برنامج جدولة الموظفين - التطبيقات الأكثر شعبية - تونس

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يعمل برنامج جدولة الموظفين على تبسيط عملية إنشاء جداول الموظفين وصيانتها وتتبعها. ومن خلال تنفيذ مثل هذا النظام، يمكن للشركات تعزيز الإنتاجية والعمل الجماعي، واكتساب رؤية أفضل لقدرة القوى العاملة الإجمالية. تقوم هذه الأنظمة عادةً بمراقبة الإجازات والأيام المرضية والإجازات الشخصية الأخرى. تتميز العديد من الأدوات أيضًا بتنبيهات تلقائية لمنع تعارض المواعيد. مع مرور الوقت، يمكن دمج بيانات الجدولة المجمعة مع الأنظمة المالية مثل برامج الرواتب. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يوفر برنامج جدولة الموظفين تحليلات للمساعدة في إدارة المهام وتنسيقها بفعالية.
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Connecteam
connecteam.com
Connecteam هو تطبيق لإدارة القوى العاملة على الهاتف المحمول يضم مجموعة قوية من الأدوات المصممة لمساعدة المؤسسات ذات الفرق بدون مكتب على تحسين التواصل ، والاحتفاظ بالموظفين ، وقيادة الكفاءة التشغيلية. يسمح Connecteam للمديرين بوضع عمليات أعمالهم على Autopilot والتركيز على نمو الأعمال مع تحرير الموظفين ليكونوا أكثر إنتاجية ومهنية ورضا. وفر الوقت وزيادة الإنتاجية باستخدام قوائم المراجعة المخصصة للمجتمع والنماذج والتقارير ؛ جدول التحولات وتتبع ساعات العمل مع ساعة وقت GPS ؛ تبسيط اتصال الموظف ، وتعزيز المهارات المهنية ، وإدارة المهام اليومية وأكثر من ذلك بكثير ، كل ذلك في تطبيق واحد. تأكد من تسجيل دخول آمن وسهل للمسؤولين عن النظام مع Active Directory Single On (SSO).
7shifts
7shifts.com
7shifts عبارة عن منصة شاملة لإدارة فريق المطاعم تساعد المشغلين على: 1) اتخاذ قرارات أكثر ربحية. ستحصل على الرؤى التي تحتاجها لاتخاذ أفضل القرارات المتعلقة بالفريق والتشغيل كل يوم. حقق أهداف العمالة الخاصة بك من خلال تنفيذ الجدول الزمني، والتتبع الأمثل للعمالة، وإعداد التقارير في الوقت الفعلي. 2) تحسين كفاءة التشغيل. سنساعدك في تنظيم عملياتك وتقليل الأخطاء التي يسهل تجنبها. إدارة الامتثال بشكل استباقي، وتشغيل كشوف المرتبات بسهولة، وتتبع المهام باستخدام قوائم المراجعة الرقمية. 3) الحصول على الوقت مرة أخرى. ومع كل تلك الكفاءة المحسنة، سيكون لديك المزيد من وقت الفراغ الذي يمكنك إنفاقه في إنشاء تجارب رائعة للضيوف. أصبحت الجدولة الأسهل والاتصال المركزي وحسابات النصائح الآلية في متناول يدك. 4) تحسين الاحتفاظ بالفريق. ستتمكن من الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها للمساعدة في بناء فرق قوية. راقب مشاركة الفريق ومشاعره ورضاه لتقليل معدل دوران الموظفين بنسبة 13%. إليك كيف يمكن أن يستفيد مطعمك من 7نوبات: - توفير ما يصل إلى 4 ساعات أسبوعيًا في إنشاء وإدارة جداول موظفيك - تقليل الوقت المستغرق في الجدولة بنسبة 80% - توفير ما يصل إلى 250 دولارًا شهريًا من وقت المديرين - تقليل تكاليف العمالة لتوفير ما يصل إلى 3000 دولار أمريكي سنويًا - تقليل المكالمات والرسائل النصية من الموظفين بنسبة 70% - إنشاء جداول زمنية بدقة عمل بنسبة 95% - توقع مبيعاتك المستقبلية بدقة 95% - توفير 1000 دولار أمريكي شهريًا في تكاليف العمالة المخفضة من خلال جدول زمني أكثر كفاءة - توفير 1000 دولار أمريكي شهريًا في العمل الإضافي والوقت المبكر، لم يكن من السهل أبدًا إدارة جداول عمل فريقك، وتسجيل الوقت، واتصالات الفريق، والامتثال للعمل، وكشوف المرتبات، والنصائح والمزيد، كل ذلك من مكان واحد. يمكن العثور على 7shifts في المطاعم بجميع أحجامها، بدءًا من المتاجر الصغيرة وحتى السلاسل الوطنية مثل Bareburger وHighway 55 وFive Guys. انضم إلى أكثر من 1,500,000 من محترفي المطاعم الذين يستخدمون بالفعل 7shifts لتبسيط إدارة فريقهم.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk هو حل خدمة يعمل من الذكاء الاصطناعى يسهل إعداده واستخدامه وحجمه. يعمل Zendesk Solution خارج الصندوق ، ويسهل تعديله في حالة التغيير ، مما يمكّن الشركات من التحرك بشكل أسرع. تساعد Zendesk أيضًا الشركات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي المتطور لفرق الخدمة على حل مشكلات العملاء بشكل أسرع وأكثر دقة. بنيت على مليارات من تفاعلات CX ، يمكن الاستفادة من Zendesk AI عبر تجربة الخدمة بأكملها من الخدمة الذاتية ، إلى الوكلاء ، إلى المشرفين ، لمساعدتك على النمو والعمل بفعالية على نطاق واسع. Zendesk يمكّن الوكلاء من الأدوات والرؤى والسياق الذي يحتاجونه إلى تقديم تجربة خدمة مخصصة على أي قناة ، سواء كانت رسائل اجتماعية أو هاتف أو بريد إلكتروني. يجمع Zendesk بين كل ما يحتاجه فريق الخدمة - بدءًا من المحادثات الشخصية وإدارة الحالات في كل مكان ، إلى تدفقات سير العمل التي تعمل بالطاقة AI ، وأتمتة ، وسوق مكون من 1200 تطبيق - يتم تحميصها جميعها تحت سقف واحد. وحلنا سهل التنفيذ والضبط على الطيران ، وتحرير الفرق من المطالبة بها والمطورين والشركاء باهظا لإجراء تغييرات مستمرة. في Zendesk ، نحن في مهمة لتبسيط تعقيد العمل وجعل من السهل على الشركات إنشاء اتصالات ذات معنى مع العملاء. من الشركات الناشئة إلى الشركات الكبيرة ، نعتقد أن تجارب العملاء الذكية والمبتكرة يجب أن تكون في متناول كل شركة ، بغض النظر عن حجمها أو الصناعة أو الطموح. يخدم Zendesk أكثر من 130 ألف علامة تجارية عالمية عبر العديد من الصناعات بأكثر من 30 لغة. يقع Zendesk في سان فرانسيسكو ، ويدير مكاتب في جميع أنحاء العالم.
Findmyshift
findmyshift.com
أصبح برنامج جدولة الموظفين بسيطًا. إنشاء جداول الموظفين وإدارة طلبات الورديات وتتبع تكاليف العمالة والتواصل مع موظفيك.
Homebase
joinhomebase.com
تستخدم أكثر من 100000 من الشركات الصغيرة (ولكن القوية) Homebase لإدارة فرقها بالساعة ، مع جدولة الموظفين ، وساعات الوقت ، وأكثر من ذلك.
ZoomShift
zoomshift.com
يوفر ZoomShift طريقة مبسطة وقائمة على السحابة لإنشاء وإدارة جداول الموظفين. فهو يسمح لك بإدارة توفر الموظفين، وطلبات الإجازات، والعمل الإضافي، وصراعات التحول. كما يتيح لك نشر جداول العمل وإرسال إشعارات للموظفين.
