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تستخدم برامج التشفير التشفير لحماية سرية البيانات وسلامتها. تستخدم الشركات هذا البرنامج للتأكد من أن الأطراف المصرح لها فقط هي التي يمكنها الوصول إلى المعلومات، مما يقلل من مخاطر التعرض أو الانتهاكات. من خلال تحويل البيانات القابلة للقراءة إلى تنسيق مشفر وغير مفهوم، تجعل برامج التشفير البيانات من المستحيل تقريبًا على المستخدمين غير المصرح لهم فك تشفيرها. يمكن للشركات تنفيذ التشفير عبر الاتصالات وقواعد البيانات وأنواع مختلفة من الملفات أو أنظمة التخزين. يمكن تطبيقه على البيانات غير النشطة، والبيانات المنقولة، والبيانات المستخدمة، مما يجعلها ذات قيمة خاصة لحماية المعلومات الحساسة، مثل معلومات التعريف الشخصية (PII)، والمعلومات الصحية المحمية (PHI)، وصناعة بطاقات الدفع (PCI). بيانات.
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Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
Bitdefender GravityZone هو حل أمان لحماية نقاط النهاية والأجهزة المحمولة والخوادم، يوفر حماية شاملة وإدارة مركزية لسياسات الأمان.
Sophos Central
sophos.com
تعتبر Sophos Central منصة شاملة لإدارة الأمن السيبراني، تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لحماية الأجهزة من التهديدات الإلكترونية.
Stackfield
stackfield.com
ستاكفيلد هي أداة شاملة للتعاون وإدارة المشاريع، توفر ميزات لتنظيم المهام والتواصل بين الفرق بشكل آمن.
Tresorit
tresorit.com
Tresorit هو تطبيق للتخزين السحابي ومشاركة الملفات مع تشفير شامل، يضمن أمان وخصوصية البيانات للمستخدمين.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
يتيح تطبيق Very Good Security إدارة البيانات الحساسة بشكل آمن وفعال، ويدعم الامتثال لمعايير الأمان دون تغيير الأنظمة الحالية.
Virtru
virtru.com
تساعد Virtru المؤسسات على تشفير البيانات الحساسة وإدارة الوصول بمرونة، مع التكامل مع تطبيقات مثل Gmail وMicrosoft 365.
WatchGuard
watchguard.com
وatchGuard هو تطبيق للأمن السيبراني يوفر حماية متكاملة للشبكات من خلال تقنيات جدار الحماية وإدارة التهديدات، مما يسهل الإدارة والرقابة.
Progress
progress.com
تطبيق التقدم يوفر أدوات لتطوير وتجهيز التطبيقات وتجارب المستخدم عبر منصات متعددة مع إدارة بيانات فعالة.
Protegrity
protegrity.com
يمكن لحلول ومنتجات حماية البيانات من Protegrity تحسين قدرات عملك من خلال مشاركة البيانات المحمية والديناميكية. تمكنك مجموعتنا الشاملة من الأساليب من فتح بياناتك وإضفاء الحيوية عليها. يوفر برنامج حماية البيانات Protegrity النطاق الأكثر شمولاً من الحماية بغض النظر عن مكان بقاء بياناتك أو نقلها أو استخدامها، بما في ذلك داخل الشركة وفي السحابة وفي كل مكان بينهما.
Heimdal
heimdalsecurity.com
يقدم تطبيق Heimdal حلول أمنية شاملة لحماية الأجهزة من التهديدات، بما في ذلك مكافحة البرامج الضارة وحماية الويب وإدارة نقاط النهاية.
ShareSecret
sharesecret.co
قم بمشاركة كلمات المرور والرموز المميزة وبطاقات الائتمان وأي شيء آخر بأمان في قبو ShareSecret المشفر قصير المدى والذي ينتهي تلقائيًا.
Ubiq
ubiqsecurity.com
تطبيق Ubiq يتيح للمطورين دمج تشفير البيانات بسهولة في التطبيقات عبر واجهة برمجة تطبيقات، دون الحاجة لخبرة سابقة في التشفير.
Actifile
actifile.com
يساعد Actifile المؤسسات على أتمتة احتياجاتها الخاصة باكتشاف البيانات ومراقبتها وحمايتها، ومعالجة تهديدات البيانات الخارجية (مثل برامج الفدية)، والتهديدات الداخلية (مثل تقنية المعلومات الظلية) والمساعدة في الامتثال للوائح خصوصية البيانات. يركز نهج Actifile لحماية البيانات على جانبين رئيسيين: * تحديد المخاطر وقياسها: تحديد البيانات الحساسة واكتشافها وتتبعها، سواء في التخزين أو في الحركة من/إلى التطبيقات (سواء كانت الشركة خاضعة لعقوبات أو تكنولوجيا المعلومات في الظل). * الحد من المسؤولية المرتبطة بسرقة البيانات: حماية البيانات من السرقة باستخدام التشفير التلقائي، مما يقلل المسؤولية والآثار التنظيمية المرتبطة بحادث سرقة البيانات (مثل برامج الفدية). يعمل هذا النهج بسلاسة في تطبيقات SaaS المتعددة السحابية والمتعددة اليوم ويناسب أولئك الذين يسعون إلى تمكين موظفيهم مع تأمين وحماية أصولهم الأكثر أهمية - البيانات! يدعم Actifile حالات وأطر استخدام متعددة ويتم نشره بنجاح في جميع أنحاء العالم، مما يدعم مجموعة متزايدة من لوائح الخصوصية بما في ذلك HIPAA وGDPR وNIFRA إلى CMMC وCCPA.
SlashID
slashid.dev
SlashID هو تطبيق لإدارة الهوية الرقمية يهدف إلى تعزيز الأمان من خلال توفير آليات مصادقة متقدمة وإدارة سهلة لهويات المستخدم.
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