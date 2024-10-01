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برنامج جدولة الموظفين - التطبيقات الأكثر شعبية - موزمبيق
يعمل برنامج جدولة الموظفين على تبسيط عملية إنشاء جداول الموظفين وصيانتها وتتبعها. ومن خلال تنفيذ مثل هذا النظام، يمكن للشركات تعزيز الإنتاجية والعمل الجماعي، واكتساب رؤية أفضل لقدرة القوى العاملة الإجمالية. تقوم هذه الأنظمة عادةً بمراقبة الإجازات والأيام المرضية والإجازات الشخصية الأخرى. تتميز العديد من الأدوات أيضًا بتنبيهات تلقائية لمنع تعارض المواعيد. مع مرور الوقت، يمكن دمج بيانات الجدولة المجمعة مع الأنظمة المالية مثل برامج الرواتب. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يوفر برنامج جدولة الموظفين تحليلات للمساعدة في إدارة المهام وتنسيقها بفعالية.
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Connecteam
connecteam.com
Connecteam هو أول تطبيق لإدارة القوى العاملة على الأجهزة المحمولة ويتميز بمجموعة قوية من الأدوات المصممة لمساعدة المؤسسات التي لديها فرق عمل بدون مكاتب على تحسين الاتصال والاحتفاظ بالموظفين وزيادة الكفاءة التشغيلية. يسمح Connecteam للمديرين بوضع عملياتهم التجارية على الطيار الآلي والتركيز على نمو ال...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk هو حل خدمة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يسهل إعداده واستخدامه وتوسيع نطاقه. يعمل حل Zendesk خارج الصندوق، ويسهل تعديله في حالة التغيير، مما يمكّن الشركات من التحرك بشكل أسرع. تساعد Zendesk أيضًا الشركات على الاستفادة من أحدث فرق الذكاء الاصطناعي للخدمة لحل مشكلات العملاء بشكل أسرع وأكثر دقة. بناء...
Clockify
clockify.me
أداة تعقب وقت الفراغ الأكثر شيوعًا للفرق، تساعد Clockify الشركات من جميع الأحجام والوكالات الرقمية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات التعليمية على تتبع الإنتاجية وساعات العمل القابلة للفوترة عبر المشاريع. تتيح المنصة للمديرين تحديد المدة الزمنية لكل مشروع، وتتبع معدلات الموظفين بالساعة، وعرض الأنشطة ...
Homebase
joinhomebase.com
أكثر من 100.000 شركة صغيرة (ولكنها قوية) تستخدم Homebase لإدارة فرق العمل الخاصة بها كل ساعة، مع جدولة الموظفين وساعات العمل والمزيد.
WorkJam
workjam.com
WorkJam هي منصة العمل الرقمية الرائدة في الخطوط الأمامية. يتميز بإدارة المهام والاتصالات والتعلم والخدمة الذاتية وتقنية سوق الورديات المفتوحة الحصرية المصممة للعمل مع حل WFM الحالي لديك. موثوق به من قبل العلامات التجارية الشهيرة بما في ذلك Shell، وUlta، وCouche-Tard، وTJX، وAEO، وWoolworths، والمزيد...
Deputy
deputy.com
يعد Vice هو المدير النهائي للقوى العاملة، ويقدم لك أفضل التقنيات في الحلول المستندة إلى تطبيقات الويب والهواتف المحمولة. تبسيط الجدولة والجداول الزمنية والمهام واتصالات الموظفين والمهام الإدارية. مع التطبيقات الرائعة وتكامل كشوف المرتبات بنقرة واحدة، نجعل حياتك أسهل. اسمح لـ Vice بمنحك الرؤية والتحك...