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign هو الحل لجميع مشاكلك عندما يتعلق الأمر بالمستندات والتحقق من التوقيع الإلكتروني. تستخدم VeriDoc Sign تقنية التحقق الحاصلة على براءة اختراع، والتي طورتها VeriDoc Global على مر السنين. وهو يوفر حلول التوقيع الإلكتروني المضمونة بتقنية blockchain للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. تقدم VeriDoc Sign حلول التوقيع الإلكتروني والمستندات لبعض الشركات الرائدة في القطاعين العام والخاص. إن تقنية التحقق من blockchain الخاصة بنا حاصلة على براءة اختراع في أكثر من 90 دولة حول العالم، مما يساعد المؤسسات في الحصول على أفضل حل للتوقيع الإلكتروني ضمن أسعار معقولة. نحن نسعى جاهدين لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا والتي تشمل، يمكن للمؤسسات توفير الوقت الثمين من خلال القضاء على ساعات الانتظار غير الضرورية. باستخدام VeriDoc Sign، ستتمتع مؤسستك بكفاءة محسنة وإنتاجية أكبر. تتيح فوائد حلول التوقيع الإلكتروني من VeriDoc للمستخدمين الدائمين إمكانية الوصول للتحقق من المستندات المهمة وإرسالها إلى الأشخاص المطلوبين. لا يمكن أن تخطئ في استخدام أدوات VeriDoc Sign التي توفر لك ميزة التحقق من الطوابع الزمنية والتجزئة للمستندات الموقعة إلكترونيًا على blockchain. ما عليك سوى مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا باستخدام هاتفك المحمول ويمكنك رؤية المستند الأصلي في صفحة التحقق. ميزات أخرى لعلامة VeriDoc Sign التي لا يمكنك تفويتها: التحكم في الوصول، مسموح به قانونيًا، أمان blockchain مقاوم للتلاعب، ميسور التكلفة
Quinyx
quinyx.com
يساعد Quinyx الشركات في موازنة احتياجات أعمالها وعملائها وموظفي الخطوط الأمامية لتحسين الإنتاجية والاحتفاظ والربحية. تقوم منصة الخطوط الأمامية الخاصة بنا بتبسيط التنبؤ العمالي ، وتحسين إدارة الجدول الزمني ، ويحسن مشاركة الموظفين. النتيجة؟ تقليل العمل الإضافي الحاد وتحسين النتيجة النهائية. لدى المديرين المزيد من الوقت لقيادة فرقهم ، والموظفين أكثر إنتاجية ومشاركة. الشركات التي تعتمد على القوى العاملة في الخطوط الأمامية تتطلع إلى تحسين أعمالها وإدارة القوى العاملة وإشراك عمال الخطوط الأمامية. مع Quinyx يفوز الجميع. يقضي المدير وقتًا أقل في المشرف ومزيد من الوقت لقيادة فرقهم ، في حين أن عمال الخطوط الأمامية يمكنهم أخيرًا التخطيط لحياتهم بشكل أفضل ويشعرون بالاتصال بصاحب العمل. وأفضل جزء؟ يمكن لـ HQ تحسين التنبؤ العمالي بسهولة لتحسين الربحية والاستفادة من الموظفين والأعمال التجارية.
Surfboard
teamsurfboard.com
تعرف على Surfboard، موطن استراتيجية دعم العملاء لديك. تستخدم فرق العلامات التجارية الرائدة مثل Ruggable وBeauty Pie وGrow Therapy منصة إدارة القوى العاملة في Surfboard لإدارة نمو وتطور فرق الدعم الخاصة بهم على المستوى الدولي. توفر Surfboard نظام WFM ذكيًا وحديثًا لتبسيط العمليات ودمجها بدءًا من التنبؤ وحتى تخطيط القدرات والجدولة وتحليلات الأداء. حدد التكاليف الخفية وأوجه القصور في وظيفة الدعم بأكملها. أطلق العنان لفرصة تحقيق الربح من خلال خدمة العملاء الاستباقية جنبًا إلى جنب مع توفير موارد الخدمات البشرية والذكاء الاصطناعي.
flair HR
flair.hr
Flair هو حل شامل للموارد البشرية والتوظيف يوفر البنية والبساطة للعمليات المعقدة المتعلقة بالأشخاص - سواء كانت محلية أو عالمية أو بعيدة أو مكتبية. إنه يحتوي على جميع الميزات التي تحتاجها فرق الموارد البشرية لتحسين تجربة العمل والحياة في مؤسستهم. يغطي الذوق رحلة الموظف بأكملها وهو قابل للتخصيص بالكامل. ابدأ بالميزات القياسية أو قم بتكييف كل عملية وفقًا للاحتياجات الفريدة لمؤسستك - فالخيار لك. اجذب المواهب وقلل الوقت اللازم للتوظيف باستخدام ميزات التوظيف، مثل أداة إنشاء صفحات الوظائف بالسحب والإفلات ومسارات تحويل المرشحين القابلة للتخصيص. حوّل المبتدئين المتحمسين إلى مؤيدين مخلصين للعلامة التجارية من خلال رحلات تأهيل مخصصة. وقم بتبسيط مهام الموارد البشرية الأساسية، مثل إدارة الغياب وكشوف المرتبات ومراجعات الأداء وتتبع الوقت والمزيد. الحل الخاص بنا مبني على Salesforce، مما يسمح لك بالاستفادة من قوة وأمان منصة CRM الرائدة في العالم. ولكن حتى إذا كنت لا تستخدم Salesforce، فسنوفر لك إمكانية الوصول. أضف بعض الذوق إلى مؤسستك – وحقق الانسجام في الموارد البشرية.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek هو نظام حديث للموارد البشرية يحتوي على كل ما تحتاجه لإدارة الرحلة الكاملة لموظفيك. جربه لمدة 14 يومًا مجانًا!
HROne
hrone.cloud
HROne عبارة عن مجموعة HCM جاهزة للمستقبل تعمل على أتمتة عمليات الموارد البشرية وتبسيط التفاعلات البشرية وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ لبناء أماكن عمل أفضل. في سعينا لضبط كل شيء يتعلق بالموارد البشرية على أساس آلي، نجحنا في تبسيط وظائف الموارد البشرية عبر دورة حياة الموظف بأكملها، مما يوفر ملايين الساعات لأكثر من 1100 مؤسسة. يتضمن هذا العدد أسماء من أكثر من 20 صناعة - Timex، وABP، وLux Cozi، وDroom، وAmar Ujala، وHaier، وBikanervala، وWeikfield، وBurberry، وHarvest Gold، وStadds، وNippon Steel، وAnnapurna، وNissin، وTravelXp، وCareer Launcher، وPaynearby. على سبيل المثال لا الحصر. أفضل جزء؟ نحن نقدم لمستخدمينا تطبيقًا للهاتف المحمول بدون تكلفة لمساعدتهم على تجربة القوة الحقيقية لأتمتة الموارد البشرية في أي مكان وفي أي وقت. نحن نميز أنفسنا في سوق برامج الموارد البشرية بالوظائف البارزة التالية: ✅ أول صندوق وارد للموارد البشرية مستوحى من Gmail لتوجيه يومك ✅ رؤى مهمة مبتكرة لإنجاز العمل في الوقت المناسب ✅ مربع بحث عالمي بديهي لتتبع أي معلومات والوصول إليها نظام لا يَعِد فحسب، بل يُظهر لك في الواقع عائد استثماره الحقيقي. نظرًا لكوننا أول إدارة HCM تتخذ إجراءات في الوقت الفعلي بشأن جميع مهام الموارد البشرية، مما يمنع الأعمال المتراكمة من خلال تذكيرات دقيقة، فإننا نجهزك لتحقيق النجاح من خلال أتمتة جميع المهام التشغيلية. لمعرفة المزيد، قم بزيارة موقعنا على الانترنت- https://hrone.cloud/
Celayix
celayix.com
Celayix عبارة عن منصة لإدارة القوى العاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي وتوفر جدولة الموظفين وتتبع الوقت والحضور وحلول إدارة القوى العاملة المختلفة. هذه الأداة مفيدة بشكل خاص للشركات الكبيرة في مجال الرعاية الصحية والأمن وتجارة التجزئة والقطاعات الأخرى التي تتطلع إلى تحسين كفاءة الجدولة وتوفير الوقت والمال. يمكن أن تساعد جدولة Celayix في تقليل جهد الجدولة بنسبة تصل إلى 95% حيث أنها تنشئ جداول في دقائق بناءً على توفر الموظفين ومهاراتهم وأدائهم. توفر الأداة ميزة الاستبدال التلقائي لإدارة المكالمات المرضية وعدم الحضور وتغييرات اللحظة الأخيرة، ويمكنها استرداد ما يصل إلى 2600 دولار لكل موظف سنويًا في تكاليف التغيب. باستخدام Celayix، يمكن للشركات إدارة جداول الموظفين بسهولة وتتبع الحضور والعثور على بدائل مؤهلة للتغييرات المفاجئة. توفر المنصة العديد من عمليات التكامل والموارد، بما في ذلك المدونات ودراسات الحالة والرسوم البيانية ومقاطع الفيديو لتزويد المستخدمين بجميع المعلومات الضرورية حول الأداة. يقدم Celayix حزم ميزات متنوعة لتناسب الاحتياجات والميزانيات المختلفة، مع نسخة تجريبية مجانية لمساعدة المستخدمين على تقييم الأداة قبل اتخاذ القرار. يمكن للعملاء التواصل مع دعم Celayix من خلال صفحة الدعم أو الاتصال بالشركة مباشرة. بشكل عام، يمكن للشركات التي تبحث عن برنامج شامل لإدارة القوى العاملة الاستفادة من حلول Celayix المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
Coast
coastapp.com
تعد Coast مساحة عمل شاملة للفرق التي ترغب في إدارة اتصالات الفريق والمهام وقوائم المراجعة والجدولة وسير العمل بشكل أفضل. من هاتفك إلى سطح المكتب، يمكن الوصول بسهولة إلى Coast من أي مكان وفي أي وقت. تستخدم الآلاف من الفرق والشركات Coast لاستبدال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية وجداول البيانات وقوائم المراجعة والجداول الورقية. من خلال جعل جميع موظفيك يعملون في مكان واحد، يعمل Coast على تحسين إنتاجية فريقك ومساءلته، ويوفر ساعات من الوقت كل أسبوع.
