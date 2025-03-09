برامج التشفير - التطبيقات الأكثر شعبية - أوزبكستان

Heimdal

heimdalsecurity.com

Heimdal® هي شركة للأمن السيبراني سريع النمو تركز على الابتكار التكنولوجي المستمر. منذ إنشائها في عام 2014 في كوبنهاغن ، بناءً على الفكرة الفائزة لأبطال العالم CTF ، شهدت Heimdal نموًا مذهلاً من خلال بناء منتجات استباقية تتوقع اتجاهات التهديد. تقدم الشركة مجموعة أمنية متعددة الطبقات تجمع بين الوقاية من التهديدات وإدارة التصحيح والأصول وإدارة حقوق نقطة النهاية وأمن مكافحة الفيروسات والأمن ، والتي تتأمين العملاء معًا ضد الهجمات الإلكترونية والحفاظ على المعلومات المهمة والملكية الفكرية آمنة. تم الاعتراف بـ Heimdal كقائد فكري في الصناعة وفاز بجوائز دولية متعددة عن حلولها وإنشاء المحتوى التعليمي. يتكون خط المنتجات Heimdal حاليًا من 10 منتجات وخدمتين. تشمل الفئة السابقة نقطة نهاية الوقاية من التهديد ، وشبكة الوقاية من التهديد ، وإدارة التصحيح والأصول ، وإدارة الوصول المميزة ، والتحكم في التطبيق ، ومضادات الفيروسات في نقطة النهاية ، وحماية تشفير البرامج الفدية ، وأمن البريد الإلكتروني ، والوقاية من الاحتيال على البريد الإلكتروني ، وسطح المكتب البعيد. يتم تمثيل هذا الأخير من خلال اكتشاف نقطة النهاية واستجابةها ، وكذلك الكشف والاستجابة الموسعة ، أو EDR و XDR لفترة قصيرة. في الوقت الحالي ، يتم نشر حلول الأمن السيبراني في Heimdal في أكثر من 45 دولة ودعمت على المستوى الإقليمي من المكاتب في أكثر من 15 دولة ، من قبل أكثر من 175 متخصصًا مؤهلاً تأهيلا عاليا. Heimdal معتمد من ISAE 3000 ويحكم أكثر من مليوني نقطة نهاية لأكثر من 10000 شركة. تدعم الشركة شركائها دون تنازلات على أساس القدرة على التنبؤ وقابلية التوسع ، بهدف مشترك لإنشاء نظام بيئي مستدام وشراكة استراتيجية.