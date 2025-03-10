برنامج إدارة مفاتيح التشفير - التطبيقات الأكثر شعبية

Akeyless

akeyless.io

Akeyless Security هي الشركة التي تقف وراء Akeyless Platform، وهو نهج قائم على السحابة الأصلية SaaS للمساعدة في إدارة أسرار المؤسسة - بيانات الاعتماد والشهادات والمفاتيح - مع التخلص التدريجي من الخزائن التقليدية وخفض التكاليف المرتبطة بها بنسبة تصل إلى 70%. تم تصميم منصة Akeyless لمحترفي Infosec وDevOps في البيئات المختلطة والمتعددة السحابية للمؤسسات، وهي تتحكم بكفاءة في انتشار الأسرار وتقوم بأتمتة إدارة الأسرار. توفر المنصة أيضًا امتدادات لحلول الوصول الآمن عن بعد وإدارة المفاتيح وإدارة كلمات المرور. من خلال الاستفادة من تقنية تشفير الأجزاء الموزعة الحاصلة على براءة اختراع (DFC™)، تعد Akeyless شريكًا موثوقًا به للعديد من شركات Fortune 500 وتمكنها من التحكم الآمن والكامل في أسرارها.