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برامج التشفير - التطبيقات الأكثر شعبية

تستخدم برامج التشفير التشفير لحماية سرية البيانات وسلامتها. تستخدم الشركات هذا البرنامج للتأكد من أن الأطراف المصرح لها فقط هي التي يمكنها الوصول إلى المعلومات، مما يقلل من مخاطر التعرض أو الانتهاكات. من خلال تحويل البيانات القابلة للقراءة إلى تنسيق مشفر وغير مفهوم، تجعل برامج التشفير البيانات من المستحيل تقريبًا على المستخدمين غير المصرح لهم فك تشفيرها. يمكن للشركات تنفيذ التشفير عبر الاتصالات وقواعد البيانات وأنواع مختلفة من الملفات أو أنظمة التخزين. يمكن تطبيقه على البيانات غير النشطة، والبيانات المنقولة، والبيانات المستخدمة، مما يجعلها ذات قيمة خاصة لحماية المعلومات الحساسة، مثل معلومات التعريف الشخصية (PII)، والمعلومات الصحية المحمية (PHI)، وصناعة بطاقات الدفع (PCI). بيانات.

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Tresorit

Tresorit

tresorit.com

Tresorit هو تطبيق للتخزين السحابي ومشاركة الملفات مع تشفير شامل، يضمن أمان وخصوصية البيانات للمستخدمين.

Stackfield

Stackfield

stackfield.com

ستاكفيلد هي أداة شاملة للتعاون وإدارة المشاريع، توفر ميزات لتنظيم المهام والتواصل بين الفرق بشكل آمن.

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

تعتبر Sophos Central منصة شاملة لإدارة الأمن السيبراني، تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لحماية الأجهزة من التهديدات الإلكترونية.

Bitdefender GravityZone

Bitdefender GravityZone

bitdefender.com

Bitdefender GravityZone هو حل أمان لحماية نقاط النهاية والأجهزة المحمولة والخوادم، يوفر حماية شاملة وإدارة مركزية لسياسات الأمان.

Virtru

Virtru

virtru.com

تساعد Virtru المؤسسات على تشفير البيانات الحساسة وإدارة الوصول بمرونة، مع التكامل مع تطبيقات مثل Gmail وMicrosoft 365.

Progress

Progress

progress.com

تطبيق التقدم يوفر أدوات لتطوير وتجهيز التطبيقات وتجارب المستخدم عبر منصات متعددة مع إدارة بيانات فعالة.

Very Good Security

Very Good Security

verygoodsecurity.com

يتيح تطبيق Very Good Security إدارة البيانات الحساسة بشكل آمن وفعال، ويدعم الامتثال لمعايير الأمان دون تغيير الأنظمة الحالية.

Ubiq

Ubiq

ubiqsecurity.com

تطبيق Ubiq يتيح للمطورين دمج تشفير البيانات بسهولة في التطبيقات عبر واجهة برمجة تطبيقات، دون الحاجة لخبرة سابقة في التشفير.

SlashID

SlashID

slashid.dev

SlashID هو تطبيق لإدارة الهوية الرقمية يهدف إلى تعزيز الأمان من خلال توفير آليات مصادقة متقدمة وإدارة سهلة لهويات المستخدم.

Heimdal

Heimdal

heimdalsecurity.com

يقدم تطبيق Heimdal حلول أمنية شاملة لحماية الأجهزة من التهديدات، بما في ذلك مكافحة البرامج الضارة وحماية الويب وإدارة نقاط النهاية.

WatchGuard

WatchGuard

watchguard.com

وatchGuard هو تطبيق للأمن السيبراني يوفر حماية متكاملة للشبكات من خلال تقنيات جدار الحماية وإدارة التهديدات، مما يسهل الإدارة والرقابة.

ShareSecret

ShareSecret

sharesecret.co

تطبيق ShareSecret يتيح للمستخدمين تخزين ومشاركة الأمان المعلومات الحساسة مثل كلمات المرور والبطاقات الائتمانية في خزانة مشفرة ذات انتهاء تلقائي.

Protegrity

Protegrity

protegrity.com

تطبيق Protegrity يتيح حماية البيانات الحساسة، ويضمن خصوصيتها وامتثالها للمعايير التنظيمية مع توفير أدوات للتحكم في الوصول والمراقبة.

Actifile

Actifile

actifile.com

تساعد تطبيق Actifile المنظمات في أتمتة اكتشاف البيانات ومراقبتها وحمايتها، من التهديدات الداخلية والخارجية، وضمان الامتثال للوائح حماية البيانات.

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