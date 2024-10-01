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برامج التشفير - التطبيقات الأكثر شعبية - إسبانيا
تستخدم برامج التشفير التشفير لحماية سرية البيانات وسلامتها. تستخدم الشركات هذا البرنامج للتأكد من أن الأطراف المصرح لها فقط هي التي يمكنها الوصول إلى المعلومات، مما يقلل من مخاطر التعرض أو الانتهاكات. من خلال تحويل البيانات القابلة للقراءة إلى تنسيق مشفر وغير مفهوم، تجعل برامج التشفير البيانات من المستحيل تقريبًا على المستخدمين غير المصرح لهم فك تشفيرها. يمكن للشركات تنفيذ التشفير عبر الاتصالات وقواعد البيانات وأنواع مختلفة من الملفات أو أنظمة التخزين. يمكن تطبيقه على البيانات غير النشطة، والبيانات المنقولة، والبيانات المستخدمة، مما يجعلها ذات قيمة خاصة لحماية المعلومات الحساسة، مثل معلومات التعريف الشخصية (PII)، والمعلومات الصحية المحمية (PHI)، وصناعة بطاقات الدفع (PCI). بيانات.
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Stackfield
stackfield.com
Stackfield هي أداة تعاون شاملة من ألمانيا تحتوي على جميع الميزات التي تحتاجها الفرق للعمل معًا: إدارة المهام والمشاريع، وعقد مؤتمرات الفيديو، والدردشة الجماعية، والعمل التعاوني على المستندات والمزيد. Stackfield ليس متوافقًا مع DSGVO فحسب، بل يلبي أعلى معايير الخصوصية وأمن البيانات. يتم تخزين جميع ال...
Tresorit
tresorit.com
Tresorit عبارة عن منصة تعاونية مشفرة وشاملة لمحتوى المعرفة الصفرية، تمكن الشركات المهتمة بالأمن من إدارة ملفاتها ومزامنتها وتوقيعها ومشاركتها بأمان. على عكس موردي الخدمات السحابية العامة الآخرين، لا تتمتع Tresorit بإمكانية الوصول إلى ملفات المستخدمين، مما يضمن أقصى قدر من السرية. - أمان لا هوادة فيه...
Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
GravityZone هو حل أمني للأعمال تم تصميمه من الألف إلى الياء للمحاكاة الافتراضية والسحابية لتقديم خدمات الأمان إلى نقاط النهاية الفعلية والأجهزة المحمولة والأجهزة الافتراضية في السحابة العامة وخوادم بريد xchange. GravityZone هو منتج واحد مزود بوحدة تحكم إدارية موحدة متاحة في السحابة، وتتم استضافته بو...
Sophos Central
sophos.com
دافع عن مؤسستك من الهجمات الإلكترونية باستخدام دفاعات Sophos التكيفية وخبرتها في خدمتك. قم بحماية مستقبل عملك بثقة.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
يتيح لك برنامج Very Good Security (VGS) العمل على البيانات الحساسة دون تحمل تكلفة أو مسؤولية تأمين البيانات. تساعدك VGS أيضًا على الحصول على شهادات PCI وSOC2 وشهادات الامتثال الأخرى. VGS هي جهة حفظ البيانات الحساسة التي توفر أمانًا جاهزًا دون إجراء أي تغييرات على المنتجات أو الأنظمة الحالية. نحن نعم...
Virtru
virtru.com
يجعل Virtru التشفير من الدرجة العسكرية سهلاً بشكل ملحوظ. من أكبر البنوك في العالم إلى أصغر ممارسات الرعاية الصحية، تساعد Virtru المؤسسات من جميع الأحجام على التحكم في بياناتها من خلال تشفير مرن وشامل لتطبيقات الأعمال اليومية الخاصة بك. تم تصميم برنامج Virtru استنادًا إلى تنسيق البيانات الموثوقة مفتو...
WatchGuard
watchguard.com
لأكثر من 20 عامًا، كانت WatchGuard رائدة في مجال تكنولوجيا الأمن السيبراني المتطورة وقدمتها كحلول سهلة النشر والإدارة. يركز نهجنا الفريد في مجال أمن الشبكات على تقديم أفضل مستوى من الأمان على مستوى المؤسسات لأي مؤسسة، بغض النظر عن حجمها أو خبرتها الفنية. تعتبر أجهزة إدارة التهديدات الموحدة (UTM) الح...
Progress
progress.com
توفر شركة Progress (Nasdaq: PRGS) برمجيات تمكن المؤسسات من تطوير ونشر تطبيقاتها وتجاربها ذات المهام الحرجة، بالإضافة إلى إدارة منصات البيانات والبنية التحتية السحابية وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها بشكل فعال. باعتبارنا مزودًا ذا خبرة وموثوقًا، فإننا نجعل حياة المتخصصين في مجال التكنولوجيا أسهل. يعت...
Ubiq
ubiqsecurity.com
منصة Ubiq عبارة عن منصة مطورة قائمة على واجهة برمجة التطبيقات (API) تمكن المطورين من بناء تشفير البيانات من جانب العميل بسرعة (تبقى بياناتك معك) في أي تطبيق، عبر لغات برمجة متعددة، دون الحاجة إلى معرفة أو خبرة مسبقة في التشفير. ومع ظهور ابتكارات جديدة في مجال التشفير والتشفير، فإننا نعتمدها في نظامن...
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal® هي شركة أمن سيبراني سريعة النمو تركز على الابتكار التكنولوجي المستمر. منذ تأسيسها في عام 2014 في كوبنهاجن، استنادًا إلى الفكرة الفائزة لأبطال العالم في CTF، شهدت شركة Heimdal نموًا مذهلاً من خلال بناء منتجات استباقية تتوقع اتجاهات مشهد التهديدات. تقدم الشركة مجموعة أمان متعددة الطبقات تجمع ...
SlashID
slashid.dev
SlashID عبارة عن منصة هوية قابلة للتركيب لتحسين أمان الهوية دون احتكاك المستخدم. تضيف SlashID Gate المصادقة والترخيص وتحديد المعدل واكتشافات الروبوتات بدون اختبار CAPTCHA إلى واجهات برمجة التطبيقات وأحمال العمل الخاصة بك في دقائق. يمكن لـ Gate أيضًا فرض مفاتيح المرور وتسجيل الدخول الموحّد (SSO) على ...
Actifile
actifile.com
مهمتنا هي جعل إدارة مخاطر خصوصية البيانات في متناول المؤسسات من جميع الأحجام. تم تأسيس Actifile على يد خبراء تكنولوجيا المعلومات الذين يعتقدون أن تنظيم البيانات والخصوصية يخلقان خطرًا متزايدًا على فرق الأمان الصغيرة - ويرجع ذلك أساسًا إلى البيانات الموجودة والمتحركة في كل مكان كجزء من العمليات التجا...
ShareSecret
sharesecret.co
قم بمشاركة كلمات المرور والرموز المميزة وبطاقات الائتمان وأي شيء آخر بأمان في قبو ShareSecret المشفر قصير المدى والذي ينتهي تلقائيًا.
Protegrity
protegrity.com
يمكن لحلول ومنتجات حماية البيانات من Protegrity تحسين قدرات عملك من خلال مشاركة البيانات المحمية والديناميكية. تمكنك مجموعتنا الشاملة من الأساليب من فتح بياناتك وإضفاء الحيوية عليها. يوفر برنامج حماية البيانات Protegrity النطاق الأكثر شمولاً من الحماية بغض النظر عن مكان بقاء بياناتك أو نقلها أو استخ...