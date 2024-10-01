متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برنامج صاحب العمل (EOR). - التطبيقات الأكثر شعبية - جيرسي
يمكّن برنامج صاحب العمل (EOR) الشركات من توظيف موظفين في بلدان أخرى دون الحاجة إلى إنشاء كيان قانوني في تلك المناطق. تعمل هذه المنصات على تسهيل عملية التوظيف بأكملها، بدءًا من تحديد المصادر والفحص وحتى إدارة الرواتب والمزايا والامتثال. يمكن للموظفين استخدام البرنامج لطلب إجازة، وإكمال عملية الإعداد، وتنفيذ مهام أخرى. على الرغم من أن الشركة الأصلية توجه المهام وتدير الأداء، إلا أن المعزز المعزز للنفط يعمل كصاحب عمل قانوني، ويتحمل جميع المخاطر والالتزامات المرتبطة به. يتولى EOR مسؤوليات الموارد البشرية الحاسمة، بما في ذلك إدارة المزايا، وإدارة الضرائب، والامتثال لقوانين العمل المحلية، ومعالجة كشوف المرتبات. يعد هذا الحل مثاليًا للشركات التي تهدف إلى التوسع عالميًا دون تعقيدات إنشاء كيان محلي، مما يسمح لها بالتوظيف بسرعة وبالامتثال الكامل للوائح الدولية.
إرسال تطبيق جديد
Rippling
rippling.com
تمنح Rippling الشركات مكانًا واحدًا لإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية على مستوى العالم. فهو يجمع جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر الشركة، مثل الرواتب والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف...
Deel
letsdeel.com
Deel هي منصة الموارد البشرية الشاملة للفرق العالمية. وهذا يعني إدارة شاملة للموارد البشرية لأي فريق وفي أي مكان. قم بتعيين الموظفين بدوام كامل أو المقاولين المستقلين وتأهيلهم ودفع أجورهم بشكل متوافق في دقائق. لأول مرة، سيكون لديك رؤية مركزية للقوى العاملة لديك بأكملها في مكان واحد. مع Deel، تجعل الش...
Remote
remote.com
يعد Remote هو الحل الشامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعمال المتعاقدين في جميع أنحاء العالم. تتعامل منصتنا مع الرواتب الدولية والمزايا والضرائب وخيارات الأسهم والامتثال في العديد من البلدان. بغض النظر عن مكان تواجد فريقك، يضمن Remote أفضل تجربة مع حلول التوظيف العالمية القوية. تمنحك حماي...
Justworks
justworks.com
Justworks هو حل متعدد المنتجات يقدم كشوف المرتبات العالمية والمزايا ودعم الامتثال وتتبع الوقت وأدوات الموارد البشرية والمزيد مع دعم حائز على جوائز من خبراء معتمدين في الموارد البشرية. نحن نتعامل مع التفاصيل الجوهرية حتى تتمكن من التركيز على ما يهم: بناء عملك وفريقك.
Ontop
getontop.com
حل الرواتب العالمي 3-1. مع Ontop، يمكنك البدء في بناء فريقك العالمي ببضع نقرات فقط. إدارة ودفع الفرق الدولية الخاصة بك في أي مكان في العالم. قم بتوسيع نطاق أعمالك عالميًا، وقدم خدمات مالية مدمجة لمواهبك الدولية. - تبسيط إدارة الرواتب الخاصة بك، والعثور على كل شيء في مكان واحد. - دفع القوى العاملة بأ...
Skuad
skuad.io
Skuad هي منصة عالمية سريعة النمو للتوظيف وكشوف المرتبات، والتي تمكن الشركات مثل شركتك من توظيف المواهب الاستثنائية ودفع أجورها في أي مكان في العالم، بشكل متوافق. تم تصميم Skuad لعالم العمل الجديد، حيث يمكن للمؤسسات الكبيرة والشركات الناشئة الناشئة الوصول إلى أفضل المواهب على مستوى العالم لتنمية أعما...