When I Work
wheniwork.com
عندما أعمل، فهي طريقة سهلة للشركات لجدولة الوقت وتتبع الوقت والحضور والتواصل مع موظفيها كل ساعة. ضع الجدول الزمني والساعة الزمنية في جيب كل موظف من خلال تطبيقات iOS وAndroid المجانية. تتبع الإجازات، وتوافر الموظفين، وإدارة مقايضات الورديات ببضع نقرات فقط. يمكنك التكامل مع مزود كشوف المرتبات الخاص بك...
Legion
legion.co
تقدم Legion Technologies منصة إدارة القوى العاملة الأكثر ابتكارًا في الصناعة. فهو يمكّن الشركات من تحقيق أقصى قدر من كفاءة العمل وإشراك الموظفين في وقت واحد. تتميز منصة Legion WFM بأنها ذكية وآلية وتتمحور حول الموظف. لقد ثبت أنه يحقق عائد استثمار يصل إلى 13 ضعفًا من خلال تحسين الجدول الزمني وتقليل ا...
Sling
getsling.com
Sling هو برنامج جدولة وتتبع الوقت والاتصالات للشركات التي يعمل فيها الموظفون في نوبات. يتضمن Sling وظائف الجدولة والمراسلة وتتبع الوقت وإدارة المهام وإعداد التقارير، ويسمح للمديرين والموظفين على حد سواء بتنظيم جميع جوانب عملهم على منصة واحدة.
Planday
planday.com
Planday عبارة عن منصة لإدارة القوى العاملة تمكن الشركات القائمة على التحول من أي حجم تقريبًا ورأسيًا من إدارة القوى العاملة لديها في نظام واحد قائم على الويب. إدارة جداول الموظفين وساعات العمل ومقايضة الورديات وطلبات الإجازات وكشوف المرتبات، كل ذلك في مكان واحد. يحتوي Planday أيضًا على وظيفة تواصل م...
Zoho Shifts
zoho.com
جدولة أسرع. التخطيط للمستقبل. استعد وقتك. Zoho Shifts هي أداة جدولة الورديات المخصصة لك. بفضل ميزاته القوية وسهلة الاستخدام، يمكنك صياغة جداول العمل وتتبع ساعات عمل الفريق والتواصل مع الموظفين من أي جهاز.
HotSchedules
hotschedules.com
HotSchedules هو الحل الرائد لجدولة الموظفين في مجال المطاعم والضيافة لأنه أسرع وأسهل طريقة لإدارة جدولك الزمني والتواصل مع فريقك. يحبها أعضاء الفريق لأنه يمكنهم تبديل الورديات أو التقاطها أو تحريرها في تطبيق الهاتف المحمول بنقرة واحدة. تتم إدارة التوازن بين العمل والحياة بسهولة من خلال عمليات الانتق...
7shifts
7shifts.com
7shifts عبارة عن منصة شاملة لإدارة فريق المطاعم تساعد المشغلين على: 1) اتخاذ قرارات أكثر ربحية. ستحصل على الرؤى التي تحتاجها لاتخاذ أفضل القرارات المتعلقة بالفريق والتشغيل كل يوم. حقق أهداف العمالة الخاصة بك من خلال تنفيذ الجدول الزمني، والتتبع الأمثل للعمالة، وإعداد التقارير في الوقت الفعلي. 2) تحس...
ClockShark
clockshark.com
إنجاز المهام بشكل أسرع. يتطلب تشغيل خدمة ميدانية أو أعمال بناء التنسيق وفريقًا رائعًا. باستخدام مجموعة أدوات ClockShark الشاملة، يمكنك الحصول على تطبيق الجدول الزمني رقم 1 في الصناعة، بالإضافة إلى كل ما تحتاجه لإنهاء المهام بسرعة ودقة مع الحصول على أموال بشكل أسرع.
OnTheClock
ontheclock.com
تم إنشاء OnTheClock في عام 2004، وهو نظام سهل الاستخدام لساعة وقت الموظف مصمم لمساعدة الشركات الصغيرة على توفير الوقت من خلال تحسين دقة بطاقة الوقت واتباع قوانين تتبع وقت الامتثال. توفر ميزات تتبع الوقت في OnTheClock راحة إضافية من خلال تبسيط عملية كشوف المرتبات وتقديم مجموعة متنوعة من عمليات تكامل ...
