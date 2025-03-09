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يعمل برنامج جدولة الموظفين على تبسيط عملية إنشاء جداول الموظفين وصيانتها وتتبعها. ومن خلال تنفيذ مثل هذا النظام، يمكن للشركات تعزيز الإنتاجية والعمل الجماعي، واكتساب رؤية أفضل لقدرة القوى العاملة الإجمالية. تقوم هذه الأنظمة عادةً بمراقبة الإجازات والأيام المرضية والإجازات الشخصية الأخرى. تتميز العديد من الأدوات أيضًا بتنبيهات تلقائية لمنع تعارض المواعيد. مع مرور الوقت، يمكن دمج بيانات الجدولة المجمعة مع الأنظمة المالية مثل برامج الرواتب. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يوفر برنامج جدولة الموظفين تحليلات للمساعدة في إدارة المهام وتنسيقها بفعالية.
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SubItUp
subitup.com
SubItUp عبارة عن منصة جدولة للموظفين عبر الإنترنت رائدة في الصناعة وذكية وقابلة للتخصيص ومبنية على عملك. يعمل SubItUp على تبسيط عمليات الجدولة وتحسينها من خلال استخدام فريق من الخبراء أولاً لفهمها. بعد ذلك، يساعدك خبراء القوى العاملة لدينا على تكوين SubItUp لأتمتة عملية جمع التوفر وإنشاء الجدول الزمني، والتخلص من تعارضات الجدولة عبر مؤسستك، وإنشاء ساعات زمنية تناسب فريقك، وتوصيل بيانات الوقت والحضور إلى برنامج كشوف المرتبات الخاص بك، وتلبية أعلى مستويات إمكانية الوصول ومعايير الامتثال على طول الطريق. حان الوقت لاستعادة وقتك. لقد حان الوقت لأتمتة إدارة القوى العاملة لديك. وحان الوقت للتركيز على جميع المهام الأخرى التي يتعين عليك القيام بها كل يوم. تم تطوير النظام الأساسي الخاص بـ SubItUp من الألف إلى الياء لزيادة الوقت الذي تقضيه في التعامل مع المهام المتعلقة بالأعمال وتقليل مشكلات إدارة القوى العاملة إلى الحد الأدنى.
Rotageek
rotageek.com
روتاجيك هو تطبيق لجدولة القوى العاملة يساعد المؤسسات على إدارة الموظفين بفعالية من خلال التنبؤ بالطلب وتحقيق جدولة عادلة.
Netchex
netchex.com
NetChex هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يبسط العمليات ويقدم أدوات لإدارة الموظفين والتوظيف وتحليل البيانات.
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign هو الحل لجميع مشاكلك عندما يتعلق الأمر بالمستندات والتحقق من التوقيع الإلكتروني. تستخدم VeriDoc Sign تقنية التحقق الحاصلة على براءة اختراع، والتي طورتها VeriDoc Global على مر السنين. وهو يوفر حلول التوقيع الإلكتروني المضمونة بتقنية blockchain للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. تقدم VeriDoc Sign حلول التوقيع الإلكتروني والمستندات لبعض الشركات الرائدة في القطاعين العام والخاص. إن تقنية التحقق من blockchain الخاصة بنا حاصلة على براءة اختراع في أكثر من 90 دولة حول العالم، مما يساعد المؤسسات في الحصول على أفضل حل للتوقيع الإلكتروني ضمن أسعار معقولة. نحن نسعى جاهدين لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا والتي تشمل، يمكن للمؤسسات توفير الوقت الثمين من خلال القضاء على ساعات الانتظار غير الضرورية. باستخدام VeriDoc Sign، ستتمتع مؤسستك بكفاءة محسنة وإنتاجية أكبر. تتيح فوائد حلول التوقيع الإلكتروني من VeriDoc للمستخدمين الدائمين إمكانية الوصول للتحقق من المستندات المهمة وإرسالها إلى الأشخاص المطلوبين. لا يمكن أن تخطئ في استخدام أدوات VeriDoc Sign التي توفر لك ميزة التحقق من الطوابع الزمنية والتجزئة للمستندات الموقعة إلكترونيًا على blockchain. ما عليك سوى مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا باستخدام هاتفك المحمول ويمكنك رؤية المستند الأصلي في صفحة التحقق. ميزات أخرى لعلامة VeriDoc Sign التي لا يمكنك تفويتها: التحكم في الوصول، مسموح به قانونيًا، أمان blockchain مقاوم للتلاعب، ميسور التكلفة
Playvox
playvox.com
Playvox هو البرنامج الرائد لتحسين أداء وكيل خدمة العملاء. يتكامل Playvox مع معظم منصات مراكز الاتصال الرئيسية ويسمح للفرق بعرض وتحليل وإدارة عملية ضمان الجودة بالكامل في منصة واحدة مناسبة. قم بتبسيط عملية ضمان الجودة لديك، وتحفيز وتدريب وتدريب وكلائك، وتمكين فريقك بأكمله باستخدام مقاييس شفافة وفي الوقت الفعلي. مراقبة الخدمة، وقياس مؤشرات الأداء الرئيسية، وأخيراً التخلص من جداول البيانات.
