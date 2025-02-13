برامج التشفير - التطبيقات الأكثر شعبية - جنوب السودان

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تستخدم برامج التشفير التشفير لحماية سرية البيانات وسلامتها. تستخدم الشركات هذا البرنامج للتأكد من أن الأطراف المصرح لها فقط هي التي يمكنها الوصول إلى المعلومات، مما يقلل من مخاطر التعرض أو الانتهاكات. من خلال تحويل البيانات القابلة للقراءة إلى تنسيق مشفر وغير مفهوم، تجعل برامج التشفير البيانات من المستحيل تقريبًا على المستخدمين غير المصرح لهم فك تشفيرها. يمكن للشركات تنفيذ التشفير عبر الاتصالات وقواعد البيانات وأنواع مختلفة من الملفات أو أنظمة التخزين. يمكن تطبيقه على البيانات غير النشطة، والبيانات المنقولة، والبيانات المستخدمة، مما يجعلها ذات قيمة خاصة لحماية المعلومات الحساسة، مثل معلومات التعريف الشخصية (PII)، والمعلومات الصحية المحمية (PHI)، وصناعة بطاقات الدفع (PCI). بيانات.
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Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
GravityZone هو حل أمني للأعمال تم تصميمه من الألف إلى الياء للمحاكاة الافتراضية والسحابية لتقديم خدمات الأمان إلى نقاط النهاية الفعلية والأجهزة المحمولة والأجهزة الافتراضية في السحابة العامة وخوادم بريد xchange. GravityZone هو منتج واحد مزود بوحدة تحكم إدارية موحدة متاحة في السحابة، وتتم استضافته بواسطة Bitdefender، أو كجهاز افتراضي واحد يتم تثبيته في مباني الشركة، ويوفر نقطة واحدة لنشر سياسات الأمان وإنفاذها وإدارتها لأي عدد من نقاط النهاية و من أي نوع وفي أي مكان. توفر GravityZone طبقات متعددة من الأمان لنقاط النهاية وخوادم بريد Microsoft Exchange: مكافحة البرامج الضارة مع مراقبة السلوك، والحماية من التهديدات بدون يوم، والتحكم في التطبيقات ووضع الحماية، وجدار الحماية، والتحكم في الجهاز، والتحكم في المحتوى، ومكافحة التصيد الاحتيالي، ومكافحة البريد العشوائي.
Sophos Central
sophos.com
دافع عن مؤسستك من الهجمات الإلكترونية باستخدام دفاعات Sophos التكيفية وخبرتها في خدمتك. قم بحماية مستقبل عملك بثقة.
Stackfield
stackfield.com
Stackfield هي أداة تعاون شاملة من ألمانيا تحتوي على جميع الميزات التي تحتاجها الفرق للعمل معًا: إدارة المهام والمشاريع، وعقد مؤتمرات الفيديو، والدردشة الجماعية، والعمل التعاوني على المستندات والمزيد. Stackfield ليس فقط متوافقًا مع DSGVO، ولكنه يلبي أعلى معايير الخصوصية وأمن البيانات. يتم تخزين جميع البيانات في ألمانيا، ولا يمكن الوصول إليها خارج الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، Stackfield هو المزود الوحيد الذي يحمي جميع إدارة المشاريع وسير العمل بالكامل من خلال التشفير الشامل. وبالتالي، لا يمكن لأحد رؤية محتويات رسائل الدردشة أو المهام أو الملفات - ولا حتى موظفي Stackfield. تستخدم أكثر من 10000 شركة أداة التعاون الشاملة لإدارة مشاريعها، والتواصل بشكل أفضل كفريق، وتحقيق أهدافها.
