برنامج إدارة مفاتيح التشفير - التطبيقات الأكثر شعبية - ساموا الأمريكية

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تم تصميم برنامج إدارة مفاتيح التشفير للإشراف على إدارة مفاتيح التشفير وتوزيعها وتخزينها. وتضمن الإدارة الفعالة أن هذه المفاتيح - وبالتالي تشفير وفك تشفير المعلومات الحساسة - لا يمكن الوصول إليها إلا للأفراد المصرح لهم بذلك. يعتمد متخصصو تكنولوجيا المعلومات والأمن على هذه الأدوات لحماية الوصول إلى البيانات الحساسة للغاية. يوفر هذا البرنامج أيضًا ميزات لحماية المفاتيح أثناء تخزينها ويتضمن إمكانات النسخ الاحتياطي لمنع فقدان البيانات. علاوة على ذلك، فهو يسهل التوزيع الآمن للمفاتيح على الأطراف المرخص لها ويفرض السياسات التي تحكم مشاركة المفاتيح.
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Alibaba Cloud
alibabacloud.com
تعد Alibaba Cloud واحدة من أكبر شركات الحوسبة السحابية في العالم، حيث توفر خدمات حوسبة سحابية قابلة للتطوير وآمنة وموثوقة على مستوى العالم لتسريع عملية التحول الرقمي المدعومة بمنتجات وحلول سحابية شاملة.
Box
box.com
Box, Inc. (المعروفة سابقًا باسم Box.net)، هي شركة إنترنت أمريكية مقرها في ريدوود سيتي، كاليفورنيا. تركز الشركة على إدارة المحتوى السحابي وخدمة مشاركة الملفات للشركات. يتوفر العملاء والتطبيقات الرسمية لنظامي التشغيل Windows وmacOS والعديد من منصات الأجهزة المحمولة. تأسست شركة بوكس في عام 2005. يُسهل Box على الشركات التعاون ومشاركة وإدارة المحتوى عبر الإنترنت.
Doppler
doppler.com
تعمل منصة إدارة أسرار المطورين الأولى من Doppler على تمكين الفرق من تنسيق الأسرار وإدارتها والتحكم فيها بسلاسة عبر أي بيئة على نطاق واسع. تعتمد آلاف الشركات من جميع الأحجام - من الشركات الناشئة إلى المؤسسات - على Doppler للحفاظ على مزامنة أسرارها وتكوين التطبيقات عبر الأجهزة والبيئات وأعضاء الفريق. وداعا لملفات .env.
Egnyte
egnyte.com
Egnyte هي منصة آمنة متعددة السحابة لأمان المحتوى وإدارته، والتي تمكن المؤسسات من حماية المحتوى الأكثر قيمة والتعاون معه بشكل أفضل. تأسست شركة Egnyte في عام 2008، وقد قامت بإضفاء الطابع الديمقراطي على أمان المحتوى السحابي لأكثر من 17000 مؤسسة، مما يساعد العملاء على تحسين أمان البيانات، والحفاظ على الامتثال، ومنع تهديدات برامج الفدية واكتشافها، وتعزيز إنتاجية الموظفين على أي تطبيق، وعلى أي سحابة، وفي أي مكان. إن حل Egnyte البسيط والجاهز يسهل على قادة تكنولوجيا المعلومات إدارة مجموعة كاملة من مخاطر المحتوى والتحكم فيها - بدءًا من حذف البيانات غير المقصودة، إلى استخراج البيانات، إلى الامتثال التنظيمي، إلى إدارة دورة الحياة المناسبة، والخصوصية وغير ذلك الكثير - كل ذلك مع منح مستخدمي الأعمال الأدوات التي يحتاجونها للعمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً، من أي سحابة، ومن أي جهاز، وفي أي مكان.
