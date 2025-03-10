متجر تطبيقات لتطبيقات الويب

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

تنزيل WebCatalog Desktop
معرفة المزيد
الكل
كتب
العمل
التعليم
الترفيه
التمويل
الطعام والشراب
الجرافيكس و التصميم
الصحة واللياقة البدنية
أسلوب الحياة
الطب
الموسيقى والصوت
الأخبار
صور و فيديو
الإنتاجية
المرجع
التسوق
شبكات التواصل الاجتماعي
تطوير البرمجيات
الرياضة
السفر
الخدمات
الطقس
برنامج صاحب العمل (EOR).
الفئات
الأكثر شعبية
المضافة حديثًا

برنامج صاحب العمل (EOR). - التطبيقات الأكثر شعبية

يمكّن برنامج صاحب العمل (EOR) الشركات من توظيف موظفين في بلدان أخرى دون الحاجة إلى إنشاء كيان قانوني في تلك المناطق. تعمل هذه المنصات على تسهيل عملية التوظيف بأكملها، بدءًا من تحديد المصادر والفحص وحتى إدارة الرواتب والمزايا والامتثال. يمكن للموظفين استخدام البرنامج لطلب إجازة، وإكمال عملية الإعداد، وتنفيذ مهام أخرى. على الرغم من أن الشركة الأصلية توجه المهام وتدير الأداء، إلا أن المعزز المعزز للنفط يعمل كصاحب عمل قانوني، ويتحمل جميع المخاطر والالتزامات المرتبطة به. يتولى EOR مسؤوليات الموارد البشرية الحاسمة، بما في ذلك إدارة المزايا، وإدارة الضرائب، والامتثال لقوانين العمل المحلية، ومعالجة كشوف المرتبات. يعد هذا الحل مثاليًا للشركات التي تهدف إلى التوسع عالميًا دون تعقيدات إنشاء كيان محلي، مما يسمح لها بالتوظيف بسرعة وبالامتثال الكامل للوائح الدولية.

إرسال تطبيق جديد


Rippling

Rippling

rippling.com

تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.

Deel

Deel

deel.com

DEEL هي منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية تساعد الشركات على توظيف ودفع الموظفين والمقاولين في جميع أنحاء العالم بسلاسة.

Remote

Remote

remote.com

Remote هو حل شامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعاملين بعقود حول العالم.

Justworks

Justworks

justworks.com

Justworks هو تطبيق يقدم خدمات إدارة الرواتب، الامتيازات، الدعم القانوني، وأدوات الموارد البشرية لتسهيل مهام الشركات.

Worksome

Worksome

worksome.com

Worksome هو تطبيق لإدارة القوى العاملة المستقلة، يسهل التعاقد، المدفوعات، وضمان الامتثال مع أدوات تنظيمية فعالة.

Ontop

Ontop

getontop.com

تطبيق أونتوب هو حل متكامل للرواتب عالميًا، يتيح إدارة ودفع الموظفين الدوليين بسهولة، وإنشاء العقود بسرعة.

Multiplier

Multiplier

usemultiplier.com

تطبيق Multiplier يسهل توظيف وإدارة العمال الدوليين، معالجة الرواتب، الامتثال للقوانين، وتقديم المزايا عبر الحدود.

Borderless AI

Borderless AI

hireborderless.com

AI بلا حدود هو حل عالمي للرواتب يُعزز الذكاء الاصطناعي لأتمتة عمليات التوظيف والدفع للعمال الدوليين بأكثر من 170 دولة.

Skuad

Skuad

skuad.io

Skuad هو تطبيق لإدارة التوظيف والرواتب عالميًا، يتيح للشركات توظيف ودفع أجور المواهب في أكثر من 160 دولة بسهولة وامتثال.

Plane

Plane

plane.com

تطبيق Plane يدير الرواتب والمزايا والامتثال للشركات الأمريكية، مما يسهل توظيف ودفع العاملين والمقاولين محليًا ودوليًا.

Oyster

Oyster

oysterhr.com

Oyster منصة توظيف عالمية تسهل إدارة التوظيف والامتثال في 180 دولة دون الحاجة لإنشاء كيانات محلية.

Rivermate

Rivermate

rivermate.com

تطبيق Rivermate يسهل على الشركات توظيف وإدارة الموظفين عالمياً عبر خدمة صاحب العمل المسجل، مع الاهتمام بالقوانين المحلية والرواتب والمزايا.

Asanify

Asanify

asanify.com

Asanify هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساهم في تبسيط عمليات التوظيف، الحضور، كشوف المرتبات، والامتثال بصورة مؤتمتة وسهلة الاستخدام.

RemotePass

RemotePass

remotepass.com

RemotePass هو منصة شاملة لإدارة الفرق عن بُعد، توفر أدوات لكشوف المرتبات، الامتثال، والفوائد لأكثر من 150 دولة.

