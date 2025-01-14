برنامج شبكة توصيل محتوى المؤسسة (eCDN). - التطبيقات الأكثر شعبية - بورتوريكو

Imgix

imgix.com

الصور هي النسيج الضام الأكثر أهمية للإنترنت، حيث تبلغ قرارات الشراء للأشخاص، وتربط المحتوى بالأشخاص، والأشخاص ببعضهم البعض. تنظر معظم الشركات بشكل خاطئ إلى الصور باعتبارها مشكلة تم حلها منذ فترة طويلة على الرغم من أن مشهد الوسائط المرئية أصبح أكثر تعقيدًا وتنوعًا من أي وقت مضى في السنوات العشر الماضية. إن سوء فهم صورك له عواقب سلبية ستتفاقم بمرور الوقت، مما يحد بشدة من عملك بطرق غير متوقعة ومدوية. وتظهر التحديات بشكل خاص في مواقع الويب التفاعلية للغاية ذات التحديثات المتكررة ومحتوى الوسائط المتعددة الغني. في imgix، يجعلون تعزيز عملك من خلال الصور أمرًا بسيطًا. قم بدمج مستودعات الصور الخاصة بك مع النظام الأساسي الخاص بهم، ويمكنك إنشاء صور محسنة وتقديمها بسهولة إلى أي جهاز في جميع أنحاء العالم في دقائق. اعتمد علينا في إدارة الصور والعرض والتقنيات عالية المستوى مثل تحويل ترميز AVIF وHLS والذكاء الاصطناعي للصور. بدلاً من إدارة أدوات متعددة ومواكبة التكنولوجيا المتطورة، دعونا نتعامل مع كل ذلك. اكتشف المزيد على www.imgix.com. يتم دعم imgix من قبل مستثمرين ذوي رؤية، بما في ذلك Y Combinator وRRE وAceCap وTeuseday Capital. تم إطلاقه من خلال برنامج تسريع Y Combinator الشهير. ومن بين عملائها Google، وSpotify، وNetflix، وLyft، وAirbnb، وVimeo، وEventbrite، وغيرها.