Tresorit
tresorit.com
Tresorit عبارة عن منصة تعاونية مشفرة وشاملة لمحتوى المعرفة الصفرية، تمكن الشركات المهتمة بالأمن من إدارة ملفاتها ومزامنتها وتوقيعها ومشاركتها بأمان. على عكس موردي الخدمات السحابية العامة الآخرين، لا تتمتع Tresorit بإمكانية الوصول إلى ملفات المستخدمين، مما يضمن أقصى قدر من السرية. - أمان لا هوادة فيه: تتم حماية ملفاتك من لحظة تحميلها على السحابة حتى وصولها إلى المستلم المقصود. من المستحيل تقنيًا أن يتمكن أي شخص آخر من الوصول غير المصرح به إلى ملفاتك. - العمل الجماعي السلس والآمن: سواء كان الأمر يتعلق بالبيانات الشخصية لمستندات الموارد البشرية، أو العقود القانونية، أو الخطط المالية، أو نماذج البحث والتطوير الأولية السرية للغاية - توفر Tresorit مساحة عمل رقمية حيث تظل مستنداتك شديدة الحساسية آمنة. - خيارات تحكم ومراقبة قوية: إدارة والإشراف على جميع المستخدمين ومعلوماتهم وأنشطتهم. يوفر Tresorit ميزات تحكم قوية حتى تتمكن من التأكد من وصول الموظفين المناسبين إلى الملفات الصحيحة. -Tresorit هو الحل التكميلي المثالي لأي شركة تعمل في صناعة شديدة التنظيم حيث يعد الالتزام بالمعايير الصارمة أمرًا ضروريًا. يمكن نشر Tresorit جنبًا إلى جنب مع حلول Microsoft لدعم الامتثال للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) أو CCPA أو HIPAA أو TISAX أو FINRA أو ITAR. تضمن تقنية التشفير الشامل من جانب العميل أن تظل مستنداتك الأكثر حساسية محمية دائمًا.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
يتيح برنامج Very Good Security (VGS) له العمل على البيانات الحساسة دون تكلفة أو مسؤولية تأمين البيانات. وتساعدها VGS أيضًا في الحصول على شهادات PCI وSOC2 وشهادات الامتثال الأخرى. VGS هي جهة حفظ البيانات الحساسة التي توفر أمانًا جاهزًا دون إجراء أي تغييرات على المنتجات أو الأنظمة الحالية. فهو يعمل على تسريع وقت التسويق وتبسيط استخدام البيانات الحساسة مع القضاء على مخاطر الانتهاكات. ففي نهاية المطاف، لا يستطيع المتسللون سرقة ما هو غير موجود. VGS هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال ترميز الدفع. وتحظى بثقة مؤسسات Fortune 500، بما في ذلك التجار وشركات التكنولوجيا المالية والبنوك، لتخزين وإثراء بيانات الدفع الحساسة عبر البطاقات والحسابات المصرفية والمحافظ الرقمية. مع أكثر من 4 مليار رمز مميز يتم إدارته على مستوى العالم، تقدم VGS مجموعة حلول مع نظام أساسي لإدارة البطاقات القابلة للتركيب، وخزينة متوافقة مع PCI، وخدمات القيمة المضافة للشبكة مثل الرموز المميزة للشبكة، ومُحدِّث الحساب، وسمات البطاقة. تعمل حلولها على تعزيز الإيرادات من خلال معدلات ترخيص أعلى، والحد من الاحتيال، والكفاءات التشغيلية مع التكامل بسلاسة مع مجموعات التكنولوجيا الحالية. فهو يخزن 70% من جميع البطاقات الأمريكية ويحل تحديات قبول الدفع الهامة، بما في ذلك إدارة PSP المتعددة، وتمكين التنسيق، والامتثال لـ PCI، وحماية معلومات تحديد الهوية الشخصية (PII). تعمل VGS على تمكين العملاء من الملكية والتحكم والرؤى المتعلقة ببيانات الدفع، مما يؤدي إلى رفع النمو وتجارب المستخدم عبر الصناعات.
Virtru
virtru.com
Virtru يجعل التشفير من الدرجة العسكرية سهلة بشكل ملحوظ. من أكبر البنوك في العالم إلى أصغر ممارسات الرعاية الصحية ، تساعد Virtru المؤسسات من جميع الأحجام على السيطرة على بياناتها من خلال تشفير مرن وشامل لتطبيقات عملك اليومية. تم تصميم Virtru Software على تنسيق البيانات الموثوق به على مستوى قياسي ، ويسهل استخدامه وتكامله بسلاسة مع Google Workspace/Gmail و Microsoft 365/Outlook و Google Drive و Enterprise مثل Salesforce و Confluence و Zendesk. تساعد عناصر التحكم في الوصول الحبيبي ، وخيارات الإدارة الرئيسية المستضافة ذاتيًا ، و DLP ، ومراجعة التدقيق لعملائنا على تلبية متطلبات الخصوصية والامتثال الأكثر صرامة ، بما في ذلك ضمانات ITAR و CMMC 2.0 و CJIS و HIPAA و GLBA/FTC. تشفير المعلومات الحساسة بنقرة واحدة ، دون ترك سير العمل الحالي ، لأن Virtru تتكامل مباشرة داخل التطبيقات التي تستخدمها بالفعل كل يوم.