Findmyshift
findmyshift.com
أصبح برنامج جدولة الموظفين بسيطًا. إنشاء جداول الموظفين وإدارة طلبات الورديات وتتبع تكاليف العمالة والتواصل مع موظفيك.
Breathe
breathehr.com
Breathe هو برنامج أشخاص بسيط وآمن حائز على العديد من الجوائز يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة على نقل عملياتها الأساسية للأشخاص عبر الإنترنت - مما يوفر الوقت، ويمنح راحة البال، ويمكّن الشركات أينما تعمل. Breathe هي الشركة الموثوقة من قبل أكثر من 15000 شركة صغيرة وجمعية خيرية مقرها ...
Zoho Workerly
zoho.com
Zoho Workerly للتوظيف المؤقت. يمكّن برنامج جدولة الموظفين من Zoho Workerly الوكالات من إدارة قاعدة بيانات العملاء والموظفين المؤقتين، وجدولة المهام بناءً على متطلبات العميل، وإنشاء جداول زمنية، وإرسال الفواتير، كل ذلك من خلال واجهة واحدة.
Avaza
avaza.com
توفر Avaza مجموعة متكاملة من الوظائف لإدارة أعمالك التي تركز على العميل. وهذا يشمل إدارة المشاريع والتعاون، والدردشة الجماعية، وجدولة الموارد، وتتبع الوقت، وإدارة النفقات، والاقتباس والفواتير. يمكن استخدام كل وحدة من هذه الوحدات معًا أو بشكل مستقل لتناسب مجموعة واسعة من الأعمال. تعد Avaza مفيدة بشكل...
Skello
skello.io
Skello هي شركة أوروبية لها مهمة واحدة: إعادة اختراع العمل المتناوب من خلال حل تعاوني يمكّن الفريق بأكمله من التوقع والتنظيم والتواصل بشكل أفضل. باختصار، Skello هو حل لإدارة القوى العاملة لأماكن العمل القائمة على الورديات والذي يمكّن الفرق من معالجة متاعب الجدولة المعقدة. بالنسبة للمديرين، يعمل Skell...
Rotageek
rotageek.com
جدولة القوى العاملة الذكية لتحسين الإنتاجية والربحية والسعادة. سواء كنت تقوم بجدولة الموظفين في المتجر أو تعيين الأطباء، قم بدعم موظفيك من خلال جدولة عالمية المستوى وإدارة القوى العاملة. يقوم Rotageek بتغيير الجدولة إلى الأبد.
Agendrix
agendrix.com
Agendrix هو برنامج جدولة الموظفين وإدارة القوى العاملة مصمم لمساعدة الشركات بجميع أحجامها على تحسين عمليات الجدولة وتبسيط اتصالات الموظفين وتبسيط تتبع الوقت والحضور. تتضمن بعض الميزات الرئيسية لبرنامج Agendrix ما يلي: - جدولة الموظفين: إنشاء جداول العمل وإدارتها ونشرها بسهولة، وإجراء التغييرات بسرعة...
DeskTime
desktime.com
DeskTime هو برنامج تلقائي سهل الاستخدام لمراقبة إنتاجية الموظفين يسمح للمديرين بمراقبة عمل فريقهم دون الإدارة الدقيقة لكل جانب من جوانب يوم موظفيهم. نحن نؤمن بأنه لا ينبغي للمديرين قضاء وقتهم في القلق بشأن إنتاجية الموظفين، ولا ينبغي للموظفين أن يتورطوا في أساليب تتبع الوقت اليدوية المرهقة. الحل سهل...