Superworks
superworks.com
العنوان الرئيسي: قم بتحويل مكان عملك باستخدام HRMS Superworks: زيادة الإنتاجية وسعادة الموظفين يمكّن SuperWorks المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة من إنشاء أماكن عمل مزدهرة ومنتج عن طريق تبسيط العمليات التشغيلية والعمليات التشغيلية. تم تصميم مجموعة Super HRMS الشاملة لدينا لتبسيط المهام المعقدة وزيادة مشاركة الموظفين ، مما يؤدي إلى نتائج ملموسة لعملك. إليك ما يمكن أن تفعله HRMS Superworks من أجلك: * معالجة كشوف المرتبات بدون جهد: أتمتة مهام كشوف المرتبات ، وإلغاء الأخطاء ، وضمان مدفوعات في الوقت المحدد لموظفيك. * إدارة الفريق السلس: تبسيط على متن الطائرة ، وتتبع الأداء ، وتعزيز التعاون ، والحفاظ على مشاركة فريقك. * تجربة الموظف المحسّنة: تمكّن HRMs SuperWorks موظفيك بأدوات الخدمة الذاتية والاتصالات المبسطة. * زيادة الكفاءة: تحرير الوقت والموارد الثمينة من خلال أتمتة المهام المتكررة واكتساب رؤى قيمة. * النمو القابل للتطوير: تنمو HRMs SuperWorks مع عملك ، مما يوفر المرونة والدعم الذي تحتاجه لتحقيق النجاح. لماذا تختار Superworks؟ 1. جناح شامل: منصة متكاملة واحدة لجميع احتياجاتك التشغيلية والتشغيلية. 2. واجهة سهلة الاستخدام: من السهل التعلم والاستخدام ، وتقليل وقت التدريب وزيادة التبني. 3. الحل القابل للتطوير: ينمو مع عملك ، والتكيف مع احتياجاتك المتغيرة. 4. الدعم المخصص: فريق الخبراء الخاص به موجود هنا لدعمك في كل خطوة على الطريق.
Harri
harri.com
هاري هي الشركة الرائدة عالميًا في تقنيات تجربة موظفي الخطوط الأمامية. تم تصميم منصة Harri للشركات التي تقع الخدمة في صميم أعمالها وتتضمن حلولاً لجذب المواهب وإدارة القوى العاملة وإشراك الموظفين والامتثال. يمكّن هاري المؤسسات من توظيف أفضل المواهب والاحتفاظ بها وإدارتها بذكاء لإدارة أعمالها وتحسينها. وهي تخدم أكثر من 55000 موقعًا للمطاعم والفنادق وأربعة ملايين موظف في مجال الضيافة على مستوى العالم، مع نمو ناشئ في تجارة التجزئة والرعاية الصحية. أقامت شركة Harri علاقات مع العديد من أفضل العلامات التجارية للضيافة في العالم من خلال التركيز على مهمتها المتمثلة في تحسين تجربة الموظفين لفرق الخطوط الأمامية. رحب هاري بالعملاء البارزين مثل Raising Cane's Chicken Fingers وأطلق تطبيقات على مستوى النظام لـ Subway في الولايات المتحدة وماكدونالدز في المملكة المتحدة. وتضاعفت قاعدة المستخدمين النشطة للشركة سنويًا، مما سهل تقديم 7.2 مليون طلب عمل و2.6 مليون رسالة وإنشاء 237 ألف قائمة وظائف. .
Playvox
playvox.com
Playvox هو البرنامج الرائد لتحسين أداء وكيل خدمة العملاء. يتكامل Playvox مع معظم منصات مراكز الاتصال الرئيسية ويسمح للفرق بعرض وتحليل وإدارة عملية ضمان الجودة بالكامل في منصة واحدة مناسبة. قم بتبسيط عملية ضمان الجودة لديك، وتحفيز وتدريب وتدريب وكلائك، وتمكين فريقك بأكمله باستخدام مقاييس شفافة وفي الوقت الفعلي. مراقبة الخدمة، وقياس مؤشرات الأداء الرئيسية، وأخيراً التخلص من جداول البيانات.
StaffAny
staffany.com
في StaffAny، نساعد العديد من المتاجر التقليدية المفضلة لدينا على تحسين جدولتهم وإدارة الموارد البشرية من خلال الجدولة المتكاملة وتتبع الوقت SaaS من خلال تطبيق الهاتف المحمول والويب الخاص بنا. بالإضافة إلى إدارة العاملين بالساعة، يتتبع StaffAny أداء الموظفين ويقوم بأتمتة عمليات دمج الجداول الزمنية في نهاية الشهر. مهمتنا اليوم هي ربط قسم الموارد البشرية والعمليات داخليًا داخل المؤسسات. مع StaffAny، يمكن للشركات تحسين الأداء وخفض تكاليف التشغيل وتخصيص الوقت للقيام بما يهمهم أكثر.
SubItUp
subitup.com
SubItUp عبارة عن منصة جدولة للموظفين عبر الإنترنت رائدة في الصناعة وذكية وقابلة للتخصيص ومبنية على عملك. يعمل SubItUp على تبسيط عمليات الجدولة وتحسينها من خلال استخدام فريق من الخبراء أولاً لفهمها. بعد ذلك، يساعدك خبراء القوى العاملة لدينا على تكوين SubItUp لأتمتة عملية جمع التوفر وإنشاء الجدول الزمني، والتخلص من تعارضات الجدولة عبر مؤسستك، وإنشاء ساعات زمنية تناسب فريقك، وتوصيل بيانات الوقت والحضور إلى برنامج كشوف المرتبات الخاص بك، وتلبية أعلى مستويات إمكانية الوصول ومعايير الامتثال على طول الطريق. حان الوقت لاستعادة وقتك. لقد حان الوقت لأتمتة إدارة القوى العاملة لديك. وحان الوقت للتركيز على جميع المهام الأخرى التي يتعين عليك القيام بها كل يوم. تم تطوير النظام الأساسي الخاص بـ SubItUp من الألف إلى الياء لزيادة الوقت الذي تقضيه في التعامل مع المهام المتعلقة بالأعمال وتقليل مشكلات إدارة القوى العاملة إلى الحد الأدنى.
Workforce
workforce.com
كل ما تحتاجه للعمليات اليومية، مدعومًا بموارد بشرية قوية وكشوف مرتبات. Workforce.com هو HCM للعاملين بالساعة. إدارة الإعداد والجداول الزمنية والحضور والجداول الزمنية والأداء والمهام والمزيد، كل ذلك في نظام واحد. من خلال كل من تطبيق الهاتف المحمول وبوابة سطح المكتب، يمكنك تتبع متى وأين يعمل الموظفون، وتكاليف العمالة، والإجازات، والمشاركة، كل ذلك في الوقت الفعلي. يمكنك إنشاء جداول زمنية جاهزة لكشوف المرتبات والموافقة عليها تلقائيًا من خلال ساعة زمنية متنقلة محددة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS). استخدم الذكاء الاصطناعي الرائد في الصناعة لإنشاء جداول زمنية أكثر ذكاءً وتعبئتها بنقرة واحدة. من خلال مكاتبها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وإيطاليا وأوروغواي والفلبين، لدى Workforce.com أكثر من 8000 عميل حول العالم وتقود السوق في تقديم حلول إدارة القوى العاملة الحديثة للعلامات التجارية الأكثر ثقة في العالم.