Virtru
virtru.com
يجعل Virtru التشفير من الدرجة العسكرية سهلاً بشكل ملحوظ. من أكبر البنوك في العالم إلى أصغر ممارسات الرعاية الصحية، تساعد Virtru المؤسسات من جميع الأحجام على التحكم في بياناتها من خلال تشفير مرن وشامل لتطبيقات الأعمال اليومية الخاصة بك. تم تصميم برنامج Virtru استنادًا إلى تنسيق البيانات الموثوقة مفتوح المعايير، وهو سهل الاستخدام ويتكامل بسلاسة مع Google Workspace/Gmail وMicrosoft 365/Outlook وGoogle Drive وتطبيقات المؤسسات مثل Salesforce وConfluence وZendesk. تساعد عناصر التحكم في الوصول التفصيلية وخيارات إدارة المفاتيح المستضافة ذاتيًا وDLP والتدقيق عملائنا على تلبية متطلبات الخصوصية والامتثال الأكثر صرامة، بما في ذلك إجراءات ITAR وCMMC 2.0 وCJIS وHIPAA وGLBA/FTC. قم بتشفير المعلومات الحساسة بنقرة واحدة، دون مغادرة سير العمل الحالي لديك، لأن Virtru يتكامل مباشرة مع التطبيقات التي تستخدمها بالفعل كل يوم.
Equinix Deploy
deploy.equinix.com
نشر في دقائق، وليس أشهر. قم بتحسين أداء التطبيق وتعزيز شبكتك باستخدام البنية التحتية الآلية كخدمة في Equinix. انشر عالميًا ثم اتصل بشكل خاص بآلاف الوجهات.
Ubiq
ubiqsecurity.com
منصة Ubiq عبارة عن منصة مطورة قائمة على واجهة برمجة التطبيقات (API) تمكن المطورين من بناء تشفير البيانات من جانب العميل بسرعة (تبقى بياناتك معك) في أي تطبيق، عبر لغات برمجة متعددة، دون الحاجة إلى معرفة أو خبرة مسبقة في التشفير. ومع ظهور ابتكارات جديدة في مجال التشفير والتشفير، فإننا نعتمدها في نظامنا الأساسي، لذلك لا يتعين عليك القيام بذلك. مكتبات العملاء نحن نقدم مكتبات عملاء قابلة للتشغيل البيني بالكامل لجميع لغات البرمجة الرئيسية، مما يتيح التفاعل مع طبقة API الخاصة بنا. طبقة واجهة برمجة التطبيقات (API LAYER) واجهات طبقة واجهة برمجة التطبيقات (API) القابلة للتوسيع مع مكتبات عملائنا وتتيح التفاعل مع منصة التشفير المستندة إلى SaaS. منصة التشفير نحن نتخلص من التخمين والمصطلحات والتعقيد في التشفير والتشفير، من خلال لوحة معلومات مطور أنيقة وبسيطة، مدعومة ببنية تحتية قائمة على السحابة قابلة للتطوير توفر إدارة المفاتيح ومقاومة للتلاعب، وأمان الأجهزة المتوافق مع FIPS 140-2 المستوى 3 وحدات (HSM) لتخزين المفاتيح بشكل آمن.
Akeyless
akeyless.io
Akeyless Security هي الشركة التي تقف وراء Akeyless Platform، وهو نهج قائم على السحابة الأصلية SaaS للمساعدة في إدارة أسرار المؤسسة - بيانات الاعتماد والشهادات والمفاتيح - مع التخلص التدريجي من الخزائن التقليدية وخفض التكاليف المرتبطة بها بنسبة تصل إلى 70%. تم تصميم منصة Akeyless لمحترفي Infosec وDevOps في البيئات المختلطة والمتعددة السحابية للمؤسسات، وهي تتحكم بكفاءة في انتشار الأسرار وتقوم بأتمتة إدارة الأسرار. توفر المنصة أيضًا امتدادات لحلول الوصول الآمن عن بعد وإدارة المفاتيح وإدارة كلمات المرور. من خلال الاستفادة من تقنية تشفير الأجزاء الموزعة الحاصلة على براءة اختراع (DFC™)، تعد Akeyless شريكًا موثوقًا به للعديد من شركات Fortune 500 وتمكنها من التحكم الآمن والكامل في أسرارها.
Vaultody
vaultody.com
VAULTODY عبارة عن منصة تقنية للحفظ توفر بنية أساسية آمنة لمحفظة MPC لإدارة أصول التشفير بسلاسة ومرونة. تجمع المنصة بين تقنيات الحماية الرائدة في الصناعة ولوحة تحكم المستخدم البديهية للعمل مع الأصول الرقمية، وإرسال واستقبال المعاملات، وإنشاء محافظ ساخنة ودافئة والمزيد.
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