Harri
harri.com
Harri هي منصة متكاملة لإدارة موظفي الضيافة، حيث تسهل التوظيف، جدولة العمل، والتواصل بين الفرق. تهدف لتحسين تجربة الموظف.
Superworks
superworks.com
Superworks هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات على أتمتة العمليات مثل الرواتب وإدارة الأداء والتواصل مع الموظفين.
Coast
coastapp.com
Coast هو تطبيق لإدارة التواصل والمهام والجدولة في فرق العمل، مما يسهل العمليات ويزيد من الإنتاجية من خلال منصة مركزية.
Celayix
celayix.com
Celayix عبارة عن منصة لإدارة القوى العاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي وتوفر جدولة الموظفين وتتبع الوقت والحضور وحلول إدارة القوى العاملة المختلفة. هذه الأداة مفيدة بشكل خاص للشركات الكبيرة في مجال الرعاية الصحية والأمن وتجارة التجزئة والقطاعات الأخرى التي تتطلع إلى تحسين كفاءة الجدولة وتوفير الوقت والمال. يمكن أن تساعد جدولة Celayix في تقليل جهد الجدولة بنسبة تصل إلى 95% حيث أنها تنشئ جداول في دقائق بناءً على توفر الموظفين ومهاراتهم وأدائهم. توفر الأداة ميزة الاستبدال التلقائي لإدارة المكالمات المرضية وعدم الحضور وتغييرات اللحظة الأخيرة، ويمكنها استرداد ما يصل إلى 2600 دولار لكل موظف سنويًا في تكاليف التغيب. باستخدام Celayix، يمكن للشركات إدارة جداول الموظفين بسهولة وتتبع الحضور والعثور على بدائل مؤهلة للتغييرات المفاجئة. توفر المنصة العديد من عمليات التكامل والموارد، بما في ذلك المدونات ودراسات الحالة والرسوم البيانية ومقاطع الفيديو لتزويد المستخدمين بجميع المعلومات الضرورية حول الأداة. يقدم Celayix حزم ميزات متنوعة لتناسب الاحتياجات والميزانيات المختلفة، مع نسخة تجريبية مجانية لمساعدة المستخدمين على تقييم الأداة قبل اتخاذ القرار. يمكن للعملاء التواصل مع دعم Celayix من خلال صفحة الدعم أو الاتصال بالشركة مباشرة. بشكل عام، يمكن للشركات التي تبحث عن برنامج شامل لإدارة القوى العاملة الاستفادة من حلول Celayix المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
HROne
hrone.cloud
HROne هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يؤتمت العمليات ويبسّط التفاعلات ويتيح الوصول إلى معلومات الموظفين بسهولة.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek هو نظام حديث للموارد البشرية يحتوي على كل ما تحتاجه لإدارة الرحلة الكاملة لموظفيك. جربه لمدة 14 يومًا مجانًا!
flair HR
flair.hr
Flair HR هو تطبيق شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات في تنظيم عمليات التوظيف وإدارة غياب الموظفين وميزات الرواتب بفعالية.