Ubeya
ubeya.com
قامت Ubeya بتطوير منصة SaaS B2B التي تجلب الثورة التكنولوجية إلى عالم الوظائف المؤقتة. فهو يربط بين الشركات التي تدير عمالًا مرنين، ويسمح لهم بإدارة القوى العاملة بالكامل والاستعانة بمصادر خارجية وتقييمها ودفع أجورهم. فهو يسد الفجوة بين شركات التوظيف والشركات وعمال المناوبة من خلال أتمتة وتحسين عمليات العمل والجدولة والاتصالات وكشوف المرتبات والامتثال. تعمل Ubeya على توحيد قنوات الاتصال المتفرقة، وزيادة معدل الاحتفاظ بالعاملين، وتقليل معدل عدم الحضور، لإعادة تشكيل تجربة العمل المرنة. تساعد منصة Ubeya مئات الشركات في جميع أنحاء العالم على أن تصبح أكثر مرونة وتكيفًا مع التغيير، مما يؤدي إلى النمو والتميز التشغيلي والقوى العاملة السعيدة.
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle هو نظام شامل لإدارة القوى العاملة مصمم لجعل إدارة موظفيك الذين لا يعملون في المكاتب والعاملين أمرًا سهلاً وفعالاً. إنه نظام متعدد الأوجه ورفيع المستوى يمكنه التعامل مع تحديات إدارة القوى العاملة المعقدة، على أي نطاق.
Workfeed
workfeed.io
يستخدم أصحاب العمل والمديرون Workfeed لإنشاء جداول زمنية تحقق التوازن المثالي بين احتياجات القوى العاملة لديهم ومتطلبات أعمالهم. ومن خلال القيام بذلك، فإنهم يمهدون الطريق نحو تكاليف العمالة الأمثل، وبيئة العمل الأفضل في فئتها، ونتائج الأعمال المتميزة. خلاصة القول، يوفر عملاء Workfeed ما يصل إلى 80% من الوقت وآلاف الدولارات، مع زيادة رضا الموظفين والمرونة والاحتفاظ بهم.
busybusy
busybusy.com
مشغول بوسي هو برامج تتبع وقت البناء الرائدة وتكلفة الوظائف. الاستفادة من GPS لتتبع وقت الحقل بكفاءة ، والمعدات ، والمواد ، والتقدم. تبسيط كشوف المرتبات ، وإدارة جداول الموظفين ، وإنشاء تقارير يومية في تطبيق واحد سهل الاستخدام. تتوفر بيانات موقع العمل في شركة مشغول على الفور لفريقك ، مما يتيح لك رؤية ما يحدث في أي وقت وفي أي مكان. تم التصويت على رقم 1 من قبل الموظفين لسهولة الاستخدام والموثوقية ، انضم إلى 75000 من العملاء السعداء الذين تخلوا عن الجداول الزمنية الورقية التي عفا عليها الزمن. تطبيق تتبع وقت الهاتف المحمول رقم 1 وتكلفة الوظائف للبناء ، وجميع الصناعات مع الموظفين في هذا المجال. اجعل وقت GPS تتبع وجدولة نسيم مع تطبيق سهل الاستخدام وموثوق. تشمل الميزات المفضلة تتبع وقت تحديد المواقع العالمي (GPS) ، وتتبع وقت المشرف ، والجدولة ، والصور والملاحظات ، والميزانيات ، وتقارير السلامة ، وتقارير المشروع اليومية ، والإنجاز ، وأكثر من ذلك. نحن نقدم ضمانًا مدته 90 يومًا للاسترخاء ، لا عقد ، وفاتورة بناءً على الاستخدام ، وضمان خدمة عملاء رائعة!
SocialSchedules
socialschedules.com
SocialSchedules هو برنامج حائز على جوائز لجدولة الموظفين وساعة الوقت للموظفين كل ساعة. العرض التوضيحي للمنتج: https://youtu.be/3Q5p71_Dsis قم ببناء جدول عملك في دقائق، وقم بإجراء تغييرات عليه بسهولة وشاركه مع فريقك بنقرة واحدة. تعني تطبيقات iOS وAndroid المجانية أنه يمكنك تعديل الجدول الزمني والتحقق منه أثناء التنقل. يمتلك موظفوك دائمًا الإصدار الأحدث. تتبع وقت الإجازة، وتوقع المبيعات لجداول زمنية أكثر فعالية من حيث التكلفة، وتكامل مع نقطة البيع الخاصة بك وابحث عن البدائل بسرعة. ميزات مثل المراسلة الجماعية وتبديل التحولات وتذكيرات التحول تجعل الحياة أسهل. تتبع وقت الموظف وحضوره دون أي متاعب وقم بتصدير بيانات الجدول الزمني بسهولة إلى كشوف المرتبات. يمكن للموظفين تسجيل الدخول من هواتفهم أو أجهزتهم اللوحية في الموقع. قلل من سرقة الوقت واستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وساعة الصور لضمان تسجيل الموظفين فقط في الوقت والمكان المحددين للعمل. كن متوافقًا مع قوانين العمل المحلية من خلال تتبع فترات الراحة المدفوعة وغير المدفوعة. تأكد من أن الموظفين يأخذون فترات راحة واحصل على إشعار إذا غاب الموظف عن فترات الراحة.
Novagems
novage.ms
يقوم برنامج إدارة الأمن والتنظيف من Novagems للهواتف المحمولة والمستندة إلى الويب بتوصيل خط المواجهة الخاص بك بالمكتب الخلفي مما يمنحك نظرة عامة على العمليات بأكملها في مكان واحد. تتيح إدارة حراسة الأمن لدينا للمستخدمين جدولة المناوبات، وعرض ساعة الدخول/الخروج التي تم التحقق منها عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والوصول إلى تقنية تقرير السياج الجغرافي والحوادث، وإجراء جولات نقاط التفتيش في الوقت الفعلي. قم بتحليل جميع المعلومات المتاحة في شكل تقارير مدعومة بالبيانات لتصور الاتجاهات والحصول على رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين العمليات.
Workee
workee.net
Workee هو برنامج يساعد بالفعل 6000 من المستقلين والمهنيين على إدارة أعمالهم عبر الإنترنت (مثل المعلمين الخصوصيين والمدرسين والمدربين والمصممين والكتاب المستقلين وغيرهم الكثير). يقوم Workee بإنشاء موقع ويب شخصي يتضمن الحجز والجدولة والمدفوعات المضمنة في أقل من دقيقة واحدة، مما يسمح لك بالحجز والدفع مباشرة والعمل الآلي وإدارة العملاء خارج الصندوق. يساعد Workee الموظفين المستقلين الذين لديهم عملاء بالفعل على العمل معهم بشكل أكثر فعالية وتوسيع نطاق الأعمال خارج الصندوق. وفقًا لمستخدمينا، يوفر Workee 10 ساعات أسبوعيًا وآلاف الدولارات شهريًا. لدى Workee خطتان: Starter وPro. خطة Workee Starter مجانية بدون اشتراك شهري و0% رسوم معاملات من Workee. إنه مصمم للمحترفين الذين بدأوا للتو ويتضمن ما يلي: القوالب الأساسية لموقع ويب شخصي 1 جدول للتوفر 2 فترات زمنية للمواعيد 2 مشاريع Workee للوظائف والخدمات لمرة واحدة 3 فواتير شهريًا تتوفر خطة Workee Pro مع اشتراك شهري ورسوم المعاملات 0٪ من Workee. تعد الخطة الاحترافية مثالية للمحترفين والمستخدمين النشطين الذين يبحثون عن ميزات متقدمة وخيارات التخصيص. هذا هو سبب كون الخطة الاحترافية مناسبة تمامًا: 1. قوالب مواقع الويب الاحترافية. قم بتحسين العلامة التجارية للأعمال باستخدام ما يقرب من العشرات من القوالب والأنماط الاحترافية الجديدة والألوان المخصصة والعلامات التجارية. 2. تحسين محركات البحث المخصصة. احصل على حركة مرور عضوية وتميز بالعلامة التجارية. قم بإعداد عناوين وأوصاف مخصصة لموقع ويب Workee الشخصي. 3. جداول زمنية وفترات زمنية وفواتير ومشاريع غير محدودة. 4. قواعد الحجز المهنية. حدد الوقت الذي يمكنك فيه الحصول على الحجز التالي، وأضف فواصل تلقائية بين المكالمات، وحدد الحد الأقصى لعدد الجلسات في اليوم.