Remofirst

Remofirst

remofirst.com

تساعد Remofirst الشركات على توظيف وإدارة موظفين في أكثر من 180 دولة من خلال عقود متوافقة، مع دعم إدارة الرواتب والامتثال القانوني.

Omnipresent

Omnipresent

omnipresent.com

يعد تطبيق Omnipresent حلاً عالمياً لتوظيف العمالة، يسهل التوظيف الدولي وإدارة الرواتب في أكثر من 160 دولة دون الحاجة لتأسيس كيانات محلية.

HireArt

HireArt

hireart.com

تطبيق HireArt يمكنك من إدارة قوة العمل بالعقود، يشمل إدارة الموظفين، المصادر عند الطلب، وإدارة البائعين والمستقلين من واجهة واحدة.

RecruitGo

RecruitGo

recruitgo.com

RecruitGo هو تطبيق لإدارة التوظيف عن بُعد، يساعد الشركات في العثور على المرشحين، توظيفهم، وإدارة العملية بسهولة.

Playroll

Playroll

playroll.com

Playroll هو نظام لإدارة الموارد البشرية عالميًا، يتيح للشركات توظيف وإدارة الموظفين والمقاولين بسهولة وامتثال عبر منصّة واحدة.

WorkMotion

WorkMotion

workmotion.com

WorkMotion هو تطبيق لتوظيف وإدارة الفرق العالمية بسهولة، مما يتيح التواصل والامتثال مع اللوائح المحلية لعمالة عن بُعد من 160+ دولة.

Teamed

Teamed

teamed.global

Teamed هي منصة عالمية لصاحب العمل المسجل (EOR) تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على توظيف ودفع ورعاية فرق عالمية المستوى في أي مكان في العالم. لذلك، سواء كنت شركة قائمة أو شركة ناشئة، فإن منصة Teamed المتقدمة وسهلة الاستخدام توفر مزايا موثوقة مثل: خبرة كشوف المرتبات العالمية: معالجة كشوف المرتبات بسلاسة بأكثر من 50 عملة، مما يضمن مدفوعات دقيقة ومتوافقة في جميع أنحاء العالم. الضرائب المحلية والامتثال: اعتمد على خبراء Teamed القانونيين للتنقل في الشبكة المعقدة من اللوائح العالمية، وتخفيف المخاطر وضمان الامتثال الكامل. تأهيل الموظفين بسهولة: تأهيل الموظفين خلال ساعات، وليس أسابيع، من خلال عملية تأهيل الموظفين في نفس اليوم. دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع: احصل على مساعدة الخبراء متى احتجت إليها، ومعالجة تعقيدات التوظيف العالمي من خلال فريق دعم مخصص (وبشري!). تسعير شفاف: يمكنك الوصول إلى الميزات الهامة دون تكاليف باهظة، مع خطط تبدأ من 199 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا. احجز عرضًا توضيحيًا للحصول على دليل شخصي لمنصة Teamed ودعنا نجعل التوظيف العالمي أمرًا سهلاً معًا.

Velocity Global

Velocity Global

velocityglobal.com

تعمل شركة Velocity Global على تسريع مستقبل العمل خارج الحدود. تعمل منصة العمل العالمية الخاصة بها على تبسيط تجربة صاحب العمل والمواهب للعمل مع أي شخص، في أي مكان، وبأي حال. يتفاعل أصحاب العمل والمواهب بنقرة واحدة فقط من خلال تقنية إدارة القوى العاملة القائمة على السحابة الخاصة بها، والمدعومة بخبرة شخصية ونطاق عالمي لا مثيل له. باعتبارها أكبر صاحب عمل عالمي مسجل (المعروف أيضًا باسم International PEO) في 185 دولة وجميع الولايات المتحدة الخمسين، تعتمد أكثر من 1000 علامة تجارية على Velocity Global لبناء فرق عالمية دون تكلفة أو تعقيد إنشاء كيانات قانونية أجنبية أو تسجيلات الدولة. تقدم الشركة خدمات إضافية بما في ذلك امتثال المقاولين المستقلين لتقييم القوى العاملة، ووكيل السجل (AoR) لتبسيط المدفوعات للمقاولين. حصلت شركة Velocity Global على لقب "الرائد" في صاحب العمل العالمي لخدمات التسجيل من قبل شركة التحليل البارزة NelsonHall. تأسست الشركة في عام 2014، ويعمل بها مئات الموظفين في ست قارات.

Lano

Lano

lano.io

الاستخلاص المعزز للنفط وكشوف المرتبات على المستوى العالمي، مبسطان. انضم وادفع للأشخاص في أكثر من 170 دولة، وحافظ على امتثالك بنسبة 100%. وجدت الموهبة، ونحن سوف نهتم بكل شيء آخر.

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.