Surfboard
teamsurfboard.com
تعرف على Surfboard، موطن استراتيجية دعم العملاء لديك. تستخدم فرق العلامات التجارية الرائدة مثل Ruggable وBeauty Pie وGrow Therapy منصة إدارة القوى العاملة في Surfboard لإدارة نمو وتطور فرق الدعم الخاصة بهم على المستوى الدولي. توفر Surfboard نظام WFM ذكيًا وحديثًا لتبسيط العمليات ودمجها بدءًا من التنبؤ وحتى تخطيط القدرات والجدولة وتحليلات الأداء. حدد التكاليف الخفية وأوجه القصور في وظيفة الدعم بأكملها. أطلق العنان لفرصة تحقيق الربح من خلال خدمة العملاء الاستباقية جنبًا إلى جنب مع توفير موارد الخدمات البشرية والذكاء الاصطناعي.
Quinyx
quinyx.com
Quinyx هو تطبيق لإدارة القوى العاملة يساعد الشركات في جدولة الموظفين وتحليل البيانات لتحسين الإنتاجية والتكاليف.
ZoomShift
zoomshift.com
يوفر ZoomShift طريقة مبسطة وقائمة على السحابة لإنشاء وإدارة جداول الموظفين. فهو يسمح لك بإدارة توفر الموظفين، وطلبات الإجازات، والعمل الإضافي، وصراعات التحول. كما يتيح لك نشر جداول العمل وإرسال إشعارات للموظفين.
MakeShift
makeshift.ca
MakeShift هو الحل الوحيد للجدولة السحابية الذي يعمل على تحسين تجربة الجدولة للمديرين والموظفين على حدٍ سواء. إنه سهل الإعداد وأسهل في الاستخدام. ستتمكن من إنشاء جداول زمنية بشكل أسرع، وتتبع الحضور بشكل أكثر دقة، والتواصل مع الموظفين في الوقت الفعلي بغض النظر عن حجم فريقك. يتمتع عملاؤنا بنوبات عمل أقل، وتوازن أفضل بين العمل والحياة، وموظفين أكثر سعادة، ونتائج نهائية أكثر صحة. إنها جدولة "الأشخاص أولاً" والشركات تحبها! سجل اليوم لتوفير الوقت وتقليل تكاليف العمالة وزيادة مشاركة الموظفين --> makeshift.ca تقدم MakeShift نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا.
Workforce
workforce.com
تطبيق القوى العاملة لإدارة عمليات العمل اليومي، بما في ذلك جدولة الموظفين، وتتبع الوقت، وإدارة الحضور، وكشوف المرتبات.
Ubeya
ubeya.com
طورت Ubeya منصة SaaS B2B التي تجلب ثورة التكنولوجيا إلى عالم الوظائف المؤقتة. إنه يربط الشركات التي تدير العمال المرنين ، وتسمح لهم بإدارة القوى العاملة والاستعانة بمصادر خارجية لها ودفعها ودفعها بالكامل. إنه يسد الفجوة بين شركات التوظيف والشركات والعمال من خلال أتمتة عمليات العمل وتحسينها ، والجدولة ، والاتصال ، والرواتب والامتثال. تقوم Ubeya بتوحيد قنوات الاتصال المنتشرة ، وتزيد من احتباس العمال ، ولا تقلل من أي معدل عرض ، لإعادة تشكيل تجربة العمل المرنة. تساعد منصة Ubeya المئات من الشركات في جميع أنحاء العالم على أن تصبح أكثر مرونة وتكييفًا للتغيير ، مما يؤدي إلى النمو والتميز التشغيلي والقوى العاملة السعيدة.
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle هو نظام شامل لإدارة القوى العاملة مصمم لجعل إدارة موظفيك الذين لا يعملون في المكاتب والعاملين أمرًا سهلاً وفعالاً. إنه نظام متعدد الأوجه ورفيع المستوى يمكنه التعامل مع تحديات إدارة القوى العاملة المعقدة، على أي نطاق.
Workfeed
workfeed.io
يستخدم أصحاب العمل والمديرون Workfeed لإنشاء جداول زمنية تحقق التوازن المثالي بين احتياجات القوى العاملة لديهم ومتطلبات أعمالهم. ومن خلال القيام بذلك، فإنهم يمهدون الطريق نحو تكاليف العمالة الأمثل، وبيئة العمل الأفضل في فئتها، ونتائج الأعمال المتميزة. خلاصة القول، يوفر عملاء Workfeed ما يصل إلى 80% من الوقت وآلاف الدولارات، مع زيادة رضا الموظفين والمرونة والاحتفاظ بهم.
busybusy
busybusy.com
مشغول بوسي هو برامج تتبع وقت البناء الرائدة وتكلفة الوظائف. الاستفادة من GPS لتتبع وقت الحقل بكفاءة ، والمعدات ، والمواد ، والتقدم. تبسيط كشوف المرتبات ، وإدارة جداول الموظفين ، وإنشاء تقارير يومية في تطبيق واحد سهل الاستخدام. تتوفر بيانات موقع العمل في شركة مشغول على الفور لفريقك ، مما يتيح لك رؤية ما يحدث في أي وقت وفي أي مكان. تم التصويت على رقم 1 من قبل الموظفين لسهولة الاستخدام والموثوقية ، انضم إلى 75000 من العملاء السعداء الذين تخلوا عن الجداول الزمنية الورقية التي عفا عليها الزمن. تطبيق تتبع وقت الهاتف المحمول رقم 1 وتكلفة الوظائف للبناء ، وجميع الصناعات مع الموظفين في هذا المجال. اجعل وقت GPS تتبع وجدولة نسيم مع تطبيق سهل الاستخدام وموثوق. تشمل الميزات المفضلة تتبع وقت تحديد المواقع العالمي (GPS) ، وتتبع وقت المشرف ، والجدولة ، والصور والملاحظات ، والميزانيات ، وتقارير السلامة ، وتقارير المشروع اليومية ، والإنجاز ، وأكثر من ذلك. نحن نقدم ضمانًا مدته 90 يومًا للاسترخاء ، لا عقد ، وفاتورة بناءً على الاستخدام ، وضمان خدمة عملاء رائعة!
SocialSchedules
socialschedules.com
SocialSchedules هو برنامج حائز على جوائز لجدولة الموظفين وساعة الوقت للموظفين كل ساعة. العرض التوضيحي للمنتج: https://youtu.be/3Q5p71_Dsis قم ببناء جدول عملك في دقائق، وقم بإجراء تغييرات عليه بسهولة وشاركه مع فريقك بنقرة واحدة. تعني تطبيقات iOS وAndroid المجانية أنه يمكنك تعديل الجدول الزمني والتحقق منه أثناء التنقل. يمتلك موظفوك دائمًا الإصدار الأحدث. تتبع وقت الإجازة، وتوقع المبيعات لجداول زمنية أكثر فعالية من حيث التكلفة، وتكامل مع نقطة البيع الخاصة بك وابحث عن البدائل بسرعة. ميزات مثل المراسلة الجماعية وتبديل التحولات وتذكيرات التحول تجعل الحياة أسهل. تتبع وقت الموظف وحضوره دون أي متاعب وقم بتصدير بيانات الجدول الزمني بسهولة إلى كشوف المرتبات. يمكن للموظفين تسجيل الدخول من هواتفهم أو أجهزتهم اللوحية في الموقع. قلل من سرقة الوقت واستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وساعة الصور لضمان تسجيل الموظفين فقط في الوقت والمكان المحددين للعمل. كن متوافقًا مع قوانين العمل المحلية من خلال تتبع فترات الراحة المدفوعة وغير المدفوعة. تأكد من أن الموظفين يأخذون فترات راحة واحصل على إشعار إذا غاب الموظف عن فترات الراحة.
Novagems
novage.ms
يربط برنامج Novagems Mobile & Web Security Management وتنظيف الخطوط الأمامية إلى المكتب الخلفي مما يمنحك نظرة عامة على العمليات بأكملها في مكان واحد. تتيح إدارة حارس الأمن لدينا للمستخدمين جدولة التحولات ، وعرض ساعة GPS التي تم التحقق منها داخل/خارج ، والوصول إلى تقنية Geo Fencing & Witch Report ، وأداء جولات نقاط التفتيش في الوقت الفعلي. قم بتحليل جميع المعلومات المتاحة في شكل تقارير مدعومة بالبيانات لتصور الاتجاهات والحصول على رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين العمليات.
