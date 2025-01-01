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برنامج إدارة مفاتيح التشفير
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برنامج إدارة مفاتيح التشفير - التطبيقات الأكثر شعبية

تم تصميم برنامج إدارة مفاتيح التشفير للإشراف على إدارة مفاتيح التشفير وتوزيعها وتخزينها. وتضمن الإدارة الفعالة أن هذه المفاتيح - وبالتالي تشفير وفك تشفير المعلومات الحساسة - لا يمكن الوصول إليها إلا للأفراد المصرح لهم بذلك. يعتمد متخصصو تكنولوجيا المعلومات والأمن على هذه الأدوات لحماية الوصول إلى البيانات الحساسة للغاية. يوفر هذا البرنامج أيضًا ميزات لحماية المفاتيح أثناء تخزينها ويتضمن إمكانات النسخ الاحتياطي لمنع فقدان البيانات. علاوة على ذلك، فهو يسهل التوزيع الآمن للمفاتيح على الأطراف المرخص لها ويفرض السياسات التي تحكم مشاركة المفاتيح.

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Box

Box

box.com

Box هو تطبيق لتخزين الملفات السحابي والتعاون، يتيح للمستخدمين إدارة ومشاركة الملفات بشكل آمن وعبر أجهزة متعددة.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud هي منصة حوسبة سحابية تقدم خدمات التخزين والبيانات والذكاء الاصطناعي للشركات في جميع أنحاء العالم.

Doppler

Doppler

doppler.com

Doppler هو نظام لإدارة الأسرار يسهل تنظيم معلومات حساسة بين فرق التطوير، مع دعم تكامل أدوات متعددة وتحسين الأمان.

Egnyte

Egnyte

egnyte.com

Egnyte هو منصة آمنة للسحابة المتعددة لمشاركة المحتوى والتعاون، تتيح للمؤسسات حماية بياناتها وتحقيق الامتثال مع تعزيز الإنتاجية.

Ubiq

Ubiq

ubiqsecurity.com

تطبيق Ubiq يتيح للمطورين دمج تشفير البيانات بسهولة في التطبيقات عبر واجهة برمجة تطبيقات، دون الحاجة لخبرة سابقة في التشفير.

Virtru

Virtru

virtru.com

تساعد Virtru المؤسسات على تشفير البيانات الحساسة وإدارة الوصول بمرونة، مع التكامل مع تطبيقات مثل Gmail وMicrosoft 365.

Vaultody

Vaultody

vaultody.com

فاولتودي هو منصة تكنولوجيا حراسة تقدم بنية تحتية آمنة لمحافظ العملات الرقمية، تتيح إدارة مرنة وآمنة للأصول الرقمية.

Akeyless

Akeyless

akeyless.io

Akeyless هو تطبيق لإدارة وإ 보호 البيانات الحساسة مثل الشهادات والمفاتيح عبر بيئات سحابية متعددة، مما يضمن الأمان والوصول الفعال.

Equinix Deploy

Equinix Deploy

deploy.equinix.com

تطبيق Equinix Deploy يسهل نشر وإدارة البنية التحتية الرقمية عالميًا، مع تحسين الاتصال والأداء بين السحابات ومراكز البيانات.

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برنامج إدارة مفاتيح التشفير - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog