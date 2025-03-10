برنامج صاحب العمل (EOR). - التطبيقات الأكثر شعبية

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يمكّن برنامج صاحب العمل (EOR) الشركات من توظيف موظفين في بلدان أخرى دون الحاجة إلى إنشاء كيان قانوني في تلك المناطق. تعمل هذه المنصات على تسهيل عملية التوظيف بأكملها، بدءًا من تحديد المصادر والفحص وحتى إدارة الرواتب والمزايا والامتثال. يمكن للموظفين استخدام البرنامج لطلب إجازة، وإكمال عملية الإعداد، وتنفيذ مهام أخرى. على الرغم من أن الشركة الأصلية توجه المهام وتدير الأداء، إلا أن المعزز المعزز للنفط يعمل كصاحب عمل قانوني، ويتحمل جميع المخاطر والالتزامات المرتبطة به. يتولى EOR مسؤوليات الموارد البشرية الحاسمة، بما في ذلك إدارة المزايا، وإدارة الضرائب، والامتثال لقوانين العمل المحلية، ومعالجة كشوف المرتبات. يعد هذا الحل مثاليًا للشركات التي تهدف إلى التوسع عالميًا دون تعقيدات إنشاء كيان محلي، مما يسمح لها بالتوظيف بسرعة وبالامتثال الكامل للوائح الدولية.
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Rippling
rippling.com
تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.
Deel
deel.com
DEEL هي منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية تساعد الشركات على توظيف ودفع الموظفين والمقاولين في جميع أنحاء العالم بسلاسة.
Remote
remote.com
Remote هو حل شامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعاملين بعقود حول العالم.
Justworks
justworks.com
Justworks هو تطبيق يقدم خدمات إدارة الرواتب، الامتيازات، الدعم القانوني، وأدوات الموارد البشرية لتسهيل مهام الشركات.
Worksome
worksome.com
Worksome هو تطبيق لإدارة القوى العاملة المستقلة، يسهل التعاقد، المدفوعات، وضمان الامتثال مع أدوات تنظيمية فعالة.
Ontop
getontop.com
تطبيق أونتوب هو حل متكامل للرواتب عالميًا، يتيح إدارة ودفع الموظفين الدوليين بسهولة، وإنشاء العقود بسرعة.
Multiplier
usemultiplier.com
تطبيق Multiplier يسهل توظيف وإدارة العمال الدوليين، معالجة الرواتب، الامتثال للقوانين، وتقديم المزايا عبر الحدود.
Borderless AI
hireborderless.com
AI بلا حدود هو حل عالمي للرواتب يُعزز الذكاء الاصطناعي لأتمتة عمليات التوظيف والدفع للعمال الدوليين بأكثر من 170 دولة.
Skuad
skuad.io
Skuad هو تطبيق لإدارة التوظيف والرواتب عالميًا، يتيح للشركات توظيف ودفع أجور المواهب في أكثر من 160 دولة بسهولة وامتثال.
Plane
plane.com
تطبيق Plane يدير الرواتب والمزايا والامتثال للشركات الأمريكية، مما يسهل توظيف ودفع العاملين والمقاولين محليًا ودوليًا.
Oyster
oysterhr.com
Oyster منصة توظيف عالمية تسهل إدارة التوظيف والامتثال في 180 دولة دون الحاجة لإنشاء كيانات محلية.
Rivermate
rivermate.com
تطبيق Rivermate يسهل على الشركات توظيف وإدارة الموظفين عالمياً عبر خدمة صاحب العمل المسجل، مع الاهتمام بالقوانين المحلية والرواتب والمزايا.
Asanify
asanify.com
Asanify هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساهم في تبسيط عمليات التوظيف، الحضور، كشوف المرتبات، والامتثال بصورة مؤتمتة وسهلة الاستخدام.
RemotePass
remotepass.com
RemotePass هو منصة شاملة لإدارة الفرق عن بُعد، توفر أدوات لكشوف المرتبات، الامتثال، والفوائد لأكثر من 150 دولة.
Remofirst
remofirst.com
تساعد Remofirst الشركات على توظيف وإدارة موظفين في أكثر من 180 دولة من خلال عقود متوافقة، مع دعم إدارة الرواتب والامتثال القانوني.
