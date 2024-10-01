الأكثر شعبية المضافة حديثًا برامج التشفير - التطبيقات الأكثر شعبية - إسبانيا

تستخدم برامج التشفير التشفير لحماية سرية البيانات وسلامتها. تستخدم الشركات هذا البرنامج للتأكد من أن الأطراف المصرح لها فقط هي التي يمكنها الوصول إلى المعلومات، مما يقلل من مخاطر التعرض أو الانتهاكات. من خلال تحويل البيانات القابلة للقراءة إلى تنسيق مشفر وغير مفهوم، تجعل برامج التشفير البيانات من المستحيل تقريبًا على المستخدمين غير المصرح لهم فك تشفيرها. يمكن للشركات تنفيذ التشفير عبر الاتصالات وقواعد البيانات وأنواع مختلفة من الملفات أو أنظمة التخزين. يمكن تطبيقه على البيانات غير النشطة، والبيانات المنقولة، والبيانات المستخدمة، مما يجعلها ذات قيمة خاصة لحماية المعلومات الحساسة، مثل معلومات التعريف الشخصية (PII)، والمعلومات الصحية المحمية (PHI)، وصناعة بطاقات الدفع (PCI). بيانات.