busybusy

busybusy.com

مشغول بوسي هو برامج تتبع وقت البناء الرائدة وتكلفة الوظائف. الاستفادة من GPS لتتبع وقت الحقل بكفاءة ، والمعدات ، والمواد ، والتقدم. تبسيط كشوف المرتبات ، وإدارة جداول الموظفين ، وإنشاء تقارير يومية في تطبيق واحد سهل الاستخدام. تتوفر بيانات موقع العمل في شركة مشغول على الفور لفريقك ، مما يتيح لك رؤية ما يحدث في أي وقت وفي أي مكان. تم التصويت على رقم 1 من قبل الموظفين لسهولة الاستخدام والموثوقية ، انضم إلى 75000 من العملاء السعداء الذين تخلوا عن الجداول الزمنية الورقية التي عفا عليها الزمن. تطبيق تتبع وقت الهاتف المحمول رقم 1 وتكلفة الوظائف للبناء ، وجميع الصناعات مع الموظفين في هذا المجال. اجعل وقت GPS تتبع وجدولة نسيم مع تطبيق سهل الاستخدام وموثوق. تشمل الميزات المفضلة تتبع وقت تحديد المواقع العالمي (GPS) ، وتتبع وقت المشرف ، والجدولة ، والصور والملاحظات ، والميزانيات ، وتقارير السلامة ، وتقارير المشروع اليومية ، والإنجاز ، وأكثر من ذلك. نحن نقدم ضمانًا مدته 90 يومًا للاسترخاء ، لا عقد ، وفاتورة بناءً على الاستخدام ، وضمان خدمة عملاء رائعة!