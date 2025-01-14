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برنامج صاحب العمل (EOR). - التطبيقات الأكثر شعبية - بورتوريكو
يمكّن برنامج صاحب العمل (EOR) الشركات من توظيف موظفين في بلدان أخرى دون الحاجة إلى إنشاء كيان قانوني في تلك المناطق. تعمل هذه المنصات على تسهيل عملية التوظيف بأكملها، بدءًا من تحديد المصادر والفحص وحتى إدارة الرواتب والمزايا والامتثال. يمكن للموظفين استخدام البرنامج لطلب إجازة، وإكمال عملية الإعداد، وتنفيذ مهام أخرى. على الرغم من أن الشركة الأصلية توجه المهام وتدير الأداء، إلا أن المعزز المعزز للنفط يعمل كصاحب عمل قانوني، ويتحمل جميع المخاطر والالتزامات المرتبطة به. يتولى EOR مسؤوليات الموارد البشرية الحاسمة، بما في ذلك إدارة المزايا، وإدارة الضرائب، والامتثال لقوانين العمل المحلية، ومعالجة كشوف المرتبات. يعد هذا الحل مثاليًا للشركات التي تهدف إلى التوسع عالميًا دون تعقيدات إنشاء كيان محلي، مما يسمح لها بالتوظيف بسرعة وبالامتثال الكامل للوائح الدولية.
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Lano
lano.io
الاستخلاص المعزز للنفط وكشوف المرتبات على المستوى العالمي، مبسطان. انضم وادفع للأشخاص في أكثر من 170 دولة، وحافظ على امتثالك بنسبة 100%. وجدت الموهبة، ونحن سوف نهتم بكل شيء آخر.
Rivermate
rivermate.com
في Rivermate، نسهل على الشركات مثل شركتك توظيف وإدارة الموظفين في جميع أنحاء العالم من خلال خدمة صاحب العمل المسجل (EOR). تعمل منصتنا على تبسيط التوظيف العالمي من خلال التعامل مع المهام المعقدة التي ينطوي عليها التوظيف في أكثر من 135 دولة. نحن نهتم بالقوانين المحلية وكشوف المرتبات والمزايا والضرائب، حتى تتمكن من التركيز على العثور على أفضل المواهب لفريقك، بغض النظر عن مكان تواجدهم. من خلال منصتنا سهلة الاستخدام والخدمة الأفضل في فئتها، يمكنك بسهولة تعيين موظفين جدد وتتبع إجازاتهم ونفقاتهم وإدارة كشوف المرتبات في موقع مركزي واحد. فريقنا من خبراء كشوف المرتبات العالميين متاح دائمًا لمساعدتك في رحلة التوظيف العالمية الخاصة بك. قم بتعيين موظفين عن بعد بسهولة في 135 دولة - ببضع نقرات فقط. نحن نهتم بكشوف المرتبات والامتثال والمزايا والموارد البشرية، حتى تتمكن من التركيز على عملك.
RecruitGo
recruitgo.com
RecruitGo هو حل شامل للتوظيف عن بعد. ابحث عن المرشحين، وقم بالتوظيف عبر خدمة أصحاب العمل لدينا، وقم بإدارة كل شيء من منصتنا
Teamed
teamed.global
Teamed هي منصة عالمية لصاحب العمل المسجل (EOR) تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على توظيف ودفع ورعاية فرق عالمية المستوى في أي مكان في العالم. لذلك، سواء كنت شركة قائمة أو شركة ناشئة، فإن منصة Teamed المتقدمة وسهلة الاستخدام توفر مزايا موثوقة مثل: خبرة كشوف المرتبات العالمية: معالجة كشوف المرتبات بسلاسة بأكثر من 50 عملة، مما يضمن مدفوعات دقيقة ومتوافقة في جميع أنحاء العالم. الضرائب المحلية والامتثال: اعتمد على خبراء Teamed القانونيين للتنقل في الشبكة المعقدة من اللوائح العالمية، وتخفيف المخاطر وضمان الامتثال الكامل. تأهيل الموظفين بسهولة: تأهيل الموظفين خلال ساعات، وليس أسابيع، من خلال عملية تأهيل الموظفين في نفس اليوم. دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع: احصل على مساعدة الخبراء متى احتجت إليها، ومعالجة تعقيدات التوظيف العالمي من خلال فريق دعم مخصص (وبشري!). تسعير شفاف: يمكنك الوصول إلى الميزات الهامة دون تكاليف باهظة، مع خطط تبدأ من 199 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا. احجز عرضًا توضيحيًا للحصول على دليل شخصي لمنصة Teamed ودعنا نجعل التوظيف العالمي أمرًا سهلاً معًا.