Workee
workee.net
Workee هو برنامج يساعد بالفعل 6000 من المستقلين والمهنيين على إدارة أعمالهم عبر الإنترنت (مثل المعلمين الخصوصيين والمدرسين والمدربين والمصممين والكتاب المستقلين وغيرهم الكثير). يقوم Workee بإنشاء موقع ويب شخصي يتضمن الحجز والجدولة والمدفوعات المضمنة في أقل من دقيقة واحدة، مما يسمح لك بالحجز والدفع مباشرة والعمل الآلي وإدارة العملاء خارج الصندوق. يساعد Workee الموظفين المستقلين الذين لديهم عملاء بالفعل على العمل معهم بشكل أكثر فعالية وتوسيع نطاق الأعمال خارج الصندوق. وفقًا لمستخدمينا، يوفر Workee 10 ساعات أسبوعيًا وآلاف الدولارات شهريًا. لدى Workee خطتان: Starter وPro. خطة Workee Starter مجانية بدون اشتراك شهري و0% رسوم معاملات من Workee. إنه مصمم للمحترفين الذين بدأوا للتو ويتضمن ما يلي: القوالب الأساسية لموقع ويب شخصي 1 جدول للتوفر 2 فترات زمنية للمواعيد 2 مشاريع Workee للوظائف والخدمات لمرة واحدة 3 فواتير شهريًا تتوفر خطة Workee Pro مع اشتراك شهري ورسوم المعاملات 0٪ من Workee. تعد الخطة الاحترافية مثالية للمحترفين والمستخدمين النشطين الذين يبحثون عن ميزات متقدمة وخيارات التخصيص. هذا هو سبب كون الخطة الاحترافية مناسبة تمامًا: 1. قوالب مواقع الويب الاحترافية. قم بتحسين العلامة التجارية للأعمال باستخدام ما يقرب من العشرات من القوالب والأنماط الاحترافية الجديدة والألوان المخصصة والعلامات التجارية. 2. تحسين محركات البحث المخصصة. احصل على حركة مرور عضوية وتميز بالعلامة التجارية. قم بإعداد عناوين وأوصاف مخصصة لموقع ويب Workee الشخصي. 3. جداول زمنية وفترات زمنية وفواتير ومشاريع غير محدودة. 4. قواعد الحجز المهنية. حدد الوقت الذي يمكنك فيه الحصول على الحجز التالي، وأضف فواصل تلقائية بين المكالمات، وحدد الحد الأقصى لعدد الجلسات في اليوم.
Aplano
aplano.de
Aplano هو تطبيق جدولة عبر الإنترنت يسمح للمديرين بتنظيم ورديات الموظفين وتتبع ساعات العمل، مع إمكانية إدارة الإجازات والغياب.
Shiftee
shiftee.io
Shiftee هو برنامج كامل لإدارة القوى العاملة مع أدوات قوية لجدولة الموظفين ، وتخطيط التحول ، والوقت والحضور ، وإدارة الإجازة ، وسير العمل ، والعقد الإلكتروني ، والرواتب. مع Shiftee ، يمكنك بناء ثقافة صحية في مكان العمل تولد الشفافية والإنتاجية. قم بإنشاء بيئة إدارة القوى العاملة أكثر ملاءمة مع Web و Mobile App. ]
Shyfter
shyfter.co
إدارة العمل بنظام التحول. تطبيق جدولة الموظفين ووقت الحضور. جداول زمنية ثابتة أو مرنة، يوفر لك تطبيق التخطيط وإدارة الجدول الزمني الخاص بنا الكثير من الوقت. مع إدارة الإجازات والغيابات والوقت والحضور، يمكنك تتبع وقت عمل موظفيك بطريقة شفافة.
TeamUltim
teamultim.com
TeamUltim هو تطبيق ويب لإدارة شؤون الموظفين وجدولة التحولات، وهو يناسب تمامًا احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات البيع بالتجزئة والمطاعم والرياضة والضيافة والخدمات المهنية. جدول المناوبات، وقم بإدارة الإجازات والغيابات مدفوعة الأجر، واسمح لفريقك بتبديل المناوبات والحصول على تقارير شاملة عن كل هذا مع TeamUltim.
StaffAny
staffany.com
في StaffAny، نساعد العديد من المتاجر التقليدية المفضلة لدينا على تحسين جدولتهم وإدارة الموارد البشرية من خلال الجدولة المتكاملة وتتبع الوقت SaaS من خلال تطبيق الهاتف المحمول والويب الخاص بنا. بالإضافة إلى إدارة العاملين بالساعة، يتتبع StaffAny أداء الموظفين ويقوم بأتمتة عمليات دمج الجداول الزمنية في نهاية الشهر. مهمتنا اليوم هي ربط قسم الموارد البشرية والعمليات داخليًا داخل المؤسسات. مع StaffAny، يمكن للشركات تحسين الأداء وخفض تكاليف التشغيل وتخصيص الوقت للقيام بما يهمهم أكثر.
