برنامج جدولة الموظفين - التطبيقات الأكثر شعبية - قطر

HotSchedules

hotschedules.com

HotSchedules هو الحل الرائد لجدولة الموظفين في مجال المطاعم والضيافة لأنه أسرع وأسهل طريقة لإدارة جدولك الزمني والتواصل مع فريقك. يحبها أعضاء الفريق لأنه يمكنهم تبديل الورديات أو التقاطها أو تحريرها في تطبيق الهاتف المحمول بنقرة واحدة. تتم إدارة التوازن بين العمل والحياة بسهولة من خلال عمليات الانتقاء التلقائي للمناوبات عندما تريد المزيد من ساعات العمل، وطلبات الإجازة عندما لا تريد ذلك. تعمل مزامنة التقويم والإشعارات والرسائل على إبقاء الفرق على اتصال وعلى اطلاع دائم بتغييرات الجدول الزمني. يقدر المديرون توفير الوقت عند إنشاء الجداول الزمنية والموافقات بنقرة واحدة لتغييرات الورديات. تساعد ميزات التنبؤ بالعمل وإدارة الامتثال المديرين على التحكم في التكاليف وتقليل مخاطر الامتثال. والأهم من ذلك، أن البقاء على اتصال من خلال البث والمراسلة الفردية يجعل ثقافة الفريق سعيدة ومثمرة. يعد HotSchedules جزءًا من الحل الكامل لإدارة القوى العاملة المدعوم من منصة الذكاء الرابع. تشتمل الوحدات الإضافية على ما يلي: الوقت والحضور - معالجة كشوف المرتبات بسرعة ودقة من خلال تطبيقنا المتكامل لإنشاء بيانات مجمعة مع وضع علامة على الاستثناءات الخاصة بفترات الراحة المفقودة والعمل الإضافي والمزيد. حافظ على امتثال كشوف المرتبات مع حسابات الأجور الخاصة للوجبات والإجازات والجدولة التنبؤية. يتم تحقيق وفورات إضافية عند إضافة خيار WebClock للسياج الجغرافي والعمل الإضافي وتنبيهات ساعة الوصول الفائتة. LogBook - استنادًا إلى Redbook القياسي الذهبي للمدير، يعمل سجلنا الرقمي على التخلص من الاتصالات التي لا نهاية لها ذهابًا وإيابًا من خلال ملاحظات التحول الموحدة وقوائم المهام والرسائل والمزيد. قم بتوصيل المعلومات الهامة بين الورديات وتعيين المهام مباشرة من هاتفك لتحسين أداء الموظفين والمساءلة. التنبؤ بالعمل - توفير المال وتحسين الخبرات في نفس الوقت من خلال جدولة أكثر ذكاءً. يحافظ المديرون على دقة أعلى بين الساعات المتوقعة والمجدولة والمدرجة في الميزانية والفعلية من خلال حل التنبؤ من المستوى التالي. الوصول إلى الأجر المكتسب/الدفع عند الطلب - Fuego هو تطبيق للدفع عند الطلب متاح حصريًا لمستخدمي HotSchedule. واحدة من المزايا الأكثر طلبًا في عام 2023، لن يساعد أصحاب العمل الذين يعتمدون برنامج EWA في تخفيف الضغوط المالية على الموظفين ذوي الدخل المنخفض والموظفين الذين لا يحصلون على إكرامية فحسب، بل سيشهدون زيادة بنسبة 20-40٪ في الاحتفاظ بهم، وانخفاضًا في نوبات العمل المنقطعة، ويمكنهم القضاء على استخدام الشيكات الورقية - كل ذلك دون أي تكلفة إضافية. التقارير والتحليلات - يكشف حل التقارير والتحليلات الكامل لدينا عن رؤى تشغيلية من خلال دمج الجدولة والوقت والحضور والتنبؤ بالعمل وبيانات نقاط البيع في مكان واحد. تكشف لوحات المعلومات المبتكرة عن بيانات العمل المجمعة للتحليل الإقليمي أو المؤسسي، بينما تساعد التقارير على مستوى المتجر المديرين على تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية من التحول إلى التحول.