Omnipresent
omnipresent.com
يعد تطبيق Omnipresent حلاً عالمياً لتوظيف العمالة، يسهل التوظيف الدولي وإدارة الرواتب في أكثر من 160 دولة دون الحاجة لتأسيس كيانات محلية.
HireArt
hireart.com
تطبيق HireArt يمكنك من إدارة قوة العمل بالعقود، يشمل إدارة الموظفين، المصادر عند الطلب، وإدارة البائعين والمستقلين من واجهة واحدة.
RecruitGo
recruitgo.com
RecruitGo هو تطبيق لإدارة التوظيف عن بُعد، يساعد الشركات في العثور على المرشحين، توظيفهم، وإدارة العملية بسهولة.
Playroll
playroll.com
Playroll هو نظام لإدارة الموارد البشرية عالميًا، يتيح للشركات توظيف وإدارة الموظفين والمقاولين بسهولة وامتثال عبر منصّة واحدة.
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion هو تطبيق لتوظيف وإدارة الفرق العالمية بسهولة، مما يتيح التواصل والامتثال مع اللوائح المحلية لعمالة عن بُعد من 160+ دولة.
Teamed
teamed.global
Teamed هي منصة عالمية لصاحب العمل المسجل (EOR) تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على توظيف ودفع ورعاية فرق عالمية المستوى في أي مكان في العالم. لذلك، سواء كنت شركة قائمة أو شركة ناشئة، فإن منصة Teamed المتقدمة وسهلة الاستخدام توفر مزايا موثوقة مثل: خبرة كشوف المرتبات العالمية: معالجة كشوف المرتبات بسلاسة بأكثر من 50 عملة، مما يضمن مدفوعات دقيقة ومتوافقة في جميع أنحاء العالم. الضرائب المحلية والامتثال: اعتمد على خبراء Teamed القانونيين للتنقل في الشبكة المعقدة من اللوائح العالمية، وتخفيف المخاطر وضمان الامتثال الكامل. تأهيل الموظفين بسهولة: تأهيل الموظفين خلال ساعات، وليس أسابيع، من خلال عملية تأهيل الموظفين في نفس اليوم. دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع: احصل على مساعدة الخبراء متى احتجت إليها، ومعالجة تعقيدات التوظيف العالمي من خلال فريق دعم مخصص (وبشري!). تسعير شفاف: يمكنك الوصول إلى الميزات الهامة دون تكاليف باهظة، مع خطط تبدأ من 199 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا. احجز عرضًا توضيحيًا للحصول على دليل شخصي لمنصة Teamed ودعنا نجعل التوظيف العالمي أمرًا سهلاً معًا.
Velocity Global
velocityglobal.com
تعمل شركة Velocity Global على تسريع مستقبل العمل خارج الحدود. تعمل منصة العمل العالمية الخاصة بها على تبسيط تجربة صاحب العمل والمواهب للعمل مع أي شخص، في أي مكان، وبأي حال. يتفاعل أصحاب العمل والمواهب بنقرة واحدة فقط من خلال تقنية إدارة القوى العاملة القائمة على السحابة الخاصة بها، والمدعومة بخبرة شخصية ونطاق عالمي لا مثيل له. باعتبارها أكبر صاحب عمل عالمي مسجل (المعروف أيضًا باسم International PEO) في 185 دولة وجميع الولايات المتحدة الخمسين، تعتمد أكثر من 1000 علامة تجارية على Velocity Global لبناء فرق عالمية دون تكلفة أو تعقيد إنشاء كيانات قانونية أجنبية أو تسجيلات الدولة. تقدم الشركة خدمات إضافية بما في ذلك امتثال المقاولين المستقلين لتقييم القوى العاملة، ووكيل السجل (AoR) لتبسيط المدفوعات للمقاولين. حصلت شركة Velocity Global على لقب "الرائد" في صاحب العمل العالمي لخدمات التسجيل من قبل شركة التحليل البارزة NelsonHall. تأسست الشركة في عام 2014، ويعمل بها مئات الموظفين في ست قارات.
Lano
lano.io
الاستخلاص المعزز للنفط وكشوف المرتبات على المستوى العالمي، مبسطان. انضم وادفع للأشخاص في أكثر من 170 دولة، وحافظ على امتثالك بنسبة 100%. وجدت الموهبة، ونحن سوف نهتم بكل شيء آخر.
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