RemotePass
remotepass.com
يعد RemotePass أقوى وأسهل استخدام منصة عالمية للتأهيل وكشوف المرتبات للفرق العالمية. تتمثل رؤيتنا في خلق عالم يمكن لأي شخص فيه العمل من أي مكان مع إمكانية الوصول إلى المزايا والخدمات المالية. ومن خلال إزالة التعقيد من العملية، فإننا نعيد اختراع كشوف المرتبات والمزايا للشركات التطلعية والفرق البعيدة. بالنسبة للشركات، يساعدك حلنا الشامل على التحكم في دورة حياة العمل عن بعد بأكملها، مما يتيح لك ضم الفرق البعيدة والدفع لها وإدارتها في 150 دولة - دون عناء. بالنسبة للفرق والمقاولين، يضمن RemotePass حصولك على أموالك في الوقت المحدد وبطريقة دفع وعملة من اختيارك، كما يوفر تطبيقنا الفائق وصولاً سلسًا إلى الخدمات والمزايا المالية الرائدة - بغض النظر عن مكان وجودك في العالم. يركز فريقنا على تجربة المستخدم، ونقوم بتشغيل منتج معقد مع تجربة مستخدم من فئة المستهلك. نحن نهتم بشدة بتمكين فرق الموارد البشرية والمالية من تجنب العمل اليدوي والحفاظ على الامتثال، حتى تتمكن من التركيز على جذب أفضل المواهب العالمية والاحتفاظ بها. احجز عرضًا تجريبيًا اليوم لتكتشف كيف يمكن لـ RemotePass أن يجعل عملية تأهيلك وكشوف المرتبات أمرًا سهلاً حقًا. RemotePass: يمكنك الاشتراك والدفع لأي شخص من أي مكان.
Playroll
playroll.com
باستخدام EOR الخاص بـ Playroll، يمكنك التوظيف بشكل متوافق دون إنشاء كيان تجاري والتعامل مع جميع وظائف التوظيف من منصة آلية واحدة. أفضل من أي جهة عمل تقليدية مسجلة، تقوم Playroll بالعبء المالي والإداري والقانوني الثقيل نيابةً عنك، حيث تمتلك تعقيدات القوى العاملة العالمية من منصة واحدة.
Remofirst
remofirst.com
توظف شركة Remofirst موظفين و/أو مقاولين بدوام كامل نيابةً عنك في أكثر من 180 دولة. لا داعي لقضاء أشهر وعشرات الآلاف من الدولارات في إنشاء كيان محلي للعمل مع أفضل المواهب لديك. قم بدفع وإدارة وتأهيل الموظفين و/أو المقاولين بدوام كامل باستخدام عقود متوافقة محليًا مع تجنب مخاطر سوء التصنيف، واجتياز عمليات تدقيق الامتثال، وإدارة القوى العاملة الدولية لديك في مكان واحد.
Velocity Global
velocityglobal.com
تعمل شركة Velocity Global على تسريع مستقبل العمل خارج الحدود. تعمل منصة العمل العالمية الخاصة بها على تبسيط تجربة صاحب العمل والمواهب للعمل مع أي شخص، في أي مكان، وبأي حال. يتفاعل أصحاب العمل والمواهب بنقرة واحدة فقط من خلال تقنية إدارة القوى العاملة القائمة على السحابة الخاصة بها، والمدعومة بخبرة شخصية ونطاق عالمي لا مثيل له. باعتبارها أكبر صاحب عمل عالمي مسجل (المعروف أيضًا باسم International PEO) في 185 دولة وجميع الولايات المتحدة الخمسين، تعتمد أكثر من 1000 علامة تجارية على Velocity Global لبناء فرق عالمية دون تكلفة أو تعقيد إنشاء كيانات قانونية أجنبية أو تسجيلات الدولة. تقدم الشركة خدمات إضافية بما في ذلك امتثال المقاولين المستقلين لتقييم القوى العاملة، ووكيل السجل (AoR) لتبسيط المدفوعات للمقاولين. حصلت شركة Velocity Global على لقب "الرائد" في صاحب العمل العالمي لخدمات التسجيل من قبل شركة التحليل البارزة NelsonHall. تأسست الشركة في عام 2014، ويعمل بها مئات الموظفين في ست قارات.