Aplano
aplano.de
Aplano هو برنامج جدولة عبر الإنترنت يعمل على جميع الأجهزة وفي الوقت الفعلي. يتغير جدول المديرين بسهولة من خلال إشراك الموظفين في عمليات التخطيط. يغطي البرنامج إدارة الغياب والتوافر ويسمح للموظفين بتتبع عملهم عبر الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تقييم التحولات السابقة في طرق عرض القائمة. يمكن للموظفين تبديل المناوبات بين بعضهم البعض، أو التقدم بطلب للحصول على مناوبات مفتوحة، أو إدراج التوفر أو إرسال طلبات لقضاء إجازتهم. يقوم Aplano أيضًا بحساب العمل الإضافي وإنشاء حساب بالساعة لكل أسبوع، حتى يتمكن المديرون من جدولة العمال بشكل أكثر ديناميكية.
Shiftee
shiftee.io
Shiftee هو برنامج متكامل لإدارة القوى العاملة مزود بأدوات قوية لجدولة الموظفين وتخطيط الورديات والوقت والحضور وإدارة الإجازات وسير العمل والعقود الإلكترونية وكشوف المرتبات. مع Shiftee، يمكنك بناء ثقافة صحية في مكان العمل تولد الشفافية والإنتاجية. قم بإنشاء بيئة أكثر ملاءمة لإدارة القوى العاملة باستخدام تطبيق Shiftee على الويب والهاتف المحمول. [ميزاتنا] • الجدول • الحضور • الإجازة • التقرير • سير العمل • إدارة معلومات الموظف • طلب مخصص • التوقيع الإلكتروني • الرسالة • سطح المكتب مع إيقاف تشغيل الكمبيوتر • الأمان
Shyfter
shyfter.co
إدارة العمل بنظام التحول. تطبيق جدولة الموظفين ووقت الحضور. جداول زمنية ثابتة أو مرنة، يوفر لك تطبيق التخطيط وإدارة الجدول الزمني الخاص بنا الكثير من الوقت. مع إدارة الإجازات والغيابات والوقت والحضور، يمكنك تتبع وقت عمل موظفيك بطريقة شفافة.
TeamUltim
teamultim.com
TeamUltim هو تطبيق ويب لإدارة شؤون الموظفين وجدولة التحولات، وهو يناسب تمامًا احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات البيع بالتجزئة والمطاعم والرياضة والضيافة والخدمات المهنية. جدول المناوبات، وقم بإدارة الإجازات والغيابات مدفوعة الأجر، واسمح لفريقك بتبديل المناوبات والحصول على تقارير شاملة عن كل هذا مع TeamUltim.
Tinq
tinq.com
Tinq هو حل لإدارة الفريق متعدد المنصات لجميع الشركات. بدءًا من تتبع الوقت وجدولة التحولات وإعداد التقارير المخصصة لكشوف المرتبات، يمكن للمديرين والموظفين التعاون بسلاسة على السحابة.
Assembled
assembled.com
Assembled عبارة عن نظام أساسي لإدارة القوى العاملة يمنح فرق الدعم الحديثة مزيدًا من الدقة في التوظيف، ومزيدًا من السهولة والتحكم في إنشاء الجدول الزمني، ورؤية أفضل بين الفرق في البيانات التي تساعدهم على تحسين الأداء والدفاع عن أنفسهم. نحن نتكامل مع معظم منصات الاتصال الرئيسية وتقويم Google وSlack للحصول على سير عمل يناسبك أنت وفريقك حيثما كنتم بالفعل. اليوم، يساعد حلنا العلامات التجارية التي تركز على العملاء مثل Stripe وWebflow وImperfect Produce وEtsy على صياغة تجارب عملاء عالمية المستوى. الفرق المجمعة: → تأهيل سريع ونجاح ودعم من الدرجة الذهبية → جدولة سريعة وبديهية وقابلة للتخصيص بالكامل → رؤية ذات مغزى عبر الفريق → توقعات قوية ودقيقة وقابلة للتنفيذ → تقارير مركزية وقوية وذات صلة
Avaza
avaza.com
Avaza هو البرنامج الرائد الكل في واحد لتشغيل الشركات التي تركز على العملاء. تسمح Avaza للشركات من جميع الأحجام بإدارة مشاريع الفريق بسهولة وفعالية ، ودردشة الفريق ، وتتبع الوقت ، وتقارير النفقات ، والاقتباس والفواتير. يمكن الوصول إليها ببساطة عبر متصفح ويب من أي مكان في العالم على أي جهاز. يوفر Avaza مجموعة متكاملة من الوظائف لتشغيل أعمالك التي تركز على العميل. ويشمل ذلك إدارة المشاريع والتعاون ، والدردشة الجماعية ، وجدولة الموارد ، وتتبع الوقت ، وإدارة النفقات ، والاقتباس والفواتير. يمكن استخدام كل وحدة من هذه الوحدات معًا أو بشكل مستقل لتناسب مجموعة واسعة من الشركات. Avaza مفيدة بشكل خاص لشركات الخدمات الاستشارية والمهنية التي تحتاج إلى كل هذه الوظائف ، والاستمتاع بوجود مصدر واحد للحقيقة وتقارير قوية. تم تصميم Avaza في السحابة ومتوفر على أي جهاز. يتم استخدام Avaza من قبل 30،000+ من الشركات المهنية في أكثر من 150 دولة.
Breathe
breathehr.com
Breathe هو برنامج أشخاص بسيط وآمن حائز على العديد من الجوائز يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة على نقل عملياتها الأساسية للأشخاص عبر الإنترنت - مما يوفر الوقت، ويمنح راحة البال، ويمكّن الشركات أينما تعمل. Breathe هي الشركة الموثوقة من قبل أكثر من 15000 شركة صغيرة وجمعية خيرية مقرها المملكة المتحدة لإدارة أكثر من 400000 شخص. تم اعتماد Breathe والتوصية به من قبل شبكة تضم أكثر من 600 شريك. تشمل المنظمات التي تستخدم Breathe AgeUK وHuel وThe Wildlife Trust وScrub Daddy وDryrobe وRSPCA والمزيد. تشمل الميزات ما يلي: تتضمن ميزات المنتج ما يلي: - إدارة العطلات والإجازات - مراقبة المرض والغياب - إدارة الأداء - إدارة النفقات - جدولة الموظفين - تتبع الوقت - قاعدة بيانات الموظفين وتحليلاتهم - تخزين غير محدود للمستندات - روتا والوقت والحضور ابدأ النسخة التجريبية التي تبلغ مدتها 14 يومًا اليوم وشاهد كيف يمكن لمنتجات Breathe البديهية أن تساعدك أنت وعملك.
Clockify
clockify.me
يساعد متتبع وقت الفراغ الأكثر شعبية للفرق على Clockify الشركات من جميع الأحجام ، والوكالات الرقمية ، والمنظمات غير الحكومية ، والمؤسسات التعليمية على تتبع الإنتاجية وساعات العمل القابلة للفوترة عبر المشاريع. تمكن المنصة المديرين من تحديد المدة الزمنية لكل مشروع ، وتتبع الأسعار بالساعة للموظفين ، وعرض الأنشطة الجارية ، وتصور انهيار الوقت لمختلف المهام. يتيح Clockify أيضًا للمسؤولين إنشاء ومشاركة وتصدير تقارير قابلة للتخصيص بتنسيقات PDF و Excel و CSV. متوفر عبر المنصات: الويب ، Android ، iOS ، Mac ، Windows ، و Linux
ClockShark
clockshark.com
إنجاز المهام بشكل أسرع. يتطلب تشغيل خدمة ميدانية أو أعمال بناء التنسيق وفريقًا رائعًا. باستخدام مجموعة أدوات ClockShark الشاملة، يمكنك الحصول على تطبيق الجدول الزمني رقم 1 في الصناعة، بالإضافة إلى كل ما تحتاجه لإنهاء المهام بسرعة ودقة مع الحصول على أموال بشكل أسرع.