WatchGuard
watchguard.com
لأكثر من 20 عامًا، كانت WatchGuard رائدة في مجال تكنولوجيا الأمن السيبراني المتطورة وقدمتها كحلول سهلة النشر والإدارة. يركز نهجنا الفريد في مجال أمن الشبكات على تقديم أفضل مستوى من الأمان على مستوى المؤسسات لأي مؤسسة، بغض النظر عن حجمها أو خبرتها الفنية. تعتبر أجهزة إدارة التهديدات الموحدة (UTM) الحائزة على جوائز مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الموزعة، وقد تم تصميمها من الألف إلى الياء للتركيز على سهولة النشر والاستخدام والإدارة المستمرة، بالإضافة إلى توفير أقوى أمان ممكن.
Progress
progress.com
توفر شركة Progress (Nasdaq: PRGS) برمجيات تمكن المؤسسات من تطوير ونشر تطبيقاتها وتجاربها ذات المهام الحرجة، بالإضافة إلى إدارة منصات البيانات والبنية التحتية السحابية وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها بشكل فعال. باعتبارنا مزودًا ذا خبرة وموثوقًا، فإننا نجعل حياة المتخصصين في مجال التكنولوجيا أسهل. يعتمد أكثر من 4 ملايين مطور وتقني في مئات الآلاف من المؤسسات على التقدم. تعرف على المزيد على www.progress.com، وتابعنا على LinkedIn وYouTube وTwitter وFacebook وInstagram.
Protegrity
protegrity.com
يمكن لحلول ومنتجات حماية البيانات من Protegrity تحسين قدرات عملك من خلال مشاركة البيانات المحمية والديناميكية. تمكنك مجموعتنا الشاملة من الأساليب من فتح بياناتك وإضفاء الحيوية عليها. يوفر برنامج حماية البيانات Protegrity النطاق الأكثر شمولاً من الحماية بغض النظر عن مكان بقاء بياناتك أو نقلها أو استخدامها، بما في ذلك داخل الشركة وفي السحابة وفي كل مكان بينهما.
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal® هي شركة سريعة النمو للأمن السيبراني تركز على الابتكار التكنولوجي المستمر. منذ تأسيسها في عام 2014 في كوبنهاجن، استنادًا إلى الفكرة الفائزة لأبطال العالم في CTF، شهدت شركة Heimdal نموًا مذهلاً من خلال بناء منتجات استباقية تتوقع اتجاهات مشهد التهديدات. تقدم الشركة مجموعة أمان متعددة الطبقات تجمع بين منع التهديدات والتصحيح وإدارة الأصول وإدارة حقوق نقطة النهاية ومكافحة الفيروسات وأمن البريد والتي تعمل معًا على تأمين العملاء ضد الهجمات الإلكترونية والحفاظ على المعلومات الهامة والملكية الفكرية آمنة. تم الاعتراف بـ Heimdal كشركة رائدة في مجال الفكر، وقد فازت بالعديد من الجوائز الدولية لحلولها وإنشاء المحتوى التعليمي. يتكون خط منتجات Heimdal حاليًا من 10 منتجات وخدمتين. تشمل الفئة السابقة نقطة نهاية منع التهديدات، وشبكة منع التهديدات، وإدارة التصحيح والأصول، وإدارة الوصول المميز، والتحكم في التطبيقات، والجيل التالي من برامج مكافحة فيروسات نقاط النهاية، وحماية تشفير برامج الفدية، وأمن البريد الإلكتروني، ومنع الاحتيال عبر البريد الإلكتروني، وسطح المكتب البعيد. يتم تمثيل الأخير من خلال الكشف عن نقطة النهاية والاستجابة لها، بالإضافة إلى الكشف والاستجابة الموسعة، أو EDR وXDR للاختصار. حاليًا، يتم نشر حلول Heimdal للأمن السيبراني في أكثر من 45 دولة ويتم دعمها إقليميًا من مكاتب في أكثر من 15 دولة، بواسطة أكثر من 175 متخصصًا مؤهلين تأهيلاً عاليًا. Heimdal حاصلة على شهادة ISAE 3000 وتؤمن أكثر من 2 مليون نقطة نهاية لأكثر من 10000 شركة. تدعم الشركة شركائها دون تنازلات على أساس القدرة على التنبؤ وقابلية التوسع. الهدف المشترك هو إنشاء نظام بيئي مستدام وشراكة استراتيجية.