Asanify
asanify.com
Asanify هو حل شامل لتلبية متطلبات إدارة الموارد البشرية الشاملة لمؤسستك. فهو يوفر أيضًا حلًا خاليًا من المتاعب ومؤتمتًا بالكامل لكشوف المرتبات، وهو مناسب تمامًا للشركات الناشئة والشركات سريعة النمو. يمكنك البدء مجانًا مع نظام الاستئجار حتى التقاعد الخاص بنا. يتيح لك تطبيق كشوف المرتبات بنقرة واحدة تنفيذ كشوف المرتبات الخاصة بك وتحويل الأموال، ليس فقط لموظفيك المحليين ولكن أيضًا للمقاولين العالميين. إن تكاملنا مع Slack وExcel وGoogle Suite وWhatsApp يجعل الوصول إلى نظام إدارة الموارد البشرية (HRMS) الخاص بك مريحًا وسهل الدردشة. منصتنا المرنة والقابلة للتكوين بالكامل، بالإضافة إلى دعم العملاء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ستجعل إدارة الأفراد سهلة للغاية لمؤسستك.
Plane
plane.com
تدير الطائرة (الطيار سابقًا) كشوف المرتبات والمزايا والامتثال للشركات التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة والتي توظف موظفين ومقاولين أمريكيين ودوليين. يمكنك بسهولة توظيف الموظفين والمقاولين وتأهيلهم ودفع أجورهم في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، من خلال منصة واحدة آمنة قائمة على السحابة. باستخدام Plane، يمكنك إرسال المدفوعات إلى المقاولين في أكثر من 240 دولة بأسعار الصرف المثالية. يعتقد بلين أن المقاولين الدوليين يجب أن يتمتعوا بنفس تجربة الرواتب التي يتمتع بها الموظفون الأمريكيون. نقوم بإرسال المدفوعات مباشرة إلى الحسابات المصرفية للمقاولين، حتى يتمكنوا من سحب الأموال من حساباتهم الخاصة، دون أي متاعب أو رسوم سحب للمحفظة الإلكترونية. هل ترغب في توظيف موظفين بدلاً من المقاولين؟ باستخدام Plane، يمكنك بسهولة توظيف موظفين بدوام كامل في أكثر من 100 دولة دون الحاجة إلى إنشاء كيانات محلية. تتعامل الطائرة مع أوراق التوظيف، وخصم الضرائب، وغير ذلك الكثير، حتى لا تضطر إلى القيام بذلك. على عكس العديد من عمليات الاستخلاص المعزز للنفط، تؤمن شركة Plane بالتسعير البسيط، دون أي رسوم مخفية. أنت تدفع رسومًا شهرية ثابتة. لست متأكدا ما إذا كنت تريد تعيين أحد أعضاء الفريق كموظف أو مقاول؟ لقد دعمت Plane كلا الخيارين منذ اليوم الأول، ويسعد فريق الخبراء لدينا بإرشادك إلى الخيار الأفضل الذي يلبي احتياجاتك، دون جدول أعمال.
Borderless AI
hireborderless.com
يعد Borderless AI حلاً عالميًا فريدًا لكشوف المرتبات يستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي لأتمتة وتسريع عملية تأهيل أعضاء الفريق الدولي وإدارتهم ودفع أجورهم. لماذا فريدة من نوعها؟ لقد قمنا بدمج التكنولوجيا البديهية مع الخدمة عالية اللمس حتى تتمكن المؤسسات من إشراك العاملين ودفع أجورهم في جميع أنحاء العالم بسرعة وبشكل متوافق.