Deputy
deputy.com
يعد Vice هو المدير النهائي للقوى العاملة، ويقدم لك أفضل التقنيات في الحلول المستندة إلى تطبيقات الويب والهواتف المحمولة. تبسيط الجدولة والجداول الزمنية والمهام واتصالات الموظفين والمهام الإدارية. مع التطبيقات الرائعة وتكامل كشوف المرتبات بنقرة واحدة، نجعل حياتك أسهل. اسمح لـ Vice بمنحك الرؤية والتحكم في إدارة أعمالك والقوى العاملة لديك.
DeskTime
desktime.com
DeskTime هو برنامج تلقائي سهل الاستخدام لمراقبة إنتاجية الموظفين يسمح للمديرين بمراقبة عمل فريقهم دون الإدارة الدقيقة لكل جانب من جوانب يوم موظفيهم. نحن نؤمن بأنه لا ينبغي للمديرين قضاء وقتهم في القلق بشأن إنتاجية الموظفين، ولا ينبغي للموظفين أن يتورطوا في أساليب تتبع الوقت اليدوية المرهقة. الحل سهل: DeskTime. يسمح DeskTime للمديرين بتأسيس ثقافة الشفافية والصدق في فريقهم مع تمكين الموظفين من وضع حدود واضحة حول التوازن بين العمل والحياة. باستخدام ميزات مراقبة الإنتاجية في DeskTime، يمكن للمديرين معرفة عادات عمل فريقهم، وجدولة نوبات عمل الموظفين، وإدارة حالات الغياب، وتتبع مشاريع أو مهام محددة. وهذا سيجعل من السهل الإشراف على تقدم عمل الفريق والتأكد من عدم تعرض أي موظف لإرهاق أو قلة استغلاله. تتضمن ميزات DeskTime ما يلي: - التتبع التلقائي الكامل للوقت عبر الإنترنت وفي وضع عدم الاتصال - إدارة المشاريع - جدولة الورديات والغياب - لقطات شاشة اختيارية - تقارير مخصصة - وغير ذلك الكثير تخلص من ضغوط أيام العمل وحقق الشفافية في مكان عملك من خلال تطبيق تتبع وقت الموظف التلقائي .
HotSchedules
hotschedules.com
HotSchedules هو الحل الرائد لجدولة الموظفين في مجال المطاعم والضيافة لأنه أسرع وأسهل طريقة لإدارة جدولك الزمني والتواصل مع فريقك. يحبها أعضاء الفريق لأنه يمكنهم تبديل الورديات أو التقاطها أو تحريرها في تطبيق الهاتف المحمول بنقرة واحدة. تتم إدارة التوازن بين العمل والحياة بسهولة من خلال عمليات الانتقاء التلقائي للمناوبات عندما تريد المزيد من ساعات العمل، وطلبات الإجازة عندما لا تريد ذلك. تعمل مزامنة التقويم والإشعارات والرسائل على إبقاء الفرق على اتصال وعلى اطلاع دائم بتغييرات الجدول الزمني. يقدر المديرون توفير الوقت عند إنشاء الجداول الزمنية والموافقات بنقرة واحدة لتغييرات الورديات. تساعد ميزات التنبؤ بالعمل وإدارة الامتثال المديرين على التحكم في التكاليف وتقليل مخاطر الامتثال. والأهم من ذلك، أن البقاء على اتصال من خلال البث والمراسلة الفردية يجعل ثقافة الفريق سعيدة ومثمرة. يعد HotSchedules جزءًا من الحل الكامل لإدارة القوى العاملة المدعوم من منصة الذكاء الرابع. تشتمل الوحدات الإضافية على ما يلي: الوقت والحضور - معالجة كشوف المرتبات بسرعة ودقة من خلال تطبيقنا المتكامل لإنشاء بيانات مجمعة مع وضع علامة على الاستثناءات الخاصة بفترات الراحة المفقودة والعمل الإضافي والمزيد. حافظ على امتثال كشوف المرتبات مع حسابات الأجور الخاصة للوجبات والإجازات والجدولة التنبؤية. يتم تحقيق وفورات إضافية عند إضافة خيار WebClock للسياج الجغرافي والعمل الإضافي وتنبيهات ساعة الوصول الفائتة. LogBook - استنادًا إلى Redbook القياسي الذهبي للمدير، يعمل سجلنا الرقمي على التخلص من الاتصالات التي لا نهاية لها ذهابًا وإيابًا من خلال ملاحظات التحول الموحدة وقوائم المهام والرسائل والمزيد. قم بتوصيل المعلومات الهامة بين الورديات وتعيين المهام مباشرة من هاتفك لتحسين أداء الموظفين والمساءلة. التنبؤ بالعمل - توفير المال وتحسين الخبرات في نفس الوقت من خلال جدولة أكثر ذكاءً. يحافظ المديرون على دقة أعلى بين الساعات المتوقعة والمجدولة والمدرجة في الميزانية والفعلية من خلال حل التنبؤ من المستوى التالي. الوصول إلى الأجر المكتسب/الدفع عند الطلب - Fuego هو تطبيق للدفع عند الطلب متاح حصريًا لمستخدمي HotSchedule. واحدة من المزايا الأكثر طلبًا في عام 2023، لن يساعد أصحاب العمل الذين يعتمدون برنامج EWA في تخفيف الضغوط المالية على الموظفين ذوي الدخل المنخفض والموظفين الذين لا يحصلون على إكرامية فحسب، بل سيشهدون زيادة بنسبة 20-40٪ في الاحتفاظ بهم، وانخفاضًا في نوبات العمل المنقطعة، ويمكنهم القضاء على استخدام الشيكات الورقية - كل ذلك دون أي تكلفة إضافية. التقارير والتحليلات - يكشف حل التقارير والتحليلات الكامل لدينا عن رؤى تشغيلية من خلال دمج الجدولة والوقت والحضور والتنبؤ بالعمل وبيانات نقاط البيع في مكان واحد. تكشف لوحات المعلومات المبتكرة عن بيانات العمل المجمعة للتحليل الإقليمي أو المؤسسي، بينما تساعد التقارير على مستوى المتجر المديرين على تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية من التحول إلى التحول.
OnTheClock
ontheclock.com
تم إنشاء OnTheClock في عام 2004، وهو نظام سهل الاستخدام لساعة وقت الموظف مصمم لمساعدة الشركات الصغيرة على توفير الوقت من خلال تحسين دقة بطاقة الوقت واتباع قوانين تتبع وقت الامتثال. توفر ميزات تتبع الوقت في OnTheClock راحة إضافية من خلال تبسيط عملية كشوف المرتبات وتقديم مجموعة متنوعة من عمليات تكامل كشوف المرتبات. يتم جمع بيانات الوقت في الوقت الفعلي، مما يمكّنك من عرض بطاقات الوقت لمعرفة من يعمل على مدار الساعة ويكون منتجًا. عمليات تكامل كشوف المرتبات: يقدم OnTheClock مجموعة متنوعة من عمليات تكامل كشوف المرتبات لراحتك، مثل QuickBooks وGusto وTomson Reuters والمزيد. ميزات ساعة الوقت: ستستمتع الشركات الصغيرة والموظفون بأحدث الميزات في تكنولوجيا ساعة الوقت، بما في ذلك نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والسياج الجغرافي والقياسات الحيوية والتعرف على IP. تشمل الميزات الإضافية تتبع PTO، وجدولة الموظفين، وتكلفة المشروع والوظيفة، والنصائح، والمكافآت، وتتبع العمولات، وسجل تدقيق بطاقة الوقت، وتطبيق الهاتف المحمول، وخيارات الراتب والساعة، والتقارير، وغير ذلك الكثير. يمكن للمسؤولين والمديرين إنشاء أقسام ووظائف بسرعة عن طريق تعيين موظفين محددين لإعداد فواتير مناسبة ودقيقة. دعم العملاء: استمتع بدعم OnTheClock الأمريكي من أحد عشاق تتبع الوقت الذين هم على استعداد دائمًا للمساعدة. استفد من OnTheClock من خلال طرق الاتصال الملائمة، بما في ذلك الدردشة المباشرة وتقديم التذاكر والبريد الإلكتروني والهاتف.
