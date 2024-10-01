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برنامج إدارة مفاتيح التشفير - التطبيقات الأكثر شعبية - الإكوادور

تم تصميم برنامج إدارة مفاتيح التشفير للإشراف على إدارة مفاتيح التشفير وتوزيعها وتخزينها. وتضمن الإدارة الفعالة أن هذه المفاتيح - وبالتالي تشفير وفك تشفير المعلومات الحساسة - لا يمكن الوصول إليها إلا للأفراد المصرح لهم بذلك. يعتمد متخصصو تكنولوجيا المعلومات والأمن على هذه الأدوات لحماية الوصول إلى البيانات الحساسة للغاية. يوفر هذا البرنامج أيضًا ميزات لحماية المفاتيح أثناء تخزينها ويتضمن إمكانات النسخ الاحتياطي لمنع فقدان البيانات. علاوة على ذلك، فهو يسهل التوزيع الآمن للمفاتيح على الأطراف المرخص لها ويفرض السياسات التي تحكم مشاركة المفاتيح.

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Box

Box

box.com

Box, Inc. (المعروفة سابقًا باسم Box.net)، هي شركة إنترنت أمريكية مقرها في ريدوود سيتي، كاليفورنيا. تركز الشركة على إدارة المحتوى السحابي وخدمة مشاركة الملفات للشركات. يتوفر العملاء والتطبيقات الرسمية لنظامي التشغيل Windows وmacOS والعديد من منصات الأجهزة المحمولة. تأسست شركة بوكس ​​في عام 2005.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

تعد Alibaba Cloud واحدة من أكبر شركات الحوسبة السحابية في العالم، حيث توفر خدمات حوسبة سحابية قابلة للتطوير وآمنة وموثوقة على مستوى العالم لتسريع عملية التحول الرقمي المدعومة بمنتجات وحلول سحابية شاملة.

Egnyte

Egnyte

egnyte.com

Egnyte هي منصة آمنة متعددة السحابة لأمان المحتوى وإدارته، والتي تمكن المؤسسات من حماية المحتوى الأكثر قيمة والتعاون معه بشكل أفضل. تأسست شركة Egnyte في عام 2008، وقد قامت بإضفاء الطابع الديمقراطي على أمان المحتوى السحابي لأكثر من 17000 مؤسسة، مما يساعد العملاء على تحسين أمان البيانات، والحفاظ على ال...

Doppler

Doppler

doppler.com

تعمل منصة إدارة أسرار المطورين الأولى من Doppler على تمكين الفرق من تنسيق الأسرار وإدارتها والتحكم فيها بسلاسة عبر أي بيئة على نطاق واسع. تعتمد آلاف الشركات من جميع الأحجام - من الشركات الناشئة إلى المؤسسات - على Doppler للحفاظ على مزامنة أسرارها وتكوين التطبيقات عبر الأجهزة والبيئات وأعضاء الفريق. ...

Virtru

Virtru

virtru.com

يجعل Virtru التشفير من الدرجة العسكرية سهلاً بشكل ملحوظ. من أكبر البنوك في العالم إلى أصغر ممارسات الرعاية الصحية، تساعد Virtru المؤسسات من جميع الأحجام على التحكم في بياناتها من خلال تشفير مرن وشامل لتطبيقات الأعمال اليومية الخاصة بك. تم تصميم برنامج Virtru استنادًا إلى تنسيق البيانات الموثوقة مفتو...

Ubiq

Ubiq

ubiqsecurity.com

منصة Ubiq عبارة عن منصة مطورة قائمة على واجهة برمجة التطبيقات (API) تمكن المطورين من بناء تشفير البيانات من جانب العميل بسرعة (تبقى بياناتك معك) في أي تطبيق، عبر لغات برمجة متعددة، دون الحاجة إلى معرفة أو خبرة مسبقة في التشفير. ومع ظهور ابتكارات جديدة في مجال التشفير والتشفير، فإننا نعتمدها في نظامن...

Vaultody

Vaultody

vaultody.com

VAULTODY عبارة عن منصة تقنية للحفظ توفر بنية أساسية آمنة لمحفظة MPC لإدارة أصول التشفير بسلاسة ومرونة. تجمع المنصة بين تقنيات الحماية الرائدة في الصناعة ولوحة تحكم المستخدم البديهية للعمل مع الأصول الرقمية، وإرسال واستقبال المعاملات، وإنشاء محافظ ساخنة ودافئة والمزيد.

Akeyless

Akeyless

akeyless.io

Akeyless Security هي الشركة التي تقف وراء Akeyless Platform، وهو نهج قائم على السحابة الأصلية SaaS للمساعدة في إدارة أسرار المؤسسة - بيانات الاعتماد والشهادات والمفاتيح - مع التخلص التدريجي من الخزائن التقليدية وخفض التكاليف المرتبطة بها بنسبة تصل إلى 70%. تم تصميم منصة Akeyless لمحترفي Infosec وDev...

Equinix Deploy

Equinix Deploy

deploy.equinix.com

نشر في دقائق، وليس أشهر. قم بتحسين أداء التطبيق وتعزيز شبكتك باستخدام البنية التحتية الآلية كخدمة في Equinix. انشر عالميًا ثم اتصل بشكل خاص بآلاف الوجهات.

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