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent هو حل عالمي لاستخلاص النفط المعزز يمكّنك من التركيز على تنمية أعمال وفريق عالمي المستوى. باعتبارنا شريكك، نمنحك المرونة اللازمة لتوظيف أفضل المواهب العالمية، دون الحاجة إلى إنشاء كيان محلي مكلف. باعتبارنا صاحب العمل المسجل لديك، فإننا نجعل التوظيف عن بعد أمرًا سهلاً بالنسبة لك في أي مكان في العالم. نحن نتعامل مع جميع واجبات إدارة التوظيف والامتثال في 160 دولة، بينما نزود موظفيك بالأدوات والدعم الذي يحتاجون إليه ليشعروا بأنهم جزء من فريقك. نحن ندرك أن وقتك ثمين، وأنك بحاجة إلى شريك يمكنك الوثوق به لإبقاء الأمور بسيطة قدر الإمكان حتى تتمكن من الاستمرار في إدارة أعمالك. التوظيف في أي مكان. كن موجودًا في كل مكان.
Deel
letsdeel.com
Deel هي منصة الموارد البشرية الشاملة للفرق العالمية. وهذا يعني إدارة شاملة للموارد البشرية لأي فريق وفي أي مكان. قم بتعيين الموظفين بدوام كامل أو المقاولين المستقلين وتأهيلهم ودفع أجورهم بشكل متوافق في دقائق. لأول مرة، سيكون لديك رؤية مركزية للقوى العاملة لديك بأكملها في مكان واحد. مع Deel، تجعل الشركات كشوف المرتبات العالمية ممكنة من خلال الاستفادة من المكتب الخلفي الداخلي لشركة Deel والكيانات المملوكة محليًا. يمكن للعمال والمديرين والقادة تحديث تفاصيل السحب، وتصور هيكل الفريق، والإشراف على إجمالي الإنفاق على الرواتب، وإكمال العشرات من المهام الأخرى من خلال واجهة الخدمة الذاتية الحديثة من Deel. واليوم، تخدم Deel أكثر من 20,000 عميل بدءًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى الشركات المتداولة علنًا، مما يساعد أكثر من 120,000 عامل في الحصول على رواتبهم من أي مكان. قم بإنشاء عقود قانونية محلية، وتتبع الإجازات، ومنح المكافآت، وإدارة الأسهم، والمزيد. احجز عرضًا توضيحيًا لدليل شخصي لمنصة Deel واطلق العنان للقوى العاملة العالمية لديك اليوم.
Skuad
skuad.io
Skuad هي منصة عالمية سريعة النمو للتوظيف وكشوف المرتبات، والتي تمكن الشركات مثل شركتك من توظيف المواهب الاستثنائية ودفع أجورها في أي مكان في العالم، بشكل متوافق. تم تصميم Skuad لعالم العمل الجديد، حيث يمكن للمؤسسات الكبيرة والشركات الناشئة الناشئة الوصول إلى أفضل المواهب على مستوى العالم لتنمية أعمالهم وبناء فرق موزعة متنوعة. لا توجد رسوم مقدمة أو تكاليف مخفية أو عمليات تأمين طويلة الأجل. التوظيف في أكثر من 160 دولة || ادفع بأكثر من 100 عملة || احصل على دعم الخبراء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
Worksome
worksome.com
إدارة قوية للقوى العاملة الخارجية: إعادة تعريف تجربة المقاول قم ببناء القوى العاملة الخارجية وإدارتها والاحتفاظ بها باستخدام الأداة الوحيدة المصممة لإدارة المقاولين المستقلين الذين يتمتعون بامتثال قوي ومدفوعات سريعة.