Quinyx
quinyx.com
تساعد Quinyx الشركات على تحقيق التوازن بين احتياجات أعمالها وعملائها وموظفي الخطوط الأمامية لتحسين الإنتاجية والاحتفاظ والربحية. تعمل منصة Frontline الكل في واحد لدينا على تبسيط التنبؤ بالعمل وتحسين إدارة الجدول الزمني وتحسين مشاركة الموظفين. النتيجة؟ تخفيض جذري في العمل الإضافي وتحسين النتيجة النها...
Netchex
netchex.com
مع حلول إدارة الموارد البشرية والرواتب من Netchex، يمكنك جعل عملياتك أسهل من أي وقت مضى والتأكد من إنجاز المهمة دائمًا بشكل صحيح.
Buddy Punch
buddypunch.com
حل الساعة الزمنية القائم على السحابة والذي يقوم بملء التقارير مسبقًا لكشوف المرتبات. يعد التثقيب والإخراج أمرًا بديهيًا لموظفيك ويسهل عليك عرض الوقت وتصديره. يمكن للموظفين تسجيل الدخول باستخدام متصفح أو تطبيقات Google وiOS وAndroid. يمكنك عرض الأشخاص الذين يعملون أو موقعهم عبر نظام تحديد المواقع الع...
Shyftplan
shyftplan.com
يعد shyftplan أول حل سحابي أصلي لجدولة التحول الآلي. الحل قابل للتوسع ليشمل آلاف الموظفين، حتى في الحالات المعقدة. ويأخذ الأمر في الاعتبار أكثر من 20 عاملاً، على سبيل المثال، مستويات مؤهلات موظفيك، والتوافر، وحتى استخدام جهازك. يحسب الذكاء الاصطناعي القوي في shyftplan العلاقة بين العوامل ويقترح جدول...
Surfboard
teamsurfboard.com
تعرف على Surfboard، موطن استراتيجية دعم العملاء لديك. تستخدم فرق العلامات التجارية الرائدة مثل Ruggable وBeauty Pie وGrow Therapy منصة إدارة القوى العاملة في Surfboard لإدارة نمو وتطور فرق الدعم الخاصة بهم على المستوى الدولي. توفر Surfboard نظام WFM ذكيًا وحديثًا لتبسيط العمليات ودمجها بدءًا من التن...
Harri
harri.com
هاري هي الشركة الرائدة عالميًا في تقنيات تجربة موظفي الخطوط الأمامية. تم تصميم منصة Harri للشركات التي تقع الخدمة في صميم أعمالها وتتضمن حلولاً لجذب المواهب وإدارة القوى العاملة وإشراك الموظفين والامتثال. يمكّن هاري المؤسسات من توظيف أفضل المواهب والاحتفاظ بها وإدارتها بذكاء لإدارة أعمالها وتحسينها....
HROne
hrone.cloud
HROne عبارة عن مجموعة HCM جاهزة للمستقبل تعمل على أتمتة عمليات الموارد البشرية وتبسيط التفاعلات البشرية وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ لبناء أماكن عمل أفضل. في سعينا لضبط كل شيء يتعلق بالموارد البشرية على أساس آلي، نجحنا في تبسيط وظائف الموارد البشرية عبر دورة حياة الموظف بأكملها، مما يوفر ملايين الساعات ...
Shiftee
shiftee.io
Shiftee هو برنامج متكامل لإدارة القوى العاملة مزود بأدوات قوية لجدولة الموظفين وتخطيط الورديات والوقت والحضور وإدارة الإجازات وسير العمل والعقود الإلكترونية وكشوف المرتبات. مع Shiftee، يمكنك بناء ثقافة صحية في مكان العمل تولد الشفافية والإنتاجية. قم بإنشاء بيئة أكثر ملاءمة لإدارة القوى العاملة باستخ...
