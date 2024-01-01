برنامج صاحب العمل (EOR). - التطبيقات الأكثر شعبية - هنغاريا الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يمكّن برنامج صاحب العمل (EOR) الشركات من توظيف موظفين في بلدان أخرى دون الحاجة إلى إنشاء كيان قانوني في تلك المناطق. تعمل هذه المنصات على تسهيل عملية التوظيف بأكملها، بدءًا من تحديد المصادر والفحص وحتى إدارة الرواتب والمزايا والامتثال. يمكن للموظفين استخدام البرنامج لطلب إجازة، وإكمال عملية الإعداد، وتنفيذ مهام أخرى. على الرغم من أن الشركة الأصلية توجه المهام وتدير الأداء، إلا أن المعزز المعزز للنفط يعمل كصاحب عمل قانوني، ويتحمل جميع المخاطر والالتزامات المرتبطة به. يتولى EOR مسؤوليات الموارد البشرية الحاسمة، بما في ذلك إدارة المزايا، وإدارة الضرائب، والامتثال لقوانين العمل المحلية، ومعالجة كشوف المرتبات. يعد هذا الحل مثاليًا للشركات التي تهدف إلى التوسع عالميًا دون تعقيدات إنشاء كيان محلي، مما يسمح لها بالتوظيف بسرعة وبالامتثال الكامل للوائح الدولية.