Planday
planday.com
Planday عبارة عن منصة لإدارة القوى العاملة تمكن الشركات القائمة على التحول من أي حجم تقريبًا ورأسيًا من إدارة القوى العاملة لديها في نظام واحد قائم على الويب. إدارة جداول الموظفين وساعات العمل ومقايضة الورديات وطلبات الإجازات وكشوف المرتبات، كل ذلك في مكان واحد. يحتوي Planday أيضًا على وظيفة تواصل متكاملة تمامًا مع الموظفين، بحيث يمكن للمديرين إرسال رسائل نصية أو إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى الموظفين بسرعة.
Sage HR
sage.hr
شركة تكنولوجيا الموارد البشرية الحائزة على جوائز توفر الحضور والأداء وإدارة التوظيف للعملاء في جميع أنحاء العالم. تجربة مجانية لمدة 14 يومًا! سهولة الإعداد! إلغاء أي وقت! برنامج الموارد البشرية الكل في واحد يحول مدى إدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وإشراك أفرادها. سواء كانت إدارة الإجازة البسيطة أو إدارة الموارد البشرية من طرف إلى طرف ، تساعد Sage HR الشركات الصغيرة على العمل بشكل أكثر فعالية ، من خلال أتمتة وتبسيط مهام الموارد البشرية الخاصة بها عبر رحلة التوظيف. على عكس الحلول الأخرى التي تنطوي على أنظمة متعددة ومتباينة ، تتيح Sage HR للشركات الوصول إلى وإدارة كل ما يحتاجون إليه من منصة رقمية واحدة ، مما يوفر تجارب مذهلة في العمل للجميع في هذه العملية. تتضمن الميزات الرئيسية لـ Sage HR: • الموارد البشرية الأساسية وترك الإدارة • جدولة التحول وجداول الزمن • إدارة الأداء • على متن الطائرة والسلطة الخارجية • سجلات الموظفين وقاعدة البيانات • إدارة الأصول • إدارة النفقات • التقارير والتحليلات • توظيف
Shyftplan
shyftplan.com
يعد shyftplan أول حل سحابي أصلي لجدولة التحول الآلي. الحل قابل للتوسع ليشمل آلاف الموظفين، حتى في الحالات المعقدة. ويأخذ الأمر في الاعتبار أكثر من 20 عاملاً، على سبيل المثال، مستويات مؤهلات موظفيك، والتوافر، وحتى استخدام جهازك. يحسب الذكاء الاصطناعي القوي في shyftplan العلاقة بين العوامل ويقترح جدول التحول المثالي. وهذا يجعل تخطيط الورديات شفافًا وعادلاً وموفرًا للوقت لفريقك.
Sling
getsling.com
Sling هو برنامج جدولة وتتبع الوقت والاتصالات للشركات التي يعمل فيها الموظفون في نوبات. يتضمن Sling وظائف الجدولة والمراسلة وتتبع الوقت وإدارة المهام وإعداد التقارير، ويسمح للمديرين والموظفين على حد سواء بتنظيم جميع جوانب عملهم على منصة واحدة.
Netchex
netchex.com
مع حلول إدارة الموارد البشرية والرواتب من Netchex، يمكنك جعل عملياتك أسهل من أي وقت مضى والتأكد من إنجاز المهمة دائمًا بشكل صحيح.
When I Work
wheniwork.com
عندما أعمل، فهي طريقة سهلة للشركات لجدولة الوقت وتتبع الوقت والحضور والتواصل مع موظفيها كل ساعة. ضع الجدول الزمني والساعة الزمنية في جيب كل موظف من خلال تطبيقات iOS وAndroid المجانية. تتبع الإجازات، وتوافر الموظفين، وإدارة مقايضات الورديات ببضع نقرات فقط. يمكنك التكامل مع مزود كشوف المرتبات الخاص بك لتبسيط العملية وتجنب الأخطاء البشرية. ابدأ الآن بتجربة مجانية مدتها 14 يومًا.
WorkJam
workjam.com
WorkJam هو حل موحد لمكان العمل الرقمي المصمم لتوصيل وتمكين الموظفين بدون مكتب من خلال منصة واحدة شاملة. تلبي هذه الأداة المبتكرة على وجه التحديد فرق الخطوط الأمامية عبر مختلف الصناعات ، بما في ذلك التجزئة ، والضيافة ، والتصنيع ، والخدمات اللوجستية ، والرعاية الصحية. من خلال تبسيط العمليات وتعزيز التواصل ، يحسن WorkJam الإنتاجية والكفاءة من خلال دمجها بسلاسة مع أنظمة إدارة القوى العاملة الحالية (WFM). تخدم المنصة جمهورًا مستهدفًا متنوعًا ، مع التركيز على المنظمات التي لديها عدد كبير من العمال بدون مكتب الذين يحتاجون إلى أدوات فعالة لإدارة مهامهم اليومية. يعالج WorkJam التحديات الفريدة التي يواجهها هؤلاء الموظفون ، مثل الوصول المحدود إلى المعلومات والموارد ، من خلال توفير مركز مركزي لجميع احتياجاتهم التشغيلية. هذا مفيد بشكل خاص في البيئات سريعة الخطى حيث يكون التواصل وإدارة المهام في الوقت المناسب أمرًا ضروريًا للنجاح. يشمل WorkJam مجموعة من الميزات التي تلبي الاحتياجات المحددة لعمال الخطوط الأمامية. تتضمن المنصة إدارة المهام لتنظيم المسؤوليات اليومية وأدوات الاتصال للتحديثات والتعاون في الوقت الفعلي وموارد التعلم والتطوير لتسهيل التدريب المستمر. بالإضافة إلى ذلك ، تمكن وظائف الخدمة الذاتية الموظفين من إدارة جداولهم ومهامهم بشكل مستقل ، في حين أن سوق التحول المفتوح الفريد يتيح تبديل وتغطية مرنة. هذه الميزات تعزز تجربة الموظف بشكل جماعي ، مما يعزز الشعور بالملكية والمشاركة بين القوى العاملة. من خلال مواءمة فرق الخطوط الأمامية مع الأهداف التنظيمية ، يقوم WorkJam بتبسيط العمليات اليومية ويعزز المشاركة الشاملة. لا يسهل المنصة فقط إدارة التواصل وإدارة المهام بشكل أفضل ولكن أيضًا يعزز ثقافة التعلم والتطوير المستمر. يمكّن هذا النهج الشامل لإدارة القوى العاملة المؤسسات من زراعة قوة عاملة أكثر سعادة وأكثر إنتاجية ، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة نجاح الأعمال وتعزيز ولاء العملاء. تبرز Workjam في فئتها من خلال فئتها من خلال تقديم حل متكامل يلبي الاحتياجات المحددة للموظفين المحددة من الموظفين ، تبرز في فئتها من خلال فئتها من خلال فئتها من خلال فئتها من خلال العلامات التجارية العالمية مثل Shell و Starbucks و Ulta و Couche-Tard و TJX و AEO و Woolworths ، تبرز WorkJam في فئتها من خلال تقديم حل متكامل يلبي الاحتياجات المحددة للموظفين المكتظرين. تعد قدرتها على إنشاء تجربة متصلة لعمال الخطوط الأمامية بمثابة تمييز رئيسي ، مما يجعلها أداة لا تقدر بثمن للمؤسسات التي تتطلع إلى تحسين عملياتها وتمكين قوتها العاملة.
Zoho Shifts
zoho.com
جدولة أسرع. التخطيط للمستقبل. استعد وقتك. Zoho Shifts هي أداة جدولة الورديات المخصصة لك. بفضل ميزاته القوية وسهلة الاستخدام، يمكنك صياغة جداول العمل وتتبع ساعات عمل الفريق والتواصل مع الموظفين من أي جهاز.
Zoho Workerly
zoho.com
Zoho Workerly للتوظيف المؤقت. يمكّن برنامج جدولة الموظفين من Zoho Workerly الوكالات من إدارة قاعدة بيانات العملاء والموظفين المؤقتين، وجدولة المهام بناءً على متطلبات العميل، وإنشاء جداول زمنية، وإرسال الفواتير، كل ذلك من خلال واجهة واحدة.