MakeShift
makeshift.ca
MakeShift هو الحل الوحيد للجدولة السحابية الذي يعمل على تحسين تجربة الجدولة للمديرين والموظفين على حدٍ سواء. إنه سهل الإعداد وأسهل في الاستخدام. ستتمكن من إنشاء جداول زمنية بشكل أسرع، وتتبع الحضور بشكل أكثر دقة، والتواصل مع الموظفين في الوقت الفعلي بغض النظر عن حجم فريقك. يتمتع عملاؤنا بنوبات عمل أق...
Papershift
papershift.com
يساعدك Papershift على إدارة وأتمتة تخطيط دوران الموظفين وإدارة الإجازات وتتبع وقت الموظفين على السحابة. مع أكثر من 200.000 مستخدم، يعد Papershift أكثر برامج تخطيط القوى العاملة شهرة في أوروبا.
Bizimply
bizimply.com
اجعل كل نوبة عمل كالساعة جدولة الموظفين وتتبع الوقت والموارد البشرية وبرامج إدارة الورديات أدخل بريدك الإلكتروني 4.7/5 اقرأ مراجعاتنا 3 حلول في حل واحد رائع بشكل فردي. أفضل معًا. إدارة القوى العاملة قم بتمكين المديرين من خلال حل رائع لإدارة القوى العاملة مصمم خصيصًا لموظفي الخطوط الأمامية. تتب...
Novagems
novage.ms
يقوم برنامج إدارة الأمن والتنظيف من Novagems للهواتف المحمولة والمستندة إلى الويب بتوصيل خط المواجهة الخاص بك بالمكتب الخلفي مما يمنحك نظرة عامة على العمليات بأكملها في مكان واحد. تتيح إدارة حراسة الأمن لدينا للمستخدمين جدولة المناوبات، وعرض ساعة الدخول/الخروج التي تم التحقق منها عبر نظام تحديد المو...
flair HR
flair.hr
Flair هو حل شامل للموارد البشرية والتوظيف يوفر البنية والبساطة للعمليات المعقدة المتعلقة بالأشخاص - سواء كانت محلية أو عالمية أو بعيدة أو مكتبية. إنه يحتوي على جميع الميزات التي تحتاجها فرق الموارد البشرية لتحسين تجربة العمل والحياة في مؤسستهم. يغطي الذوق رحلة الموظف بأكملها وهو قابل للتخصيص بالكامل...
Aplano
aplano.de
Aplano هو برنامج جدولة عبر الإنترنت يعمل على جميع الأجهزة وفي الوقت الفعلي. يتغير جدول المديرين بسهولة من خلال إشراك الموظفين في عمليات التخطيط. يغطي البرنامج إدارة الغياب والتوافر ويسمح للموظفين بتتبع عملهم عبر الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تقييم التحولات السابقة في طرق عرض ...
Workforce
workforce.com
كل ما تحتاجه للعمليات اليومية، مدعومًا بموارد بشرية قوية وكشوف مرتبات. Workforce.com هو HCM للعاملين بالساعة. إدارة الإعداد والجداول الزمنية والحضور والجداول الزمنية والأداء والمهام والمزيد، كل ذلك في نظام واحد. من خلال كل من تطبيق الهاتف المحمول وبوابة سطح المكتب، يمكنك تتبع متى وأين يعمل الموظفون،...
Superworks
superworks.com
نحن في SUPERWORKS متخصصون في إحداث ثورة في المؤسسات، ومساعدتهم على إنشاء أماكن عمل ديناميكية تعزز الإنتاجية المحسنة. يتمحور نهجنا حول إعطاء الأولوية للأشخاص، والتأكد من أن كل فرد يشعر بالتحفيز والتقدير والإنجاز في بيئته المهنية. في جوهرنا، نحن مدفوعون برؤية لقيادة التطور التكنولوجي وتزويد عملائنا با...
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign هو الحل لجميع مشاكلك عندما يتعلق الأمر بالمستندات والتحقق من التوقيع الإلكتروني. تستخدم VeriDoc Sign تقنية التحقق الحاصلة على براءة اختراع، والتي طورتها VeriDoc Global على مر السنين. وهو يوفر حلول التوقيع الإلكتروني المضمونة بواسطة blockchain للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. تقدم VeriDoc ...