Worksome
worksome.com
إدارة قوية للقوى العاملة الخارجية: إعادة تعريف تجربة المقاول قم ببناء القوى العاملة الخارجية وإدارتها والاحتفاظ بها باستخدام الأداة الوحيدة المصممة لإدارة المقاولين المستقلين الذين يتمتعون بامتثال قوي ومدفوعات سريعة.
Multiplier
usemultiplier.com
هل تريد أن تجعل توظيف المواهب في بلد آخر أسهل؟ المضاعف هو الحل الخاص بك - تسمح لك تقنيتنا بالانضمام بسلاسة، ودفع رواتب موظفيك، والامتثال للقوانين التنظيمية، وتوفير المزايا عبر الحدود، والبقاء على اتصال مع فرقك العالمية.
Oyster
oysterhr.com
باستخدام تقنية الاستخلاص المعزز للنفط من Oyster، يمكنك التوظيف بشكل متوافق دون إنشاء كيان تجاري والتعامل مع جميع وظائف التوظيف من منصة آلية واحدة. أفضل من أي صاحب عمل تقليدي مسجل، تنشر Oyster رؤى توظيف عميقة وفريقًا من الخبراء القانونيين وخبراء الموارد البشرية لضمان الامتثال في أكثر من 180 دولة.
Rivermate
rivermate.com
في Rivermate، نسهل على الشركات مثل شركتك توظيف وإدارة الموظفين في جميع أنحاء العالم من خلال خدمة صاحب العمل المسجل (EOR). تعمل منصتنا على تبسيط التوظيف العالمي من خلال التعامل مع المهام المعقدة التي ينطوي عليها التوظيف في أكثر من 135 دولة. نحن نهتم بالقوانين المحلية وكشوف المرتبات والمزايا والضرائب،...
Asanify
asanify.com
Asanify هو حل شامل لتلبية متطلبات إدارة الموارد البشرية الشاملة لمؤسستك. فهو يوفر أيضًا حلًا خاليًا من المتاعب ومؤتمتًا بالكامل لكشوف المرتبات، وهو مناسب تمامًا للشركات الناشئة والشركات سريعة النمو. يمكنك البدء مجانًا مع نظام الاستئجار حتى التقاعد الخاص بنا. يتيح لك تطبيق كشوف المرتبات بنقرة واحدة ت...
RecruitGo
recruitgo.com
RecruitGo هو حل شامل للتوظيف عن بعد. ابحث عن المرشحين، وقم بالتوظيف عبر خدمة أصحاب العمل لدينا، وقم بإدارة كل شيء من منصتنا
RemotePass
remotepass.com
يعد RemotePass أقوى وأسهل استخدام منصة عالمية للتأهيل وكشوف المرتبات للفرق العالمية. تتمثل رؤيتنا في خلق عالم يمكن لأي شخص فيه العمل من أي مكان مع إمكانية الوصول إلى المزايا والخدمات المالية. ومن خلال إزالة التعقيد من العملية، فإننا نعيد اختراع كشوف المرتبات والمزايا للشركات التطلعية والفرق البعيدة....
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent هو حل عالمي لاستخلاص النفط المعزز يمكّنك من التركيز على تنمية أعمال وفريق عالمي المستوى. باعتبارنا شريكك، نمنحك المرونة اللازمة لتوظيف أفضل المواهب العالمية، دون الحاجة إلى إنشاء كيان محلي مكلف. باعتبارنا صاحب العمل المسجل لديك، فإننا نجعل التوظيف عن بعد أمرًا سهلاً بالنسبة لك في أي مكان...