Incentivefox
incentivefox.com
Incentivefox هي شركة تسويق للعلاقات توفر منصة إحالة وحوافز أفضل في فئتها ، لتتبع ومكافأة العملاء المتوقعين التي تم إنشاؤها بواسطة حملات المبيعات المستهدفة. تعمل تقنياتها متعددة الحلول على أتمتة إدارة التسجيل والتتبع والمكافآت للعملاء والموظفين بتكلفة استحواذ أقل. يمكن للعملاء تعزيز ثقافة الشركة وزيادة الإيرادات من خلال الاستفادة من السلوك كنموذج للنمو من خلال أدوات سهلة الاستخدام تمتزج بسلاسة في أي برنامج جديد أو حالي.
Sage HR
sage.hr
Sage HR هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة الحضور والأداء والتوظيف من خلال منصة رقمية شاملة.
7shifts
7shifts.com
7shifts هي منصة لإدارة فرق المطاعم تساعد في جدولة الموظفين وتحسين كفاءة العمليات والتواصل وتقليل تكاليف العمالة.
Assembled
assembled.com
Assembled عبارة عن نظام أساسي لإدارة القوى العاملة يمنح فرق الدعم الحديثة مزيدًا من الدقة في التوظيف، ومزيدًا من السهولة والتحكم في إنشاء الجدول الزمني، ورؤية أفضل بين الفرق في البيانات التي تساعدهم على تحسين الأداء والدفاع عن أنفسهم. نحن نتكامل مع معظم منصات الاتصال الرئيسية وتقويم Google وSlack للحصول على سير عمل يناسبك أنت وفريقك حيثما كنتم بالفعل. اليوم، يساعد حلنا العلامات التجارية التي تركز على العملاء مثل Stripe وWebflow وImperfect Produce وEtsy على صياغة تجارب عملاء عالمية المستوى. الفرق المجمعة: → تأهيل سريع ونجاح ودعم من الدرجة الذهبية → جدولة سريعة وبديهية وقابلة للتخصيص بالكامل → رؤية ذات مغزى عبر الفريق → توقعات قوية ودقيقة وقابلة للتنفيذ → تقارير مركزية وقوية وذات صلة
Avaza
avaza.com
Avaza هو برنامج شامل لإدارة المشاريع، يتضمن الدردشة، تتبع الوقت، إدارة النفقات، والفوترة، ويمكن الوصول إليه عبر الإنترنت من أي جهاز.
Breathe
breathehr.com
Breathe هو تطبيق لتبسيط إدارة الموارد البشرية للشركات الصغيرة، يدير بيانات الموظفين والإجازات والأداء بطريقة سهلة وآمنة.
Clockify
clockify.me
Clockify هو تطبيق مجاني لتتبع الوقت يساعد الفرق في إدارة الإنتاجية وساعات العمل عبر المشاريع مع إمكانية إنشاء تقارير مخصصة.
ClockShark
clockshark.com
تطبيق ClockShark يساعد في تتبع الوقت وإدارة الجدولة لمشاريع البناء والخدمات الميدانية، مما يسهل تنسيق الفرق والامتثال لمتطلبات العمل.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam هو تطبيق لإدارة الموظفين يساعد الفرق بدون مكتب في التواصل، جدولة العمل، تتبع الوقت وإدارة المهام بشكل فعال.
Deputy
deputy.com
نائبا هو تطبيق لإدارة القوى العاملة، يساعد على جدولة الموظفين، تتبع الوقت، والتواصل، مع أدوات لإدارة أجور الموظفين والتقارير.
DeskTime
desktime.com
Desktime هو تطبيق لتتبع إنتاجية الموظفين، يوفر تتبع الوقت الآلي، إدارة المشاريع، وتقارير لتحسين الأداء دون الحاجة للإشراف الدقيق.
Findmyshift
findmyshift.com
FindMyShift هو تطبيق لجدولة الموظفين يساعد في إنشاء الجداول وإدارة طلبات التحول والتواصل مع الموظفين بسهولة.
Homebase
joinhomebase.com
Homebase تطبيق لإدارة الفرق الزمنية في الشركات الصغيرة، يوفر جدولة الموظفين، تتبع الوقت، وإدارة كشوف المرتبات.