Coast
coastapp.com
تعد Coast مساحة عمل شاملة للفرق التي ترغب في إدارة اتصالات الفريق والمهام وقوائم المراجعة والجدولة وسير العمل بشكل أفضل. من هاتفك إلى سطح المكتب، يمكن الوصول بسهولة إلى Coast من أي مكان وفي أي وقت. تستخدم الآلاف من الفرق والشركات Coast لاستبدال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية وجداول البيانات...
StaffAny
staffany.com
في StaffAny، نساعد العديد من المتاجر التقليدية المفضلة لدينا على تحسين جدولتهم وإدارة الموارد البشرية من خلال الجدولة المتكاملة وتتبع الوقت SaaS من خلال تطبيق الهاتف المحمول والويب الخاص بنا. بالإضافة إلى إدارة العاملين بالساعة، يتتبع StaffAny أداء الموظفين ويقوم بأتمتة عمليات دمج الجداول الزمنية في...
Shyfter
shyfter.co
إدارة العمل بنظام التحول. تطبيق جدولة الموظفين ووقت الحضور. جداول زمنية ثابتة أو مرنة، يوفر لك تطبيق التخطيط وإدارة الجدول الزمني الخاص بنا الكثير من الوقت. مع إدارة الإجازات والغيابات والوقت والحضور، يمكنك تتبع وقت عمل موظفيك بطريقة شفافة.
Workee
workee.net
Workee هو برنامج يساعد بالفعل 6000 من المستقلين والمهنيين على إدارة أعمالهم عبر الإنترنت (مثل المعلمين الخصوصيين والمدرسين والمدربين والمصممين والكتاب المستقلين وغيرهم الكثير). يقوم Workee بإنشاء موقع ويب شخصي يتضمن الحجز والجدولة والمدفوعات المضمنة في أقل من دقيقة واحدة، مما يسمح لك بالحجز والدفع م...
SocialSchedules
socialschedules.com
SocialSchedules هو برنامج حائز على جوائز لجدولة الموظفين وساعة الوقت للموظفين كل ساعة. العرض التوضيحي للمنتج: https://youtu.be/3Q5p71_Dsis قم ببناء جدول عملك في دقائق، وقم بإجراء تغييرات عليه بسهولة وشاركه مع فريقك بنقرة واحدة. تعني تطبيقات iOS وAndroid المجانية أنه يمكنك تعديل الجدول الزمني والتحقق...
busybusy
busybusy.com
Busybusy هو البرنامج الرائد لتتبع وقت البناء وتكلفة الوظائف. استفد من نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتتبع الوقت الميداني والمعدات والمواد والتقدم بكفاءة. قم بتبسيط كشوف المرتبات وإدارة جداول الموظفين وإنشاء تقارير يومية في تطبيق واحد سهل الاستخدام. تتوفر بيانات موقع العمل الخاص بـ Busybusy على ال...
Workfeed
workfeed.io
يستخدم أصحاب العمل والمديرون Workfeed لإنشاء جداول زمنية تحقق التوازن المثالي بين احتياجات القوى العاملة لديهم ومتطلبات أعمالهم. ومن خلال القيام بذلك، فإنهم يمهدون الطريق نحو تكاليف العمالة الأمثل، وبيئة العمل الأفضل في فئتها، ونتائج الأعمال المتميزة. خلاصة القول، يوفر عملاء Workfeed ما يصل إلى 80% ...
Ubeya
ubeya.com
قامت Ubeya بتطوير منصة SaaS B2B التي تجلب الثورة التكنولوجية إلى عالم الوظائف المؤقتة. فهو يربط بين الشركات التي تدير عمالًا مرنين، ويسمح لهم بإدارة القوى العاملة بالكامل والاستعانة بمصادر خارجية وتقييمها ودفع أجورهم. فهو يسد الفجوة بين شركات التوظيف والشركات وعمال المناوبة من خلال أتمتة وتحسين عملي...