Legion
legion.co
تقدم Legion Technologies منصة إدارة القوى العاملة الأكثر ابتكارًا في الصناعة. يمكّن الشركات من زيادة كفاءة العمل ومشاركة الموظفين في وقت واحد. منصة Legion WFM ذكية وأتمتة وتركز على الموظفين. ثبت أنه يقدم 13x عائد استثمار من خلال تحسين الجدول الزمني ، وتقليل الاستنزاف ، وزيادة الإنتاجية ، وزيادة الكفاءة التشغيلية. تقدم Legion تقنية متطورة في منصة سهلة الاستخدام وتطبيق الهاتف المحمول الذي يحب الموظفون. بدعم من Norwest Venture Partners و Stripes و First Round Capital و XYZ Ventures و Webb Investment Network و Workday Ventures و NTT DoComo Ventures ، يتم التعرف على Legion كواحدة من أسرع الشركات الخاصة نموًا في أمريكا وفقًا لـ 2022 Inc. 5000 و Deloitte 500 تصنيفات. <> التخطيط المحسن: -الرؤى الاستراتيجية -الميزانية لعلاج -التنبؤ <> تحسين التنفيذ: -Labor تحسين -جدولة الجدولة الوقت والحضور <> تمكين الموظف: -اتصالات الاتصالات -legion InstantPay -أداء الموظف والمكافآت
Bizimply
bizimply.com
اجعل كل نوبة عمل كالساعة جدولة الموظفين وتتبع الوقت والموارد البشرية وبرامج إدارة الورديات أدخل بريدك الإلكتروني 4.7/5 اقرأ مراجعاتنا 3 حلول في حل واحد رائع بشكل فردي. أفضل معًا. إدارة القوى العاملة قم بتمكين المديرين من خلال حل رائع لإدارة القوى العاملة مصمم خصيصًا لموظفي الخطوط الأمامية. تتبع الوقت المباشر والحضور والبناء والتكلفة و [...]
Buddy Punch
buddypunch.com
حل الساعة الزمنية القائم على السحابة والذي يقوم بملء التقارير مسبقًا لكشوف المرتبات. يعد التثقيب والإخراج أمرًا بديهيًا لموظفيك ويسهل عليك عرض الوقت وتصديره. يمكن للموظفين تسجيل الدخول باستخدام متصفح أو تطبيقات Google وiOS وAndroid. يمكنك عرض الأشخاص الذين يعملون أو موقعهم عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو حتى تحديد المكان الذي يمكنهم الوصول إليه. نحن نتكامل مع QuickBooks، وADP، وPaychex، وSurePayroll، بينما نقدم أيضًا صادرات Excel. يتم تضمين الميزات المتقدمة مثل تتبع تراكم PTO، وPunch Rounding، ورموز الوظائف، ورموز QR، والفواصل التلقائية، وSSO في الساعة الزمنية السحابية الخاصة بنا.
Agendrix
agendrix.com
Agendrix هو برنامج جدولة الموظفين وإدارة القوى العاملة مصمم لمساعدة الشركات بجميع أحجامها على تحسين عمليات الجدولة وتبسيط اتصالات الموظفين وتبسيط تتبع الوقت والحضور. تتضمن بعض الميزات الرئيسية لبرنامج Agendrix ما يلي: - جدولة الموظفين: إنشاء جداول العمل وإدارتها ونشرها بسهولة، وإجراء التغييرات بسرعة حسب الحاجة. - الوقت والحضور: يمكنك بسهولة تتبع ساعات عمل الموظف وحضوره عن طريق تحويل أي جهاز إلى ساعة مثقوبة تغذي الجداول الزمنية الخاصة بك تلقائيًا. - إدارة طلبات الموظفين: مراجعة طلبات الموظفين المقدمة مباشرة في التطبيق والموافقة عليها، بما في ذلك الإجازات والاستبدالات ومقايضات الورديات. - التواصل: تواصل مع فريقك من خلال المنصة، وشارك الجداول الزمنية والرسائل في الوقت الفعلي. - التقارير والتحليلات: إنشاء تقارير وتحليلات مفصلة عن حضور الموظفين وبيانات الجدولة. بفضل نموذج التسعير المرن، والعديد من الوظائف الإضافية الاختيارية، وسياسة الإلغاء في أي وقت، تم تصميم برنامج Agendrix ليكون ميسور التكلفة ويمكن الوصول إليه للشركات من جميع الأحجام. تعتمد المنصة على السحابة، مما يعني أنه يمكن الوصول إليها من أي مكان متصل بالإنترنت، ولا توجد رسوم تثبيت أو إعداد. باستخدام أحدث وحدة للموارد البشرية في Agendrix، يمكن للشركات تعيين موظفين جدد بشكل أكثر كفاءة، ومركزية سجلات الموظفين ووثائقهم، وجمع تعليقات الموظفين من خلال الاستطلاعات. وهذا يساعد الشركات على تبسيط عمليات الموارد البشرية الخاصة بها والتأكد من امتثالها للوائح وأفضل الممارسات. بالإضافة إلى ذلك، فإن القدرة على تسليط الضوء على العمل الجيد كل يوم من خلال ميزة الخمسات العالية يمكن أن تساعد الشركات على تعزيز ثقافة العمل الإيجابية وتحسين معنويات الموظفين. بشكل عام، يعد Agendrix برنامجًا شاملاً وسهل الاستخدام لإدارة القوى العاملة، حيث يعمل على تبسيط الجدولة والاتصالات الداخلية وعمليات إدارة القوى العاملة. يحب الموظفون Agendrix أيضًا، لأنه يساعد مديريهم على وضع جداول زمنية تلبي احتياجاتهم حقًا - وهو ما يقطع شوطًا طويلًا نحو أن يصبح عملاً يحب الناس العمل فيه.
Skello
skello.io
Skello هي شركة أوروبية لها مهمة واحدة: إعادة اختراع العمل المتناوب من خلال حل تعاوني يمكّن الفريق بأكمله من التوقع والتنظيم والتواصل بشكل أفضل. باختصار، Skello هو حل لإدارة القوى العاملة لأماكن العمل القائمة على الورديات والذي يمكّن الفرق من معالجة متاعب الجدولة المعقدة. بالنسبة للمديرين، يعمل Skello على تحسين تنظيم العمل من خلال مساعدتهم على اتخاذ أفضل القرارات في إدارة تكاليف موظفيهم. بالنسبة للموظفين، تسهل الأداة التواصل السهل والمفتوح وتبسط الحياة اليومية. طموح Skello هو أن يكون الحل الأول لفرق العمل المتغيرة في أوروبا. ولتحقيق ذلك، جمعت Skello جولة تمويل من الفئة B بقيمة 40 مليون يورو من صناديق الخبراء في هذا المجال (Partech وAglaé Ventures وXAnge) من أجل تحقيق قيمة أكبر لعملائنا من خلال ميزات جديدة وفتح أسواق جديدة تتجاوز نطاق خدماتنا. الصناعات التاريخية مثل الضيافة وتجارة التجزئة والصحة.
Papershift
papershift.com
يساعدك Papershift على إدارة وأتمتة تخطيط دوران الموظفين وإدارة الإجازات وتتبع وقت الموظفين على السحابة. مع أكثر من 200.000 مستخدم، يعد Papershift أكثر برامج تخطيط القوى العاملة شهرة في أوروبا.
MakeShift
makeshift.ca
MakeShift هو الحل الوحيد للجدولة السحابية الذي يعمل على تحسين تجربة الجدولة للمديرين والموظفين على حدٍ سواء. إنه سهل الإعداد وأسهل في الاستخدام. ستتمكن من إنشاء جداول زمنية بشكل أسرع، وتتبع الحضور بشكل أكثر دقة، والتواصل مع الموظفين في الوقت الفعلي بغض النظر عن حجم فريقك. يتمتع عملاؤنا بنوبات عمل أقل، وتوازن أفضل بين العمل والحياة، وموظفين أكثر سعادة، ونتائج نهائية أكثر صحة. إنها جدولة "الأشخاص أولاً" والشركات تحبها! سجل اليوم لتوفير الوقت وتقليل تكاليف العمالة وزيادة مشاركة الموظفين --> makeshift.ca تقدم MakeShift نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا.
Rotageek
rotageek.com
جدولة القوى العاملة الذكية لتحسين الإنتاجية والربحية والسعادة. سواء كنت تقوم بجدولة الموظفين في المتجر أو تعيين الأطباء، قم بدعم موظفيك من خلال جدولة عالمية المستوى وإدارة القوى العاملة. يقوم Rotageek بتغيير الجدولة إلى الأبد.
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