WorkMotion
workmotion.com
تعمل WorkMotion على تحويل أماكن العمل من خلال تسهيل التوظيف دوليًا أكثر من أي وقت مضى بغض النظر عن الحدود الوطنية. نحن معروفون بكفاءتنا الألمانية، ونحن أحد اللاعبين الأوروبيين الرائدين الذين يعملون على سد الفجوة بين أصحاب العمل والمواهب العالمية. ومن خلال حلولنا، نمكن الشركات من تنمية فرقها عالميًا دون الحاجة إلى إنشاء كيان محلي. تعمل منصتنا على أتمتة عمليات الإعداد التي تستغرق وقتًا طويلاً، وكشوف المرتبات العالمية، وتمكن الشركات من تأهيل المواهب من أكثر من 160 دولة بطريقة سريعة وسهلة ومتوافقة. إذا كنت تريد معرفة المزيد، قم بحجز العرض التوضيحي هنا: https://workmotion.com/book-a-demo/
Oyster
oysterhr.com
باستخدام تقنية الاستخلاص المعزز للنفط من Oyster، يمكنك التوظيف بشكل متوافق دون إنشاء كيان تجاري والتعامل مع جميع وظائف التوظيف من منصة آلية واحدة. أفضل من أي صاحب عمل تقليدي مسجل، تنشر Oyster رؤى توظيف عميقة وفريقًا من الخبراء القانونيين وخبراء الموارد البشرية لضمان الامتثال في أكثر من 180 دولة.
Rippling
rippling.com
تمنح Rippling الشركات مكانًا واحدًا لإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية على مستوى العالم. فهو يجمع جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر الشركة، مثل الرواتب والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف في نظام واحد. خذ على متن الطائرة، على سبيل المثال. باستخدام Rippling، يمكنك تعيين موظف جديد في أي مكان في العالم وإعداد كشوف المرتبات وبطاقة الشركة والكمبيوتر والمزايا وحتى تطبيقات الطرف الثالث مثل Slack وMicrosoft 365 — كل ذلك في غضون 90 ثانية.
Remote
remote.com
يعد Remote هو الحل الشامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعمال المتعاقدين في جميع أنحاء العالم. تتعامل منصتنا مع الرواتب الدولية والمزايا والضرائب وخيارات الأسهم والامتثال في العديد من البلدان. بغض النظر عن مكان تواجد فريقك، يضمن Remote أفضل تجربة مع حلول التوظيف العالمية القوية. تمنحك حماية الملكية الفكرية التي لا مثيل لها وإجراءات الأمان عالية المستوى راحة البال على نطاق عالمي. بالإضافة إلى ذلك، يقدم Remote نموذج تسعير ثابت بدون أي رسوم مخفية، مما يساعدك على إدارة ميزانيتك بفعالية مع التركيز على دفع نمو الأعمال.
Ontop
getontop.com
حل الرواتب العالمي 3-1. مع Ontop، يمكنك البدء في بناء فريقك العالمي ببضع نقرات فقط. إدارة ودفع الفرق الدولية الخاصة بك في أي مكان في العالم. قم بتوسيع نطاق أعمالك عالميًا، وقدم خدمات مالية مدمجة لمواهبك الدولية. - تبسيط إدارة الرواتب الخاصة بك، والعثور على كل شيء في مكان واحد. - دفع القوى العاملة بأكملها بنقرة واحدة. اختر من بين مجموعة متنوعة من طرق الدفع، المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك المالية. - إنشاء العقود في أقل من 5 دقائق. قم بتخصيص وتصفية وتحديث تفاصيل فريقك في ثوانٍ.
Multiplier
usemultiplier.com
هل تريد أن تجعل توظيف المواهب في بلد آخر أسهل؟ المضاعف هو الحل الخاص بك - تسمح لك تقنيتنا بالانضمام بسلاسة، ودفع رواتب موظفيك، والامتثال للقوانين التنظيمية، وتوفير المزايا عبر الحدود، والبقاء على اتصال مع فرقك العالمية.
Justworks
justworks.com
Justworks هو حل متعدد المنتجات يقدم كشوف المرتبات العالمية والمزايا ودعم الامتثال وتتبع الوقت وأدوات الموارد البشرية والمزيد مع دعم حائز على جوائز من خبراء معتمدين في الموارد البشرية. نحن نتعامل مع التفاصيل الجوهرية حتى تتمكن من التركيز على ما يهم: بناء عملك وفريقك.
HireArt
hireart.com
كل ما تحتاجه لإدارة القوى العاملة التعاقدية الخاصة بك. قم ببناء وإدارة القوى العاملة التعاقدية الحديثة باستخدام أداة واحدة. صاحب العمل المسجل، والمصادر حسب الطلب، وإدارة البائعين، وإدارة المستقلين، كل ذلك في نفس واجهة المستخدم ذاتية الخدمة.