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برنامج صاحب العمل (EOR).
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برنامج صاحب العمل (EOR). - التطبيقات الأكثر شعبية

يمكّن برنامج صاحب العمل (EOR) الشركات من توظيف موظفين في بلدان أخرى دون الحاجة إلى إنشاء كيان قانوني في تلك المناطق. تعمل هذه المنصات على تسهيل عملية التوظيف بأكملها، بدءًا من تحديد المصادر والفحص وحتى إدارة الرواتب والمزايا والامتثال. يمكن للموظفين استخدام البرنامج لطلب إجازة، وإكمال عملية الإعداد، وتنفيذ مهام أخرى. على الرغم من أن الشركة الأصلية توجه المهام وتدير الأداء، إلا أن المعزز المعزز للنفط يعمل كصاحب عمل قانوني، ويتحمل جميع المخاطر والالتزامات المرتبطة به. يتولى EOR مسؤوليات الموارد البشرية الحاسمة، بما في ذلك إدارة المزايا، وإدارة الضرائب، والامتثال لقوانين العمل المحلية، ومعالجة كشوف المرتبات. يعد هذا الحل مثاليًا للشركات التي تهدف إلى التوسع عالميًا دون تعقيدات إنشاء كيان محلي، مما يسمح لها بالتوظيف بسرعة وبالامتثال الكامل للوائح الدولية.

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Rippling

Rippling

rippling.com

تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.

Deel

Deel

deel.com

DEEL هي منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية تساعد الشركات على توظيف ودفع الموظفين والمقاولين في جميع أنحاء العالم بسلاسة.

Remote

Remote

remote.com

Remote هو حل شامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعاملين بعقود حول العالم.

Justworks

Justworks

justworks.com

Justworks هو تطبيق يقدم خدمات إدارة الرواتب، الامتيازات، الدعم القانوني، وأدوات الموارد البشرية لتسهيل مهام الشركات.

Worksome

Worksome

worksome.com

Worksome هو تطبيق لإدارة القوى العاملة المستقلة، يسهل التعاقد، المدفوعات، وضمان الامتثال مع أدوات تنظيمية فعالة.

Ontop

Ontop

getontop.com

تطبيق أونتوب هو حل متكامل للرواتب عالميًا، يتيح إدارة ودفع الموظفين الدوليين بسهولة، وإنشاء العقود بسرعة.

Multiplier

Multiplier

usemultiplier.com

تطبيق Multiplier يسهل توظيف وإدارة العمال الدوليين، معالجة الرواتب، الامتثال للقوانين، وتقديم المزايا عبر الحدود.

Borderless AI

Borderless AI

hireborderless.com

AI بلا حدود هو حل عالمي للرواتب يُعزز الذكاء الاصطناعي لأتمتة عمليات التوظيف والدفع للعمال الدوليين بأكثر من 170 دولة.

Skuad

Skuad

skuad.io

Skuad هو تطبيق لإدارة التوظيف والرواتب عالميًا، يتيح للشركات توظيف ودفع أجور المواهب في أكثر من 160 دولة بسهولة وامتثال.

Plane

Plane

plane.com

تطبيق Plane يدير الرواتب والمزايا والامتثال للشركات الأمريكية، مما يسهل توظيف ودفع العاملين والمقاولين محليًا ودوليًا.

Oyster

Oyster

oysterhr.com

Oyster منصة توظيف عالمية تسهل إدارة التوظيف والامتثال في 180 دولة دون الحاجة لإنشاء كيانات محلية.

Rivermate

Rivermate

rivermate.com

تطبيق Rivermate يسهل على الشركات توظيف وإدارة الموظفين عالمياً عبر خدمة صاحب العمل المسجل، مع الاهتمام بالقوانين المحلية والرواتب والمزايا.

Asanify

Asanify

asanify.com

Asanify هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساهم في تبسيط عمليات التوظيف، الحضور، كشوف المرتبات، والامتثال بصورة مؤتمتة وسهلة الاستخدام.

RemotePass

RemotePass

remotepass.com

RemotePass هو منصة شاملة لإدارة الفرق عن بُعد، توفر أدوات لكشوف المرتبات، الامتثال، والفوائد لأكثر من 150 دولة.

Remofirst

Remofirst

remofirst.com

تساعد Remofirst الشركات على توظيف وإدارة موظفين في أكثر من 180 دولة من خلال عقود متوافقة، مع دعم إدارة الرواتب والامتثال القانوني.

Omnipresent

Omnipresent

omnipresent.com

يعد تطبيق Omnipresent حلاً عالمياً لتوظيف العمالة، يسهل التوظيف الدولي وإدارة الرواتب في أكثر من 160 دولة دون الحاجة لتأسيس كيانات محلية.

HireArt

HireArt

hireart.com

تطبيق HireArt يمكنك من إدارة قوة العمل بالعقود، يشمل إدارة الموظفين، المصادر عند الطلب، وإدارة البائعين والمستقلين من واجهة واحدة.

RecruitGo

RecruitGo

recruitgo.com

RecruitGo هو تطبيق لإدارة التوظيف عن بُعد، يساعد الشركات في العثور على المرشحين، توظيفهم، وإدارة العملية بسهولة.

Playroll

Playroll

playroll.com

Playroll هو نظام لإدارة الموارد البشرية عالميًا، يتيح للشركات توظيف وإدارة الموظفين والمقاولين بسهولة وامتثال عبر منصّة واحدة.

WorkMotion

WorkMotion

workmotion.com

WorkMotion هو تطبيق لتوظيف وإدارة الفرق العالمية بسهولة، مما يتيح التواصل والامتثال مع اللوائح المحلية لعمالة عن بُعد من 160+ دولة.

Teamed

Teamed

teamed.global

تيميد هو منصة لتوظيف العمال عالميًا، تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على توظيف ودفع رواتب الفرق العالمية بسهولة وامتثال.

Velocity Global

Velocity Global

velocityglobal.com

تطبيق Velocity Global يتيح للشركات توظيف وإدارة الموظفين والمقاولين دوليًا بسهولة، مع ضمان الامتثال للقوانين المحلية وإجراءات الدفع.

Lano

Lano

lano.io

Lano هو تطبيق يساعد الشركات على توظيف ودفع أجور الموظفين في أكثر من 170 دولة، مع ضمان الامتثال للقوانين المحلية.

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