ZoomShift
zoomshift.com
يوفر ZoomShift طريقة مبسطة وقائمة على السحابة لإنشاء وإدارة جداول الموظفين. فهو يسمح لك بإدارة توفر الموظفين، وطلبات الإجازات، والعمل الإضافي، وصراعات التحول. كما يتيح لك نشر جداول العمل وإرسال إشعارات للموظفين.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek هو نظام حديث للموارد البشرية يحتوي على كل ما تحتاجه لإدارة الرحلة الكاملة لموظفيك. جربه لمدة 14 يومًا مجانًا!
Playvox
playvox.com
Playvox هو البرنامج الرائد لتحسين أداء وكيل خدمة العملاء. يتكامل Playvox مع معظم منصات مراكز الاتصال الرئيسية ويسمح للفرق بعرض وتحليل وإدارة عملية ضمان الجودة بالكامل في منصة واحدة مناسبة. قم بتبسيط عملية ضمان الجودة لديك، وتحفيز وتدريب وتدريب وكلائك، وتمكين فريقك بأكمله باستخدام مقاييس شفافة وفي ا...
Tinq
tinq.com
Tinq هو حل لإدارة الفريق متعدد المنصات لجميع الشركات. بدءًا من تتبع الوقت وجدولة التحولات وإعداد التقارير المخصصة لكشوف المرتبات، يمكن للمديرين والموظفين التعاون بسلاسة على السحابة.
TeamUltim
teamultim.com
TeamUltim هو تطبيق ويب لإدارة شؤون الموظفين وجدولة التحولات، وهو يناسب تمامًا احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات البيع بالتجزئة والمطاعم والرياضة والضيافة والخدمات المهنية. جدول المناوبات، وقم بإدارة الإجازات والغيابات مدفوعة الأجر، واسمح لفريقك بتبديل المناوبات والحصول على تقارير شاملة عن...
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle هو نظام شامل لإدارة القوى العاملة مصمم لجعل إدارة موظفيك الذين لا يعملون في المكاتب والعاملين أمرًا سهلاً وفعالاً. إنه نظام متعدد الأوجه ورفيع المستوى يمكنه التعامل مع تحديات إدارة القوى العاملة المعقدة، على أي نطاق.
SubItUp
subitup.com
SubItUp عبارة عن منصة جدولة للموظفين عبر الإنترنت رائدة في الصناعة وذكية وقابلة للتخصيص ومبنية على عملك. يعمل SubItUp على تبسيط عمليات الجدولة وتحسينها من خلال استخدام فريق من الخبراء أولاً لفهمها. بعد ذلك، يساعدك خبراء القوى العاملة لدينا على تكوين SubItUp لأتمتة عملية جمع التوفر وإنشاء الجدول الزم...
Celayix
celayix.com
Celayix عبارة عن منصة لإدارة القوى العاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي وتوفر جدولة الموظفين وتتبع الوقت والحضور وحلول إدارة القوى العاملة المختلفة. هذه الأداة مفيدة بشكل خاص للشركات الكبيرة في مجال الرعاية الصحية والأمن وتجارة التجزئة والقطاعات الأخرى التي تتطلع إلى تحسين كفاءة الجدولة وتوفير الوقت والم...
Assembled
assembled.com
Assembled عبارة عن نظام أساسي لإدارة القوى العاملة يمنح فرق الدعم الحديثة مزيدًا من الدقة في التوظيف، ومزيدًا من السهولة والتحكم في إنشاء الجدول الزمني، ورؤية أفضل بين الفرق في البيانات التي تساعدهم على تحسين الأداء والدفاع عن أنفسهم. نحن نتكامل مع معظم منصات الاتصال الرئيسية وتقويم Google وSlack لل...