WorkMotion
workmotion.com
تعمل WorkMotion على تحويل أماكن العمل من خلال تسهيل التوظيف دوليًا أكثر من أي وقت مضى بغض النظر عن الحدود الوطنية. نحن معروفون بكفاءتنا الألمانية، ونحن أحد اللاعبين الأوروبيين الرائدين الذين يعملون على سد الفجوة بين أصحاب العمل والمواهب العالمية. ومن خلال حلولنا، نمكن الشركات من تنمية فرقها عالميًا ...
HireArt
hireart.com
كل ما تحتاجه لإدارة القوى العاملة التعاقدية الخاصة بك. قم ببناء وإدارة القوى العاملة التعاقدية الحديثة باستخدام أداة واحدة. صاحب العمل المسجل، والمصادر حسب الطلب، وإدارة البائعين، وإدارة المستقلين، كل ذلك في نفس واجهة المستخدم ذاتية الخدمة.
Teamed
teamed.global
Teamed هي منصة عالمية لصاحب العمل المسجل (EOR) تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على توظيف ودفع ورعاية فرق عالمية المستوى في أي مكان في العالم. لذلك، سواء كنت شركة قائمة أو شركة ناشئة، فإن منصة Teamed المتقدمة وسهلة الاستخدام توفر مزايا موثوقة مثل: خبرة كشوف المرتبات العالمية: معالجة كشوف المرتب...
Playroll
playroll.com
باستخدام EOR الخاص بـ Playroll، يمكنك التوظيف بشكل متوافق دون إنشاء كيان تجاري والتعامل مع جميع وظائف التوظيف من منصة آلية واحدة. أفضل من أي جهة عمل تقليدية مسجلة، تقوم Playroll بالعبء المالي والإداري والقانوني الثقيل نيابةً عنك، حيث تمتلك تعقيدات القوى العاملة العالمية من منصة واحدة.
Remofirst
remofirst.com
توظف شركة Remofirst موظفين و/أو مقاولين بدوام كامل نيابةً عنك في أكثر من 180 دولة. لا داعي لقضاء أشهر وعشرات الآلاف من الدولارات في إنشاء كيان محلي للعمل مع أفضل المواهب لديك. قم بدفع وإدارة وتأهيل الموظفين و/أو المقاولين بدوام كامل باستخدام عقود متوافقة محليًا مع تجنب مخاطر سوء التصنيف، واجتياز عمل...
Velocity Global
velocityglobal.com
تعمل شركة Velocity Global على تسريع مستقبل العمل خارج الحدود. تعمل منصة العمل العالمية الخاصة بها على تبسيط تجربة صاحب العمل والمواهب للعمل مع أي شخص، في أي مكان، وبأي حال. يتفاعل أصحاب العمل والمواهب بنقرة واحدة فقط من خلال تقنية إدارة القوى العاملة القائمة على السحابة الخاصة بها، والمدعومة بخبرة ش...
Plane
plane.com
تدير الطائرة (الطيار سابقًا) كشوف المرتبات والمزايا والامتثال للشركات التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة والتي توظف موظفين ومقاولين أمريكيين ودوليين. يمكنك بسهولة توظيف الموظفين والمقاولين وتأهيلهم ودفع أجورهم في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، من خلال منصة واحدة آمنة قائمة على السحابة. باس...
Borderless AI
hireborderless.com
يعد Borderless AI حلاً عالميًا فريدًا لكشوف المرتبات يستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي لأتمتة وتسريع عملية تأهيل أعضاء الفريق الدولي وإدارتهم ودفع أجورهم. لماذا فريدة من نوعها؟ لقد قمنا بدمج التكنولوجيا البديهية مع الخدمة عالية اللمس حتى تتمكن المؤسسات من إشراك العاملين ودفع أجورهم في جميع أنح...
Lano
lano.io
الاستخلاص المعزز للنفط وكشوف المرتبات على المستوى العالمي، مبسطان. انضم وادفع للأشخاص في أكثر من 170 دولة، وحافظ على امتثالك بنسبة 100%. وجدت الموهبة، ونحن سوف نهتم بكل شيء آخر.