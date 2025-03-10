Celayix

celayix.com

Celayix عبارة عن منصة لإدارة القوى العاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي وتوفر جدولة الموظفين وتتبع الوقت والحضور وحلول إدارة القوى العاملة المختلفة. هذه الأداة مفيدة بشكل خاص للشركات الكبيرة في مجال الرعاية الصحية والأمن وتجارة التجزئة والقطاعات الأخرى التي تتطلع إلى تحسين كفاءة الجدولة وتوفير الوقت والمال. يمكن أن تساعد جدولة Celayix في تقليل جهد الجدولة بنسبة تصل إلى 95% حيث أنها تنشئ جداول في دقائق بناءً على توفر الموظفين ومهاراتهم وأدائهم. توفر الأداة ميزة الاستبدال التلقائي لإدارة المكالمات المرضية وعدم الحضور وتغييرات اللحظة الأخيرة، ويمكنها استرداد ما يصل إلى 2600 دولار لكل موظف سنويًا في تكاليف التغيب. باستخدام Celayix، يمكن للشركات إدارة جداول الموظفين بسهولة وتتبع الحضور والعثور على بدائل مؤهلة للتغييرات المفاجئة. توفر المنصة العديد من عمليات التكامل والموارد، بما في ذلك المدونات ودراسات الحالة والرسوم البيانية ومقاطع الفيديو لتزويد المستخدمين بجميع المعلومات الضرورية حول الأداة. يقدم Celayix حزم ميزات متنوعة لتناسب الاحتياجات والميزانيات المختلفة، مع نسخة تجريبية مجانية لمساعدة المستخدمين على تقييم الأداة قبل اتخاذ القرار. يمكن للعملاء التواصل مع دعم Celayix من خلال صفحة الدعم أو الاتصال بالشركة مباشرة. بشكل عام، يمكن للشركات التي تبحث عن برنامج شامل لإدارة القوى العاملة الاستفادة من حلول Celayix المدعومة بالذكاء الاصطناعي.