HotSchedules
hotschedules.com
Hotschedules هو تطبيق لجدولة الموظفين في صناعة المطاعم والضيافة، يسهل التواصل وإدارة الجداول بكفاءة على الهواتف المحمولة.
OnTheClock
ontheclock.com
OnTheClock هو تطبيق سهل الاستخدام لتتبع الوقت وإدارة الموظفين، يوفر أدوات لتنظيم كشوف المرتبات وتتبع ساعات العمل والإجازات وزيادة الكفاءة.
Planday
planday.com
Planday هو تطبيق لإدارة القوى العاملة يساعد الشركات في جدولة الموظفين، إدارة الساعات، وتنسيق التواصل بين الموظفين والمديرين.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk هو حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإدارة خدمة العملاء، يدمج التذاكر والدعم عبر قنوات متعددة، ويساعد في تحسين رضا العملاء بكفاءة.
Shyftplan
shyftplan.com
يعد shyftplan أول حل سحابي أصلي لجدولة التحول الآلي. الحل قابل للتوسع ليشمل آلاف الموظفين، حتى في الحالات المعقدة. ويأخذ الأمر في الاعتبار أكثر من 20 عاملاً، على سبيل المثال، مستويات مؤهلات موظفيك، والتوافر، وحتى استخدام جهازك. يحسب الذكاء الاصطناعي القوي في shyftplan العلاقة بين العوامل ويقترح جدول التحول المثالي. وهذا يجعل تخطيط الورديات شفافًا وعادلاً وموفرًا للوقت لفريقك.
Sling
getsling.com
تطبيق Sling هو برنامج لتنظيم الجدول الزمني، تتبع الوقت، والتواصل في الشركات التي يعمل بها الموظفون بنظام الورديات.
Tinq
tinq.com
Tinq هو حل لإدارة الفريق متعدد المنصات لجميع الشركات. بدءًا من تتبع الوقت وجدولة التحولات وإعداد التقارير المخصصة لكشوف المرتبات، يمكن للمديرين والموظفين التعاون بسلاسة على السحابة.
When I Work
wheniwork.com
تطبيق When I Work يسهل جدولة العمل وتتبع الوقت والحضور والتواصل بين الشركات وموظفيهم، مع ميزات لتعديل الجداول وتبادل الورديات.
WorkJam
workjam.com
WorkJam هو تطبيق لإدارة القوى العاملة يساعد العاملين غير المكتبيين على تحسين الإنتاجية والتواصل وإدارة المهام في بيئات العمل المتنوعة.
Zoho Shifts
zoho.com
تطبيق Zoho Shifts يسهل جدولة نوبات العمل وتتبع ساعات الموظفين والتواصل معهم عبر أجهزة مختلفة.
Zoho Workerly
zoho.com
تطبيق Zoho Workerly يتيح للوكالات جدولة الموظفين، إدارة قواعد بيانات العملاء، تتبع ساعات العمل وإصدار الفواتير من واجهة واحدة.
Legion
legion.co
تطبيق ليجون هو منصة لإدارة القوى العاملة تساعد الشركات على تحسين كفاءة العمل وزيادة مشاركة الموظفين عبر جدول زمني آلي وميزانية عمل.
Bizimply
bizimply.com
Bizimply هو تطبيق لإدارة جدولة الموظفين وتتبع الوقت والموارد البشرية، مصمم لصناعة الضيافة لتسهيل العمليات الإدارية وتحسين الكفاءة.
Buddy Punch
buddypunch.com
Buddy Punch هو تطبيق سحابي لتتبع الوقت، يسمح للموظفين بتسجيل الدخول والخروج، ويقدم تقارير دقيقة عن ساعات العمل وكشوف الرواتب.
Agendrix
agendrix.com
Agendrix هو برنامج لإدارة جدولة الموظفين وتسهيل التواصل وتتبع الوقت والحضور، مصمم للشركات بمختلف الأحجام.
Skello
skello.io
Skello هو تطبيق لإدارة الجدول الزمني للقوى العاملة، يساعد الفرق على تحسين تنظيم العمل والتواصل في أماكن العمل القائمة على التحولات.
Papershift
papershift.com
Papershift هو تطبيق لإدارة جدولة الموظفين وتتبع الوقت وإدارة الإجازات عبر السحابة، يساعد الشركات في تنظيم القوى العاملة بكفاءة.
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