ShareSecret
sharesecret.co
قم بمشاركة كلمات المرور والرموز المميزة وبطاقات الائتمان وأي شيء آخر بأمان في قبو ShareSecret المشفر قصير المدى والذي ينتهي تلقائيًا.
Ubiq
ubiqsecurity.com
منصة Ubiq عبارة عن منصة مطورة قائمة على واجهة برمجة التطبيقات (API) تمكن المطورين من بناء تشفير البيانات من جانب العميل بسرعة (تبقى بياناتك معك) في أي تطبيق، عبر لغات برمجة متعددة، دون الحاجة إلى معرفة أو خبرة مسبقة في التشفير. ومع ظهور ابتكارات جديدة في مجال التشفير والتشفير، فإننا نعتمدها في نظامنا الأساسي، لذلك لا يتعين عليك القيام بذلك. مكتبات العملاء نحن نقدم مكتبات عملاء قابلة للتشغيل البيني بالكامل لجميع لغات البرمجة الرئيسية، مما يتيح التفاعل مع طبقة API الخاصة بنا. طبقة واجهة برمجة التطبيقات (API LAYER) واجهات طبقة واجهة برمجة التطبيقات (API) القابلة للتوسيع مع مكتبات عملائنا وتتيح التفاعل مع منصة التشفير المستندة إلى SaaS. منصة التشفير نحن نتخلص من التخمين والمصطلحات والتعقيد في التشفير والتشفير، من خلال لوحة معلومات مطور أنيقة وبسيطة، مدعومة ببنية تحتية قائمة على السحابة قابلة للتطوير توفر إدارة المفاتيح ومقاومة للتلاعب، وأمان الأجهزة المتوافق مع FIPS 140-2 المستوى 3 وحدات (HSM) لتخزين المفاتيح بشكل آمن.
Actifile
actifile.com
يساعد Actifile المؤسسات على أتمتة احتياجاتها الخاصة باكتشاف البيانات ومراقبتها وحمايتها، ومعالجة تهديدات البيانات الخارجية (مثل برامج الفدية)، والتهديدات الداخلية (مثل تقنية المعلومات الظلية) والمساعدة في الامتثال للوائح خصوصية البيانات. يركز نهج Actifile لحماية البيانات على جانبين رئيسيين: * تحديد المخاطر وقياسها: تحديد البيانات الحساسة واكتشافها وتتبعها، سواء في التخزين أو في الحركة من/إلى التطبيقات (سواء كانت الشركة خاضعة لعقوبات أو تكنولوجيا المعلومات في الظل). * الحد من المسؤولية المرتبطة بسرقة البيانات: حماية البيانات من السرقة باستخدام التشفير التلقائي، مما يقلل المسؤولية والآثار التنظيمية المرتبطة بحادث سرقة البيانات (مثل برامج الفدية). يعمل هذا النهج بسلاسة في تطبيقات SaaS المتعددة السحابية والمتعددة اليوم ويناسب أولئك الذين يسعون إلى تمكين موظفيهم مع تأمين وحماية أصولهم الأكثر أهمية - البيانات! يدعم Actifile حالات وأطر استخدام متعددة ويتم نشره بنجاح في جميع أنحاء العالم، مما يدعم مجموعة متزايدة من لوائح الخصوصية بما في ذلك HIPAA وGDPR وNIFRA إلى CMMC وCCPA.
SlashID
slashid.dev
SlashID عبارة عن منصة هوية قابلة للتركيب لتحسين أمان الهوية دون احتكاك المستخدم. تضيف SlashID Gate المصادقة والترخيص وتحديد المعدل واكتشافات الروبوتات بدون اختبار CAPTCHA إلى واجهات برمجة التطبيقات وأحمال العمل الخاصة بك في دقائق. يمكن لـ Gate أيضًا فرض مفاتيح المرور وتسجيل الدخول الموحّد (SSO) على أي تطبيق داخلي دون أي تعديل للكود. يعد SlashID Access وحدة إدارة هوية المستخدم الأكثر موثوقية وأمانًا بفضل البنية بدون خادم والمدعومة من HSM والمتكررة عالميًا. باستخدام Access، يمكنك تنفيذ تدفقات المصادقة بدون كلمة مرور، والإيجار المتعدد، ودعوات المستخدم بنقرة واحدة، وRBAC، وSAML، وMFA في ساعات، وليس أسابيع. يعمل Access على تقليل زمن الوصول للمستخدمين، ويتعامل بسلاسة مع ارتفاع حركة المرور ويتجنب فترات التوقف عن العمل وانتهاكات بيانات العملاء.
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