك مع النظام الأساسي الخاص بهم، ويمكنك إنشاء صور محسنة وتقديمها بسهولة إلى أي جهاز في جميع أنحاء العالم في دقائق. اعتمد علينا في إدارة الصور والعرض والتقنيات عالية المستوى مثل تحويل ترميز AVIF وHLS والذكاء الاصطناعي للصور. بدلاً من إدارة أدوات متعددة ومواكبة التكنولوجيا المتطورة، دعونا نتعامل مع كل ذلك. اكتشف المزيد على www.imgix.com. يتم دعم imgix من قبل مستثمرين ذوي رؤية، بما في ذلك Y Combinator وRRE وAceCap وTeuseday Capital. تم إطلاقه من خلال برنامج تسريع Y Combinator الشهير. ومن بين عملائها Google، وSpotify، وNetflix، وLyft، وAirbnb، وVimeo، وEventbrite، وغيرها.
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