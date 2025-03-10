Actifile

actifile.com

يساعد Actifile المؤسسات على أتمتة احتياجاتها الخاصة باكتشاف البيانات ومراقبتها وحمايتها، ومعالجة تهديدات البيانات الخارجية (مثل برامج الفدية)، والتهديدات الداخلية (مثل تقنية المعلومات الظلية) والمساعدة في الامتثال للوائح خصوصية البيانات. يركز نهج Actifile لحماية البيانات على جانبين رئيسيين: * تحديد المخاطر وقياسها: تحديد البيانات الحساسة واكتشافها وتتبعها، سواء في التخزين أو في الحركة من/إلى التطبيقات (سواء كانت الشركة خاضعة لعقوبات أو تكنولوجيا المعلومات في الظل). * الحد من المسؤولية المرتبطة بسرقة البيانات: حماية البيانات من السرقة باستخدام التشفير التلقائي، مما يقلل المسؤولية والآثار التنظيمية المرتبطة بحادث سرقة البيانات (مثل برامج الفدية). يعمل هذا النهج بسلاسة في تطبيقات SaaS المتعددة السحابية والمتعددة اليوم ويناسب أولئك الذين يسعون إلى تمكين موظفيهم مع تأمين وحماية أصولهم الأكثر أهمية - البيانات! يدعم Actifile حالات وأطر استخدام متعددة ويتم نشره بنجاح في جميع أنحاء العالم، مما يدعم مجموعة متزايدة من لوائح الخصوصية بما في ذلك HIPAA وGDPR وNIFRA إلى CMMC وCCPA.